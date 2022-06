BENEŠOVSKO

Vydejte se na skok do Rumunska s Bohumírem Kramperou

Kdy: 28. května, 19:00

Kde: Klášter, Votice

Za kolik: 300 korun

Přijďte se zaposlouchat do poutavého vyprávění Bohumíra Krampery o Rumunsku. Přednáška Na skok do Rumunska se uskuteční v sobotu 28. května od devatenácti hodin na rajském dvoře votického kláštera sv. Františka z Assisi. Večerem nás bude provázet tradiční rumunská hudba a na programu je i ochutnávka 10 rumunských vín, jež je zahrnuta v ceně vstupného, které činí 300 korun. Vstupenky si můžete rezervovat v Městském kulturním centru Votice na tel. čísle 731 188 114.

Přijďte fandit soutěžícím hasičům

Kdy: 28. května, 14:00

Kde: Hřiště, Smilkov

Za kolik: Zdarma



Sbor dobrovolných hasičů Smilkov připravil na sobotu 28. května Okrskovou soutěž v požárním sportu. Prezentace družstev začne v 13.30 hodin, samotné klání ve čtrnáct. Po vyhlášení výsledků soutěže bude od osmnácti hodin volná zábava na smilkovském hřišti.

Zažijte pohodový večer s hudbou

Kdy: 27. května, 20:00

Kde: Kulturní centrum, Týnec nad Sázavou

Za kolik: 200 korun

Kulturní centrum Týnec připravilo na pátek 27. května pohodový večer s živou hudbou. Přijďte si zatančit nebo jen poslouchat, od 20 do 23 hodin hraje kapela Rošáda v sále Kulturního centra Týnec. Kavárna bude otevřena již od devatenácti hodin.

BEROUNSKO

Děti v Radouši budou moci obdivovat složky záchranného systému

Kdy: 28. května, 13:00

Kde: Koupaliště, Radouš

Město Hostomice a SDH Radouš pořádají na radoušském koupališti v sobotu 28. května dětský den. Jeho zahájení je ve 13 hodin, přičemž následuje bohatý program, který obsahuje preventivní výchovnou činnost policie, vystavení vojenské techniky nebo automobilu a motocyklu dálniční policie, hasičské ukázky, představení policejního dronu, ukázku kynologického výcviku z pražského ruzyňského letiště či také zásah zásahové jednotky. Chybět nebude ani závodní vůz, DJ, sportovní vyžití, malování na obličej a jízda na raftu.

Kapely Crossed Fingers a Utřela slzu to rozbalí v Hořovicích

Kdy: 27. května, 20:00

Kde: Klub Labe, Hořovice



Hořovický Klub Labe si pro své návštěvníky připravil další dvojitý koncert. Tentokrát svou hudbou pobaví veřejnost kapely Crossed Fingers a Utřela slzu. První ze zmíněných skupin je z Plzně, přičemž hraje dle svých slov všechno od punku až po metal. „Jsme skupina pěti idividuí zapálených do poslechu, a teď už i k Vaší smůle tvorby, hudby. Pole naší působnosti je relativně široké,“ vysvětlují Crossed Fingers. Spolu s nimi zahraje uskupení Utřela slzu, čtyřčlenná punková kapela ze Strašic.

Díky komentované vycházce objeví lidé krásy brdských lesů

Kdy: 28. května, 9:20

Kde: Klášter Svatá Dobrotivá, Zaječov

U kláštera Svatá Dobrotivá v Zaječově začíná sobotní komentovaná vycházka do Brd. Odtud se lidé vydají na procházku brdskými lesy, bývalým vojenským prostorem, který si ponechal svoji tajemnou tvář. Celková délka vycházky je asi dvanáct kilometrů. Náročnost trasy je středně těžká, vhodné i pro děti starší deseti let. Návrat je předpokládaný mezi 13. a 14. hodinou.

BOLESLAVSKO

Šapitó přiváží hvězdy

Kdy: Do 28. května

Kde: Kosmonosy

Nymburské šapitó od středy 25. do soboty 28. května zakotvilo v Kosmonosích v Duhové ulici a nabízí koncerty i divadelní představení. Pátek od 19:00 bude patřit kombinovanému koncertu skupin Lunetic, Holki a Verona s hostem, pražskou zpěvačkou Zuzanah. A v sobotu celý program Šapitó přinese dvě divadelní představení. Od 14:00 to bude pohádka Indigo Company Princezna na ocet a od 19:30 komedie z pera Oscara Wildea Jak je důležité býti (s) Filipem.

Přijďte podpořit malého Tádu na charitativní jarmark

Kdy: 28. května, 9:00

Kde: Černínské náměstí, Kosmonosy

Za kolik: Zdarma



Spolek Společně srdcem pořádá 1. Charitativní jarmark, který by měl pravidelně každý rok podpořit dítě se složitým startem do života. Jarmark pro Tádu nabídne kromě stánků s lokálními produkty i bohatý doprovdný program. Návštěvníci se mohou těšit na pěvecké vystoupení Hudební škola ART sboru Paprsek, taneční workshop s Cool Dance, koncert Kapely Strýce Michaela, břichomluvce Zdeňka Polacha, pohádkový les, skákací hrad i tvořivé dílničky.

Chinaski představí pravou tvář showbussinesu v dokumentu

Kdy: 27. května, 20:00

Kde: Kino, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 130 korun

Kino pozve na promítání nebývale otevřeného dokumentu o více než třicetileté historii skupiny Chinaski. Hodinu a půl dlouhý snímek nazvaný Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese, hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana.

Cirkus bude v Kněžmostě i Mnichově Hradišti

Kdy: 28. května 17:00 a 29. května 15:00

Kde: Kněžmost, Mnichovo Hradiště

Za kolik: 220/250 korun



Artistická skupina Mistral přináší představení Cirkus bude plné artistických výstupů umělců z České republiky, Německa i Itálie. Srdcem cirkusu je klaun Charlie Rigetti, který baví diváky všech kategorií po celé Evropě.

Loutkáři z Domu dětí a mládeže zvou na obnovené premiéry

Kdy: 27. května, 17:00

Kde: Pavilon Domu dětí a mládeže, Mladá Boleslav

Za kolik: 50 korun

Loutkářské soubory Kašpárek a Jitřenka po dvou letech opět chystají divadelní představení, a to hned obnovenou premiéru dvou hříček, které byly naposledy uvedeny před 6 lety. Těšit se můžete na zimní pohádku Tři Sněhuláci (autor: Milan Pavlík), která vypráví o tom, co se může stát na noční zasněžené ulici poté, co odbije půlnoc. Dále pak hru Kocouří příběhy (autor: Jaroslav Vidlař) o dvou znuděných kocourech, kteří se vydají do světa hledat zábavu.

KLADENSKO

Družecká šlápota nabídne pětici tras pro pěší i cyklisty

Kdy: 28. května, 9:00

Kde: Hřiště SK Družec

Za kolik: Dobrovolné startovné

Na hřišti SK Družec startuje v sobotu 28. května již 29. ročník pochodu pro zdraví s názvem Družecká šlápota. Vydat se na jednu z pěti tras bude možné v době od 9 do 11 hodin. Pěší budou moci vyrazit na putování dlouhé 12, 15 a půl a 18 kilometrů, cyklisté pak ujedou buď 20 nebo 45 kilometrů. Startovné je dobrovolného. Pro každého bude v cíli, kterým je opět družecké fotbalové hřiště, čekat účastnický list a špekáček na opečení. Na trase budou pro děti připraveny pohádkové kontroly a soutěže.

Michal Nesvadba pobaví svou show děti v zahradě Kladenského zámku

Kdy: 28. května, 14:00

Kde: Zámek, Kladno

Za kolik: Zdarma



Michal z Kouzelné školky, tedy Michal Nesvadba, dorazí v sobotu do Kladna, aby zde pobavil malé Kladeňáky. Stane se tak v rámci dětského odpoledne v zahradě Kladenského zámku. Nesvadba vystoupí od 15 hodin, následovat bude také zábava, soutěže a dětská diskotéka s Dr. Klaunem. „V Zahradě se děti mohou setkat s myšákem Mickey a myškou Minnie, balónkovým mágem a zadarmo si mohou něco hezkého nechat namalovat na obličej. Zámeckou Zahradu ozdobí i desítky balónků, lehátka a chybět nebude ani vynikající občerstvení,“ uvedli pořadatelé s tím, že vstup na akci je volný. Chybět nebude ani občerstvení.

Labyrint pořádá dětský den na Sletišti. Dorazí Bobík i myšák Eda

Kdy: 28. května, 14:00

Kde: Volnočasové středisko Labyrint, Kladno

Oslava Mezinárodního dne dětí je v Kladně na programu v sobotu 28. května. Akci pořádá na Sletišti volnočasové středisko Labyrint. To pro děti připravilo bohatý program, v rámci kterého si zúčastnění budou moci užít zábavu v podobě nafukovacích atrakcí, trampolínového parku, zoo koutku, tvořivých dílniček, různých her a soutěží nebo malování na obličej. Připraven bude také program Letem světem s myšákem Edou a Bobík a kamarádi na výletě. Nebudou chybět ani akrobatičtí modeláři či baseballisté.

Děti si užijí zábavu v lesoparku Háje

Kdy: 28. května, 14:00

Kde: Lesopark Háje, Slaný

Za kolik: 30 korun



Slánský dětský den se uskuteční v lesoparku Háje, a to v sobotu 28. května od 14 hodin. „Přijďte strávit pohodové odpoledne a oslavit s dětmi jejich svátek v lesoparku Háje – u altánku,“ vyzývají organizátoři. Ti zároveň slibují spoustu zábavy pro děti i dospělé v průběhu celého odpoledne. Herní karta slouží zároveň jako vstupenka.

KUTNOHORSKO

Pro fanoušky dechové hudby je tady 37. ročník Mladé muziky

Kdy: 28. května, 9:30

Kde: Park u Hotelu Zruč, Zruč nad Sázavou

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Dechová kapela Zručská desítka, Odbor kultury, školství a sportu a Fanda team připravily na sobotu 28. května 37. ročník Mladé muziky. Akce se uskuteční od 9.30 hodin v parku u Hotelu Zruč. Na své fanoušky se těší Martin Prachař se Zručskou desítkou, Miloš Vyhnálek a jeho kapela Přespolanka, Josef Zettl s dechovým orchestrem Junior z pražské ZUŠ a Jaroslav Řeháček a Petr Dětský s Černovickou dechovkou. Akce se uskuteční za podpory Města Zruč nad Sázavou.

Vystoupí studenti Art Dance Academy

Kdy: 27. května, 18:00

Kde: Tylovo divadlo Kutná Hora

Za kolik: 150/70 korun



Závěrečné vystoupení studentů soukromé taneční a umělecké školy Art Dance Academy Kutná Hora pod vedením Hany Losenické Neumanové se uskuteční v městském Tylově divadle už tento pátek 27. května. Od osmnácti hodin vystoupí nejmladší žáci od pěti let po dospělé v různých tanečních kategoriích (contemporary dance, klasický balet, historický tanec, irský tanec, twirling, moderní tanec a další). Program je doplněn také hudebními vstupy. Vstupné je 150 korun, děti do 15 let a senioři to mají za 70 korun a ZTP/P zdarma.

Mladí hudebníci koncertují v Kostele Všech svatých

Kdy: 29. května, 18:00

Kde: Kostel Všech svatých, Kutná Hora

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Na Letní koncert v horní kapli Kostela Všech svatých v Kutné Hoře se mohou těšit všichni příznivci vážné hudby v neděli 29. května. Na housle, violoncello a violu zahrají mladí hudebníci z Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy – Klára Gabryšová (violoncello), Anna Klokočníková (housle), Johana Antoňová (viola) a Adéla Hýková (housle). Zazní skladby od J. S. Bacha, Reinholda Gliéra a dalších. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu sedlecké kostnice.

KOLÍNSKO

Zasmějte se! Fidlovačka přiváží do Kolína dávku Testosteronu

Kdy: 27. května, 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 320/430 korun

Pražské Divadlo Na Fidlovačce přiváží do Kolína hru Testosteron… Drsná a velice vtipná polská komedie o tom, že být člověkem není vůbec jednoduché. Navíc, když je to navíc muž a jeho pohled na svět kalí přebytek nebo nedostatek testosteronu. Sedm mužů, kteří se sešli na jedné svatbě. Sedm pohledů na to, co si muži o sobě opravdu myslí. Sedm pohledů na to, co si myslí o ženách. Takže jak z toho ven? Hrají: T. Měcháček / D. Ratajský, O. Navrátil / Z. Maryška, V.Šanda, K. Zima a další.

Pečecká Rodinná pouť Mašinka je zpátky

Kdy: 28. května, 9:00

Kde: Pečky

Za kolik: Zdarma



Tradiční městská slavnost pro všechny Pečáky i přespolní. Celodenní bohatý program pro všechny věkové kategorie. Vodáci, modeláři, čtenáři, knihovna, hasičská stanice, evangelický kostel, vodárny, indiáni, pouťové atrakce, divadla, koncerty… Každý si vybere to své.

Kostelecký Keramický den je tu po čtyřiatřicáté

Kdy: 28. května, 9:00

Kde: Náměstí Smiřických, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Zdarma

Na 34. Keramickém dnu se můžete těšit na prodej autorské keramiky, točení na hrnčířském kruhu, soutěž keramiků a diváků, prohlídku řemesel a občerstvení.

Připomeňte si bitvu u Lipan

Kdy: 28. května, 11:00

Kde: U mohyly na Lipské hoře, Lipany u Českého Brodu

Za kolik: Dospělí 100 korun, děti zdarma



Milovníci historie a středověkých bitev, pozor! Připomeňte si bitvu u Lipan! Doprovodný program začíná v 11 hodin, rekonstrukce bitvy proběhne úderem 15. hodiny. Chybět nebude tržiště, dobová hudba, tance, zbraně, vojáci, hry a spousta další zábavy a dobrého občerstvení.

Arboretum a Školní lesní podnik otevírají svoje dveře

Kdy: 28. a 29. května

Kde: Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: Zdarma

Během víkendu můžete nahlédnout do "zákulisí" dvou institucí. V sobotu 28. května od 8 do 18 hodin můžete vyrazit na Den otevřených dveří kosteleckého zámku, sídla školního lesního podniku ČZU. Čekají na vás prohlídky, představení podniku, ochutnávky, ukázky, vystoupení myslivců či sokolníků a spousta dalšího. Arboretum zve na Den otevřených dveří po oba víkendové dny, v sobotu i v neděli si můžete užít zajímavý doprovodný program od 9 do 17 hodin.

Užijte si v Pečkách Sluníčkovou dílnu

Kdy: 28. května, 14:00

Kde: Vzdělávací centrum Pečky

Za kolik: 50 korun



Je tu jarní tvořivá dílna pro (pra)rodiče s dětmi. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sluníčka a pohody. S sebou stačí vzít pouze dobrou náladu.

MĚLNICKO

Mlékojedy zahajují sezónu večery věnovanými rapu a rocku

Kdy: 27. a 28. května

Kde: Beach park Mlékojedy, Neratovice

Za kolik: 250/300 korun

Beach Park Mlékojedy zahajuje sezónu kulturních akcí. Pátek bude patřit příznivcům českého rapu v jeho nejryzejším pojetí. Hlavním interpretem večera totiž bude rapper Orion, který přináší skladby ze svého posledního sólového alba Teritorium III. V sobotu se pak rozjede Beach Punk-rock Párty Mlékojedy, na které zahrají kapely Wotazník, Covers for Lovers a zakázanÝovoce. Po skončení koncertů si pódium převezmou Punkrock DJ's. Vstupné na každý z večerů je 250 korun v předprodeji a 300 na místě v den konání.

Zažijte scény z oblíbených hororů

Kdy: 27. května, 21:15

Kde: Parkoviště Lesní, Mělník

Za kolik: 350 korun za osobu



Máte při sledování hororů pocit, že byste se z nepříjemných situací uměli dostat lépe než někteří protagonisté? Nyní si to můžete vyzkoušet na Noční bojovce. Stezka je plná napětí, akce, boje o přežití i zábavy. Skupinky dvou až sedmi lidí prochází trasu a snaží se plněním pokynů přežít všechny situace, které mohou znát z hororových filmů. Budou tak vymítat ďábla, unikat zombies a maskovaným vrahům nebo tančit se šíleným klaunem. Předchozí registrace je nutná, stejně jako dochvilnost při dostavení se na start, který se nachází na parkovišti Lesní.

Chinaski představí pravou tvář showbussinesu v dokumentu

Kdy: 27. května, 20:00

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 140 korun

Kino Vltava pozve na promítání nebývale otevřeného dokumentu o více než třicetileté historii skupiny Chinaski. Hodinu a půl dlouhý snímek nazvaný Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese, hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana.

Pohádka vypráví o souboji sobectví s pokorou a láskou

Kdy: 28. května, 15:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 69 korun



Pohádkový příběh diváky přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké bytosti. Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony svým přáním? A co když si se vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? O tom vypráví pohádka Jak víla Modrovláska splnila tři přání, kterou mohou malí i velcí diváci zhlédnout v neratovickém společenském domě.

NYMBURSKO

Poděbrady ožijí festivalem poezie

Kdy: Do 29. května

Kde: Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Do kulturního života města patří už téměř šest desítek let festival Poděbradské dny poezie. Program 59. ročníku této přehlídky recitace poezie a mluveného slova začne dnes 26. a potrvá do neděle 29. května. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v 16 hodin v obřadní síni a atriu poděbradské radnice. Jeho součástí bude pořad věnovaný 550 letům povýšení Poděbrad na město. V 19 hodin se představí v Zámeckém biografu zpěvák Luboš Pospíšil a jeho hudební přátelé s programem Poesis beat. V dalších dnech se budou konat Fóra přednesu poezie a prózy, svoje zajímavé programy postupně nabídnou odborné herecké školy. Letošní Poděbradské dny poezie vyvrcholí v sobotu ve 20 hodin Slavnostním večerem s předáním Křišťálových růží v Divadle Na Kovárně.O den později převezmou ve 14 hodin ocenění vítězové Fór přednesu poezie a prózy.

Chinaski představí pravou tvář showbussinesu v dokumentu

Kdy: 27. května, 20:00

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Za kolik: 140 korun



Kino Sokol pozve na promítání nebývale otevřeného dokumentu o více než třicetileté historii skupiny Chinaski. Hodinu a půl dlouhý snímek nazvaný Chinaski: Každej ví kulový ukazuje, že na pozadí hudebních úspěchů, vyprodaných koncertů, vydání úspěšných alb a desítek rádiových hitů, byly také deprese, hádky, rozpady přátelství nebo nutnost vyrovnat se se smrtí kapelníka Pavla Grohmana.

Vydejte se Z království do království

Kdy: 28. května, 10:00

Kde: Havířský kostelík a rybníček Jordán, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

DDM Symfonie si pro děti k předčasné oslavě jejich svátku připravil pohádkovou stezku Z království do království, na které na účastníky čeká 15 pohádkových stanovišť. Start je u schodů pod mostem.

Projděte se pohádkou s turisty

Kdy: 28. května, 13:30

Kde: Tyršovy sady, Poděbrady

Za kolik: 40 korun



Turistický oddíl mládeže Robinsoni zve na již 26. ročník tradičního Pohádkového lesa v Poděbradech. Start bude umístěn v Tyršových sadech u tenisových kurtů a trasa povede až na Čábelnu. Na účastníky čekají pohádková stanoviště s úkoly, mnoho zábavy a také zasloužená odměna.

Proběhnete se skrze barevná mračna

Kdy: 29. května, 8:00

Kde: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Běh barev není obyčejným během na čas, ale je především zábavný rodinný běh, chůze, zkrátka, co kdo dokáže. Nezáleží na věku, ale ani na způsobu přesunu ze startu do cíle, protože barvám neutečeš! Podstatou je, aby si každý mimořádné odpoledne užil a přitom udělat něco velmi záslužného, a sice přispět na charitativní účely. Připraven je také doprovodný program koncertem, představením pro děti, koncertem či duhovou pěnou od hasičů. Registrace na www.behbarev.cz.

Sejděte se pod jasanem s Chlupáčky

Kdy: 28. května, 20:30

Kde: Zahrada kina Sokol, Nymburk

Za kolik: Zdarma



V rámci programu Radnice dětem kino Sokol přináší Letní kino pod jasanem. Na programu je animovaný film Chlupáčci. Pupí a Eda patří do rodu Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých zvířátek ve tvaru donutu. V roce 1835 tihle chlupáči poklidně žijí v hojném počtu na Galapágách. Jenže Eda je věčně nabručený pesimista, zatímco jeho sestra Pupí je nezbedná neposeda, která působí zmatek kamkoliv přijde. Takže oba moc nezapadají mezi ostatní. Když Pupí nešťastnou náhodou zničí přípravy na nadcházející Květinový festival, ona i její bratr jsou ostatními vyhnáni. Vydávají se na zakázané území najít květinu tak krásnou, aby jim Chlupáčci odpustili a přijali je zpět. Při průzkumu narazí na záhadnou zářící květinu. Ta je ve skutečnosti bránou do současnosti. A tak než se Pupí a Eda nadějí, během chvilky se ocitnou v moderní Šanghaji plné aut, světel a rámusu. Naštěstí získávají dobrého kamaráda a průvodce, psíka Klerence. Díky němu ke své hrůze zjistí, že Chlupáčci v roce 1835 vyhynuli. Edu a Pupí čeká největší dobrodružství jejich života. Musí se pokusit najít cestu zpět v čase, ale hlavně zkusit zachránit svůj druh před zánikem

PŘÍBRAMSKO

Soutěže, aquazorbing i pěnová párty. To je akce Společně pro děti

Kdy: 28. května, 14:00

Kde: Sportovně-rekreační areál, Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: Zdarma

Město Rožmitál pod Třemšínem připravilo na sobotu 28. května od čtrnácté do osmnácté hodiny v místním rožmitálském sportovně-rekreačním areálu oslavu Mezinárodního dne dětí nazvanou Společně pro děti. Akci pořádá město společně s významnými rožmitálskými spolky a jednou z místních firem. Těšit se mohou účastníci na hry a soutěžní disciplíny pro děti, aquazorbing, skákací hrad, ukázku práce hasičů, pěnovou párty, odměny a mnoho dalšího.

Pořádají tradiční Dětský den spojený s nohejbalovým turnajem

Kdy: 28. května, 8:30

Kde: Sportovní hřiště, Chotětice

Za kolik: Zdarma



Sbor dobrovolných hasičů Chotětice připravil na sobotu 28. května již na sedmý ročník Dětského dne, který je pořádán společně s nohejbalovým turnajem. Ten začne v 8.30 hodin a od třinácté hodiny ho vystřídají nejrůznější aktivity pro děti jako písničky, soutěže, tvarování balonků, malování na obličej, tanec, skákací hrady. Všechno se odehraje na sportovním hřišti v Chotěticích. Občerstvení pro velké i malé je zajištěno a vstup je zdarma. Akce potrvá do osmnácti hodin. Pro více informací kontaktujte Pavla Čeňka na tel. č. 603 821 141.

Dobrovolní hasiči připravili pro děti zajímavý program

Kdy: 28. května

Kde: Sportovní areál v Luční, Sedlčany

Za kolik: Zdarma

Sbor dobrovolných hasičů Sedlčany ve spolupráci s SDH Krňovice, Osečany a Příčovy pořádají v sobotu 28. května na sportovním areálu v Luční Dětský hasičský den. Kromě soutěží, her a odměn čekají na děti také prohlídky současné i historické hasičské techniky, HZS, Policie, Rentgen celní správy, vystoupení TK Slimka Sedlčany a další.

RAKOVNICKO

Více než desítka pivovarů nabídne své pivo Rakovničanům

Kdy: 28. května, 14:00

Kde: Radniční dvůr, Rakovník

Za kolik: 200 korun

Sobotní den v Radničním dvoru v Rakovníku bude patřit pivu. Zlatavý mok z mnoha pivovarů si budou moci lidé vychutnat díky pivnímu festivalu Konšelský tuplák. Na čepu bude pivo z pivovarů Strašák, Olešná, Kokeš, Panaczech, Psychovar, Muflon, Chyše, Falkenštejn, Továrna, Podžbánského pivovaru Mutějovice nebo také létajícího pivovaru Valhalla. Chybět nebude občerstvení, ani živá hudba. K tanci a poslechu budou hrát zúčastněným skupiny Old Band, Šoury Roury, Lanugo, Poutníci, COP, Oskar Petr a Vzpomínky na Marsyas nebo také Jan Roušar. Vstupné je 200 korun, přičemž každý, kdo tuto sumu zaplatí, obdrží ke vstupence také vlastní sklenici. Pro prvních tři sta šťastlivců budou připraveny sklenice s logem této akce.

Baví vás cvrnkání kuliček? Změřte síly s ostatními v Rakovníku

Kdy: 28. května, 8:30

Kde: Husovo náměstí, Rakovník



Na rakovnickém Husově náměstí se bude v sobotu 28. května soutěžit ve cvrnkání kuliček. Od 8.30 hodin se zde totiž uskuteční již 46. ročník soutěže O zlatou kuličku, která je zároveň memoriálem Bohouše Strejce. Soutěžící budou rozděleni do čtyř kategorií: nejmladší (narozeni 2014 až 2016), mladší (narozeni 2011 až 2013), starší (narozeni 2008 až 2010) a dospěláci (narozeni v roce 2007 a dříve). Prvních pět z každé kategorie bude odměněno věcnými dary.

Děti si na fotbalovém hřišti v Novém Strašecí užijí porci zábavy

Kdy: 29. května, 14:00

Kde: Fotbalové hřiště, Nové Strašecí



Odpoledne plné her a soutěží. To je nedělní program v Novém Strašecí. Děti si 29. května budou moci užít odpoledne s Danem Adamem z rádia Relax. Na novostrašeckém fotbalovém hřišti budou připraveny různé hry, soutěže, tvořivé dílničky nebo také skákací hrad. Činnosti svých zájmových kroužků bude prezentovat Dům dětí a mládeže Rakovník, respektive jeho místní pobočka. Kromě toho všeho si budou moci přítomní zblízka prohlédnout hasičskou techniku a vybavení městské policie.

Cvičením a tancem pomohou nemocné Barborce

Kdy: 28. května, 14:00

Kde: Sokolovna, Rakovník

Za kolik: 100 korun



Oddíl orientálního tance T. J. Sokol Rakovník vás zve na charitativní tancování a cvičení v sokolovně ve spolupráci s dalšími oddíly T. J. Sokol Rakovník a hosty z DDM Rakovník “Lentilky“. Budeme tancovat a cvičit pro Barborku. Barborka je jedenáctiletá slečna, která má epilepsii a metabolickou vadu, při které se jí vstřebává železo do mozku, je na úrovni dvou až tříletého dítěte, je na plenkách, musí často rehabilitovat, aby se její zdravotní stav zlepšil. Přijďte si užít taneční odpoledne a zároveň pomůžete dobré věci. Akce se koná 28. května od 14 hodin, v rakovnické sokolovně. Vstupné je 100 korun, kdo bude chtít dát víc, samozřejmě může.