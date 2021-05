Prožijte jeden Den s Kelty

KDY: 21. května, 9:00 – 17:00 – soutěž bude probíhat až do 31. května

KDE: Mšecké Žehrovice/Muzeum Nové Strašecí

ZA KOLIK: Zdarma

V rámci oslav 78. výročí nálezu slavné opukové hlavy v Mšeckých Žehrovicích pro vás organizátoři připravili venkovní soutěž s tajenkou. Soutěž bude probíhat od 21. 5. 2021 do 31. 5. 2021. Vydejte se po stopách Keltů k valovému areálu ve Mšeckých Žehrovicích, vyplňte tajenku a získejte odměnu. Kdo se vydá soutěžit v pátek 21. května, bude si moci vyzvednout odměnu přímo u místa nálezu opukové hlavy a třeba se dozvědět ještě něco navíc. V tento den se zároveň uskuteční Den s Kelty – program v Muzeu v Novém Strašecí s ukázkami keltských řemesel před muzeem. Od 22. května bude vyhodnocení probíhat v Muzeu v Novém Strašecí v otevírací době. V Muzeu Nové Strašecí v keltské expozici se na vás bude těšit nový model ohrazeného areálu u Mšeckých Žehrovic, v jehož blízkosti byla nalezena slavná opuková hlava Keltského druida. Model je vypracován do nejmenších detailů a je vytvořený na základě poznatků z výzkumů obdobných opevnění u nás i v zahraničí. Pořadatelé by rádi pomocí této zmenšené podoby areálu ukázali, jak mohl probíhat rituál uctívání opukové hlavy a jak lidé sídlící ve vesnici u ohrazeného areálu asi žili. Samotný model chtějí pořadatelé slavnostně představit v pátek 21. května 2021 u příležitosti 78. výročí nálezu opukové hlavy v rámci tradičních oslav s názvem Den s Kelty – Život ve stínu ohrazeného areálu. V rámci oslav bude před muzeem probíhat předvádění řemesel a činností spojených s Kelty, která si budete moci sami vyzkoušet. V muzeu se budou konat komentované prohlídky nad modelem. Připraveny budou samozřejmě i odborné knihy a nejrůznější suvenýry k zakoupení.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Pustíte si raději drama nebo dokument?

KDY: 21.–23. května, 20:30

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč



Program online kina Moje kino Live na aktuální víkend začne v pátek francouzským dramatem Výjimeční, v sobotu bude pokračovat životopisným dramatem Šarlatán a v neděli přijde na řadu dokumentární film o výjimečné malířce Frida – viva la vida. Páteční snímek vypráví příběh Bruna a Malika, kteří žijí již 20 let ve světě autistických dětí a dospívajících. V rámci svých sdružení školí mladé lidi z problematických čtvrtí, kteří se budou starat o tyto „hyper komplikované“ případy. Sobota nabídne pohled do života Jana Mikoláška, výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí, a nakonec v neděli se diváci mohou těšit na snímek o ikoně nezávislosti a ženství Fridě Kahlo. Filmy Výjimeční a Frida – viva la vida se budou promítat v původním znění s českými titulky.

Haló? Je tam někdo? Posílání zprávy nejen o tanci do vesmíru

KDY: 23. května

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: Dobrovolný příspěvek

Jak vidí svůj život dnešní děti? Co by sdělily o sobě, o lidech a celé zeměkouli těm, kteří možná žijí na jiných planetách nebo ve vesmíru? Jak by jim popsaly nebo jednoduše vysvětlily, co je to tanec? Na co by se jich zeptaly? Krátký dokument je určený dospělým i dětem, kteří milují sci-fi, tanec a další dobrodružství.

Online promítání „family friendly“ filmu „Haló, je tam někdo?“ – diváci si tak mohou nejen užít taneční kino z bezpečí domova, ale také podpořit umělce, jejichž situace je po roce uzavřených divadel nejistější než kdy dřív. Odkaz na film bude zveřejněn v neděli 23. 5. a bude dostupný celý týden až do 30. 5., tak, aby si každý mohl vybrat nejvhodnější čas pro rodinnou nebo školní projekci. Podporu umělcům a jejich týmům je možné vyjádřit libovolnou částkou zakoupením pomyslné vstupenky na promítání na GoOut (link). Diváci jim mohou pomoci také tím, že tento film budou sdílet se svými přáteli.

Užijte si festival Burning Man uprostřed pouště

KDY: 22. května od 22:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Když Marek Musil v roce 2016 poprvé odjížděl na světově známý festival Burning Man, netušil ještě, že v následujícím roce navštíví i jeho dvě nejznámější odnože v Jížní Africe a v Izraeli a ze svých cest vydá jedinečnou fotografickou publikaci. Jak se potýkal s nehostinným prostředím pouště, jak si s přírodními podmínkami poradila technika a jaké to je, fotit na nejslavnějším festivalu na světě? Přijďte si poslechnout Markovo vyprávění o tom, jak se z vysněné návštěvy festivalu zrodil projekt, který sklidil obrovský ohlas u široké veřejnosti i médií, jaké překážky ho potkaly při tvorbě jeho první fotografické publikace a o jeho dalších fotografických plánech.

Dášenka čili život štěněte

KDY: 23. května, 09:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 105-200 Kč

Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko, a protože si lidé přáli mít psí holčičku, dali jí jméno Dášenka. Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na jevišti. Pohádka o malém nezbedném štěněti, plná hravosti, humoru, písniček i dojetí.

Online projekce představení „Dášenka čili život štěněte“. Záznam bude možné zhlédnout od 9:00 do 21:00.

Katarína Nádaská: Tradiční suroviny a jídla našich předků

KDY: 23. května, 19:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 180-240 Kč



Online přednáška s etnoložkou Mgr. Katarínou Nádaskou o zvycích, obřadech a pověrách z prostředí kuchyně našich předků. Dále pak o základních surovinách jejich jídelníčku, jaká pravidla platila u stolování, nebo jaká je historie tradičních jídel. Mgr. Katarína Nádaská, PhD. je slovenská etnoložka a historička, která se specializuje na náboženskou etnologii, etnomedicínu, magii a démonologii, středoevropské kontexty lidové kultury a vizuální antropologii. V současné době působí jako odborná pracovnice v samosprávě a věnuje se historickému poradenství pro oblast masmédií a filmu. Mimo jiné je i autorkou monografií, vědeckých studií a popularizačních článků a spoluautorkou etnologických filmových dokumentů.

Greta - příběh dospívající aktivistky Greta

KDY: 23. května, 18:30

KDE: KinaSpolu.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Příběh dospívající aktivistky Grety Thunbergové je vyprávěn prostřednictvím působivých, dosud nevídaných záběrů. Počínaje školní stávkou jednoho člověka pro klima před Švédským parlamentem, režisér Grossman sleduje Gretu – stydlivou školačku s Aspergerovým syndromem – v jejím vzestupu k výjimečnosti a její snaze o rozšíření povědomí o globálním dopadu tím, že podněcuje školní stávky po celém světě. Film vrcholí úžasnou větrnou cestou přes Atlantský oceán, aby promluvila na summitu OSN.

Připomeňte si narození Ludwiga van Beethovena

KDY: 23: května, 18:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 200-900 Kč



Koncert ke 250 letům od narození Ludwiga van Beethovena a 20 od založení Černošické komorní filharmonie. Tento orchestr, složený převážně z hráčů působících v předních českých orchestrech (ČF, PKF, SOČR, ND, PF, PFO), má za sebou úspěšná provedení mnoha náročných vokálně instrumentálních skladeb všech stylových období. Umožňuje účast amatérů a začátečníků z řad muzikantů a zpěváků na svých koncertech pod podmínkou, že se své party, které mohou být zjednodušené, dobře naučí pod případným vedením zkušeného hráče a zúčastní se zkoušek. V případě zájmu volejte 724 578 031, nebo pište na v.polivka@seznam.cz. Koncert podporuje Středočeský kraj, Město Černošice a Stavitelství Řehoř. Sólistky Národního divadla Michaela Šrůmová, Petra Vondrová, sólisté Komorní opery Praha Stanislav Mistr a Jan Janda, zkouška Černošické komorní filharmonie s Pražskými Pěvci, dirigent Marek Štryncl.