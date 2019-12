Vánoční turnaj ve stolním tenise

KDY: 28. 12. 9:00

KDE: tělocvična ZŠ a MŠ Čistá

ZA KOLIK: startovné 50 Kč

Oddíl stolního tenisu TJ Čistá Vás zve všechny milovníky stolního tenisu na Vánoční turnaj, který se koná dne 28. prosince v tělocvičně místní základní školy. V 8:30 hodin je zápis a začátek turnaje je v 9:00 hodin. Startovné činí 50 korun.

Hardcore X-MASS 3

KDY: 28. 12. 20:00

KDE: Biker Bar Vodárna ve Stochově

ZA KOLIK:



Stochovský bar rozduní již potřetí vánoční koncert tří kapel, které vyznávají ostrý hard core a styly jemu příbuzné. Konkrétně vystoupí Projekt Parabalum – osobitá metalcorová formace z Prahy, která nahání svým zjevem hrůzu již osmnáct let, dále Sream of the Lambs z České Lípy a domácí hardcore metalový E. O. S.

Vánoční koncert

KDY: 29. 12. 16:00

KDE: kostel Husův sbor, Lužná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pro všechny příznivce sborového zpěvu pořádá Lužná – místo pro život Vánoční koncert, který se koná v neděli 29. prosince od 16 hodin v kostele Husův sbor v Lužné. Vánoční písně a koledy zazpívá za doprovodu varhan a flétny Ročovský pěvecký sbor pod vedením Karla Chlouby. Vstupné je dobrovolné.

Dva draci

KDY: 29. 12. 10:15

KDE: budova úřadu městyse Pavlíkov

ZA KOLIK:



Městys Pavlíkov a Miroslav Aksamit zvou všechny děti v neděli 29. prosince od 10:15 hodin do prvního patra budovy úřadu městyse Pavlíkov na loutkové divadlo Dva draci.