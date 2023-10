/FOTO, VIDEO/ Další víkend časného podzimu je před námi. Zůstanete doma, nebo vyrazíte za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám desítky tipů na zajímavé víkendové akce na Rakovnicku i na dalších místech ve středních Čechách. Na jarmarky, festivaly, pochody, drakiády, vinné košty, ale třeba i na sraz historických vozidel, kde se bude závodit na šlapacích autíčkách, seznámení se sportem spojujícím golf a házecí disky nebo na lanovou dráhu se spoustou překážek při zemi i blízko nebi. Stačí si vybrat - a vyrazit.

RAKOVNICKO

Drakiáda v Rakovníku



Kdy: sobota 7. října od 13.30

Kde: Rakovník, modelářské letiště

Za kolik: neuvedeno



Jednatřicátý ročník soutěže v pouštění draků, další soutěžní úkoly pro děti i pro rodiče, letecké ukázky modelářského klubu.

Povídání o pejskovi a kočičce

Kdy: sobota 7. října od 15.30

Kde: Rakovník, loutkové divadlo

Za kolik: 50 korun

Loutkářský spolek Před branou hraje dvě pohádky z Povídání o pejskovi a kočičce: Jak myli podlahu a Jak pekli dort.

Alternativa



Kdy: sobota 7. října od 15.30

Kde: Rakovník, kulturní centrum

Za kolik: 250 korun



Večer plný muziky, hrají Dunaj, Cofee to Help, Lokální ryby a Chuť.

Pátky v sokolovně

Kdy: pátek 6. října od 15.00

Kde: Nové Strašecí

Za kolik: zdarma

Každý pátek odpoledne od 15.00 do 17.00 hodin, poprvé 6. října, patří sokolovna rodičům s dětmi ke společnému setkávání, hrám a samostatnému cvičení.

Posvícenská tancovačka



Kdy: sobota 7. října od 20.00

Kde: Petrovice, zájezdní hostinec Štědrý dvůr

Za kolik: 150 korun



Posvícenská tancovačka s pop-folk-rockovou kapelou Four Promile.

První zbečenský swap

Kdy: neděle 8. října od 11.00

Kde: Zbečno, tělocvična základní školy

Za kolik: neuvedeno

Swapovat se bude oblečení, hračky, domácí potřeby, dekorace a drobný nábytek. Nebude se měnit kus za kus, ale každý může přinést, co chce, a odnést si, co se mu bude líbit. Přinesené věci musí být čisté a funkční. Pokračuje do 17.00 hodin.

BENEŠOVSKO

Party s Tlapkovou patrolou



Kdy: sobota 7. října, od 15.00

Kde: Benešov, kulturní dům Karlov

Za kolik: 200 korun



Program s Tlapkovou patrolou, hudba z pohádek, malování na obličej, pohádkové postavičky, se kterými se budou děti moci i vyfotit.

Veřejné bruslení



Kdy: neděle 8. října od 14.30

Kde: Benešov, zimní stadion

Za kolik: 70 korun, doprovod zdarma

Druhou říjnovou neděli začíná v Benešově veřejné bruslení. Vstupné je 70 korun na osobu.

BEROUNSKO

Cibulový jarmark



Kdy: pátek 6. října od 17.00 a sobota 7. října od 9.00

Kde: Hořovice

Za kolik: neuvedeno



Cibulový jarmark, stánkový prodej, lidová tvořivost, pestrý program, pouťové atrakce a mnoho dalšího.

Parkourový workshop



Kdy: sobota 7. října od 8.00

Kde: Beroun, dům dětí a mládeže

Za kolik: 750 korun

Akce pro všechny sportovce, kteří se chtějí naučit nové parkourové dovednosti, splnit zajímavé výzvy a překonat zajímavé překážky. Pro zájemce od 8 do 18 let.

BOLESLAVSKO

Boleslam



Kdy: pátek 6. října od 17.00 a sobota 7. října od 12.30

Kde: Mladá Boleslav, Pluhárna

Za kolik: 400 korun



Boleslam, festival Slam Poetry. V sobotu večer koncert brněnské posh punkové kapely Mucha, kterou vede písničkářka Nikola Mucha. Vstup na koncert je součástí vstupného na festival, vstupenku si lze koupit i samostatně.

Bleší trhy



Kdy: neděle 8. října

Kde: Mladá Boleslav, Podchlumí

Za kolik: neuvedeno

Bleší trhy. Návštěvníci budou na ploše o rozměru 11 000 metrů čtverečních moci pořídit starožitnosti, knihy, oblečení, ale i mnoho dalších věcí.

KLADENSKO

Miss zvířátko



Kdy: pátek 6. října od 15.00

Kde: Slaný, dům dětí a mládeže Ostrov

Za kolik: vstupné dobrovolné, případně i něco dobrého pro zvířátka



Soutěžní výstava mladých chovatelů. Předvedou své domácí mazlíčky, například morčata, králíky, křečky, potkany, ostatní hlodavce, ptáky, želvy, nejedovatý hmyz, pavouky nebo hady.

Kladno žije Discgolfem

Kdy: neděle 8. října od 10.00

Kde: Kladno, hřiště Lesík

Za kolik: neuvedeno

Moderní sport, který má základ v golfu, ale hraje se s létajícími disky. Půjčení disků zdarma, ukázky, seznámení s pravidly.

KOLÍNSKO

Podzimní street food festival



Kdy: sobota 7. října od 10.00

Kde: Kolín, Karlovo náměstí



Návštěvníci se mohou těšit na mix chutí světových kuchyní i českých speciality, dorazí i foodtrucky. Skvělé víno nebo pivo z malých pivovarů, káva.

Blešák na vzduchu



Kdy: sobota 7. října od 8.30

Kde: Kolín, Komenského park

Pětadvacátý Blešák na vzduchu, akce je určena pro místní i lidi z okolí, kteří nabízejí své nepotřebné věci, ale i pro umělce a neziskové organizace.

KUTNOHORSKO

Pochod za malínským křenem



Kdy: sobota 7. října od 7.00

Kde: Kutná Hora a okolí



Tradiční akce opět nabídne několik tras pro pěší v délce od 5 do 50 kilometrů. Cyklisté budou moci volit trasy od 40 do 200 kilometrů. V cíli čeká na účastníky diplom a grilovaná klobása s pravým malínským křenem.

Keramické trhy



Kdy: sobota 7. října, od 10 hodin

Kde: Kutná Hora, areál sportovní haly Klimeška a Kutnohorské plovárny

Po loňském úspěchu se na nádvoří Vlašského dvora znovu vrací keramické trhy. Návštěvníci se mohou těšit i na doprovodný program.

MĚLNICKO

Festival ptactva



Kdy: sobota 7. října od 8.00

Kde: Mělník, sraz před regionálním muzeem

Za kolik: zdarma



Ornitologická procházka s ukázkou odchytu a kroužkování ptactva. Nenáročná trasa povede od muzea k hořínskému zdymadlu a dále po cyklostezce k Vltavě na tradiční místo u turistického přístřešku. Vede Petr Lumpe.

Podzimní sraz veteránů



Kdy: sobota 7. října od 9.00

Kde: Kralupy

Za kolik: neuvedeno

Kralupský spolek přátel historických vozidel pořádá druhé setkání a výstavu historických automobilů. Na Palackého náměstí se představí vozy do roku výroby 1979. Účastníci po předvedení svých vozidel a jejich hodnocení v anketě návštěvníků vyjedou na asi 30 kilometrů dlouhou spanilou jízdu. Divácká anketa 9.00 až 14.00 hodin, závody šlapacích autíček a soutěže pro dospělé od 9.00 do 15.00 hodin, předvedení dobových kočárků a oblečení ve 12.00, start spanilé jízdy ve 12.30 a vyhlášení výsledků divácké ankety v 15.00 hodin.

NYMBURSKO

Řemeslný jarmark



Kdy: sobota 7. října, od 10.00

Kde: Nymburk, zahrada mateřské školy Větrník



Prodej rukodělných výrobků a ukázky řemesel. K vidění bude třeba hrnčířský kruh či ukázka kovářského řemesla. V 11.00 a 13.00 hodin vystoupí taneční a divadelní spolek Vánek ze Sadské, od 14.30 do 17.00 hodin zahraje Veronika Žampová. Po celý den řemeslné a výtvarné dílničky.

Gloriet Fest



Kdy: do 30. října

Kde: Poděbrady, divadlo Na Kovárně

Igora Orozoviče zná veřejnost hlavně jako herce a hudebníka. V poděbradském divadle Na Kovárně se však nyní prezentuje jinak, až do 30. října je ve foyer k vidění výstava jeho linorytů a koláží.

PŘÍBRAMSKO

Vinný košt a festival chutí



Kdy: sobota 7. října od 11.00

Kde: Příbram, náměstí T.G. Masaryka

Za kolik: neuvedeno



Vína z Čech a Moravy, moderní gastronomie, hudební program po celý den. Akce pokračuje do 21.00 hodin.

Lanový park



Kdy: neděle 8. října od 10.00

Kde: Svatá Hora, zahrada exercičního domu (vchod od Mariánské studánky)

Za kolik: 80 korun

Lanový svět plný překvapení, zábava na lanových překážkách nízko i vysoko nad zemí. Doprovodní program a přezentace příbramských skautských oddílů. S sebou sportovní oblečení a obuv. Děti od šesti let věku, v doprovodu dospělého.