BENEŠOVSKO

Vydejte se na tradiční pochod Za vánočním jmelím

Kdy: 18. prosince 7:00

Kde: Týnec nad Sázavou

Za kolik: Zdarma

Klub českých turistů Týnec nad Sázavou připravil na sobotu 18. prosince tradiční pochod Za vánočním jmelím na Neštětickou horu. Sraz je v 7 hodin u Kulturního centra Týnec.

Ve votickém klášteře je tradiční vánoční prodejní výstava

Kdy: Do 31. prosince, 10:00–16:00

Kde: Klášter sv. Františka z Assisi, Votice

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Tradiční vánoční výstava ve votickém klášteře sv. Františka z Assisi, která potrvá do konce prosince, nabídne pestrou škálu výrobků místních autorů – malované perníčky, korálkové a háčkované ozdoby, svícny, svíčky, keramiku, medy, marmelády a mnoho dalšího. Přijďte se podívat a třeba i pořídit malý vánoční dárek pro své blízké. Otevřeno je pro veřejnost od pondělí do pátku od deseti do dvanácti a pak od třinácti do šestnácti hodin, sobotu a neděli jenom odpoledne od třinácté do šestnácté hodiny. Akci připravilo Městské kulturní centrum Votice a vstupné je dobrovolné.

Navštivte tradiční Vánoce u Syslů a nakupte dárky pro radost

Kdy: Do 19. prosince

Kde: Chotýšany

Za kolik: Zdarma

Tradiční Vánoce u Syslů v Chotýšanech potrvají do 19. prosince. I letos je připraven prodej keramiky a dárků pro radost. Otevírací doba je čtvrtek a pátek od 16 do 19 hodin a v sobotu a neděli bude otevřeno do 10 do 17. Ostatní dny pouze po telefonické domluvě na 730 101 662.

Pyšelští skauti přinesou Betlémské světlo

Kdy: 19. prosince, 16:00

Kde: Náměstí Pyšely

Za kolik: Zdarma



Čtvrté adventní setkání v Pyšelích bude představovat Sousedské zastavení s Betlémským světlem, které přivezou skauti 18. oddílu Pyšely, aby ním rozzářili náměstí. Na betlémské světlo si přineste svou lucerničku. Nebude chybět tradiční vánoční občerstvení a cukroví od pyšelských seniorek.

BEROUNSKO

Hráči karetní hry prší se sejdou na turnaji v Hostomicích

Kdy: 18. prosince, 13:00

Kde: Záložna u Kérováka, Hostomice

Za kolik: 200 korun

Hostomická restaurace Záložna u Kérováka bude v sobotu dějištěm dalšího ročníku turnaje v karetní hře prší. Turnaj nese název Memoriál Jaroslava Kindla, Miroslava Beneše a Josefa Boudy. „Startovné je 200 korun. Vloni přihlášení hráči jsou automaticky přihlášeni. Pokud se nechtějí letošního turnaje účastnit, nechť se dostaví k výčepu restaurace a u V. Kellera dostanou své peníze zpět,“ uvedli pořadatelé.

Vydejte se na Cestu za světlem, startuje se v neděli v Mezouni

Kdy: 19. prosince, 16:00

Kde: Náves, Mezoun



Cesta za světlem. Tak se jmenuje předvánoční procházka, která se uskuteční v neděli v Mezouni. Start bude na návsi od pomníku. „Zde se dozvíte, kam máte vyrazit. Trasa zabere asi půl hodiny. Baterky s sebou,“ vysvětlili pořadatelé. Veřejnost může na cestu vyrazit kdykoli v době od 16 do 17.30 hodin.

Barokní andílci vystoupí spolu s Divadlem Krov ve Svatém Janu

Kdy: 18. prosince, 16:00

Kde: Kostel, Svatý Jan pod Skalou

Za kolik: 100 korun

Hudební skupina Barokní andílci, jejímiž členy jsou muzikanti z Křivoklátu, Zbečna, Újezdu nad Zbečnem a okolí, bude koncertovat ve Svatém Janu pod Skalou. Spolu s Divadlem Krov vystoupí v místním kostele. Vstupné je 100 korun, lidé do 18 let mají vstup zdarma.

Přijďte si zatančit do Hořovické tančírny

Kdy: 18. prosince, 18:00

Kde: Společenský dům, Hořovice

Za kolik: 100 korun



Milovníci tance si budou moci zatančit v sobotu 18. prosince v rámci akce Hořovická tančírna. Ta se koná ve Společenském domě Hořovice, a to od 18 hodin. „Přijďte si s námi zatancovat standardní a latinské tance. Tančírna je určena pro všechny páry, které ovládají alespoň základní kroky tanců jako jsou waltz, valčík, tango, quickstep, blues, cha-cha, rumba a jive. Na pokročilosti vašich tanečních znalostí opravdu nezáleží,“ upozornili pořadatelé s tím, že nutný je vhodný společenský oblek.

BOLESLAVSKO

Užijte si předvánoční čas

Kdy: Do 22. prosince

Kde: Muzeum Benátecka, Benátky nad Jizerou

Za kolik: 25 korun

Muzeum Benátecka zve na vánoční výstavu, do které mohou návštěvníci přispět vlastními výrobky a stát se tak aspoň na chvíli vystavujícími umělci. „Přijďte k nám příjemně strávit adventní čas a prohlédnout si svátečně vyzdobené muzeum i výstavu výrobků našich návštěvníků,“ zvou organizátoři. Výstava bude pro veřejnost zpřístupněna o víkendu 18. a 19. od 9 do 17 hodin a ve všední dny od 13. do 22. prosince po předchozí telefonické domluvě na čísle 733 229 387.

Na vánoční notu naladí koncert muzikálových a popových písní

Kdy: 18. prosince, 18:00

Kde: Sbor českých bratří, Mladá Boleslav

Za kolik: 230 korun



Poslední víkend před Vánoci poctí svou návštěvou Sbor českých bratří v Mladé Boleslavi muzikálový herec a zpěvák Tomáš Vaněk. Tento mladoboleslavský rodák v dnešní době sklízí uznání diváků i kritiků za hlavní role v mnoha českých premiérách světových muzikálů, jako Čarodějka, Ples upírů, Rent, Tick, Tick…BOOM! a další. Do Mladé Boleslavi přichází koncertem nejkrásnějších vánočních, popových muzikálových hitů, které diváky spolehlivě naladí na sváteční atmosféru. Na klavír Tomáše doprovodí jeho dlouholetá kolegyně, pianistka Kristina Brachtlová. Vstupenky je možné zakoupit na GoOut.cz.

Prohlédněte si Mladou Boleslav z kočáru

Kdy: Do 30. prosince, 16:30

Kde: Městské divadlo, Mladá Boleslav

Za kolik: 20 korun

Až do konce prosince si mohou zájemci užít pohled na adventní a zimní Mladou Boleslav z kočáru taženého koňmi. Vyhlídkové jízdy vyjíždí od městského divadla vždy v půl nebo celou hodinu až do 19:30 a díky střeše na kočáru se konají za každého počasí. Je nutné si jízdu předem objednat na telefonu 731 150 602 nebo e-mailu hladik67@seznam.cz. Kočár vozí denně kromě 21., 24., 25. a 26. prosince. Jízdenky prodá kočí na místě.

Krampusové přijdou strašit na Výstaviště v Mladé Boleslavi

Kdy: 18. prosince, 17:00

Kde: Park Výstaviště, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma



Mladoboleslavský park Výstaviště navštíví návštěva ze samotného pekla. Krampusové ze skupiny Eligor Krampus projdou parkem v průvodu, na jehož konci se budou moci odvážní diváci s Krampusy také vyfotit. Začátek i konec průvodu bude v ulici Palackého před gymnáziem, doprovázet Krampusy budou asistenti v reflexních vestách, kteří budou diváky instruovat, aby byl průvod co nejplynulejší.

Olga Králová a Helena Mydlářová vystavují šperky a vánoční ozdoby

Kdy: Do 18. prosince

Kde: Městský palác Templ, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Olga Králová a Helena Mydlářová vystavují ještě do 18. prosince v Městském paláci Templ v Mladé Boleslavi Šperky a vánoční ozdoby. Otevřeno pro veřejnost je každý den kromě pondělí od 9 do 16 hodin s hodinovou pauzou v poledne.

Projedete se na poníkovi?

Kdy: Do 30. prosince

Kde: Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav

Za kolik: 20 korun



Staroměstské náměstí nyní nabízí možnost užít si pohled na adventní výzdobu ze sedla poníka. Projížďky na ponících se zde konají denně od 14 do 18 hodin, o víkendu už od 10 hodin. Cena jedné jízdy je 20 korun. Jezdit se nebude jen 21. a 24. až 26. prosince.

KLADENSKO

Na kladenském náměstí vystoupí Jary Tauber, skupina Brutus či Kamil Střihavka

Kdy: 17. až 19. prosince

Kde: Náměstí Starosty Pavla, Kladno

Za kolik: Zdarma

Zakončení třetího týdne Kladenských Vánoc nabídne v pátek od 17 hodin na náměstí Starosty Pavla koncert kladenského muzikanta Jaryho Taubera. Následně si bude moci veřejnost v sobotu vychutnat pravý bigbít v podání dnes již legendární rakovnické skupiny Brutus. Koncert Brutusáků začíná také v 17 hodin. Ve stejný čas v neděli pak ukáže svůj pěvecký um Kamil Střihavka.

Den pro dětskou knihu bude ve Slaném

Kdy: 18. prosince, 9:00

Kde: Knihovna Václava Štecha, Slaný

Za kolik: 50 korun za dítě



Po roční pauze se v Knihovně Václava Štecha uskuteční Den pro dětskou knihu. V sobotu od 9 do 13 hodin si budou lidé moci užít pohádkově-vánoční soutěž, rukodělné dílny s Jiřinkou Vnoučkovou a burzu vyřazených dětských knih. Vyhlášena bude také anketa o nejhezčí vánoční stromek. Vstupné je 50 korun, dospělí mají vstup zdarma.

All Right Band zpříjemní večer v buštěhradském podniku

Kdy: 17. prosince, 19:30

Kde: Art Club AktOFFka, Buštěhrad

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Buštěhradský Art Club AktOFFka pořádá v pátek koncert koncert kapely All Right Band. „Přijďte si užít večer s oblíbenou kladenskou cover/revivalovou živou bigbítovou a rockovou formací,“ vyzývá podnik. Skupina hraje ve složení Petr Chaloupka (elektrická kytara, zpěv), Pavel Mencl (kapelník, baskytara, zpěv), Libor Dbalý (klávesové nástroje) a Rudolf Herceg (bicí nástroje).

Nalaďte se na Vánoce díky výstavě slánského muzea

Kdy: Do 6. ledna 2022

Kde: Vlastivědné muzeum, Slaný

Za kolik: 40/30/25 korun

Vlastivědné muzeum ve Slaném, které veřejnost nalezne na Masarykově náměstí, si na adventní čas pro své návštěvníky připravilo vánoční výstavu. V jeho prostorách mohou lidé až do 6. ledna obdivovat krásné betlémy, kochat se vánočními ozdobami nebo také poznávat lidové tradice.

KOLÍNSKO

V kolínském divadle se v pátek najdou housle

Kdy: 17. prosince 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 300/410 korun

Divadlo Ungelt Praha hraje komediální drama o dvou bratřích zlodějíčcích a jejich rodinném příteli. Nález drahocenného nástroje vyzkouší sílu charakterů i rodinných pout. Hrají: J. Langmajer, P. Liška, M. Hein.

V Českém Brodě se bude v sobotu promítat Zátopek

Kdy: 18. prosince, 19:00

Kde: KD Svět, Český Brod

Za kolik: 99/129 korun



Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu. Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových – kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

Kouřimští budou roznášet světýlka

Kdy: 18. prosince, 15:00

Kde: Náměstí, Kouřim

Za kolik: Zdarma

Kouřimští Junáci vás v sobotu zvou na náměstí, kde se bude od 15 hodin konat tradiční Roznášení betlémského světýlka. "Nezapomeňte si vzít s sebou svíčku nebo lucernu," vzkazují zájemcům.

Chorus Angelicus zapěje v kostele

Kdy: 19. prosince, 17:00

Kde: Kostel sv. Jana Křtitele, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Zdarma



Kostelecký kostel sv. Jana Křtitele bude v neděli hostit pěvecký sbor Chorus Angelicus, který vás zve na svůj předvánoční koncert.

V Kostelci zahrají Barokní andílci

Kdy: 19. prosince, 16:00

Kde: Zámek, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 80 korun

Odpočiňte si od předvánočního stresu a shonu. V kosteleckém zámku si v neděli můžete užít vánoční koncert Barokních andílků.

Zabruslete si na kolínském stadionu

Kdy: 19. prosince, 14:30

Kde: Zimní stadion, Kolín

Za kolik: 40 Kč bruslící, doprovod 20 Kč



Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Vyzkoušejte drátované vánoce Zdeny Eichlerové

Kdy: Denně po celý prosinec

Kde: Městská knihovna Svatopluka Čecha, Pečky

Za kolik: Zdarma

Prodejní výstava Drátované Vánoce Zdeny Eichlerové. Nakoupit si můžete během provozní doby knihovny drátované jmelí, ozdoby na stromeček, svíčky zdobené drátem a korálky, abstraktní květiny, lapače snů a andělíčky.

Pražské tipy: Užijte si předvánoční víkend, je tu pro vás spousta akcí

KUTNOHORSKO

Výstavy přiblíží radovánky a tradici zimních sportů

Kdy: do 19. ledna

Kde: Hrádek, Kutná Hora

Za kolik: -

Bruslení na ledu i parketu. To je vánoční výstava, která návštěvníkům Hrádku v Kutné Hoře přiblíží zimní radovánky a tradici zimních sportů na Kutnohorsku. Druhá část je pak věnována tematice plesové sezóny. Výstavu pořádá České muzeum stříbra a potrvá do 19. ledna.

Zasoutěžte si o nejlepší vánoční vanilkový rohlíček

Kdy: 18. prosince, 16:00

Kde: Sokolovna Starkoč

Za kolik: -



Obec Starkoč připravila Sousedské předvánoční posezení, které se uskuteční v sobotu 18. prosince od šestnácti hodin v místní hospůdce Sokolovna. Bude zajištěno pohoštění při koledách a uspořádá se malá kulinářská soutěž o nejlepší vánoční vanilkový rohlíček. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo do půl čtvrté odpoledne přinese dvacet kusů vanilkových rohlíčků. Jak domácí tak přespolní hospodyňky. Hodnocení provede vybraná pětičlenná porota a výherce se může těšit na hodnotnou cenu.

Připravili adventní program

Kdy: 18. prosince, 13:00

Kde: Spolkový dům Kutná Hora

Za kolik: -

Město Kutná Hora a agentura Veselý lidový rok připravily pro letošní rok adventní sobotu s programem pro děti i dospělé. Ve Spolkovém domě a kostele sv. Jana Nepomuckého je připravena Vánoční výstava, ta potrvá do 2. ledna. Budou zde v provozu dílničky pro nejmenší a přítomna bude také autorka probíhající výstavy Hana Richterová, kterou návštěvníci uvidí při tvorbě. Dospělí se mohou zúčastnit komentovaných prohlídek vánoční výstavy v kostele sv. Jana Nepomuckého a to ve 14 a 15 hodin. Prohlídky proběhnou za doprovodu živé sváteční muziky.

Vytiskněte si vlastní vánoční přání

Kdy: 17. prosince, 10:00

Kde: Knihtiskárna Kutná Hora

Za kolik: 40 korun



V kutnohorské Knihtiskárně si budete v pátek 17. prosince moci vytisknout originální vánoční přání s možností dozdobení v naší dílničce.

MĚLNICKO

Rybovka se po letech vrací do Neratovic. Zajděte na ni do kostela

Kdy: 19. prosince; 15:00

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lobkovice

Za kolik: -

Česká mše vánoční skladatele Jana Jakuba Ryby je i více než dvě stě let po svém vzniku jedním z největších symbolů českých Vánoc a holdem k oslavě narození Ježíše Krista. Do Neratovic se po letech znovu vrací díky Velvarskému pěveckému sboru a jeho orchestru. Na pastorální hru zasazenou do českého prostředí mohou diváci zamířit do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích.

Nalaďte se na Vánoce folklorně

Kdy: 18. prosince, 14:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: Zdarma



Poslední předvánoční sobota připravila komorní setkání s mělnickými folklorními soubory s názvem Předvánočně s Jarošáčkem a Jarošovci. Setkání se uskuteční u vánočního stromku před Masarykovým kulturním domem. V rámci koncertu se uskuteční také odkládaný křest nového CD souboru Jarošovci.

Připomeňte si modrotisk

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Galerie Ve Věži, Mělník

Za kolik: Zdarma

Mělnická Galerie Ve Věži zve na výstavu Apolenka z modrotisku. Ta představuje tisky ilustrací a drobnější originály akvarelů autorské dvojice Vlková/Šrámek ke stejnojmenné knize. Pohádkový příběh Apolenka z modrotisku dětem přibližuje technologii a krásu pozapomenuté tradiční výroby modrotisku a rozmanitost lidových vzorů. Do dnešních dob byl zachován provoz modrotiskových dílen ve Strážnici a Olešnici. Výstavu je možné navštívit až do koce roku 2021.

Bruslaři mohou vyzkoušet kluziště na náměstí před kostelem

Kdy: Denně 8:00–20:00

Kde: Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma



Na Palackého náměstí vzniklo veřejné adventní kluziště. Přístupné je veřejnosti denně, třídní kolektivy mohou rezervovat čas telefonicky v kanceláři kulturního a společenského střediska.

NYMBURSKO

Andělé Aleše Slavíka se slétnou v Polabském muzeu

Kdy: 10. prosince až 24. února 2022

Kde: Polabské muzeum, Poděbrady

Za kolik: -

Polabské muzeum v Poděbradech otevírá v adventním čase novou výstavu nazvanou Andělé Aleše Slavíka. Ukázky ze své bohaté tvorby z minulých let zde nabídne táborský výtvarník a námořník, dominovat budou andělé. Vernisáž se koná v pátek 10. prosince v 17.30 v budově muzea.

Oslavte Vánoce s lidovou hudbou

Kdy: 19. prosince, 19:00

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Za kolik: 150 korun



Kino Sokol přivítá Zpívání s Choreou Bohemicou, hudebně tanečním divadlem, které se zaměřuje na jevištní ztvárnění tradičních projevů lidového umění, při kterém pojímá poklady českého folklóru velice současně a s důrazem na humor a poezii, čímž dosahuje kdekoliv a při každém vystoupení nejužšího kontaktu s divákem. Organizátoři také vyzývají diváky, aby si přinesli zvonečky a pomohli souboru s provedením některých písní. Vstupenky v ceně 150 korun lze zakoupit online na nkc-nymburk.cz.

Jak to bylo s narozením Ježíška?

Kdy: 19. prosince, 16:30

Kde: Kaple sv. Jana Nepomuckého, Nymburk

Kde: Zdarma

V kapli sv. Jana Nepomuckého se v neděli odehraje pohádka Hlídali jsme Ježíška. Představení poskytne netradiční pohled na tradiční vánoční pohled, a to očima oslíka a volka. O tom, co se přihodilo v městě Betlémě, tentokrát vyprávějí zvířátka, která u toho skutečně byla. A to dokonce i ve chvílích, kdy se Josef s Marií nekoukali. Představení je vhodné pro děti od 3 let.

Nalaďte se na Vánoce

Kdy: 17. prosince, 19:00

Kde: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady

Za kolik: -



V pátek se odehraje Vánoční koncert, ve kterém účinkují Jana Ryklová, Alexander Shonert, Alex Khristianov a jako host Josef IX.

Ochotníci zvou na černou komedii

Kdy: 17. prosince, 19:30

Kde: Kulturní dům, Libice nad Cidlinou

Za kolik: -

Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou zve do místního kulturního domu na druhou premiéru černé komedie Popel a pálenka v režii Jaroslava Vondrušky. Představení tentokrát nabídne alternativní obsazení ve dvou rolích. Hra pochází z pera současné finského dramatika Bengta Ahlforse a pojednává především o nelehkých rodinných vztazích. Vše se stále točí kolem urny s popelem, kterou si přinese ze hřbitova domů velice svérázná paní plukovníková. A této hlavní roli se ujala Helena Vondrušková. „Mezi hlavními hrdiny komedie vypukne boj o rodinné dědictví. Jejich představy, jak s ním naložit, se však dost různí,“ uvedl režisér.

Pohádka zavede do sna

Kdy: 19. prosince, 15:00

Kde: Divadlo Na Kovárně, Poděbrady

Za kolik: 70 korun



Divadlo Na Kovárně zve všechny malé diváky na představení Vánoční sen na motivy známé povídky Charlese Dickense Vánoční koleda. „Kouzlům se nejvíc daří v čase vánočním. Nechte se proto unést idylickou atmosférou a příběhem Vánoc. Je Štědrý den. Ve všech rodinách si sednou lidé u sváteční večeře, jen mrzoutský skrblík je doma sám se svými zlaťáky. Kromě svých peněz však nemá nic a nikoho. Vánoční sem mu přivede tajemnou návštěvu, se kterou prožije něco neobyčejného,“ zve divadlo.

PŘÍBRAMSKO

Výstava přiblíží atmosféru lidových Vánoc

Kdy: 18 a 19. prosince

Kde: Skanzen Vysoký Chlumec

Za kolik: 60/30 korun

Prohlídky Skanzenu Vysoký Chlumec přiblíží atmosféru lidových Vánoc v 19. a na začátku 20. století. Ve svátečně nazdobených světnicích chalup si návštěvníci vyzkouší tradiční lidová řemesla a dovednosti, rovněž se seznámí s lidovými zvyky zimního období. Je to jedinečná příležitost navštívit skanzen v období, kdy je jinak až do jara uzavřen. 18. a 19. prosince je otevřeno pro veřejnost od 9 do 15 hodin.

Zajděte si do příbramského kina na pohádku Dračí princezna

Kdy: 19. prosince, 14:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 120 korun



K adventnímu času patří také pohádky a jednu takovou budete moci zhlédnout i v příbramském kině. Dračí princezna tam přijde v neděli. Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party přiberou stejně starého Mortimera a ti společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Na jejich dobrodružství bude městečko vzpomínat ještě roky.

Nalaďte se na nadcházející svátky návštěvou koncertu

Kdy: 18. prosince

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: -

Ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem se uskuteční tradiční vánoční koncert Dechového orchestru mladých Základní umělecké školy J. J. Ryby pod vedením kapelníka Vlastimila Krále. Přijďte se potěšit příjemnými, nejen svátečními melodiemi, zapomeňte na chvíli na starosti a předvánoční shon a nalaďte se na nadcházející vánoční svátky.

Kapela Ginevra zahraje v divadle

Kdy: 19. prosince, 19:00

Kde: Divadlo A. Dvořáka, Příbram

Za kolik: 230/260 korun



Hudební skupina Ginevra, která zpívá o tématech volně inspirovaných středověkem, si pro své fanoušky připravila vánoční koncert. „Ginevra Vás opět po nucené kulturní pauze srdečně zve na tradiční vánoční koncerty. Vedle tradičního ,,Bohoušova dívadla“ s principálem Bohoušem Svobodou se představí další hosté, kteří budou pro Vás, jak věříme, milým překvapením,“ uvedli organizátoři.

Březničtí si budou moci vyslechnout klasický swing i moderní jazz

Kdy: 17. prosince, 19:00

Kde: Kulturní dům, Březnice

Za kolik: 150 korun

Big Band Příbram bude hrát v pátek pro březnické publikum. V 19 hodin začíná koncert v březnickém kulturním domě. Příchozí se mohou těšit na různé skladby, a to od klasických swingového repertoáru až po moderní jazzové kompozice.

RAKOVNICKO

Klasickou barokní hudbu obstará soubor Collegium Proprium

Kdy: 17. prosince 18:00

Kde: Kostel Všech svatých, Hředle

Za kolik: -

Kostel Všech svatých ve Hředlích rozezní barokní hudba. Na programu je koncert souboru Collegium Proprium. „Collegium Proprium je spolek muzikantů, které spojuje přátelství a láska k hudbě. Zaměřuje se na skladby barokních mistrů, které hrajeme v malém obsazení,“ uvádí o sobě uskupení.

Pohádka Putování za vánoční hvězdou bude k vidění v neděli

Kdy: 19. prosince 15:00

Kde: Novostrašecké kulturní centrum, Nové Strašecí

Za kolik: 45/30 korun



Divadlo Kapsa Andělská hora přiveze vánoční pohádku. Od 15 hodin bude moci publikum zhlédnout Putování za vánoční hvězdou.

Hradní duo si pro své fanoušky připravilo vánoční koncert

Kdy: 18. prosince 19:00

Kde: Kulturní centrum, Rakovník

Za kolik: 150 korun

Publikum sálu Kulturního centra v Rakovníku si bude moci v sobotu vychutnat koncert Hradního dua. Oblíbená rakovnická skupina v čele s Milanem Zimmermannem a jeho hosty zahraje od 19 hodin.

Nakoupit dárky a užít si vánoční atmosféru mohou lidé v muzeu

Kdy: Do 22. prosince

Kde: Vlastivědné muzeum, Jesenice

Za kolik: 30/15 korun



Vlastivědné muzeum Jesenice pořádá ve svých prostorách spolu se Střední školou a Základní školou Jesenice vánoční výstavu. „V současné nelehké době přijďte načerpat trochu té vánoční nálady a využít možnosti nákupu dárečků,“ uvádí jesenické muzeum. Navštívit výstavu bude možné do 22. prosince.