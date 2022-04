BENEŠOVSKO

Pobavte se na humorném představení hry Rytířova dcera

Kdy: 22. a 23. dubna, 19:00

Kde: Kino, Votice

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Ochotníci Divadelního souboru při TJ Sokol Popovice nacvičili středověký sitkom Rytířova dcera a návštěvníci votického kina ho budou moci zhlédnout v pátek a sobotu 22. a 23. dubna od devatenácti hodin. Lístky si můžete v předstihu vyzdvihnout ve votickém informačním centru. Vstupné na divadelní představení je dobrovolné.

Na Konopišti si uctí památku devíti amerických letců

Kdy: 22. dubna, 11:00

Kde: Pomník amerických letců, Konopiště

Za kolik: -



Pietního aktu uctění si památky amerických letců se na Konopišti se můžete zúčastnit v pátek 22. dubna. Konkrétně to bude na počest devíti příslušníků 490. skupiny bombardérů 8. letecké armády USAAF zavražděných nacisty 19. dubna 1945. Slavnostní shromáždění bude za účasti zástupce americké ambasády, hejtmanky Středočeského kraje, představitelů města Benešova, Českého svazu protifašistických bojovníků, Junáku a Jeep clubů a dalších hostů. Akce se uskuteční U pomníku amerických letců v podzámčí Konopiště v 11 hodin a pořádá ji Kulturní a informační centrum Benešov.

Zabavte se u pokračování české komedie Po čem muži touží

Kdy: 23. a 24. dubna, 19:30

Kde: Kino Benešov

Za kolik: 140 korun

Volné pokračování české komedie Po čem muži touží 2 pobaví návštěvníky benešovského kina už v sobotu a neděli 23. a 24. dubna. V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. Ve druhém poznáváme Annu Polívkovou jako Irenu Kopáčovou, psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Najde řešení na své trable?

BEROUNSKO

Střela pořádá Žebrácký vandr

Kdy: 23. dubna, 8:00

Kde: Žebrák

Za kolik: 30 korun

Již desátý ročník turistického pochodu „Žebrácký vandr“, pořádaného spolkem Střela Žebrák můžete absolvovat v sobotu 23. dubna. Jsou pro vás připraveny tři trasy pro pěší a jedna cyklotrasa. Trasa o délce 5 kilometrů bývá vždy zpestřena zábavným programem, aby nejmenší turisté zapomněli na bolavé nožičky a měli se nač těšit. Startovné je 30 korun, děti do 6 let zdarma.

Nechte se rozeznít v knihovně

Kdy: 23. dubna, 14:00

Kde: Městská knihovna, Beroun

Za kolik: 600 korun



Chcete se dozvědět více o tibetských mísách? Dozvědět se více o účincích muzikorelaxace? Chcete si práci s mísou sami vyzkoušet? Pak přijďte na workshop, kde bude dostatek času si o všem popovídat a vše vyzkoušet. Program bude ukončen koncertem. Vstupné je 600 korun a nutná předchozí rezervace na info@nechserozeznit.cz.

BOLESLAVSKO

Řemesla zaplní zámek

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Městské muzeum, Mnichovo Hradiště

Za kolik: -

Městské muzeum přináší výstavu řemesel „Ten umí to, a ten zas tohle…“. Návštěvníci se tak mohou těšit na práci práci kováře, řezníka, pekaře, cukráře, zedníka, mlynáře, truhláře, tesaře, ale i kominíka, koláře, nebo bednáře. Kromě vybavení, které ke svým pracím jednotliví řemeslníci potřebovali, uvidí na výstavě také místní historické fotografie a konkrétní výrobky těchto živnostníků, které vyrobili přímo zde u nás ve městě. Seznámí se tedy i s jmény řemeslníků z Mnichova Hradiště.

Velmistr se vrací s novou šifrou

Kdy: Po celý rok

Kde: Městská knihovna a Muzeum Bakovska, Bakov nad Jizerou

Za kolik: -



Městská knihovna Bakov nad Jizerou a Muzeum Bakovska zvou na třetí ročník celosezónní hry „Velmistrova šifra“. Dobrodružná hra probíhá v historickém centru města, je však zvolena jiná trasa, než tomu bylo v loňském roce. Také způsob, jakým se hráči dostanou k pokladu, je jiný. Hra začíná v budově knihovny a muzea, kde hráči obdrží pergamen s hádankami, podle kterých symboly hledají.

KLADENSKO

Užijte si zábavnou přednášku plnou pokusů

Kdy: 22. dubna od 17:30

Kde: Hvězdárna, Slaný

Za kolik: 40/80 korun

Ve slánské hvězdárně je pro vás na páteční odpoledne připravena (nejen) Dusíková show Jakuba Rozehnala. Jde o zábavnou přednášku pro každého plnou pokusů … jak jinak než s dusíkem.

Začíná retro výstava kočárků a hraček

Kdy: 23. dubna až 1. května 10:00

Kde: Oáza, Lidice

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Máte rádi retro věci a často vzpomínáte na své dětství? V Lidicích v sobotu začíná 4. ročník výstavy retro kočárků a hraček z minulého století ze sbírky Jany Hanzlíkové - Pernerové.

Zaposlouchejte se při koncertu duchovní hudby

Kdy: 24. dubna od 19:00

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kladno

Za kolik: -

Hornický pěvecký sbor Kladno zve všechny své příznivce na koncert duchovní hudby, který je organizován ve spolupráci se Statutátním městem Kladno. Na programu zazní skladby Eia Mater, Tui nati vulnerati a Virgo virginum z oratoria Stabat Mater A. Dvořáka. Dále závěrečná část Amen z oratoria Stabat Mater G. Rossiniho a Motlitba z opery Cavalleria Rusticana P. Mascagniho. Klavírní provedení skladeb dává prostor vyniknout bravurně napsaným sborovým partům a neubírá skladbám na síle a závažnosti, se kterými byly zkomponovány největšími mistry své doby.

The Basketles zahrají v Bezděkově

KDY: 22. dubna od 19:00

KDE: Penzion Lívanec, Horní Bezděkov



Kapela The Basketles zve na svůj první veřejný koncert. Zazní hity od The Beatles, CCR, Rolling Stones, Chucka Berryho a dalších. Kapela doporučuje provést rezervaci míst na telefonu 739 151 925.

Bitva na Libušíně.Zdroj: DeníkBitva Libušín

KDY: Sobota od 10:00

KDE: Kopec Libušín

ZA KOLIK: Od 130 Kč, dospělí 250 Kč

Největší český středověký historický festival "Bitva Libušín" byl založen v roce 1991 jako jeden z prvních počinů svého druhu v Evropě. Letos pořádáme již 29. ročník této významné události, která se za roky svého trvání rozrostla na jednu z největších svého druhu v Evropě. V bitvě samotné můžete vidět i více jak tisíc bojovníků. Festival však nabízí další celodenní program! Místo konání ani termín festivalu nejsou jen tak náhodné. Kopec, pod kterým se Bitva Libušín koná, je zasvěcen Svatému Jiří, patronu rytířů. Ten má svátek 24. dubna. Kopec Svatého Jiří u Libušína jako takový je navíc spojen s počátky české státnosti, neboť je archeologicky prokázáno, že v 10. století našeho letopočtu se zde nacházelo přemyslovské hradiště. A tak zcela příznačně středověký tábor všech účinkujících se rozprostírá pod tímto kopcem. Tržiště stojí v části historické kupecké stezky a končí v údolí pod kopcem.

KOLÍNSKO

Luboš Pospíšil zahraje v Modrých Dveřích

Kdy: 22. dubna, 19:00

Kde: Kavárna Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 250 korun

Muzikant Luboš Pospíšil zahraje v pátek večer v kostelecké Kavárně Modré dveře. V případě příznivého počasí koncert proběhne na zahradě kavárny.

Telegraf oslaví 45 let

Kdy: 23. dubna, 20:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 200/230 korun



Oslava půlkulatin regionální rockové tancovačkové legendy. Coby gratulanti se představí souputníci Roxor se zpěvákem Ondrou Markem, který dlouhá léta působil právě v Telegrafu a zcela určitě si s ním v rámci oslavného setu i zazpívá a legendární Karamel s hity jako Přízrak 7. B, Vzácný nápoj, Kluci z ročníku X, Růža z masokombinátu nebo Finská sauna. Navíc od začátku kapely jediný zpěvák Petr Čejka slaví v letošním roce kulaté narozeniny, takže další důvod k oslavě.

Navštivte Kouřimský řemeslný jarmark

Kdy: 23. dubna, 8:00

Kde: Náměstí, Kouřim

Za kolik: Zdarma

Přijďte si nakoupit na kouřimské náměstí. Připraveno bude oblečení, doplňkdy, dekorace, hračky, šperky, kosmetika, chutné potraviny a nápoje. A ještě mnohem víc, přijďte se přesvědčit na vlastní oči i chuťové buňky.

Vyzkoušejte si svoji šikovnost ve šperkařské dílně

Kdy: 23. dubna, 14:00

Kde: Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: 500 korun (materiál v ceně)



Vytvořte si vlastní šperky! Tvořit se bude z postříbřeného drátku a polodrahokamů. Každý si může vytvořit svůj originál dle nálady a intuice. Záleží na vás, kým jste a kým chcete být. "S sebou můžete vzít kleště, pokud máte, manikůrní nůžky a kdo chce, může přinést i občerstvení pro sdílení s ostatními," říká pořadatelka akce Blanka Veselá.

Užijte si Velikonoce v kouřimském skanzenu

Kdy: Denně do 24. dubna, 10:00–16:00

Kde: Muzeum lidových staveb, Kouřim

Za kolik: 40/80 korun

Do 24. dubna jsou ve všech objektech kouřimského Muzea lidových staveb hlavním tématem Velikonoce. V jednotlivých stavbách naleznete tematické instalace podle zvyků, které přibližují tradice a obyčeje na české vesnici. V době hlavních svátků pracovníci muzea oživí v rámci národopisných pořadů i méně známé zvyklosti - chození s Jidášem, pašijové hry a vyprávění. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet pletení pomlázek či zdobení kraslic pod vedením zkušených a vlídných lektorů. Kdo chce poznat lidové obyčeje spojené s Velikonocemi, má ideální příležitost seznámit se s nimi v kouřimském skanzenu, kde je program věnován velikonočním svátkům. Do 24. dubna je ve všech objektech muzea připravena tematická instalace Velikonoční čas. Na Velký pátek (15. dubna) se prý otevírají skály s poklady. Skála v kouřimském skanzenu není, pokladem, který zde mohou návštěvníci získat jsou dovednosti pletení pomlázek z vrbového proutí či zdobení kraslic tradičními technikami. Během Bílé soboty (16. dubna) se návštěvníci seznámí s nepříliš známou tradicí obchůzky Chození s Jidášem, kterého doprovázejí chlapci s hrkačkami a řehtačkam. Boží hod velikonoční (17. dubna) je pak dnem, kdy ve skanzenu mohou děti vyzkoušet lidové hry - cvrnkání kuliček, koulení vajec, tlučení špačků, honění obruče, ale i další dětské hry spojené s různými říkankami. Návštěvníky čeká vystoupení lidových písní a tanců folklorního souboru Lipka.

Upečte si vlastní chléb ve Štolmíři

Kdy: 23. dubna

Kde: Havelská 3, Štolmíř

Za kolik: -



Je tu štolmířské veřejné pečené chleba a jarmark. Těšit se můžete na lokální výrobky a řemeslníky, čekají na vás tvořivé dílny, ochutnávky a hudba.

Běháte rádi? Je tu Pošemberský ultrakros

Kdy: 23. dubna od 11:00

Kde: Český Brod

Za kolik: Registrace 200 korun pouze online na www.posuk.net, děti startovné neplatí a registrují se na místě

Nejnezařaditelnější běžecký závod nahoru a dolů pošemberským polesím se vrací. Běžecký závod v krásném údolí na východ od Prahy - 16 km, 500 m převýšení, 85% lesa, 15% silnice. Každý vyhraje, protože v lese zažije pot, bláto a slzy. A taky panorámata, výběhy, seběhy a pohodu na startovní a cílové louce.

Techtle Mechtle a Kočky přivezou zbrusu novou travesti show

Kdy: 24. dubna, 19:00

Kde: Městsý společenský dům, Kolín

Za kolik: 340/370



Nejoblíbenější travesti show s novým pořadem! Na své si přijdou nejen milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Těšit se na Vás budou oblíbené tváře - Dolores, Cathrin, Gina, Saša a Naira. Přijďte se přesvědčit, jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky, Nikolase a Alexandra stanou známé zpěvačky, které při svých vystoupeních parodují. Pořad je parodií na známý Cabaret Moulin Rouge v Paříži a zaujme Vás nejen velkou jevištní scénou a tancem, ale také více jak sedmdesáti výpravnými kostýmy a vtipnými scénkami.

V brodské sokolovně zahraje Martin Sadílek

Kdy: 24. dubna, 19:00

Kde: Sokolovna, Český Brod

Za kolik: 80/100 korun

Harfista Martin Sadílek je fenoménem současnostiNení úplně běžné, že se chlapci zajímají o hudební nástroj, jakým je harfa. Martina Sadílka před lety tento nástroj okouzlil natolik, že se jej rozhodl studovat na hudebním gymnáziu a chce se mu věnovat po celý život. A daří se mu. Mimo jiných úspěchů se může pyšnit titulem finalista mezinárodní televizní soutěže Virtuoso V4+.

KUTNOHORSKO

Sejdou se ve Zruči

Kdy: 23. dubna, 16:30

Kde: Náměstí Míru, Zruč nad Sázavou

Za kolik: Zdarma

Opět je tady tradiční akce Ameriky ve Zruči. V sobotu 23. dubna od 16.30 hodin na náměstí Míru proběhne tradiční sraz amerických křižníků a sporťáků od padesátých let do současnosti. Pořadatelé prosí občany, aby neparkovali na náměstí Míru. Akce se uskuteční za podpory Města Zruč nad Sázavou.

Kačinský zámek otevře sezonu dnem plným dobových her

Kdy: 23. dubna, 10:00

Kde: Zámek Kačina, Svatý Mikuláš

Za kolik: -



K dubnovému otevření turistické sezóny připravil zámek Kačina na sobotu 23. dubna den plný dobových her a zábavy. Pétanque, kuželky, tlučení špačků, pohánění obruče a káči nebo cvrnkání kuliček – tyto hry se s oblibou provozovaly už za dob stavitele zámku Jana Rudolfa Chotka.

Nadělte si pokračování úspěšné české komedie s Jiřím Langmajerem a Annou Polívkovou

Kdy: 22. dubna, 19:00

Kde: Kino, Kutná Hora

Za kolik: 140 korun

Volné pokračování české komedie Po čem muži touží 2 pobaví návštěvníky kutnohorského kina už v sobotu a neděli 22. dubna. V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. Ve druhém poznáváme Annu Polívkovou jako Irenu Kopáčovou, psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Najde řešení na své trable?

MĚLNICKO

Nalaďte si správné královské "r"

Kdy: 22. dubna, 9:30

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 90 korun

Společenský dům pozve malé i větší diváky na veselou hudební pohádku O princezně, která ráčkovala. Princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný a královnu sužuje hypochondrie. A všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy Kryštof napravil princezně hlavu.

Z programu si vybere každý

Kdy: 22. až 24. dubna

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun



Kralupské kino Vltava o víkendu pozve na animovaný film, komedie, fantasy i český snímek. V pátek budou na programu rodinná komedie Ježek Sonic 2 (17:00) a komedie z fotbalového prostředí Vyšehrad: Fylm (20:00). V sobotu se diváci můžou těšit na animák Zlouni (14:30), Vyšehrad: Fylm (17:00) a českou komedii Po čem muži touží 2 (20:00). Nedělní program pak přinese Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (14:30), Betlémské světlo (17:00) a Po čem muži touží 2 (20:00).

Nadějní autoři mohou soutěžit

Kdy: Do 30. května

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje autorskou literární soutěž v rámci 27. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích. do 18 let a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěných ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. září.

NYMBURSKO

Velikonoční koncert zazní v evangelickém kostele

Kdy: 23. dubna, 17:00

Kde: Evangelický kostel, Velenice

Za kolik: Vstupné dobrovolné

V evangelickém kostele ve Velenicích u Poděbrad se uskuteční Velikonoční koncert. Představí se zde Hradecké komorní tucteto. Smíšený pěvecký sbor nabídne lidové písně, černošské spirituály a populární melodie.

Děti a rodiče se vydají na procházku za čarodějnicí

Kdy: 24. dubna, 18:00

Kde: Pátek u Poděbrad

Za kolik: -



Spolek Volnočásek Pátek u Poděbrad zve na Procházku za čarodějnicí. Start vycházky je u místní rybářské chaty. Pro děti budou připraveny zábavné úkoly a všichni se pak mohou těšit na překvapení v cíli.

PŘÍBRAMSKO

Festival pěveckých sborů Příbram oslaví své osmnáctiny

Kdy: 23. dubna, 11:00

Kde: Kostel sv. Jakuba, Příbram

Za kolik: -

Jako na správné osmnáctiny dorazí letos na festival pěveckých sborů v Příbrami snad nejvíce sborů a sboristů, co jich ve srovnání s posledními ročníky kdy bylo a to se jeden sbor, který vystupuje tradičně, sbor sv. Ignáce z Březnice, musel omluvit. S ohledem na velikonoční čas vystoupí s velikonočními duchovními písněmi čtyři sbory v prvé části festivalu, která se uskuteční v sobotu 23. dubna od v kostele sv. Jakuba v Příbrami. Zahájí Codex temporis pod vedením Lukáše Marka, pokračovat bude organizátor festivalu Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, naváže ženský komorní soubor Krásky a uzavře nováček festivalu: Třemšínská kvítka pod vedením Tomáše V. Štětky. Odpolední část festivalu začne od 14 hodin v Aule ZŠ Jiráskovy Sady, Příbram tradičně fanfárami, tentokrát ve spojení Žesťového souboru ZUŠ A. Dvořáka Příbram a muzikantů z Astoria Brass. Jako třešnička na pomyslném narozeninovém dortu bude společná skladba na podporu Ukrajiny – píseň Plyve kača, kterou v březnu tohoto roku rozeslalo sborům v ČR Post bellum s výzvou, aby se ji sbory naučily a natočily ji pro společné sestříhání jako dárek českých sborů pro Ukrajinu.

Jiří Krampol a Kateřina Bláhová budou hosty Jarního koncertu

Kdy: 24. dubna, 18:00

Kde: Společenské centrum, Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 100/50 korun



Město Rožmitál pod Třemšínem a dechový orchestr Rožmitálská Venkovanka připravily na neděli 24. dubna tradiční Jarní koncert Rožmitálské Venkovanky. Bude se konat od osmnácti hodin ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem. Součástí koncertu bude křest nového CD Rodný kraj – 30 let Rožmitálské Venkovanky. Vzácnými hosty večera budou Jiří Krampol a Kateřina Bláhová. Plné vstupné je 100 korun, členové Fanclubu RV a Svazu postižených mají 50 % slevu.

Druhý díl úspěšné české komedie Po čem muži touží pobaví také diváky příbramského kina

Kdy: 23. dubna, 19:00

Kde: Kino, Příbram

Za kolik: 110 korun

Volné pokračování české komedie Po čem muži touží 2 pobaví návštěvníky Příbramského kina už v sobotu 23. dubna. V prvním filmu se hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. Ve druhém poznáváme Annu Polívkovou jako Irenu Kopáčovou, psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá zrovna dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. Najde řešení na své trable?

RAKOVNICKO

Buchta má vlastní výstavu

Kdy: 23. dubna až 12. června

Kde: Muzeum T. G. M., Rakovník

Za kolik: -

V Petrovcově výstavní síni Muzea T. G. M. Rakovník je otevřena výstava s názvem Bábovka na neděli. Nejen dámy si tu mohou prohlédnout instalaci věnovanou pečení velmi oblíbeného moučníku, který dlouhá léta patří k trvalému sortimentu našeho svátečního jídelníčku.Na výstavu tematicky naváže v sobotu 4. 6. také muzejní noc s názvem „Pečeme v běhu staletí“.

Výstava představí Krvavý román i jeho autora Josefa Váchala

Kdy: Do 27. května

Kde: Samson Cafeé, Rakovník

Za kolik: -



Samson Cafeé zve na na putovní výstavu Regionálního muzea v Litomyšli Krvavý román Josefa Váchala. Výstava je věnována nejznámějšímu tisku Josefa Váchala (18841969), Krvavému románu, který vydal v roce 1924 v nákladu 17 exemplářů. Představuje dnes slavného grafika, malíře, mystika a spisovatele Josefa Váchala a sbírku jeho „krvavých“ kolportážních románů. Především se ale věnuje knize, kterou Váchal, inspirován tímto druhem literatury, napsal z části jako rádoby odbornou knihu, z části jako autorský román. Součástí výstavy je také faksimile Krvavého románu Josefa Váchala.