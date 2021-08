Benešovské posvícení nabízí farmářské trhy, hudbu i zábavu pro děti

Kdy: 14. srpna, 9:00

Kde: Benešov

Za kolik: Zdarma

Tradiční Benešovské posvícení bude i tentokrát v sobotu 14. srpna plné hudby a zábavy pro děti. Nakupováním na farmářských trzích na Masarykově náměstí bude návštěvníky provázet hudba dechové kapely Malá Vranovanka, od třinácté hodiny je připraven zábavný pořad pro děti Hurá prázdniny a večer od dvacáté hodiny zahraje kapela Horváth Band. Akce je zdarma a pořádá ji Kulturní a informační centrum Benešov.

Potěšte své ratolesti pásmem animovaných filmů v letním kině

Kdy: 14. srpna, 14:30

Kde: Kino Sokol, Český Šternberk

Za kolik: 100/50 korun

Hurá na pohádky je pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší diváky, které Letní kino v Českém Šternberku nabízí 14. srpna od 14.30 hodin. Pásmem diváky provedou dva zábavní a věčně hladoví nejlepší medvědí kamarádi Nedvěd a Miška z večerníčkového seriálu Mlsné medvědí příběhy. Ti se v pásmu objeví v epizodách Mňamózní svačinka, Hurá na borůvky a Pozdrav od strýčka. Plody mraků budou o rozverných chlupáčích, kteří se poprvé odváží vstoupit do neznáma. Slovensko pak reprezentuje epizoda ze seriálu Websterovci.

Krásný ztráty live opět ve Všeticích

Kdy: 13. a 14. srpna

Kde: Statek, Všetice

Za kolik: 1490/900 korun

Již 5. ročník festivalu Krásný ztráty live mohou fanoušci opět zažít na statku ve Všeticích. Krásný areál, který návštěvníkům umožňuje pohodu a veškerý komfort, uvítá ve dnech 13.–14. srpna opět milovníky dobré hudby, kterou představí špičkoví, zejména domácí interpreti. Jako tradičně, i letos pod taktovkou jednoho z nejpopulárnějších rockových zpěváků Michala Prokopa. Dvoudenní vstupenky začínají na 1490 korunách, jednodenní na 900. Děti do 12 let to mají zdarma v doprovodu dospělé osoby se vstupenkou.

Z BEROUNSKA

Králův Dvůr v sobotu rozhýbou písně Petra Muka či Depeche Mode

Kdy: 14. srpna, 19:00

Kde: Zámek, Králův Dvůr

Za kolik: 100 korun

V rámci série akcí s názvem Králodvorské kulturní léto se koná v sobotu 14. srpna revivalový festival. Zámek v Králově Dvoru rozezní od 19 hodin DJ Olda Burda. Od 20.30 hodin pak naservíruje známé hity Petr Muk Revival s kapelou. Vrcholem programu pak bude vystoupení, při kterém zazní ty největší pecky od legendárních Depešáků. Depeche Mode Revival začne hrát úderem 22. hodiny. Za vstupné zájemci dají 100 korun.

Užijí si hudbu a noční oblohu

Kdy: 13. srpna, 19:00

Kde: Hvězdárna, Žebrák

Za kolik: Zdarma

Tu noc hořely, padaly hvězdy. Tak se jmenuje akce, která se uskuteční v pátek 13. srpna ve hvězdárně v Žebráku. „Přijďte si zopakovat jedinečný piknik pod noční hvězdnou oblohou. Na louce okolo hvězdárny si opět budete moci roztáhnout deky, přinést vlastní občerstvení a poslechnout zpěváka Michala Šindeláře, který vám k pozorování meteorického roje Perseid zazpívá mimo jiné i písničku Tu noc hořely, padaly hvězdy,“ uvedli organizátoři.

Berounský Geopark Barrandien hostí jarmark

Kdy: 14. srpna, 9:00

Kde: Geopark Barrandien, Beroun

Za kolik: 1 koruna

„Přijďte si k nám koupit či jen prohlédnout originální produkty, které v běžných obchodech nekoupíte,“ vyzývá veřejnost Muzeum Českého krasu v Berouně k účasti na jarmarku, který se uskuteční v sobotu v Geoparku Barrandien. V jeho geologické expozice budou od 9 do 16 hodin připraveny trhy s různými rukodělnými výrobky. Veřejnost se tak může těšit na šité a háčkované kabelky, tašky, batohy, skleněné, cínované a korálkové šperky, dřevěné a papírové dekorace, dětskou bižuterii, výrobky z polymerové hmoty, látkové zástěry, chňapky, různé oděvní a bytové doplňky, ručně vyráběné krajky nebo výšivky. Děti si užijí zábavu v tvořivé dílničce.

Hráči na heligónku mají sraz v Hořovicích

Kdy: 14. srpna, 10:00

Kde: Společenský dům Hořovice

Za kolik: Zdarma

Společenský dům Hořovice bude v sobotu 14. srpna dějištěm již čtyřiačtyřicátého setkání hráčů na heligónku. Příchozím zahraje Kladenská heligónka a Liberečtí harmonikáři. Moderovat akci bude Karel Vydra. Kromě živé hudby si návštěvníci této akce budou moci prohlédnout také výstavu historických i nových modelů heligónek a akordeonů. Chybět nebudou ani prodejní stánky regionálních výrobků a potravin.

Z BOLESLAVSKA

Bělá pod Bezdězem nahrazuje ples večerem plným hudby

Kdy: 14. srpna, 18:00

Kde: Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Masarykovo náměstí se stane dějištěm (post)Covidové párty s podtitulem Evropav Bělé. Účastníci se mohou těšit na kapelu Big Band Trumpets pod vedením Karla Polácha s hostem Františkem Uhlířem, významným českým jazzovým hráčem na kontrabas. Ve druhé polovině podvečera bude bavit Los Rumberos Salsa Orquestra v čele s Petrem Smetáčkem. Mezi koncerty vystoupí taneční skupina Trn v Oku. Samozřejmostí je možnost zakoupení občerstvení.

Vostrovem bude znít metal

Kdy: 14. srpna, 10:00

Kde: Vostrov, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 500 korun

V open air clubu Vostrov u Mnichova Hradiště se v sobotu odehraje Hells Metal Párty, festival plný rockové hudby, který se vyvinul z oblíbené akce Metalová miss. V letošním roce se bohužel nejkrásnější fanynka metalové hudby volit nebude, ale na programu zůstávají koncertní sety kapel Debustrol, Kryptor, Piranha, Anarchuz nebo Locomotive, které jsou na festivalu již stálicemi. Svou premiéru letos odehrají Kazgaroth, Fleshless a Arawn. Vstupné je 400 Kč v předprodeji a 500 Kč na místě.

Bělou rozehraje jazz

Kdy: 13. srpna, 19:30

Kde: Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: Zdarma

Promenádní koncert představí v pátek kapelu Starci po chmelu. Bývalé skupině Old Stars nechybí humor, ani chuť do hraní, a to je důležité v každé situaci i v každém věku. Vstup je zdarma. Během koncertu je také možné navštívit i výstavu Fenomén Igráček ve výstavním sále Městských kulturních zařízení.

Exkurze poučí o historii

Kdy: 14. srpna, 12:30

Kde: Parkoviště, Příhrazy

Za kolik: Dobrovolný poplatek

Příznivci archeologie a vycházek se mohou zúčastnit exkurze Archeologického léta 2021 Archeologie Příhrazských skal. Archeolog Petr Jenč seznámí s pravěkým a historickým osídlením území, vrcholně středověkými sídly na skalních blocích (Staré Hrady u Příhraz, Hynšta) i využíváním jeskyní a převisů od loveckého pravěku do novověku. Trasa exkurze měří 6 kilometrů a je středně obtížná, sraz účastníků je ve 12:30 u turistického rozcestníku na parkovišti v Příhrazech. Zúčastnit se je možné za dobrovolný poplatek, registrace je však nutná. Lze ji provést skrze web Archeologického ústavu Akademie věd.

Útulek ve Březně otevírá dveře

Kdy: 14. srpna, 14:00

Kde: Útulek MB, Březno

Za kolik: Zdarma

Útulek MB zřízený ve Březně pořádá v sobotu den otevřených dveří, na který zve všechny své příznivce, milovníky zvířat i ty, koho jen zajímá, jak takový útulek vypadá a funguje. Na programu dne budou ukázky výcviku psů, obran nebo vyhledávání ztracených osob, takzvaného mantrailingu, porada s veterinářkou, sázení stromků, tombola a bazárek, jejichž výtěžek poputuje na provoz útulku, komentovaná prohlídka útulku a společné opékání buřtů. Hudební doprovod zajití mladoboleslavské rádio, chybět nebude ani chutné občerstvení. V případě horkého dne bude možné se zchladit v bazénu.

Mlýnská kola se stále točí a přinesou hudbu, pití a jídlo

Kdy: 14. srpna, 14:00

Kde: Mlýn Doroty Máchalové, Střehom

Za kolik: 350 korun

Mlýn Doroty Máchalové ve Střehomi se opět stane dějištěm festivalu Mlýnská kola, který návštěvníkům nabídne kromě skvělé hudby i spoustu sportovních a společensko-kulturních aktivit. Účastníci festivalu se tak mohou těšit na vystoupení kapel Plexis, Roadkill Souls, Pankyho úlet, Žebřík do kurníku i dalších, XXL beerpong, frisbee, mölkky šipky, velkou vodní skluzavku, pivní štafetu, tombolu i mlynářskou stezku s výkladem historie kraje i samotného mlýna. Festival je také ale i kulinářským zážitkem, kde je možné ochutnat pečenou krkovici i další grilované dobroty a několik druhů piva. Složit hlavu bude možné ve vlastním stanu v místním stanovém městečku nebo v nedalekém penzionu.

Hrad otevírá sklepení i archiv

Kdy: 14. srpna, 9:00

Kde: Hrad, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun

Už tuto sobotu se milovníci historie mohou těšit na mimořádné komentované prohlídky mladoboleslavského hradu. Návštěvníci se vydají do hradního sklepení a společně s pracovníky archivu navštíví barokní piaristickou knihovnu a zázemí archivu. Prohlídky sklepení se budou konat každou celou hodinu až do 16:00, do archivu se bude vyrážetv každou půl. Pro děti budou připraveny slacklinea balanční hry, například čára, skákací panák nebo skákací guma, nebo soutěž o ceny, která začne v 15:00. Registrovat se do ní bude možné po celý den.

Z KLADENSKA

Výcvik vodicích psů opět podpoří benefiční festival Ikaros Fest

Kdy: 14. srpna, 13:45

Kde: Náměstí, Libušín

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Tradiční benefiční hudební festival, který podporuje výcvik vodicích psů pro nevidomé Nadačního fondu Mathilda, se letos opět uskuteční na libušínském náměstí. V sobotu 14. srpna se odehraje pátý ročník této akce moderované Standou Berkovcem. Zahájení je ve 13.45 hodin, přičemž o patnáct minut později zahraje první kapela – Dynamit. V 15 hodin je na programu show pro děti Diskotančení, po té si příchozí vyslechnou rock´n´roll v podání skupiny QR Band. Úderem 18 hodiny vystoupí Pavel Roth, o hodinu později pak kapela Kupa, hrající americké country. Vrcholem festivalu bude ve 20 hodin koncert pořádající skupiny Ikaros.

Náves v Neprobylicích v sobotu ožije pátým Poval Festem

Kdy: 14. srpna, 12:30

Kde: Náves, Neprobylice

Za kolik: 200 korun

Pátý ročník takzvaného Poval Festu se uskuteční v sobotu 14. srpna na návsi v Neprobylicích. Začíná se ve 12.30 hodin, přičemž pořadatelé návštěvníkům slibujíc hudební zážitky z vystoupení skupin různých žánrů. Příchozím zahrají kapely Kapišto, Na Plotě, Kulele Band, Kaštanka a Osoba Blízká. Připraveny budou také různé stánky včetně toho s pecí na sklo, proutím, perníkem, keramikou, vůněmi, workshopy, ale také lahodnými dobrotami pro děti i dospělé.

Prostor u žilinského rybníka se promění v letní kino

Kdy: 13. srpna, 20:30

Kde: Rybník, Žilina

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Film Patrika Hartla s názvem Prvok, Šampón, Tečka a Karel bude v pátek 13. srpna k vidění v letním kině u žilinského rybníka. Komedie s Martinem Pechlátem, Davidem Švehlíkem, Hynkem Čermákem a Martinem Hofmannem začne po setmění, tedy asi ve 20.30 hodin. Ještě před hlavním filmem ale bude pro děti promítnut animovaný Večerníček od rybníka. Občerstvení je zajištěno. Organizátoři z řad žilinských rybářů prosí zúčastněné, aby si s sebou přinesli deky nebo židle.

Veřejnost pozná, jaké to je, Když noc má nad městem moc

Kdy: 14. srpna, 21:00

Kde: Infocentrum, Slaný

Za kolik: 70 korun

Zajímá vás, jak vypadal středověký život ve Slaném? Vydejte se na noční vycházku v sobotu 14. srpna. „Nenechte si ujít atmosféru nočního města a tajuplných zákoutí. Navíc se dozvíte mnoho zajímavého o pozoruhodných zvyklostech života ve středověku,“ uvedli organizátoři s tím, že vycházka není vhodná pro děti. Sraz účastníků je před Infocentrem Pod Velvarskou branou.

Z KOLÍNSKA

Páni z Kolína zvou na historické slavnosti z doby Karla IV.

Kdy: 14. srpna, 10:00

Kde: Kmochův ostrov, Kolín

Za kolik: 100/50 korun

Kmochův ostrov bude cestovat v čase. Již podeváté se zde uskuteční Historické slavnosti, které jsou věnovány době středověku. Velká pozornost bude věnována českému králi a římskému císaři Karlu IV., který bude na slavnostech přítomen. Návštěvníci se mohou těšit na šermíře a rytířské turnaje, krásné dvorní dámy a jejich dobové tance, kejklíře, hudebníky a středověkou hudbu, výstavu středověkých zbraní, katovnu s ukázkami útrpného práva a další středověké kratochvíle. Chybět samozřejmě nebude ani dobový jarmark s ručními výrobky a nejrůznějšími dobrotami.

Poslední sobota Řemeslného pohádkového léta se blíží

Kdy: 14. srpna, 10:00

Kde: Muzeum lidových staveb, Kouřim

Za kolik: 120/80 korun

Pravidelný prázdninový program Muzea lidových staveb v Kouřimi Řemeslné pohádkové léto, které přináší zábavu i poučení, zve na poslední sobotu z programu. Tentokrát na téma včelař. Malí i větší návštěvníci se mohou těšit na představeníi zkoušení si včelařského řemesla. Nejen nejmenší budou moci také vyslechnout tematické pohádky o včelařích.

Z KUTNOHORSKA

Kutnohorská kocábka vpluje do třicátého osmého ročníku

Kdy: 14. srpna, 13:00

Kde: Voršilský klášter, Kutná Hora

Za kolik: 200 korun

K letním prázdninám v Kutné Hoře patří již od roku 1984 neodmyslitelně i festival country, bluegrassové, trampské a folkové muziky Kutnohorská kocábka. 38. ročník bude patřit kapelám i jednotlivcům Blue Eyes, Dobrá Pára, Sabina Uxová, Trampoty, Wytratějs, Johnny Cash Trio, Honza Ingr & Velký Hořký, Brzdaři, EKG-M či Kamelot. Vstupenky v ceně 180 korun si můžete zakoupit v předprodeji v infocentru Kutné Hory nebo přímo na místě za 200. Děti do 110 cm, držitelé ZTP a důchodci nad 70 let to mají zdarma. Akce se koná v zahradě Voršilského kláštera.

Z MĚLNICKA

Slavnosti vína se vrací v plné síle

Kdy: 14. srpna, 16:00

Kde: Náměstí Míru, Mělník

Za kolik: 100 korun

Na mělnickém náměstí Míru se v sobotu uskuteční tradiční Mělnický košt, na kterém budou moci návštěvníci okoštovat vína místních vinařů a také si pochutnat na chutných pokrmech z gastrozóny. V té si vyberou milovníci masa, sladkého i vegetariáni, protože nabídka přinese vyzrálé grilované steaky, dobré sýry, vychytané jednohubky, úžasné burgery, čokoládové dobroty i kvalitní kávu. Akci tradičně zahájí Rytíři mělničtí slavnostní salvou, po které bude následovat scénka Loupežníci akčně-komediální drama loupežnické rodiny v podání Rytířů mělnických a skupiny historického šermu Bakaláři. Degustační sklenku a identifikační náramek je možné už nyní zakoupit v předprodeji v prodejnách vybraných vinařství.

Varhanní koncert pohladí duši

Kdy: 15. srpna, 17:00

Kde: Chrám sv. Petra a Pavla, Mělník

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Římskokatolická farnost probošství Mělník a Město Mělník zvou v neděli do chrámu sv. Petra a Pavla na další koncert z cyklu letních chrámových koncertů. Své umění tentokrát předvedou sopranistka Věra Likérová, saxofonista Roman Fojtíček a varhanice Zuzana Němečková. Na programu budou skladby Antonia Vivaldiho, Jana Křtitele Kuchaře a Ference Liszta. Dobrovolné vstupné poputuje na opravu kostela sv. Petra a Pavla.

Beach Park Mlékojedy zaplní fanoušci beach volejbalu

Kdy: 14. srpna, 9:30

Kde: Beach Park Mlékojedy, Neratovice

Za kolik: Startovné 200 korun

Beach park srdečně zve na turnaj amatérských dvojic v beach volejbalu. Registrovat se je možné na provoz@beachparkmlekojedy.cz. Účastníci se mohou těšit na odpoledne plné skvělých sportovních zážitků, adrenalinu a jedinečných momentů.

Z NYMBURSKA

Celý večer ve stylu Depeche Mode prožijí v lyském letním kině

Kdy: 13. srpna, 17:00

Kde: Letní kino, Lysá nad Labem

Za kolik: 150 korun

Sedmý ročník akce Depeche Mode Party VII. Spirits opět připomene legendární kapelu s nezaměnitelnou hudbou i stylem Depeche Mode v letním kině. Fanoušci se mohou těšit na koncert skupiny Depeche Mode revival, následovaný projekcí filmového záznamu koncertu kapely v berlínském Waldbuhne s názvem Depeche Mode – Live Spirits, který přišel do kin vloni. Temná depešácká atmosféra dozní s Dj Mirage (DM/ EBM).

Kinematograf bratří Čadíků přivezl nové české filmy

Kdy: 13. srpna, 21:00

Kde: Park Pod Hradbami, Nymburk

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Kino na kolečkách promítá od úterý pod nymburskými hradbami. Páteční večer připomene 30 let Kinematografu krátkou projekcí a následovat bude loňská komedie 3Bobule. Po mnoha vinařských sklizních se Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy. Pro Kláru a Honzu nastává rozhodující čas vinařského roku - vinobraní.

Přijďte si užít víkend v příjemné atmosféře dechové hudby

Kdy: 13. a 14. srpna

Kde: Letní lázně, Poděbrady

Za kolik: 249/200 korun

Páteční a sobotní večer 13. a 14. srpna můžete strávit v příjemném atmosféře dechové hudby za doprovodu těchto kapel. V pátek to bude od šestnácti hodin K-music, od 19.30 Jizeranka. V sobotu od patnácté hodiny zahraje Přeloučská dechovka Vladimíra Kosiny, od devatenácti známá Křídlovanka. Přijeďte si zatančit a užít si kulturní akci. Vstupenky na oba dny festivalu získáte za 249 korun, klienti lázní zaplatí 200 korun. Jednodenní vstupenka na pátek nebo sobotu bude za 130, klienti lázní 110 korun.

Z PŘBRAMSKA

Simona Maierová a Jindra Chromý zazpívají ve Starém Rožmitále

Kdy: 14. srpna, 19:00

Kde: Hospůdka U Náhonu, Starý Rožmitál

Za kolik: Dobrovolné vstupné

V Hospůdce U Náhonu ve Starém Rožmitále se uskuteční v sobotu koncert Simony Maierové a Jindřicha Chromého. Zpěvačka, skladatelka, textařka a lektorka zpěvu Simona Maierová se spojila s Jindřichem Chromým, multižánrovým zpěvákem, zapáleným muzikantem a zvukařem, v jehož podání kromě autorských skladeb můžete slyšet například písně od Bee Gees, Prince, Michaela Jacksona a dalších. Zahrají jak písně z vlastní tvorby, tak i světové covery. Můžete se těšit na skvělou zábavu.

Z RAKOVNICKA

Svezte se o víkendu po Kolešovce

Kdy: 14. srpna, 8:30

Kde: Kněževes

Vydat se zpátky do minulosti, a okusit tak atmosféru Starců na chmelu, budou moci zájemci v sobotu 14. srpna. Historická parní lokomotiva nebo motorový vlak vyráží z Kněževsi na Rakovnicku v 8:30, přičemž příjezd do Lužné je v 9:10. Následně vlak odjíždí zpět v 9:52, do Kolešovic dorazív 10:42. Z Kolešovic pak ještě v rámci dopolední jízdy jede v 10:52 do Kněževse, kde je od 11:03 do 12:03 přestávka, kterou lze využít k návštěvě historických drážních vozidel a expozice Klubu historie kolejové dopravy. Do Lužné se veřejnost vrátí ve 12:43. V rámci odpolední jízdy jede vlak z Lužné ve 13:52 do Kolešovic, kam dorazí ve 14:42. Po té se vydá ve 14:52 do Kněževsi, kde je naplánovaný od 15:03 do 16:03 pobyt. Návrat do Lužné je v 16:43. Na svou poslední jízdu dne vyjede souprava v 17:30, přičemž ji zakončí v 17:42 v Kolešovicích. Jízdenky je možné zakoupit pouze u průvodčích.

Rakovnické letní kino promítne trojlístek českých komedií

Kdy: 12.–15. srpna, 21:15

Kde: Letní kino, Rakovník

Za kolik: 130/140 korun

Rakovnické letní kino si na tento týden pro své publikum připravilo pořádnou porci českých komedii. Ve čtvrtek 12. srpna lidé budou moci zhlédnout film Shoky & Morthy: Poslední velká akce. O den později, tedy v pátek, bude následovat další komedie Muž se zaječíma ušima a v neděli kino promítne snímek Deníček moderního fotra.

V pátek večer se na Křivoklát znovu vrátí Lucemburkové

Kdy: 13.–15. srpna

Kde: Křivoklát

Za kolik: 60 korun

V noci, když se setmí, hrad ožívá a vrací se do dob králů a rytířů. To uvádí na svých webových stránkách hrad Křivoklát, který si pro veřejnost na pátek 13. srpna přichystal večerní divadelní představení Lucemburkové na Křivoklátě. Od 21 hodin budou moci s průvodcem panem Vojtěchem vydat na dobrodružství za všemi čtyřmi panovníky Lucemburské dynastie, kteří na Křivoklátě působili. „Kromě reprezentativních prostor vás čekají i potemnělé hradní vězení a mučírna,“ uvádí hrad. Vstupné je 250 korun, začíná se ve 21 a 22 hodin. V sobotu 14. a v neděli 15. srpna pak příchozí na hradě čeká dobový program včetně vystoupení šermířů Tartas, taneční skupiny Jahanara nebo ukázky řemesla kata. Pouze v neděli pak na nádvoří houslistka a zpěvačka Petra Fabianová.

Fotbalisté v Hředlích slavnostně otevřou své nové zázemí

Kdy: 14. srpna, 10:30

Kde: Fotbalové hřiště, Hředle

Za kolik: Zdarma

Slavnostní otevření nového zázemí klubu FK Hředle je na programu v sobotu 14. srpna od 10.30 hodin na tamním hřišti. Vše začne úvodním slovem předsedy klubu a slavnostním přestřižením pásky. Následovat bude veřejná prohlídka a posezení. Ve 13.30 hodin se pak odehraje mistrovské utkání okresního přeboru mezi týmy FK Hředle a Sparta Lužná. Po zápase bude přichystáno posezení.