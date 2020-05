O víkendu můžete vzít děti na animovaný muzikál Ledové království 2, který se tu promítá od deseti hodin dopoledne. Od 14 hodin pak kino nabízí romantickou komedii Příliš osobní známost. K dispozici bude ve foyer kulturního centra i dezinfekce na ruce, sál bude předem také dezinfikován.

Muzeum nabízí výstavu Život a doba spisovatele Karla Čapka

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech se v úterý 12. kvatna znovu otevřelo veřejnosti a pro tuto příležitost si připravilo novou výstavu – Život a doba spisovatele Karla Čapka. „Návštěvníci se v časové i tematické posloupnosti seznámí s osobností Karla Čapka v mnoha rovinách – nejen v těch často citovaných, ale i v dalších, méně oficiálních, a to jednoduchou a přitažlivou formou,“ uvádí muzeum. Výstava potrvá do 13. září. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí, a to od 9 do 17 hodin.

Zdroj: Deník

Tyršovo koupaliště už se také otevírá

Na koupání to asi ještě nebude, ale v pátek 15. května bude od 16 hodin otevřená zahrádka s občerstvením na Tyršově koupališti. O víkendu se navíc v areálu koupaliště bude stavět umělé kluziště, takže vyžití tu bude i v chladnějších dnech.

Do Lužné u Rakovníka se opět jezdí za vláčky

V pondělí se otevřelo i muezum Českých drah v Lužné. Otvírací doba je do 30. června ve všední dny od 9.30 do 15.00 hodin, v sobotu a v neděli od 9.30 do 17.00 hodin a pak stejně jako o víkendech bude otevřeno i přes letní prázdniny každý den. Podmínkou vstupu do areálu muzea je ochrana úst a nosu (rouška, šátek, šála…) a dodržování bezpečných rozestupů - minimálně dvoumetrových - od ostatních návštěvníků či personálu. Dávkovače s antibakteriálním gelem na ruce budou v rámci areálu návštěvníkům volně k dispozici. Aktuální informace můžete sledovat na webu http://www.cdmuzeum.cz/