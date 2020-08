KDY: 8. srpna od 14 hodin

KDE: Skryje, na kurtech

ZA KOLIK: startovné 200, děti 100 Kč

Závodit ve Skryjích budou ženy, muži i děti, závodníci jsou rozděleni do tří kategoríí. Je připraveno 100 metrů v disciplíně plavání, 10 km na kole a 1 km běhu. Děti do patnácti let mají zkrácené trasy. Druhá věková kategorie je od 15 do 35 let a poslední nad 36 let. Připravené je občerstvení i ceny pro vítěze. Registrace začíná ve Skryjích od 12 hodin v lokalitě "na kurtech". Kontakt: tomjel@yahoo.com