BENEŠOVSKO

Prohlédněte si výstavu betlémů a sáněk

Kdy: 11. a 12. prosince

Kde: Zámek, Třebešice u Divišova

Za kolik: 40/20 korun

Tradiční Výstava betlémů a sáněk v zámku v Třebešicích u Divišova začíná již tento víkend a pokračuje příštím víkendem a ve svátek 26. prosince vždy od 12. do 17 hodin. Vstupné je 40 korun, děti a vojáci to mají za 20. V ceně je svařené víno nebo čaj.

Ve votickém klášteře je tradiční vánoční prodejní výstava

Kdy: Do 31. prosince, 10:00–16:00

Kde: Klášter sv. Františka z Assisi, Votice

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Tradiční vánoční výstava ve votickém klášteře sv. Františka z Assisi, která potrvá do konce prosince, nabídne pestrou škálu výrobků místních autorů – malované perníčky, korálkové a háčkované ozdoby, svícny, svíčky, keramiku, medy, marmelády a mnoho dalšího. Přijďte se podívat a třeba i pořídit malý vánoční dárek pro své blízké. Otevřeno je pro veřejnost od pondělí do pátku od deseti do dvanácti a pak od třinácti do šestnácti hodin, sobotu a neděli jenom odpoledne od třinácté do šestnácté hodiny. Akci připravilo Městské kulturní centrum Votice a vstupné je dobrovolné.

Navštivte tradiční Vánoce u Syslů a nakupte dárky pro radost

Kdy: Do 19. prosince

Kde: Chotýšany

Za kolik: Zdarma

Tradiční Vánoce u Syslů v Chotýšanech potrvají do 19. prosince. I letos je připraven prodej keramiky a dárků pro radost. Otevírací doba je čtvrtek a pátek od 16 do 19 hodin a v sobotu a neděli bude otevřeno do 10 do 17. Ostatní dny pouze po telefonické domluvě na 730 101 662.

Pořádají adventní koncert v kostele sv. Václava na Chvojínku

Kdy: 12. prosince, 15:00

Kde: Kostel sv. Václava na Chvojínku, Neveklov

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Adventní koncerty v kostelích na Neveklovsku budou pokračovat v neděli adventními a vánočními písněmi i koledami, které zazpívá sbor neveklovské ZŠ Jana Kubelíka v kostele sv. Václava na Chvojínku. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravy památek.

BEROUNSKO

Prohlédněte si betlémy z Hořovicka

Kdy: 11. až 12. a 18. až 19. prosince, 10:00

Kde: Muzeum Hořovicka, Hořovice

Hořovické Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu v Berouně, respektive jeho areál Starý zámek se zaplnil betlémy u tohoto regionu. Ty mohou zájemci obdivovat vždy o víkendech. Výstava je přístupná také o vánočních prázdninách ve dnech od 27. do 30. prosince. Otevírací doba začíná v 10 a končí v 16 hodin. „Vystaveny jsou nejen exponáty z vlastních muzejních sbírek, ale i současné, ručně vyráběné betlémy od manželů Kučerových ze Bzové,“ uvedlo muzeum. Na nádvoří Starého zámku lze obdivovat i dřevěný přírodní betlém

Uskupení LEMAJA zazpívá ve Stradonické kapli

Kdy: 9. prosince, 18:00

Kde: Kaple sv. Liboria, Stradonice

Za kolik: Dobrovolné vstupné



Kaple sv. Liboria ve Stradonicích se stane dějištěm koncertu ženského pěveckého uskupení LEMAJA. Spolu s ním veřejnosti zazpívá také Karel Korsa.

V Rudné budou moci lidé obdivovat papírové betlémy

Kdy: 10. až 13. prosince

Kde: Obecní dům, Rudná

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Máte rádi vánoční atmosféru? To by se vám mohla líbit výstava, která bude k vidění v Rudné. V této budově, kde sídlí také pošta, bude moci veřejnost obdivovat krásné betlémy. Výstava je přístupná v pátek a v pondělí v době od 9 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 17 hodin.

BOLESLAVSKO

Ve Svijanech se bude kouzlit

Kdy: 12. prosince, 15:00

Kde: Zámek Svijany

Za kolik: Na kouzelnickou show vstupné dobrovolné, na prohlídku 50 korun

Třetí adventní neděle bude na Zámku Svijany již tradičně patřit dětem. Zámecký šenk se pro ně promění v pohádkový svět plný čar a kouzel. Kouzla zábavná, tajemná i neuvěřitelná předvede odborník na slovo vzatý kouzelník Čáry Kluk. Zároveň je možné prohlédnout si archeologickou expozici z doby bronzové, bronzový poklad, výklad o historii zámku a okolí, velkou kapli, expozici lázeňství a pivovarnictví i expozici podzemí v rámci nekomentovaných adventních prohlídek. Na kouzelnickou show je vstupné dobrovolné a na prohlídku 50 korun. Děti a senioři mají vstup zdarma.

Pošlete společně přání Ježíškovi

Kdy: 10. prosince, 17:00

Kde: Pláž Na Kamínkách, Mnichovo Hradiště

Za kolik: Zdarma



Chcete poslat přání Ježíškovi, ale nevíte, jak na to? Můžete ho poslat ve skořápkové lodičce po hladině Jizery. Mezi 17. a 19. hodinou se zájemci sejdou na pláži Na Kamínkách na břehu Jizery, aby poslali svá nejtajnější a nejniternější přání. Skořápkovou lodičku je potřeba si vyrobit už doma. Stačí k tomu skořápka vlašského ořechu, čajová svíčka a přáníčko na proužku papíru. To vložte na dno skořápky, vyřízněte z nahřáté svíčky kus vosku s knotem, vmáčkněte jej do skořápky a je hotovo.

Prohlédněte si Mladou Boleslav z kočáru

Kdy: Do 30. prosince, 16:30

Kde: Městské divadlo, Mladá Boleslav

Za kolik: 20 korun

Až do konce prosince si mohou zájemci užít pohled na adventní a zimní Mladou Boleslav z kočáru taženého koňmi. Vyhlídkové jízdy vyjíždí od městského divadla vždy v půl nebo celou hodinu až do 19:30 a díky střeše na kočáru se konají za každého počasí. Je nutné si jízdu předem objednat na telefonu 731 150 602 nebo e-mailu hladik67@seznam.cz. Kočár vozí denně kromě 21., 24., 25. a 26. prosince. Jízdenky prodá kočí na místě.

Ve Bělé bude Advent na kolečkách

Kdy: 12. prosince, 15:00

Kde: Zámek Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Zdarma



Milovníci předvánočních akcí v Bělé se nemusí bát. Nebudou ochuzeni o plánovaný hlavní pořad vánočního jarmarku. Advent na kolečkách divadla Kvelb Ateliér. Ten je přesunut na zámecké nádvoří. Diváci se mohou těšit na představení doplněné písničkami Alexandry Niklíčkové a zvířátky z Adélčina dvorečku.

Olga Králová a Helena Mydlářová vystavují šperky a vánoční ozdoby

Kdy: Do 18. prosince

Kde: Městský palác Templ, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Olga Králová a Helena Mydlářová vystavují ještě do 18. prosince v Městském paláci Templ v Mladé Boleslavi Šperky a vánoční ozdoby. Otevřeno pro veřejnost je každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin s hodinovou pauzou v poledne.

KLADENSKO

O třetí adventní neděli zazpívá v Kladně Petr Kolář

Kdy: 10. až 12. prosince

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

Za kolik: Zdarma

Druhý týden Kladenských Vánoc vyvrcholí víkendovým programem. Ještě před ním si však v pátek Kladeňáci od 17 hodin užijí na náměstí Starosty Pavla koncert skupiny Černý brejle. V sobotu od 16 hodin si mohou příchozí vyslechnout vystoupení Míši Noskové, následuje od 17 hodin koncert kapely Botox. Nedělní program pak na náměstí přivede Andreu Kalivodovou, která vystoupí v 16 hodin. Od 17 hodin bude pódium patřit jedné z nejvýraznějších postav české pěvecké scény – Petru Kolářovi. Kromě osobní účasti si zájemci mohou program užít také z pohodlí svého domova, a to díky streamům na facebooku města Kladna.

Zatancujte si společně s anděly

Kdy: 11. prosince, 15:00

Kde: Dům kultury, Stochov

Za kolik: 120 korun



Dům kultury Stochov bude v sobotu patřit andělské diskotéce. Ta se koná od 15 hodin, přičemž zúčastněné děti se mohou těšit na zábavné hry a soutěže, tancování, sladkosti nebo třeba také hromadu balónků. Andělské kostýmy jsou vítány. Vstupenky lze zakoupit na stránkách kulturastochov.cz nebo na telefonních číslech 724 929 698 a 312 651 355. Kapacita prostor je osmdesát osob.

Oslavte Vánoce tvořením na Čabárně

Kdy: 11. prosince, 13:00

Kde: Čabárrna, Brandýsek

Za kolik: 50 korun

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna si pro veřejnost připravilo akci s názvem Vánoce na Čabárně. Lidé s dětmi si budou moci ozdobit stromeček pro zvířata, popustit uzdu své fantazii v tvořivé dílně, zahrát si v sadu, vyrobit si svíčku z včelího vosku nebo si vyzkoušet věštění z olova. Vstupné je 50 korun, pro děti do 4 let je pak vstup zdarma. Příchozí mohou zároveň donést zvířatům dárek v podobě ovoce, zeleniny či pečiva.

KOLÍNSKO

Užijte si v divadle pohádkové vánoce s hudbou Františka Kmocha

Kdy: 10. prosince 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 100 Kč

Dlouholetá spolupráce Městské hudby Františka Kmocha s dětskými sbory Boni Bambini ZUŠ Kolín a ZŠ Lipanská Kolín pokračuje. V programu uslyšíte melodie ze známých pohádek a dětských filmů v originální úpravě pro velký dechový orchestr a dětský pěvecký sbor. Těšit se můžete na sólisty Městské hudby F. Kmocha Janu Veberovou, Zdeňka Licka a Ester Hůlovou. Nebude chybět ani závěrečné pásmo vánočních melodií a koled. Diriguje Miloslav Bulín.

Sběratelé se sejdou v kolínském MSD

Kdy: 11. prosince 7:30

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 10 Kč



"Už šestnáct let se v saloncích MSD setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů, kromě tohoto artiklu ale mezi námi rádi přivítáme i nabídku dalšího sortimentu včetně toho spadajícího do termínu bleší trh," vzkazují pořadatelé akce.

Vyzkoušejte drátované vánoce Zdeny Eichlerové

Kdy: Denně po celý prosinec

Kde: Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky

Za kolik: Zdarma

Prodejní výstava Drátované Vánoce Zdeny Eichlerové. Nakoupit si můžete během provozní doby knihovny drátované jmelí, ozdoby na stromeček, svíčky zdobené drátem a korálky, abstraktní květiny, lapače snů a andělíčky.

Míša Růžičková zazpívá pohádkové písničky

Kdy: 11. prosince 19:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 180 Kč



Míša Růžičková se svojí písničkovou a taneční show přináší zábavu pro nejmenší diváky. "Tentokrát se přenesete přímo do pohádky. Procvičíte si hlásek u rozcvičky v pohádkových kulisách krásného zámku. V písničkách Tanec princezen a Začíná bál vás pozvu do královského paláce mezi prince a princezny a pořádně to spolu roztočíme. Že se princezny a králové bojí draka, to už víme, ale náš čerstvě vylíhnutý dráček Žofík je moc hodný a přítulný. V podzámčí, tam kde se rozkládá hustý a temný les, přiletí různá strašidla a možná uvidíme i trpaslíky a víly. Na závěr si dámě písničku na přání a nový hit S námi pojď si hrát, u kterého budeme zpívat, mávat a tancovat. Těšíte se?" ptá se Míša. Představení je vhodné pro děti od 2 let. Každá osoba i dítě musí mít platnou vstupenku bez ohledu na věk. Během představení jsou děti zapojovány do písniček. Délka představení je přibližně 60 minut, poté mají děti možnost se s Míšou setkat na autogramiádě, vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko na předem označeném místě.

Techtle Mechtle a Kočky přiváží do Kolína svou vánoční show

Kdy: 12. prosince, 19:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 350 korun

Vánoční atmosféra i známé melodie, nejúspěšnější výběr vystoupení a písniček z předchozích pořadů této skupiny. Travesti revue Techtle Mechtle a Kočky jsou aktuálně nejúspěšnější českou travesti skupinou. Pánové Lukáš, Martin, Jirka a Saša se promění během večera ve známé zpěvačky a herečky. Show, která se těší zájmu v kulturních domech a divadlech po celé České republice. Přijďte se vánočně naladit a odpočinout si od předvánočního shonu se speciálním vánočním pořadem, který je k vidění jen v několika málo městech.

Zabruslete si na kolínském stadionu

Kdy: 12. prosince, 14:30

Kde: Zimní stadion, Kolín

Za kolik: 40 Kč bruslící, doprovod 20 Kč



Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Pražské víkendové tipy: Metropole plná akcí i za nouzového stavu

KUTNOHORSKO

Výstavy přiblíží radovánky a tradici zimních sportů

Kdy: do 19. ledna

Kde: Hrádek, Kutná Hora

Za kolik: -

Bruslení na ledu i parketu. To je vánoční výstava, která návštěvníkům Hrádku v Kutné Hoře přiblíží zimní radovánky a tradici zimních sportů na Kutnohorsku. Druhá část je pak věnována tematice plesové sezóny. Výstavu pořádá České muzeum stříbra a potrvá do 19. ledna.

Vydejte se do kina na legendární muzikál West side story

Kdy: 12. prosince, 19:00

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 130 korun



Adaptaci legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story, která vypráví příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy, uvidí diváci v kutnohorském kině v neděli 12. prosince od 19 hodin.

Koledy i vánoční písně zazní na koncertě skupiny Diogenes

Kdy: 10. prosince, 19:00

Kde: Zámek, Zruč nad Sázavou

Za kolik: 90 korun

Odbor kultury, školství a sportu Zruč nad Sázavou připravil vánoční koncert skupiny Diogenes, který se uskuteční 10. prosince od devatenácti hodin v zrcadlovém sálu zručského zámku. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v infocentru. Akce bude probíhat v souladu s aktuálními nařízeními vlády ČR.

MĚLNICKO

Neratovické náměstí rozezní mobilní pražská zvonohra

Kdy: 12. prosince; 17:00

Kde: Náměstí, Neratovice

Za kolik: Zdarma

Netradiční hudební i vizuální zážitek čeká obyvatele a návštěvníky Neratovic u kašny na místním náměstí. Zavítá sem 57 zvonů ze slavné zvonařské dílny rodiny Manoušků sestavených do unikátního hudebního nástroje na automobilovém podvozku zvaného mobilní pražská zvonohra. Nástroj je ovládán buď manuálně klaviaturou nebo vestavěným počítačem, do jehož paměti lze vložit více než 100 libovolných skladeb.

Velké vánoční tvoření zabaví malé i velké výrobou ozdob

Kdy: 11. prosince, 13:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: Zdarma



V rámci vánoční prodejní výstavy Hra s jesličkami si v sobotu, které se říká „stříbrná“, všichni její malí i velcí návštěvníci budou moci ve vstupní hale společenského domu přímo mezi vystavenými exponáty vlastnoručně vyrobit perličkové ozdoby či vánoční dekorace z přírodnin. „A nebojte, pod vedením zkušených lektorů to zvládne úplně každý,“ ujišťují pořadatelé. Navštívit dílnu bude možné do 17 hodin. Výstava Hra s jesličkami je výstavou betlémů, vánočních ozdob, vitráží a dekorací.

Encanto zavede do magického světa, Kurz manželské touhy zakotví v tom reálném

Kdy: 11. prosince, 14:30, 17:00, 20:00

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun

Kino Vltava tuto sobotu pozve na animovaný film pro děti a dvě české komedie. Ve 14:30 zahájí program novinka studia Walta Disneyho Encanto. Pohádka vypráví o neobyčejné rodině. Ale i taková rodina má „černou ovci“, která se zdá být naprosto obyčejná. V 17:00 se diváci mohou těšit na rodinnou komedii Tady hlídáme my, ve které se z běžného penzionu stane penzion pro psy a jejich páníčky. A nakonec ve 20:00 přijde na řadu česká komedie Kurz manželské touhy, která učí, jak se naučit žít ve vztahu, který doposud úplně nefungoval a jak to změnit.

Připomeňte si modrotisk

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Galerie Ve Věži, Mělník

Za kolik: Zdarma



Mělnická Galerie Ve Věži zve na výstavu Apolenka z modrotisku. Ta představuje tisky ilustrací a drobnější originály akvarelů autorské dvojice Vlková/Šrámek ke stejnojmenné knize. Pohádkový příběh Apolenka z modrotisku dětem přibližuje technologii a krásu pozapomenuté tradiční výroby modrotisku a rozmanitost lidových vzorů. Do dnešních dob byl zachován provoz modrotiskových dílen ve Strážnici a Olešnici. Výstavu je možné navštívit až do koce roku 2021.

Bruslaři mohou vyzkoušet kluziště na náměstí před kostelem

Kdy: Denně 8:00–20:00

Kde: Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Na Palackého náměstí vzniklo veřejné adventní kluziště. Přístupné je veřejnosti denně, třídní kolektivy mohou rezervovat čas telefonicky v kanceláři kulturního a společenského střediska.

NYMBURSKO

Andělé Aleše Slavíka se slétnou v Polabském muzeu

Kdy: 10. prosince až 24. února 2022

Kde: Polabské muzeum, Poděbrady

Za kolik: -

Polabské muzeum v Poděbradech otevírá v adventním čase novou výstavu nazvanou Andělé Aleše Slavíka. Ukázky ze své bohaté tvorby z minulých let zde nabídne táborský výtvarník a námořník, dominovat budou andělé. Vernisáž se koná v pátek 10. prosince v 17.30 v budově muzea.

Hlahol zazpívá Rybovu mši

Kdy: 12. prosince, 18:30

Kde: Kaple sv. Jana Nepomuckého, Nymburk

Za kolik: 100 korun



V kapli sv. Jana Nepomuckého se odehraje Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v profesionálním orchestrálním i sborovém provedení Souboru Hlahol Nymburk. Na varhany doprovodí Ivana Trnečková, sólisty v představení budou Lenka Pergelová, Jana Knížková, Jakub Trnečka a Petr Dolejší. Součástí programu bude i přednes z Janova evangelia, kterého se ujmou Vlasta Korbová a Arnošt Proschek.

PŘÍBRAMSKO

Rožmitálská Venkovanka zahraje a zazpívá ve společenském centru

Kdy: 12. prosince, 18:00

Kde: Společenské centrum, Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 100 korun

Ve společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem se v neděli uskuteční tradiční Vánoční koncert Rožmitálské Venkovanky. Vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři Městského kulturního střediska v Rožmitále. Pokud aktuální vládní nařízení proti šíření covidu–19 neumožní koncert uspořádat, tak zve kapela všechny své příznivce od šestnácti hodin k vánočnímu stromu na náměstí v Rožmitále, kde si společně zazpívají známé vánoční melodie. Pro aktuální informace sledujte webové stránky města a Rožmitálské Venkovany.

V Muzeu zlata si můžete prohlédnout výstavu betlémů

Kdy: do 19. prosince, 9:00–17:00

Kde: Nový Knín

Za kolik: -



Až do 19. prosince můžete v Muzeu zlata v Novém Kníně navštívit výstavu betlémů současných regionálních tvůrců. K vidění budou jesličky keramické, dřevěné či papírové. Nebude chybět ani Třebechovický Vokounův betlém.

Zažijte přípravu na Vánoce hornické rodiny před sto lety

Kdy: 11. a 12. prosince, 10:00–17:00

Kde: Příbram

Za kolik: -

V závěru roku čeká návštěvníky Hornického muzea Příbram zajímavý program s vánoční tematikou. O víkendu 11. a 12. prosince mohou zájemci o místní tradice zavítat do hornického domku prosyceného vánoční atmosférou. Vánoce v hornickém domku jsou oblíbenou akcí, kdy mohou návštěvníci nahlédnout pod ruce šikovným řemeslníkům a původní vánoční zvyky a další rukodělnou tvorbu si mohou sami také vyzkoušet a vžijí se tak do atmosféry doby před sto a více lety, kdy se hornická rodina chystala na příchod Vánoc. Vstupné je 40 korun, předchozí rezervace na čísle 318 626 307 je nutná.

RAKOVNICKO

Vánoce oslaví v Rakovníku jazzem

Kdy: 10. prosince 20:00

Kde: Kulturní centrum, Rakovník

Za kolik: 320 korun

V pátek je na programu rakovnického kulturního centra akce s názvem Jazzové Vánoce. Už šestadvacátý ročník této akce nabídne vystoupení Originálního Pražského Synkopického Orchestru, který hraje dobový jazz, swing, blues z let 1922 až 1933. Dále se příchozí mohou těšit také na hudbu v podání Brass Bandu Rakovník.

Děti v Rakovníku pobaví nejen pohádka O Čertovi

Kdy: 12. prosince 10:00

Kde: Tylovo divadlo, Rakovník

Za kolik: 100 korun



Na sále Tylova divadla v Rakovníku budou moci v neděli děti zhlédnout pohádku O Čertovi a jiné vánoční pohádky. Jedná se o animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. „Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha,“ uvedli organizátoři.

Nové Strašecí chystá vánoční na neděli řemeslný jarmark

Kdy: 12. prosince 10:00

Kde: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

Máte výtvarného ducha nebo prostě jen rádi něco tvoříte? V tom případě by vás mohla zajímat akce, která se koná v neděli v Novém Strašecí. To bude v Novostrašeckém kulturním centru prosincový řemeslný jarmark spojený s výtvarnými dílnami nejen pro děti.