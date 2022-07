BENEŠOVSKO

Včelí svět slaví 10 let. Připravil bohatý narozeninový program

Kdy: 2. července, 10:00–17:00

Kde: Hulice

K oslavě svých kulatých narozenin připravil Včelí svět Hulice tentokrát skutečně bohatý program. Kromě volného vstupu do expozice Včelí svět a komentované prohlídky nabízí také ochutnávky medů, medovin a medových limonád, možnost vyzkoušet si kosmetiku s včelími produkty, tvořivé dílny, ve kterých si budete moci vyrobit svíčku ze včelího vosku, bylinkovou sůl nebo nazdobit perníčky. Nebude chybět malování, tvoření z kůže, živá hudební vystoupení, či výuka moderních tanců. Ale ani ukázka kynologického výcviku a mnoho dalšího.

V ekocentru pořádají prodejní výstavu děl Lenky Seidlové

Kdy: 1. července, 9:00–18:00

Kde: Vlašim



Prodejní autorská výstava výtvarných děl Lenky Seidlové s názvem Přírodou až do Prahy bude zahájena v pátek 1. července a potrvá do konce prázdnin v otvíracích hodinách paraZOO Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Tedy denně od 9 do 18 hodin. Výstava je bezbariérová a prohlédnout si ji můžete v sále Podblanického ekocentra Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

Extrémní zábava přichází s akcí Pilníkovo pozdní odpoledne

Kdy: 2. července, 15:00–18:00

Kde: Čerčany

Fanoušky Pilníkova pozdního odpoledne čeká další ročník extrémní zábavy, na kterou mohou přijít do Čerčan už v sobotu 2. července. A na co se můžete těšit? O Freestyle Motocross se postarají nejen čeští skokani, ale dorazí i zahraniční špička! Akce bude ostrým testem i pro malé svěřence Petra Piláta. V jeho FMX junior akademii vyrůstají nové hvězdičky, které mohou v budoucnu světu ukázat, jak září Česko. Kluci sice skáčou s motorkami pořádně vysoko, podíváte se ale ještě výš. Uvidíte leteckou akrobacii mistra světa elitní letecké série Red Bull Air Race, Martina Šonky, také vás rozhýbou salta na trampolínách gymnastů Trampolín Praha. O kompletní hudební program se postarají borci z kapely Totální nasazení. Nebude chybět ani občerstvení.

BEROUNSKO

Vokální soubor rozezpívá Točník

Kdy: 1. července, 18:00

Kde: Hrad Točník

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Koncert vokálního souboru Tadooba se uskuteční už v pátek 1. července na hradě Točník. Uslyšíte jak staré, tak nové kousky a zažijete jedinečnou atmosféru hradní kaple. Vstupné je dobrovolné.

V krásném prostředí Srbska se uskuteční malířský workshop

Kdy: 3. července, 10:45

Kde: Srbsko

Za kolik: 300/250 korun



Všichni zájemci o výtvarné umění se mohou těšit na malířský workshop pod širým nebem. Ten se uskuteční v neděli 3. července v krásném prostředí obce Srbsko. Povede ho akademická malířka Lucie Crocro, která pro Muzeum Českého krasu v Berouně organizuje cyklus zajímavých kurzů Mluviti stříbro, tvořiti zlato. Malovat budou účastníci přírodní zákoutí – řeku, skály, lesy. Zvolené techniky jsou kresba a malba. Materiál a pomůcky návštěvníci obdrží v rámci vstupného, základní je 300 korun, snížené 250. Kurz je vhodný i pro začátečníky a starší děti. Sraz je v 10.45 hodin na železniční zastávce Srbsko. Předchozí rezervace na telefonním čísle 311 624 101 je nutná. Akce se uskuteční při minimálně deseti přihlášených účastnících.

BOLESLAVSKO

Zámek o nedělích potěší malé návštěvníky a příznivce loutek

Kdy: 3. července až 28. srpna

Kde: Zámek Mnichovo Hradiště



Na zámek v Mnichově Hradišti se vrací program dětských prohlídek a loutkových představení Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří. Každou neděli se malí i větší návštěvníci mohou od 10:15 a 10:45 těšit na dvě dětské prohlídky s průvodkyní v dobovém kostýmu s vyprávěním pověsti O dvou zakletých rytířích a následně od 11:30 loutkové představení v sala terreně v zahradě zámku. Mezi představeními, která loutkoherci přivezou, jsou Červená Karkulka aneb polepšený vlk, V jednom lese v jednom domku, Pletené pohádky, Hvězdné dálky a další. Již tuto neděli zahraje Divadlo z půdy představení Vodníčku, vrať se.

Pojizerský folklorní festival se vrací s jubilejním ročníkem

Kdy: 1 a 2. července

Kde: Bakov nad Jizerou



Pojizerský folklorní festival slaví 10 let. V pátek se uskuteční v bakovském divadle od 19 hodin již tradiční beseda s hostem. Tentokráte přijal pozvání známý trenér a kouč pan Marian Jelínek. V sobotu začne program pietním aktem u pomníku padlých vojínů v Komenského sadech, odkud se vydá krojovaný průvod na Mírové náměstí, kde bude poté slavnostně zahájen celý festival. Vystoupí zde DFS Vonička, FS Gaudeamus VŠE a FS Bejvávalo z Prahy

Hrnčířský dvůr zahajuje léto ve velkém stylu. S programem

Kdy: 2. až 6. července

Kde: Hrnčířský dvůr, Zvířetice



Hrnčířský dvůr Zvířetice zve na akci Začátek prázdnin na Hrnčířském dvoře, která nabídne výstavu denivek, růží, lilií, hortensií a pivoní, nebo fotografií či loutek. Na programu budou také ukázky řemesel od místních i přespolních řemeslníků, loutkové divadlo, pracovní dílna nebo oblíbený tematický fotoateliér.

Otevřete bránu prázdninám!

Kdy: 3. července, 14:00

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav



Muzeum Mladoboleslavska zve všechny své malé i velké příznivce na nádvoří hradu, aby přišli otevřít bránu prázdninám. Připraven bude zábavný a poučný program, při kterém objeví tajemství přírody, vyzkouší hry našich babiček, prověří své znalosti kvízovými otázkami nebo si otestují kreativitu.

KLADENSKO

Užijte si o prvním červencovém víkendu Družeckou pouť

Kdy: 2. a 3. července

Kde: Družec

Obec Družec vás srdečně zve na Družeckou pouť. Pouť se koná v sobotu 2. a v neděli 3. července. Sobotní program: Ve 14 hodin vystoupí kapela Beatles revival, následovat bude program pro děti – v 16 hodin klaunské vystoupení, malování na obličej, v 17 hodin kouzelník. Nedělní program: V 11 hodin mše svatá v kostele, ve 14 hodin dechová hudba Miroslava Kopty, v 17 hodin taneční orchestr Miroslava Novotného, který zahraje české a světové slavné taneční a swingové melodie.

Navštivte výstavu studentských projektů věnujících se lesu Dlouhé Boroviny

Kdy: Do 14. července

Kde: Městské kulturní centrum, Kladno



Lze městský les obohatit o místa pro spočinutí, rozjímání, hru, práci, zastavení, piknik, výhled, svlažení, sportování nebo pro jiné činnosti? Mohou lidé a les žít v symbióze, aniž by les přestal být lesem? Přijměte pozvání na výstavu studentských projektů věnujících se lesu Dlouhé Boroviny v Kročehlavech. Kresby a modely návrhů doprovázejí básně Jana Skácela. Dlouhé Boroviny ve vizích studentů krajinářské architektury FA ČVUT.

Užijte si Prokopské slavnosti

Kdy: 2. července, 14:00–20:00

Kde: Hornický skanzen Mayrau, Vinařice

Za kolik: 50 Kč, děti do 6 let zdarma

V hornickém skanzenu můžete v sobotu navštívit Prokopské slavnosti. Program: 14–14:30 Průvod krojovaných horníků a kladení věnců, 15–16 Přednáška o komínech v Kladně, 17–19 Vystoupení kapely Zuby nehty. Po celé odpoledne bude probíhat dětský program, nebude chybět ani občerstvení.

Slánská knihovna chystá burzu knih

Kdy: 2. července, 9:00–12:00

Kde: Knihovna Václava Štecha, Slaný



Knihovna Václava Štecha zve na tradiční prodej vyřazených knih, kde můžete získat kousky, které už nikde neseženete. Seznam vyřazených knih si můžete prohlédnout na webových stránkách knihovny www.knihovnaslany.cz.

Na zámku začíná výstava Jiřího Koláře

Kdy: Do 4. září

Kde: Zámek Kladno

Jiří Kolář, jeden z nejvýznamnějších českých výtvarníků, autor experimentální a vizuální poezie a mnoha originálních výtvarných technik, v Galerii Kladenského zámku. V srpnu si připomínáme 20 let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků a básníků, jehož velká část života byla spjata s Kladnem, a proto Galerie Kladenského zámku ve spolupráci s Galeriemi Vltavín a Moderna pořádá výstavu nazvanou jednoduše Jiří Kolář. Představíme zlomek tvorby Jiřího Koláře artefakty, které budou vedle jmenovaných galerií zapůjčeny také ze soukromých sbírek.

KOLÍNSKO

Užijte si XV. ročník Hudebního potkávání

Kdy: 1. července, 19:00

Kde: Kostel sv. Andělů strážných, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V rámci již patnáctého ročníku série koncertů Hudební potkávání vystoupí Heidi Johanna Vacek (housle) a Andrea Mottlová (klavír). Na programu bude Respighi, Massenet, Bach, Kuula, Rachmaninov a Händel.

S vysvědčením zdarma do letního kina

Kdy: 1. července, 18:30

Kde: Nebovidská tvrz

Za kolik: S vysvědčením se samými jedničkami zdarma



Spolek Nebovidská tvrz zve všechny příznivce letňáků na páteční prázdninové promítání pod hvězdami, s točeným pivem, bramboráky a palačinkami. Přijďte si vychutnat v pátek atmosféru tvrze. "Pro malé návštěvníky a rodiče otevíráme v 18 hodin, připraveny budou svíčkárna i kovárna, nesmí chybět ani famózní palačinky, pohádková stezka odvahy ve sklepeních tvrze, nachystána bude i spousta her. V 19 hodin zahájíme představením Croodsovi: Nový věk. Za samé jedničky, pro vlastníka vysvědčení, vstupné zdarma! Letní noc na tvrzi bude pokračovat po 21 hodině, jako vždy českou filmovou novinkou, tentokrát se můžete těšit na letní komedii Srdce na dlani," zvou pořadatelé.

Vydejte se na Černokostelecký paďour

Kdy: 2. července, 12:00

Kde: Start u restaurace U Hálů, Kostelec nad Černými lesy

Je tu další tradiční sraz historických motocyklů a jejich spanilá jízda. Od 10.30 hodin proběhne zápis účastníků, od 11.45 jejich přivítání a mezi 12. a 13. hodinou odstartuje jízda strojů do 50 ccm. Pak bude následovat vyhlášení vítězů, nejhezčího kostýmu a dalších kategorií. Od 16 hodin vypukne volný program.

Kouřimský skanzen nabízí Řemeslné pohádkové léto

Kdy: 2. července, 10–18

Kde: Muzeum lidových staveb Kouřim



"O sedmi prázdninových sobotách návštěvníkům představíme různá povolání našich předků. Většinu z nich si budou moci i vyzkoušet. Nejen pro nejmenší se budou číst pohádky o vybraných řemeslech. Tentokrát na téma Dřevěné hračky," lákají lidé ze skanzenu.

Turisté se vydají okolo Klepce

Kdy: 3. července, 9:00

Kde: Sraz od hotelu Apeyron (Kolárova ul.), Český Brod

V neděli se uskuteční plánovaná akce odboru KČT Český Brod, jde o pěší výlet s trasou Trasa: Mrzky – Limuzy – Klepec – Přišimasy – Kbelka – Bosna – Mrzky – Tismice. Akce byla naplánována na neděli z důvodu možnosti návštěvy kostela v Přišimasech - Horkách před bohoslužbou (koná se od 11:30 hodin). Je zajištěn odjezd i návrat auty.

Na náměstí se sejdou siláci

Kdy: 3. července, 9:00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: Zdarma



Na kolínském náměstí se sejdou dne 3. července 2022 celkem dvě skupiny siláků a oba závody budou zastřešené Českým svazem silových sportů. Od 9:00 budou své síly poměřovat strongmani- začátečníci a příchozí. Určitě se nenechte mýlit názvem, borci budou zvedat velké váhy a lámat své možnosti a rekordy. Od 13:00 pak nastoupí česká špička, tedy profesionální strongmani, mezi nimiž nastoupí Jiří Dejmal, vítěz mistrovství České republiky a držitel aktuálního českého rekordu v Log Liftu Lukáš Pepř a další. Kolínský závod vypadá, že bude patřit mezi ty nejnabitější, mezi profíky je přihlášeno 16 borců! O regulérnost závodu se postará neméně známá osobnost české strongman scény Čestmír Šíma a celým dnem provede známý hlas strongman závodů Leoš Kubeš.

KUTNOHORSKO

Fanděte družstvům v nočních hasičských závodech

Kdy: 1. července, 19:30

Kde: Hřiště Dolní Bučice

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Bučice připravil na pátek 1. července od 19:30 6. ročník nočních hasičských závodů, které se uskuteční na hřišti v Horních Bučicích. Bude také soutěž o nejrychlejší „zadek“. Dobrá hudba a občerstvení je zajištěno.

V galerii vystoupí Lazy Brass a Aneta & The Soul Uncles

Kdy: 1. července, 19:00

Kde: GASK Kutná Hora

Za kolik: 250 korun



Na energickou show a adaptaci známých písní se můžete těšit už v pátek 1. července na koncertě Lazy Brass od 19 hodin a Aneta & The Soul Uncles od 19.30 v Galerii Středočeského kraje Kutná Hora. Projekt Aneta & The Soul Uncles svedl dohromady ostřílené muzikanty, kteří se navzájem znali z působení v předních českých hudebních uskupeních. Tomuhle projektu společně říkají „kapela za odměnu“. Na koncertech se tak můžete těšit na energickou soul-pop-funkovou smršť, na skvělou dechovou sekci i vokalistky a hlavně na strhující zpěv Anety Hollandrové, která je na české soulové scéně zatím dobře utajovaným tajemstvím. Lazy Brass je hudební formace složená čistě z dechových nástrojů a bicích, jejíž členové jsou mimo jiné součástí Národního dechového orchestru.

Malešovskou tvrz budou dobývat husité

Kdy: 2. července, 11:30

Kde: Tvrz Malešov

Za kolik: 150/80/380 korun

Léta Páně 1421 byla tvrz v Malešově dobyta husitskými vojsky. Co se na tvrzi mohlo všechno semlít mezi roky 1421 a 1424, kdy proběhla slavná bitva u Malešova? To se vám na letošním ročníku pokusí přiblížit kronikář na akci Husiti na tvrzi. Během bohatého sobotního programu se můžete těšit na oživené prohlídky tvrze, řemeslníky, černou kuchyni, loutkové divadlo pro dospělé Triptych, koncert středověké hudby, přehlídku zbraní a zbrojí, bitvu a další. Vstupné je 150 korun, děti 80 a rodinné je 380.

MĚLNICKO

Rapová hudba a beer fest. To je program na víkend v Mlékojedech

Kdy: 1. a 2. července

Kde: Beach park Mlékojedy, Neratovice

Beach Park Mlékojedy si tento týden přichystal koncert rappera Zveriny a pivní festival. Zverina je slovenský umělec, jehož hlavní parketou je rap a freestyle. Před ním diváky rozpálí DJ Ufi DaMan a po Zverinově koncertě bude párty pokračovat sety DJs Cut Dem, Mr. Funky Machine a III Rick + Guitar: Musakka Strings. V sobotu bude pláž patřit milovníkům piva, protože si park přichystal první ročník akce Beer Fest na pláži. Sem pořadatelé pozvali špičku moderního řemeslného pivovarnictví z celé republiky. Návštěvníci zde ochutnají široký výběr tradičních i moderních pivních stylů z rukou těch nejtalentovanějších sládků, kteří tu už dlouhá léta vytvářejí neotřelé a zábavné chutě v oblíbeném národním nápoji.

Kterak Gru k mimoňům přišel

Kdy: 1. července, 21:45

Kde: Letní kino, Neratovice



Letní kino první prázdninový den přinese animovaný rodinný film Mimoni 2: Padouch přichází, který vypráví o tom, jak superpadouch Gru začínal, jak přišel ke svým žlutým poskokům a jak se vyrovnal se svými prvními nepřáteli. Grua všichni znají jako mistra zločinu. Teď se ovšem píšou sedmdesátá léta a Gru je zakomplexovaný dvanáctiletý kluk, který o takové kariéře zatím jen sní ve svém pokojíčku. Šťastnou náhodou jednoho krásného dne narazí na čtveřici naprostých mimoňů (staří známí Kevin, Stuart, Bob a nováček Otto), kteří mu naprosto změní život.

NYMBURSKO

Staropražští heligonkáři zahájí červencové promenádní koncerty

Kdy: 3. července, 15:00

Kde: Kolonáda, Poděbrady



Kolonádní koncerty v Poděbradech zahájí tuto neděli seskupení Staropražští heligonkáři. Kapela Staropražští heligonkáři byla založena v roce 1985 jako první tohoto druhu v naší zemi. Na staré, dnes už historické harmoniky heligonky značek Hlaváček, Kebrdle, Stibitz, Kunt a další hraje při vystoupeních pět harmonikářů v doprovodu bubeníka.

Pobavte se s komiky z Na Stojáka

Kdy: 1. července, 19:00

Kde: Letní lázně, Poděbrady

Za kolik: 300 korun



Atrium letních lázní v Poděbradech nabídne proceduru smíchu se stand-up comedy Na Stojáka. Zábaly (nebo závaly?) provedou Karel Hynek, Arnošt Frauenberg a Daniel Čech. Akce je přístupná jak lázeňským hostům, tak veřejnosti.

Nymfy z fotografií Šímy Kopkové povstávají místo z pěny z odpadu

Kdy: Do 20. srpna

Kde: Galerie 18, Poděbrady

Aktuální výstava v poděbradské Galerii 18 představuje neotřelé velkoformátové akty fotografky Anny Šímy Kopkové. Její inscenované fotografie nepřinášejí stereotypní a překonané výjevy dokonalé tělesnosti, neoslovují prvoplánovou líbivostí, ale naopak vyvolávají u diváků nezvyklé znepokojení. Šímy Kopkové nymfy totiž nevystupují jako dávné bohyně z mořské pěny, ale v 21. století povstávají z všudypřítomného plastového odpadu. Fotografie cyklu Nymfy z odpadu jsou ve spolupráci s libereckými fakultami textilní a strojní vytištěny experimentální metodou tisku na odpadní desky.

PŘÍBRAMSKO

Pouťové oslavy nabízí taneční zábavu i prohlídky Špejcharu

Kdy: 2.–3. července

Kde: Hvožďany

Ve Hvožďanech se o víkendu uskuteční pouťové oslavy. Na návsi nebudou chybět pouťové atrakce a stánky, 2. července od 20.30 hodin se koná ve hvožďanském kulturním domě taneční pouťová zábava s kapelou Kudrnáči a na 3. července je plánováno od šestnácti na prostranství u pohostinství Vagón hudební odpoledne opět s Kudrnáči. Tento den se budou také konat komentované prohlídky Špejcharu a Muzea hasičstva podbrdského regionu, a to ve 14, 15 a 16 hodin. Čas je třeba rezervovat na čísle 318 696 227 nebo na e-mailu: podatelna@hvozdany.cz.

Zatancujte si na pouťové zábavě v Petrovicích u Sedlčan

Kdy: 2. července, 20:00

Kde: Hřiště Petrovice u Sedlčan



Na hřišti Sk Petrovice se v sobotu 2. července bude výjimečně místo sportování tancovat. Na pouťové zábavě na hudbu kapely Tortilla, kterou hodinu před půlnocí vystřídá DJ Milan Hlušec.

Zabavte se u animované komedie Tlapková patrola ve filmu

Kdy: 1. července, 16:00 a 20:00

Kde: Sedlec-Prčice

Za kolik: 100/80 korun

Animovanou rodinnou komedií Tlapková patrola ve filmu zahájí v pátek 1. července od šestnácti a dvaceti hodin Kino Sedlec-Prčice. Psí záchranáře, kteří umějí létat s letadlem, hasit požáry, strážit zákon a dělat spoustu dalších užitečných věcí, milují děti po celém světě. Stejnojmenný televizní seriál láme rekordy ve sledovanosti stejně jako v prodeji hraček. Bylo jen otázkou času, než tahle odvážná štěňata zvednou laťku a vydají se do kina za svým dosud největším dobrodružstvím. Vstupné je pro děti 80 korun, dospělí zaplatí o dvacku více.

O Prokopské pouti bude J. A. Alis hájit březohorské stříbro před lapky

Kdy: 2. a 3. července

Kde: Náměstí J. A. Alise Březové Hory



Prokopská pouť v novodobé historii se na Březových Horách bude konat již po třiatřicáté. Na sobotu 2. a neděli 3. července je připraven bohatý program, při kterém bude otevřena inovovaná část hlavní expozice muzea. Sobotní program začíná ve 14.00 na náměstí J. A. Alise a dole Marie, kde až do večerních hodin bude probíhat pódiový program. První den víkendových oslav by se neobešel bez tradičního Čepobití, průvodu, který bude vycházet ve 21.00 z náměstí T. G. Masaryka a do svého cíle, tedy na náměstí J. A. Alise, dorazí o hodinu později. Průvodem - Hornickou parádou - začíná také nedělní program. Slavnostní průvod hornictva vyjde v 9.00 opět z náměstí T. G. Masaryka a cílem je březohorský kostel sv. Prokopa, u kterého bude v 10.30 sloužena polní mše. Po celý den bude opět připraven program souběžně na náměstí J. A. Alise, na dole Marie a od 14.00 také v areálu Ševčinského dolu.

RAKOVNICKO

Příznivci historie a šperků si užijí výstavu z doby stěhování národů

Kdy: Do 25. června 2023

Kde: Muzeum T. G. M., Rakovník



Jak vypadá zlatý poklad z temného úsvitu dějin? Čím se zdobili tehdejší vládci, čím demonstrovali svou moc a bohatství? A jaká byla úroveň tehdejších řemeslných dílen? Odpověď přináší zcela mimořádná výstava Záhada zlatých šperků s podtitulem Unikátní nálezy královských klenotů z období stěhování národů ze středních Čech v Muzeu T. G. M. Rakovník. Speciální expozice informuje o nálezu samotném, ale i o jeho zkoumání a výsledcích série odborných analýz,které na něm vědci provedli.

Letní kino poví, kterak padouch Gru ke svým mimoňům přišel

Kdy: 2. července, 21:30

Kde: Letní kino, Rakovník



Letní kino na začátku prázdnin přinese animovaný rodinný film Mimoni 2: Padouch přichází, který vypráví o tom, jak superpadouch Gru začínal, jak přišel ke svým žlutým poskokům a jak se vyrovnal se svými prvními nepřáteli. Grua všichni znají jako mistra zločinu. Teď se ovšem píšou sedmdesátá léta a Gru je zakomplexovaný dvanáctiletý kluk, který o takové kariéře zatím jen sní ve svém pokojíčku. Šťastnou náhodou jednoho krásného dne narazí na čtveřici naprostých mimoňů (staří známí Kevin, Stuart, Bob a nováček Otto), kteří mu naprosto změní život.