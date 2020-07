Jedná se o třiatřicátý ročník této výstavy pořádané SZO ČZS Martagon za podpory MěÚ Rakovník. Lidé si krásné rostliny včetně světových novinek budou moci prohlédnout v pátek, v sobotu a v neděli v době od 9 do 17 hodin.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Tradiční pouť oslaví v Petrovicích

KDY: 4. a 5. července

KDE: Petrovice

ZA KOLIK: volně přístupné



První červencový víkend bude v Petrovicích patřit pouti. Její program začíná v sobotu, kdy se v místním kulturním domě od 20 hodin koná taneční zábava s kolem štěstí, na které bude hrát Ideal Band. V neděli v 8.30 hodin se koná malá mše v kostele Navštívení Panny Marie. Na tom stejném místě se od 10 hodin uskuteční velká mše. Ve stejnou dobu začne jarmark na návsi. Od 16 hodin pak rozezní kostel varhanní koncert. Hrát bude Aleš Nosek, o zpěv se postará Blanka Nosková. V průběhu dne se lidé mohou těšit na vystoupení Kejklíře Lukáše a orientálních tanečnic, hudbu zařídí DJ Marek Hůla. Veřejnost si bude zároveň moci prohlédnout výstavu Petrovice v proměnách času.

Trautenberk rozduní letní kino

KDY: 4. července, 19:30

KDE: Letní kino, Rakovník

ZA KOLIK: 400 (předprodej) a 450 (na místě) Kč



Klatovská tanz metalová kapela Trautenberk přiveze svojí originální hudbu do rakovnického letního kina. Ti, kteří na koncert dorazí, si budou moci vyslechnout také předkapelu, a to Last Moment. Vstupenky lze zakoupit za 400 korun v předprodeji na vstupenky.kulturnicentrum.cz. Na místě budou lístky o 50 korun dražší.

Na bývalém zámku budou trhy

KDY: 5. července

KDE: Bývalý zámek, Zhoř

ZA KOLIK: volně přístupné





V bývalém zámeckém areálu ve Zhoři, jež je součástí Krakovce, se v neděli 5. července uskuteční farmářské trhy. Zájemci si od desíti hodin dopoledne mohou na místě nakoupit lokální potraviny a podpořit tímto způsobem místní farmáře. „Na trzích najdete k zakoupení domácí pečivo, mléčné výrobky, zeleninu a další plody lidské práce,“ přibližuje organizátorka trhů a majitelka Zhoře Anna Matvija. Pro děti a dospělé bude na farmářských trzích připravena také historická střelnice.

Na Křivoklátě oslaví příchod prázdnin prázdniny

KDY: 4. až 6. července, 10:00 až 17:00

KDE: Hrad Křivoklát

ZA KOLIK: 80 a 60 (snížené) Kč



První prázdninový víkend nabídne návštěvníkům hradu Křivoklát program na nádvoří, kde příchozí mohou vidět sokolnické ukázky Alexandra Vrágy, šermíře Tartas, tanečnici Gaju a taneční skupinu Jahanara, Gábinu a Katku, Divadýlko z pytlíčku a kejklíře Vojtu Vrtka. Program, který začíná 4., 5., i 6. července od 10:00, potěší jak děti, tak dospělé. V sobotu a v neděli večer je možné spařit prohlídky Lucemburkové na Křivoklátě od 20, 21 a 22 hodin.