BENEŠOVSKO

Pokřtí desku V kuchyni

Kdy: 19. března, 17:00

Kde: Fara Sázava

Za kolik: 200 korun

Kvůli covidu třikrát odložený křest desky V kuchyni se uskuteční 19. března na faře prastarého Sázavského kláštera. Koncert bude odehrán sólově (bez kapely). Za lístek zaplatíte 200 korun. Vstupenky můžete získat na adrese „clovekkrve@gmail.com”. Akci podpořila Římskokatolická farnost Sázava-Černé Budy.

Podnikněte exkurzi po zaniklých dolech Ratibořských Hor

Kdy: 19. března, 9:00

Kde: Ratibořské Hory

Za kolik: -



V sobotu 19. března se můžete zúčastnit montanistické vycházky do okolí Ratibořských Hor. Prohlédnete si krajinu, kterou před více než 200 lety dávní havíři „provrtali“ stovkami šachet a štol, když tu hledali rudy stříbra, olova a zinku. Jejich stopy jsou dodnes vidět na každém kroku. Možná najdete krystal křemene nebo kousek blýskavého sfaleritu. Hlavní témata: blanická brázda, ložiska nerostů, rudy stříbra a barevných kovů, historická těžba a její vliv na krajinu, metamorfóza, zlomy, rudní žíly, minerály. Výlet je fyzicky náročnější. Doporučené vybavení: pevné boty, oblečení vhodné pro pohyb v terénu, pláštěnka, jídlo a pití na celý den, kladivo, ochranné brýle, lupa, sáčky nebo staré noviny k zabalení vzorků. Zájemci se mohou přihlásit na e-mailové adrese: michal.geowanders@gmail.com nebo na telefonu +420 608 164 228.

V heřmanické sokolovně pořádají X. Reprezentační Sportovní ples

Kdy: 18. března, 20:00

Kde: Sokolovna, Heřmaničky

Za kolik: -

Tělocvičná jednota Sokol Heřmaničky připravila na pátek 18. března 10. ročník sportovního plesu v místní sokolovně. K hudbě a tanci bude hrát kapela UNIGENA. Těšit se můžete na bohatou tombolu a třeba přijde i kouzelník.

BEROUNSKO

Sedmnáctý městský ples Králova Dvora okoření Helena Zeťová

Kdy: 19. března, 20:00

Kde: Sokolovna, Králův Dvůr

Za kolik: - korun

Město Králův Dvůr pořádá v sobotu 19. března na sále tamní sokolovny již 17. městský ples. Hlavním hostem celého večera bude bývalá členka dívčí kapely Black Milk a držitelka titulu Objev roku v anketě Český slavík z roku 2005 – Helena Zeťová. K tanci a poslechu bude všem zúčastněným hrát multirevivalová hudební skupina Handa Banda, provádět tímto plesem bude ostřílený moderátor Petr Vrba. Samozřejmě nebude chybět ani losovaná tombola. Vstupenky zájemci zakoupí v předprodeji, a to v podatelně Městského úřadu Králův Dvůr.

Koncert v Hlásné Třebani nabídne renesanční i třeba filmovou hudbu

Kdy: 19. března, 19:00

Kde: Sokolovna, Hlásná Třebaň

Za kolik: -



Podvečer s Harfou. Tak se jmenuje akce, kterou pořádá 19. března TJ Sokol Hlásná Třebáň. Příchozí budou moci v místní sokolovně od 19 hodin slyšet průřez hudbou renesance, baroka, klasicismu, romantismu až po současnou filmovou hudbou. Veřejnosti hudební zážitek zprostředkují Marcela Krocová Tupá (klavír), Lidka Slavík Limpouchová (viola, el. viola, zpěv), Lukáš Dobrodínský (harfa), Vít Homér (flétna) a Martin Slavík (zpěv). Po skončení akce se bude možné seznámit s nástroji.

Muzeum nabízí pohled na obrazy přírodních scenérií

Kdy: Do 8. května

Kde: Muzeum Českého krasu, Beroun

Za kolik: -

Muzeum Českého krasu zaplnily obrazy. Až do 8. května si zde bude veřejnost moci prohlédnout výstavu obrazů s tematikou Českého krasu. Ta nese název Krajinou Krasu a podtitul Český kras očima umělců a dětí. K vidění jsou díla známých autorů z muzejních a galerijních sbírek. „Svoji tvorbu zde vystavují také současní malíři s vazbami k regionu (Žabinský, Souček, Pokorný, Vydra, Šmejkal, Petříček, Makovská, Zálom, Fišák, Smetanová, Polívková, Tichá, Cílek, Kabát, Furčák, Pátek),“ uvedlo muzeum s tím, že součástí výstavy jsou také malby a kresby osobností regionu (např. Rettigová, Talich, Nepil, Novotná) a místní přírody od žáků berounské ZUŠ Václava Talicha. Námětem většiny obrazů jsou nejznámější přírodní scenérie jako např. skály, lomy a říční zákoutí.

BOLESLAVSKO

Bousovští se potkají na trhu

Kdy: 19. března, 9:00

Kde: Náměstí T. G. M., Dolní Bousov

Za kolik: Zdarma

Dolní Bousov se může těšit na Josefský trh, který se odehraje v sobotu na náměstí T. G. M. Kromě stánků s nejrůznějším zbožím od jídla přes keramické výrobky, dřevěné výrobky, hračky až po šperky na návštěvníky bude čekat kulturní program v podobě koncertů kapel Žebřík do kurníku a Pohodáři MB. „Přijďte se potkat s přáteli a znovu žít na čerstvém vzduchu,“ zvou pořadatelé. Trh bude probíhat po celý den, do 16 hodin.

Sbory z Mnichova Hradiště zpívají pro program Děti ve válce

Kdy: 19. března, 18:00

Kde: Kostel sv. Jakuba, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 50 korun, dobrovolný příspěvek navíc



V kostele sv. Jakuba v Mnichově Hradišti se sejdou členové a příznivci pěveckých sborů Zvonky a Continuo na koncertu Zpíváme pro UNICEF. Výtěžek ze vstupného, jehož výše je 50 korun, dobrovolně i více, poputuje na podporu programu UNICEFU Děti ve válce.

Pěstitelé mohou měnit. Program cílí také na příznivce ekologie

Kdy: 18. března, 13:00

Kde: Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

V hlavní budově Ekocentra Zahrada se v pátek opět uskuteční burza květin, semíneki dalších výpěstků Květinový Swap pro všechny nadšené pěstitele a obdivovatele květin. Je těch kytek doma už moc? Jsou už tak velké, že se do obýváku nevejdou ale je škoda je vyhodit? Je jich naopak málo a sháníte další? Hledáte nové druhy nebo se chcete podělit o netradiční výpěstek či přebytečná semínka? Přijďte a vyměňujte, vstupné je zdarma. V rámci akce proběhne v časech 14:00 a 16:00 dílnička Travnía květinové bomby,na které si účastníci budou moci vyrobit bomby, které budou obsahovat výhradně lokální semena vhodná pro boleslavský region.

Vydejte se do historie závodů

Kdy: Do 20. března

Kde: Škoda Muzeum, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Mladoboleslavské Škoda Muzeum má kromě stálé expozice připravenu také výstavu 120 let Škoda Motorsport. Před 120 lety zazněl startovní výstřel prvního mezinárodního závodu, na jehož trať se vydala mladoboleslavská ,,motocykleta“ Laurin & Klement. Návštěvníci mohou poznat příběh skvělého závodníka Narcise Podsedníčka a mnoha jeho zdatných následovníků za řidítky motocyklů i volantem automobilů z Mladé Boleslavi.

Výstava představí přírodu

Kdy: Do 15. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun

Muzeum Mladoboleslavska přichází s novou výstavou pojmenovanou Chráněná příroda Mladoboleslavska. Fotografie zveřejněné na výstavě jsou dílem autorů stejnojmenné knihy Milady Vrbové, Antonína Kůrky a Ivany Řípové. Expozice bude v muzeu k vidění do 15. května.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

Turisté se počtyřicáté vydají Za Havlíčkem do Bílého Oujezdce

Kdy: 19. března, 7:00

Kde: Radnice, Slaný

Za kolik: Zdarma

Slánský odbor Klubu českých turistů pořádá v sobotu 19. března sportovní pochod a cyklojízdu Za Havlíčkem do Bílého Oujezdce. Startovat se bude na tento již 40. ročník akce od slánské historické radnice na Masarykově náměstí, a to v době od 7.30 do 10 hodin. Na pěší účastníky čekají trasy dlouhé 10, 15 a 25 kilometrů, na cyklisty pak 50 kilometrů. Připravena bude také 3 až 5 kilometrů dlouhá kočárková a dětská trasa. Cíl bude ve slánské restauraci Na Střelně, kde každý obdrží diplom a razítko.

Senioři si zatančí U Zlatého selátka, hrát a zpívat bude Peter Stašák

Kdy: 20. března, 14:00

Kde: U Zlatého selátka, Kladno

Za kolik: 50 korun



Pravidelně každým rokem pořádá Statutární město Kladno taneční odpoledne, které je určeno seniorům. Jinak tomu nebude ani v roce 2022, tedy letos. Akce je naplánována na neděli 20. března. „Přijďte se pobavit a zatančit si do restaurace U Zlatého selátka,“ vyzývá kladenské seniory město v čele s primátorem Milanem Volfem. Hrát a zpívat bude Peter Stašák. Zatančit si, nebo se jen pobavit při krásných melodiích, budou moci senioři za 50 korun. Vstupenky lze zakoupit v městském infocentru.

KOLÍNSKO

Vraťte se v čase s Josefem Čáslavou

Kdy: Do 31. března

Kde: Dvořákovo muzeum pravěku, Kolín

Za kolik: 25/50 korun

Komorní výstavní prostora ve Dvořákově muzeu pravěku se na nějakou dobu stala místem, kde známý kolínský fotograf Josef Čáslava bilancuje a ohlíží se za svou dosavadní tvorbou. Výstava s podtitulem "Návrat v čase" nezůstává svému jménu nic dlužna. S autorem se vrátíme až do 60. let, kdy se začal formovat jeho typický styl, a pomalu projdeme všechny významné mezníky a tematické tvůrčí okruhy až do současnosti. Josef Čáslava je ryzí dokumentarista, nečekejme tedy na výstavě žádnou komponovanou uměleckou fotografii. Představeny jsou fotografie z jeho několikaleté spolupráce s kolínskou automobilkou TPCA a výstavištěm v pražských Letňanech. Najdeme zde jak díla dokumentující Kmochův Kolín či Gasparádu, tak i klidnější a komornější společenské akce. Nebudou chybět fotografie památek Kolínska i Kutnohorska (zejména chrám sv. Bartoloměje a nedávno zrekonstruované Bartolomějské návrší) i přírodní krásy Kolína a jeho nejbližšího okolí. Prezentována je i méně známá poloha Čáslavovy tvorby - focení body artu a módy.

Připomeňte si Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 70/150 korun



Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

KUTNOHORSKO

Přihlaste se nebo podpořte startující na Talent bike series

Kdy: 19. března, od 9:00

Kde: Kutná Hora

Za kolik: 60/90/120 korun

První letošní závod horských kol Talent Bike series v Kutné Hoře startuje už v sobotu 19. března. Skalní i noví účastníci už určitě poctivě trénují a budou na startu patřičně nažhaveni na novou sezónu. Jako každý rok se lze na závody přihlásit přes e-mailovou adresu: info@talent-bike.cz, registrace končí v pátek 18. března 18 hodin před závodem. Startovné je děti 60 korun, kadeti a junioři 90 korun a ženy a muži 120 korun. Více na talent-bike.cz.

Rozhýbejte se s Dominikem. Čeká vás jóga, pohybové hry i překážky

Kdy: 19. března, 9:30

Kde: Dům dětí a mládeže Dominik, Kutná Hora

Za kolik: 100 korun



Protažení po zimě, jóga, pohybové hry, překážková dráha. To vše čeká na děti v Domě dětí a mládeže Dominik v sobotu 19. března od 9.30 hodin. Akce je vhodná pro děti od devíti let. S sebou je nutno vzít vhodné sportovní oblečení, sportovní obuv, pití, svačina.

Přivítejte jaro karnevalem

Kdy: 19. března, 14:00

Kde: Klub Sluníčko Kutná Hora

Za kolik: -

Soutěže, hry, tanec, diskotéka, vyhlášení nejlepší masky, tombola. To všechno čeká na účastníky karnevalového Vítání jara, které v sobotu 19. března od čtrnácté hodiny pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - Klub Sluníčko Kutná Hora.

MĚLNICKO

Koncert oslaví místní orchestr i velikána Františka Kmocha

Kdy: 20. března, 17:00

Kde: Masarykův kulturním dům, Mělník

Za kolik: 150 korun

Masarykův kulturní dům se stane dějištěm koncertu k oslavě 110. výročí úmrtí Františka Kmocha a ke 4. výročí založení Velkého dechového orchestru MKD Mělník. Velký dechový orchestr MKD Mělník si od svého obnovení dokázal získat srdce nejen mělnických posluchačů. Velkolepý zvuk zlatěa stříbrně zářících nástrojů mohutného hudebního tělesa ještě zvyšuje slavnostní ráz působivých skladeb těch nejlepších českých skladatelů a dokazuje, že důstojnost a tradice mohou jít ruku v ruce s radostía nadšením.

Naučí se vyrábět dekorace

Kdy: 19. března, 13:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: Zdarma



Společenský dům si pro malé i větší tvořivce připravil tvořivé velikonoční dílničky, kde se děti pod vedením zkušených lektorek seznámí s tradičními rukodělnými technikami a budou si moci vyrobit klasické velikonoční dekorace.

Březen je měsíc čtenářů

Kdy: Do 31. března

Kde: Městská knihovna Neratovice

Za kolik: -

Březen je měsícem čtenářů a Městská knihovna Neratovice si pro své čtenáře připravila hned několik aktivit. Během celého března mohou čtenáři hrát o knižní ceny v literárním kvízu, který upomíná na 130. výročí narození Tolkiena. Vyplněný kvíz lze odevzdat osobně knihovně nebo online na webu. Po celý měsíc budou také v knihovně vystavena díla, která zaslali účastníci literárně-výtvarné soutěže Neratovice žijí! Výsledky budou vyhlášeny ve středu 16. března od 17 hodin. Knihovna také zavádí elektronickou službu Díla dlouhodobě nedostupná na trhu, díky níž mohou čtenáři z knihovny nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i z domova prohlížet digitalizovaná díla, které jsou v tištěné podobě na trhu dlouhodobě nedostupné.

Soutěž podporuje upcyklaci

Kdy: Do 31. března

Kde: Ekologické centrum, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma



Již potřetí pořádá ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Velikonoční soutěž. Ta kromě tvořivosti a trávení času společně podporuje také recyklaci a upcyklaci a využívání již nepotřebných věcí. Letos mají účastníci za úkol z odpadních materiálů vyrobit jakékoli zvířátko spojené s Velikonocemi. Pořadatelé se tak těší na přehlídku roztomilých zajíčků a králíčků, oveček, beránků, kuřátek, slepiček a dalších. Výrobky lze nosit do kanceláře ekocentra na Palackého náměstí 6 nebo do KaSS Vltava. Porota z nich vybere ty nejhezčí a jejich autoři budou oceněni. Vernisáž soutěžních příspěvků se odehraje 1. dubna odpoledne u příležitosti akce „Jaro v zahradě“.

Výstava naladí na jaro

Kdy: Do 3. dubna

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: Zdarma

Regionální muzeum Mělník ve vstupních prostorech vystavuje fotografie a výtvarné práce žáků i učitelů zabývajících se environmentální výchovou a vzděláváním na ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník a ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Výstavu Jaro hledáčkem žáků a učitelů je možné navštívit od úterý do pátku v otevírací době muzea, od 9 do 17 hodin.

NYMBURSKO

Jaro začne už v neděli

Kdy: 20. března, 16:00

Kde: Nová lávka, Nymburk

Za kolik: Zdarma

Nymburk už tuto neděli oslaví příchod jara s programem Královské vítání jara. Oslava se odehraje na nové nymburské lávce a v její blízkosti a na programu je vynášení Morany v podání folklorního souboru Šáteček, akrobacie na šále, hudební vystoupení a spanilá jízda nymburských lodí.

Zavzpomínají na legendární Queen

Kdy: 20. března, 17:30

Kde: Náměstí Přemyslovců, Nymburk

Za kolik: Zdarma



Na náměstí Přemyslovců se sejdou příznivci legendární britské kapely Queen. Hity jedné z nejpopulárnějších světových kapel přijedou zahrát Prague Queen World Tribute Band. Ta se skládá z profesionálních muzikantů a hudebníků, kteří pravidelně doprovázejí ikony české i zahraniční scény. Frontmanem skupiny je Jaroslav Břeský, jenž se svým hlasem a imagí stylizuje do Freddieho Mercuryho. Hudební doprovod pak zajišťují kytarista Stanislav Jelínek, bubeník Jiří Jirsa, hráč na basovou kytaru František Raba a klávesista Petr Freund.

Děti pobaví Bambino Party

Kdy: 19. března, 14:00

Kde: Dance Hall, Opolany

Za kolik: -

Pro děti všech generací bude v budově Dance Hall v Opolanech připraven Maškarní karneval Bambino Party. Program moderuje dětský bavič Karel Hejl a jeho hosté. Odpoledne plné zábavných her a soutěží také slibuje minidiskotéku, malování na obličej, dětské tetování a létající balónky.

Biograf navštíví zvířecí hrdinové

Kdy: 18. a 19. března

Kde: Zámecký biograf

Za kolik: 120/130 korun



Zámecký biograf v Poděbradech si o víkendu připravil snímky Pes a Proměna. Páteční film Pes (19:00) je komedie a road movie, ve které má mariňák Briggs ve výslužbě dopravit psí fenku jménem Lulu, na pohřeb jejího bývalého pána. Spolucestovatelé si ale na první pohled úplně nesednou. V sobotu se pak do kina vypraví spíše mladší diváci, na něž čeká animovaná Proměna (16:30). Ta vypráví o dívce Mei, která se ve stresu samovolně mění v obří červenou pandu.

Zámek otevírá brány i v zimě

Kdy: Od 29. ledna

Kde: Zámek Veltrusy

Za kolik: 120/150 korun

Státní zámek Veltrusy nabízí od soboty víkendové prohlídky Laboratoria a okruhu Aristokracie: Začátek konce. V Laboratoriu návštěvníci získávají příležitost nahlédnout pod pokličku běžného provozu zámku, seznámit se s historií jeho obnovy od povodní 2002 a vyzkoušet si práci badatele, archeologa i restaurátora. Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Byli jimi Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků návštěvníci šířeji seznámí se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě a jejím životním stylem.

PŘÍBRAMSKO

Memoriál Bedřicha Šupčíka je oslavou kultivované síly

Kdy: 19. března

Kde: Sokolovna Příbram

Za kolik: -

Každoroční unikátní sportovní událostí s mnohaletou tradicí, která se letos opět v Příbrami koná, je soutěžní klání ve šplhu na laně – Memoriál Bedřicha Šupčíka. Příbramský Sokol, jako hrdý zakladatel tohoto memoriálu, přivítá účastníky z celé ČR v prostorách příbramské sokolovny v sobotu 19. března od 13 hodin již po dvacáté osmé. Hlavní kategorii šplh na laně do výše 8 metrů (od 14 hod) a dorostenecký závod ve šplhu na laně do výše 4,5 metru (od 13 hod) doprovodí i zajímavé gymnastické vystoupení.

Přijďte na rodinnou komedii Haute Couture

Kdy: 18. března, 17:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 120 korun



Rodinná komedie Haute Couture pobaví návštěvníky příbramského divadla v pátek 18. března. Hlavní hrdinka Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny módního domu Dior. Když se jednoho dne vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá dívka ukradne kabelku. Místo aby Esther zavolala policii, rozhodne se s Jade pracovat. Všimne si totiž jejího neobyčejného talentu a vidí v ní svou možnou nástupkyni u Diora. Než se tak ale stane, čeká Jade tvrdá životní zkouška. Stát se jednou z nejlepších švadlen světa není totiž vůbec jednoduché a módní svět je sice krásný, ale zároveň i velmi krutý. Podaří se Jade v tomto drsném světě uspět?

Břehy nejsou na dohled

Kdy: 18. března, 18:00

Kde: Knihovna Sedlčany

Za kolik: -

O své zážitky nejen z mise Lékařů bez hranic, ale také z domácího hospice, který vede, se s návštěvníky sedlčanské knihovny podělí v pátek 18. března Jitka Kosíková. Jitka studovala vysokou školu ošetřovatelství na Napier univerzitě v Edinburghu a management ve zdravotnictví na Univerzitě Karlově. Od roku 2011 vyjíždí na mise s Lékaři bez hranic (byla v Afghánistánu, v Jižním Súdánu, Bangladéši, Jordánsku a v Iráku). Na misi na záchranné lodi Bourbon Argos ve Středozemním moři si vedla deníkové záznamy, na základě kterých, společně s novinářem Markem Uhlířem, sepsali knihu Břehy nejsou na dohled. Vzpomínky na misi uprostřed humanitární krize střídají postřehy z práce v pediatrickém týmu mobilního hospice Cesta domů a pasáže z osobního života. Od roku 2020 vede domácí hospic v Poličce.

Pochodujte sedlčanskými hospodami

Kdy: 19. března, 8:00–10:00

Kde: Městské muzeum Sedlčany

Za kolik: -



Na již 16. ročník pochodu Krajem sedlčanských hospod se můžete těšit už tuto sobotu 19. března. Prezence účastníků začne od osmi hodin v Kozlovně v Sedlčanech. Po ukončení pochodu bude následovat občerstvení a posezení s hudbou v cílové restauraci. Bude nutno projít všemi avizovanými kontrolami, celkově to bude sedm hospod. Při každé kontrole si nechejte potvrdit kartu razítkem. Požívání alkoholických nápojů je čistě dobrovolné. Cílem bude restaurace Colorado v Sedlčanech.

RAKOVNICKO

Sokolovna v Křivoklátě se zaplní maskami, konají se zde šibřinky

Kdy: 19. března, 19:30

Kde: Sokolovna, Křivoklát

Za kolik: 300 korun

Křivoklátská sokolovna bude v sobotu 19. března dějištěm šibřinek. Tento sokolský karneval pro dospělé začíná v 19.30 hodin. „Prosíme o historický, maškarní nebo společenský kostým či kroj. Klobouky a čelenky všech druhů jsou vítány,“ uvedli pořadatelé. Na programu nechybí předtančení, překvapení, ani živá hudba. K tanci a poslechu všem zúčastněným budou hrát Jan Fernet a spol & Rock Slaves. Samozřejmostí je bohatá tombola. Vstupenky lze sehnat na internetu, přes facebook či instagram Sokola Křivoklát, nebo osobně v IVS LČR.

Řada skupin zahraje v Rakovníku pro Ukrajinu

Kdy: 20. března, 15:00

Kde: Kulturní centrum, Rakovník

Za kolik: 200 korun



Rakovnické kulturní centrum bude v neděli 20. března od 15 hodin hostit Koncert pro Ukrajinu. Hrát budou kapely Šoury Roury, Call, Blues Hoppers, Džunior, Sestra, Hradní Duo, Zima, Coffee to help, Last Moment, Rock Slaves, Cruel Jokers, 2ND, Nový Rock nebo Mentol. Vstupenky lze zakoupit za 200 korun na webových stránkách rakovnického kulturního centra. Ti, kdo chtějí podpořit dobrou věc, ale nechtějí se akce zúčastnit, si mohou koupit takzvanou virtuální vstupenku.