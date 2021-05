Vydejte se na výlet s generálem Polštářem

KDY: Kdykoliv

KDE: Rakovník

ZA KOLIK: Zdarma



Trasa vás provede krásným historickým centrem Rakovníku a pak příjemnou procházkou až nahoru na kopec, kde se odehrávala bitva u Rakovníka. Pak už je na vás, jestli se vydáte pátrat po stopách zákopů královské armády, anebo jestli se vrátíte zpátky do města. Potřebujeme tajného agenta, který rozloží císařské vojsko bojující proti vzbouřeným českým stavům. Více informací na SkrytéPříběhy.cz.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Ukliďme společně Křivoklát

KDY: 24. dubna od 8:30

KDE: Městys Křivoklát, na Amalíně u rybníka

ZA KOLIK: Zdarma



Zvýšená frekvence turistů, kteří přijíždějí na Křivoklátsko, ale i naše vlastní nepořádnost, má za následek značné množství odpadků v blízkém okolí Křivoklátu a podél hlavních tras návštěvnosti. Také se stále objevují staré zátěže z minulých dob. To vše znehodnocuje a zamořuje naši přírodu, kazí vzhled centra Křivoklátska a prestiž jeho obyvatel. Vyčistit okolí Křivoklátu je to nejmenší co můžeme pro přírodu udělat a vrátit jí aspoň částečně to, co nám ona sama poskytuje! A co se bude uklízet? Brdatka, les pod bytovkami a dál směrem k Častonicím, kolem silnice na Píska, Černý les mezi Malými a Velkými Polínky a břehy řeky Berounky.

Užijte si komedii, drama i dokument i módní ikoně

KDY: 23., 24. a 25. dubna od 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Moje kino Live si na tento víkend připravilo komedii Až vyjde měsíc, drama Šarlatán a dokumentární snímek Westwood: Punk, Icon, Activist o ikoně módního průmyslu Vivienne Westwood. Pátek bude odlehčí romantická komedie Až vyjde měsíc, která vypráví příběh Sama a Suzy, kteří se do sebe zamilují a rozhodnou se spolu utéct do divočiny. Problém je v tom, že jim je dvanáct. Film bude promítán v angličtině s českými titulky. Sobotní večer bude patřit cenami ověnčenému českému dramatu Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli, které je inspirováno skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. A nakonec v neděli večer bude připravena lahůdka pro milovníky módy v podobě dokumentu Westwood: Punk, Icon, Activist o životě a tvorbě Vivienne Westwood. Snímek bude v anglickém znění s českými titulky.

Skrze obrazovky potěší koncert Robina Mooda a Evy Burešové

KDY: 21. dubna od 20:00

KDE: Scena2020.cz

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Do mladoboleslavského Domu kultury se svým koncertem zavítají Robin Mood a Eva Burešová. Robin Mood je projekt libereckého skladatele, producenta a kytaristy Jakuba Lenze, který má za sebou několik úspěšných singlů, jako například, Gravitace, Mizím a Na Měsíc, který se dostal v hitparádě českých rádií až na 3. místo nejhranějších českých písní. Hudebník již spolupracoval se známými interprety, jako jsou Marek Ztracený, Helena Vondráčková, Paulie Garand, Eddie Stoilow a další. Eva Burešová je známá česká herečka, zpěvačka a dabérka, kterou mohou diváci aktuálně vídat jako Týnu v seriálu Slunečná nebo porotkyni pořadu Tvoje tvář má známý hlas.

Zabavte děti pohádkou o kašpárkovi

KDY: 24. dubna od 18:00

KDE: DivadlovDlouhe.cz

ZA KOLIK: 90-270 Kč



Dvoudílnou pohádku „Kašpárek domek staví“ v rámci festivalu „Dítě v Dlouhé“ mohou diváci zhlédnout v sobotu 24. dubna od 18 hodin. Co vše se může stát, když se Kašpárek rozhodne usadit a Čertovi se Smrťolou to moc nevoní? Padne kosa na kámen? Hraje se s písničkami v bohaté výpravě. Kašpárek se hodlá usadit a na paloučku si postavit domeček. Čert se mu to snaží zhatit ale ani s pomocí kolegyně Smrťoly se mu to nepovede. V pokračování pohádky Kašpárek očekává narození prvního potomka a návrat své ženy Kalupinky z porodnice s potomkem. Ale staří známí Čert se Smrťolou se mu chtějí pomstít.

Setkejme se v tanci

KDY: 25. dubna od 18:00

KDE: divadloponec.cz

ZA KOLIK: Zdarma (možnost finančně podpořit)



Dalším ze série čtyř událostí v rámci projektu „Bláznivé tance o přestávce“ je krátký inspirační film, diskuse a interaktivní, pohybová část s hostujícím umělcem, který mohou zájemci zhlédnout v neděli 25. dubna od 18 hodin. Tentokrát autorky projektu Zden Brungot Svíteková a Barbora Látalová uvítají tanečnici a choreografku Cécile Da Costa a její Roselyne. Roselyne toho má hodně co říct. Fantomové využívají zákoutí. Markétu zajímá, co nového ji přinese překážka a Viktor zas z obyčejných předmětů staví neuvěřitelné kousky. Projekt Bláznivé tance o přestávce přinášel taneční umění do chodeb školy, v současné době přivádí tanec do online výuky a v neděli také k divákům domů. Čtyři setkání, čtyři umělci, čtyři krátké filmy.

Krásnou faunu a flóru Tanzanie ukáže online přednáška

KDY: 25. dubna od 20:00

KDE: www.smsticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Chtěli byste vidět nekonečné pláně Serengeti, jezero Ndutu nebo kráter NgoroNgoro? Můžete se na tato kouzelná místa Tanzánie podívat alespoň v rámci další cestovatelské online přednášky. Cestovatel David Švejnoha bude mluvit také o kouzelné fauně této rovníkové země. Vstupenky na přednášku z cyklu Kolem světa online lze zakoupit za 99 korun na www.smsticket.cz.

Připojte se k plesu tanečních mistrů

KDY: 24. dubna od 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 245-690 Kč



Ples tanečních mistrů online je příležitostí, jak si zatančit pod vedením profesionálních učitelů tance z celé České republiky. Kromě výukových bloků, kdy lektoři naučí účastníky tančit waltz, valčík a jive na parketu o velikosti obýváku zúčastněných tanečníků, bude možné zhlédnout také taneční vystoupení profesionálních párů. Více informací na GoOut.net.