Všechny traktory se příchozím představí ve spanilé jízdě. Samozřejmě nebude chybět občerstvení, střelnice nebo večerní zábava. Hrát k tanci a poslechu bude hudební skupina Podwobraz.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Senomatští hasiči pořádají neckyádu

KDY: 1. srpna, 15:00

KDE: Koupaliště, Senomaty

ZA KOLIK: 50 Kč (startovné)



Sbor dobrovolných hasičů Senomaty pořádá v první srpnovou sobotu již jedenáctý ročník Senomatské neckyády. Začátek akce je v 15 hodin na koupališti. Přihlašování plavidel a závodníků začne o hodinu dříve. Program odpoledne je následující: jednou z disciplín je plavba na čemkoliv (vlastní výroba na lidský pohon), druhou překážkový běh. Občerstvení pro účastníky je zajištěno. Akce probíhá za každého počasí, startovné činí 50 korun.

Zdroj: DENÍK/Alena Grycová

Mšecká Sedmička odstartuje z fotbalového hřiště už popáté

KDY: 1. srpna, 9:30

KDE: Fotbalovém hřiště TJ Sokol Mšec

ZA KOLIK: 50 Kč (startovné)



Pátý ročník přespolního běhu Mšecká Sedmička se uskuteční v sobotu 1. srpna. Prezentace bude zahájena v 9.30 hodin na fotbalovém hřišti TJ Sokol Mšec. Start je pak naplánován na jedenáctou hodinu. Délka trati je sedm kilometrů. Závodníci se mohou zúčastnit v několika různých věkových kategorii. Speciální kategorii pořadatelé připravili také pro místní obyvatele, kteří by si chtěli přespolní běh vyzkoušet. Startovné je padesát korun.



Zdroj: Zbyněk Raška

Kapela Kiks chystá „dvoják“

KDY: 31. července a 1. srpna

KDE: Kemp Višňová a sokolovna Rynholec

ZA KOLIK: ---



Bigbítová hudební skupina Kiks, jejíž historie se píše již od roku 1993, si pro své fanoušky na následující víkend připravila hned dva koncerty na Rakovnicku. Tím prvním bude vystoupení, které se uskuteční v pátek 31. července u Berounky. Skupina v 18 hodin hodin rozezní legendární kemp Višňová. V sobotu 1. srpna pak následuje letní taneční zábava s touhle kapelou, jejím dějištěm bude rynholecká sokolovna. Začátek této akce je naplánovaný na 19. hodinu.

Zdroj: DENÍK/Radek Strnad

Zájemci se svezou Heligónem

KDY: 1. srpna

KDE: Lužná

ZA KOLIK: 70 Kč



Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka připravilo na sobotu 1. srpna akci s názvem Parním vlakem do Kralovic. Díky ní se zájemci budou moci po trati, která slouží už přes 120 let, vydat parním vlakem zvaným Heligón z Lužné do Kralovic. Z cílové stanice budou moci zavítat do muzea v Mariánské Týnici. Parní lokomotiva vyjíždí z Lužné v 10.40 hodin, přičemž jede přes zastávky v Rakovníku, Lubné, Zavidově a Čisté. Z Kralovic jede pak zpět v 15.30 hodin. Lístek stojí 70 korun.



Zdroj: Deník / Pavel Bohun