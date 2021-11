Michal Kozel vystavuje Toulky naším Podblanickem

Kdy: do 30. listopadu, 9:00–16:00

Kde: Muzeum Podblanicka, Vlašim

Za kolik: 20 korun

V prvním patře vlašimského zámku v Muzeu Podblanicka vystavuje Michal Kozel své Toulky naším Podlabnickem. Výstava fotografií je přístupná veřejnosti do konce listopadu od úterý do neděle od deváté do šestnácté hodiny s hodinovou pauzou v poledne.

Lenka Filipová zazpívá v Týnci nad Sázavou

Kdy: 5. listopadu, 19:00

Kde: Hotel Týnec, Týnec nad Sázavou

Za kolik: 400 korun



Město Týnec nad Sázavou pořádá podzimní koncert Lenky Filipové a smyčcového oktetu Brno Strings v pátek 5. listopadu od 19 hodin ve Společenském centru Týnec. Vstupenku v ceně 400 korun si můžete závazně zarezervovat v Turistickém informačním centru Týnec na telefonním čísle 775 290 032 nebo na emailu: ic@centrumtynec.cz.

Lampionový průvod rozsvítí Benešov

Kdy: 6. listopadu, 16:30

Kde: Masarykovo náměstí, Benešov

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Strašidla, strašidýlka a další pohádkové bytosti vyrazí letos v sobotu 6. listopadu v Benešově na již osmnáctý ročník lampionového průvodu. Akci pořádá Mateřské centrum Hvězdička. Registrace masek je od 16.30 do 17 hodin, start bude na Masarykově náměstí u piaristické koleje a po registraci masek se vydá přes centrum Benešova pod kopec Na Klášterce, kde bude slavnostní vyhlášení nejlepších masek a poté zakončeno ohňostrojem.

BEROUNSKO

Veřejnost si bude moci na workshopu vyrobit krmítka a pítka pro ptáky

Kdy: 7. listopadu, 9:00

Kde: Park Na Paloučku, Beroun

Za kolik: -

V berounském parku Na Paloučku se v neděli uskuteční workshop, v rámci kterého budou lidé vyrábět výroba pítek, krmítek, budek a bidýlek. Řeč bude také o zimním přikrmování ptáků. „Dozvíte se spoustu zajímavostí o ptácích, kteří zde žijí a o tom, jak jim můžeme přilepšit a pomoct. Kurz vám poradí jak by mělo takové správné pítko, krmítko, budka či bidýlko vypadat, kam je umístit, jak často se o ně starat a koho na nich můžeme potkat,“ uvedli organizátoři. Lektorem je ochránce životního prostředí a přírodovědec František Pojer.

Dobrovolníci v Litni a okolí vysadí osmadvacet nových stromů

Kdy: 6. listopadu, 9:00

Kde: Liteň

Za kolik: Zdarma



Brigáda, při které dobrovolníci v Litni a okolí sázejí stromky, se pomalu stává místní tradicí. Sraz mají zájemci o účast v novém školním areálu, přičemž nářadí by si měli přinést s sebou. „Již druhý rok spolupracujeme s paní Barthovou z organizace Sázíme stromy, která pro nás zorganizovala finanční prostředky od firmy Rossmann na výsadbu 28 ovocných stromů, které přijdou do aleje v jednosměrce,“ uvedl zastupitel Jiří Vodička. Kromě toho se bude také nahrazovat uhynulé stromy podél silnice Vlence – Golf Karlštejn.

Ulice v Suchomastech rozsvítí lampiony

Kdy: 5. listopadu, 18:00

Kde: Obecní úřad, Suchomasty

Za kolik: Zdarma

Zažít jedinečnou atmosféru lampionového průvodu budou moci lidé v pátek v Suchomastech. Tamní průvod začíná v 18 hodin u obecního úřadu. Poté, co účastníci se světélky projdou obcí, si budou zúčastnění moci u rybníka zasoutěžit o nejlepší masku. Zároveň zde bude také možnost ukázat svoji nebojácnost, otevřena bude totiž strašidelná stezka.

BOLESLAVSKO

Zasněte se při operních áriích

Kdy: 5. listopadu, 18:30

Kde: Záložna, Benátky nad Jizerou

Za kolik: 350 korun

V sále benátecké Záložny budou znít operní árie z pera takových mistrů, jako jsou Antonín Dvořák, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini a další. V koncertu Nastal čas světových árií divákům své umění předvedou sólista Národního divadla v Praze maestro Miguelangelo Cavalcanti, sopranistky Olga Koblížková a Varine Mkrtchyan, tenor Matěj Kocourek a Jitka Nešverová z Národního divadla, která bude hrát na klavír. Vstupenky na koncert lze zakoupit v předprodeji v Infocentru Benátky nad Jizerou, městské knihovně nebo na telefonu 728 627 852.

Zajděte do Bělé na Přiznání

Kdy: 5. listopadu, 19:30

Kde: Městská kulturní zařízení, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: 70 korun



Ochotnický spolek Žumpa v pátek zavítá do Městských kulturních zařízení s představením Jamese Grahama Přiznání. Může být ústředním tématem divadelní hry něco tak přízemního, jako je vyplňování daňového přiznání? Základem hry je prostý, leč originální nápad: použít „daňové doklady“ jako klíč k vyprávění životního příběhu. Ben Edwards vyplňuje poprvé daňové přiznání. Probírá se proto účtenkami, jež za celý rok nashromáždil. Každá z účtenek mu zároveň připomene určitou událost nebo situaci, kterou v uplynulém roce zažil. Z původně mechanické účetní operace, jakou je bilancování příjmů a výdajů, se tak rázem stává intimní a mnohdy bolestné bilancování osobních úspěchů i nezdarů.

Seznamte se se Seal Teamem

Kdy:7. listopadu, 15:00

Kde: Kino Mnichovo Hradiště

Za kolik: 120 korun

Mnichovohradišťské kino nabízí v neděli program pro děti. Ty se mohou těšit na animovaný film Seal Team: Pár správných tuleňů, který vypráví o mladém tuleni, jehož kolonii neustále ohrožují žraloci. Rozhodne se proto s dalšími tuleni sestavit „speciální jednotku“, která je má chránit. I když jsou v boji nezkušení, využijí jiných svých předností.

KLADENSKO

Charitativní bazárek potřinácté pomůže kočkám z útulku

Kdy: 6. listopadu, 11:00

Kde: Kočičí kavárna U Kočičích tlapek, Kladno

Za kolik: Dobrovolný příspěvěk

Kočičí domov Sluníčko a Kočičí kavárna U Kočičích tlapek na náměstí Starosty Pavla pořádají již třináctý charitativní bazárek. V sobotu v době od 11 do 18 hodin budou moci lidé do kavárny dorazit a pochutnat si na dobré kávě, čaji nebo dortíku. Chybět nebudou ani přítulné kočky k pomazlení. Zároveň bude moci veřejnost přispět dobré věci zakoupením některého z předmětů bazárku. Výtěžek z akce půjde na pomoc kočkám z Kočičího domova Sluníčko. Lidé mohou přispět také přinesením jídla, steliva nebo hygienických prostředků.

Na cestu libušínskému průvodu posvítí lampiony

Kdy: 5. listopadu, 17:00

Kde: Park před radnicí, Libušín

Za kolik: Zdarma



Libušínská základní a mateřská škola pořádají v pátek lampionový průvod městem. Ten vyrazí v 17 hodin z parku, který veřejnost nalezne před místní radnicí. „Strašidla, bubáci, kostlivci a jiné masky jsou vítány! Vezměte vše, co nám posvítí na cestu – lampiony, baterky a jiná svítidla,“ vyzývají organizátoři. Na konci večerního pochodu bude na všechny zúčastněné čekat překvapení.

Myslivci z Unhoště slavnostně otevřou zvonici kapličky

Kdy: 6. listopadu, 9:15

Kde: Kaplička sv. Huberta, Unhošť

Za kolik: Zdarma

Akci, která se uskuteční u příležitosti začátku honební sezóny a oslav svátku svatého Huberta, pořádají v sobotu myslivci z Unhoště. V 9.15 hodin se všichni sejdou, aby slavnostně otevřeli nově zbudovanou zvonici u kapličky sv. Huberta. Zvonice bude požehnána, zároveň bude sloužena slavnostní mše svatá, a to kladenským administrátorem Martinem Chleborádem. Připraveno bude také bohaté občerstvení.

Na workshopu si zájemci mohou vyrobit podzimní lucerničky

Kdy: 5. listopadu, 13:30

Kde: Knihovna Václava Štecha, Slaný

Za kolik: 20/40 korun



Další oblíbený workshop pro děti a družiny s Jiřinkou Vnoučkovou pořádá Knihovna Václava Štecha ve Slaném v pátek. Tentokrát budou moci zúčastnění pod dohledem lektorky vytvářet podzimní lucerničky. Vstupné je 20 korun za dítě a 40 korun za dospělého.

KOLÍNSKO

Budete se bát, nebo vyrazíte na stezku Strašidelným Kostelcem?

Kdy: 6. listopadu, 15:30

Kde: Pod domovem důchodců, Kostelec nad Černými lesy

Za kolik: -

Kostelecké lesy a okolí ovládnou strašidelné postavy, které si chtějí hrát. Děti mohou vyrazit na podzimní strašidelnou stezku Strašidelný Kostelec, která nabídne spoustu soutěží a odměn. Účastníci s vlastním lampionem a v kostýmu budou odměněni již na startu. Stezka bude začínat pod domovem důchodců v ulici Lázeňská a vyrazit na ni bude možné v průběhu celého odpoledne až do 20 hodin. Hrací kartu získají malí dobrodruzi na startu. Pořadatelé doporučují mít s sebou baterku. Občerstvení bude zajištěno, k dispozici bude také oheň k opečení buřtů.

Vydejte se do pralesa za Ainbo

Kdy: 6. listopadu, 16:00

Kde: Kino Kouřim

Za kolik: Od 90 korun



Kouřimské kino zve malé diváky i jejich doprovod na promítání animovaného filmu Ainbo: hrdinka pralesa. Celý život Ainbo se odehrává uprostřed amazonské džungle a ona ji nade vše miluje. Jednoho dne však zjistí, že je její domov ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet vzácné stromy. S pomocí svých kamarádů pásovce a tapíra tak musí zkusit svůj domov zachránit.

KUTNOHORSKO

Pořádají tradiční Noční pochod

Kdy: 5. listopadu, 17:00

Kde: Zruč nad Sázavou

Za kolik: 20 korun

Pro všechny příznivce noční turistiky pořádá zručský turistický oddíl TJ Jiskra už 42. ročník Nočního pochodu. Startuje se od zručského Spolkového domu. Po zaplacení startovného 20 korun dostanete popis trasy s mapkou a reflexní samolepku. Trasa dlouhá 12 km vede tradičně přes Nesměřice a Domahoř. Cíl pochodu je tentokrát na stejném místě jako start – ve Spolkovém domě. Kdo přijde do cíle do 21.30 hodin, dostane diplom a sušenku. Vybavte se dobrou svítilnou a reflexními prvky, ideálně reflexním oblečením abyste byli na silnici dobře vidět. Používání zábavní pyrotechniky je v průběhu pochodu zakázáno.

V GASKu budou k vidění autoportréty staré více než sto let

Kdy: 6. listopadu

Kde: Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

Za kolik: Vernisáž zdarma



Já je někdo jiný. To je výstava autoportrétů se sbírek Galerie Středočeského kraje Kutná Hora, kterou může veřejnost zhlédnout od 7. listopadu až do 27. února 2022. Jak se dívat na žánr autoportrétu v době, kdy jeho místo a poslání převrstvila všudypřítomná narcistní kultura „selfie“? Co nám dnes mohou prozradit autoportréty umělců staré více než sto let? Na tyto otázky a mnoho dalších mohou odpovědět díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Koblihy, Vratislava Nechleby, Václava Stratila nebo Mileny Dopitové. Vernisáž se uskuteční 6. listopadu od 17 hodin.

Angelina Jolie v epickém příběhu Eternals

Kdy: 5. listopadu, 19:00

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 130 korun



Angelina Jolie se představí jako divoká bojovnice Thena ve zcela novém týmu superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Epický příběh Eternals se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má vynikající herecké obsazení.

MĚLNICKO

Muzikál Šeherezáda zavede diváky do vzdáleného Orientu

Kdy: 7. listopadu, 19:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 120 korun

V zemi, kde svítí slunce celý rok, v poušti kvetou kaktusy a vánek si pohrává s pískem, klíčí láska pouštního démona ke sličné dívce ze sultánova harému. Má tato láska vůbec naději? Kdo ví. Nové divadlo Mělník přináší autorský muzikál Šeherezáda s romantickým příběhem, trochou té komedie a hlavně vůní Orientu. Diváci se mohou těšit na jako Džin a Efrit, Sultána a jeho komnaty plné konkubín, správce harému Huga a konečně krásnou Šeherezádu. Hrají, zpívají a tančí členové Divadelního spolku Nové divadlo Mělník. Režie, hudby a textu písní se ujali Milada Hluštíková a Radek Šlangal. Vstupenky je možné zakoupit předem online na webu mekuc.cz.

Knihovna hledá dobrodruhy

Kdy: 6. listopadu, 10:00

Kde: Městská knihovna, Mělník

Za kolik: -



Městská knihovna zve mladé a dospívající čtenáře i nečtenáře k vyzkoušení populárních stolních her na hrdiny, především v Česku z nich nejznámější Dračí doupě. Při přátelských setkáních se spoluhráči a zkušenou Paní jeskyně si budou moci zkusit odvyprávět vlastní dobrodružný příběh a navážou na krásnou tradici „pen-and-paper RPG“. První informační a seznamovací schůzka se odehraje v knihovním klubu.

Scéna Kralupy představí novou inscenaci s rodinnou tematikou

Kdy: 5. listopadu, 20:00

Kde: Klubovna divadelního souboru Scéna Kralupy, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: -

Divadelní soubor Scéna Kralupy v pátek čeká premiéra divadelní hry Máma říkala, že bych neměla z pera Charlotte Keatley. Inscenace vypráví o čtyřech generacích jedné rodiny, o tom, jak jsou lidé formováni výchovou a rodiči, i o tom, jak se dcery podobají matkám, ač tisíckrát nechtějí. V klubovně divadelního souboru se divákům v hlavních rolích představí Bětka Žitná, Helena Plicková, Tereza Libichová a Barbora Gottliebová.

Již podvacáte se Na Krétě sejdou umělci na kralupský Musicfest

Kdy: 5. listopadu, 17:00

Kde: Na Krétě, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 150/190 korun



Již jubilejní 20. ročník multižánrového festivalu Musicfest zavítá do hospůdky Na Krétě v Kralupech. Návštěvníci se mohou těšit na Jakuba Děkana, Vocal Band Markéty Aptové, kralupskou rockovou kapelu GotHigh, místní alternatice-rock hrající seskupení Don Tichot a další interprety. Vstupné je 150 korun v předprodeji a 190 na místě.

S divadlem zjistíte, že všude kolem žijí Přízraky a všichni se bojíme

Kdy: 5. listopadu, 19:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 450 korun

Dejvické divadlo přináší do Masarykova kulturního domu představení Přízraky. Hlavní hrdinka se za cenu lží a předstírání snaží okolí i sebe samotnou udržet v přesvědčení, že její život a manželství byly harmonické a šťastné. Rodinné drama Henrika Ibsena, jednoho z nejvýznamnějších světových dramatiků, je obžalobou pokrytectví a maloměšťácké morálky jako skutečné příčiny osobních lidských tragédií. Divákům se v inscenaci předvedou Klára Melíšková, Martin Myšička, Vladimír Polívka, Veronika Khek Kubařová a Pavel Šimčík. Vstupné je 450 korun. V případě využití předplatného 4 z 5 diváci zaplatí 410 korun.

NYMBURSKO

Na Pecha Kucha dorazí oskarová režisérka

Kdy: 6. listopadu, 19:20

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Za kolik: 150 korun

Jubiljení desátá Pecha Kucha Night v Nymburce opět sezve do kina Sokol k setkání a prezentacím tvořivé a zajímavé lidi nejen z regionu. Diváci se mohou těšit na oscarovou režisérku Dariu Kashcheevu, která přiveze a promítne svůj krátkometrážní animovaný film Dcera, za nějž v roce 2019 obdržela studentského Oscara, designérku šperků Elišku Lhotskou, foodblogerku Annu Grossmanovou, performerku, mimku a tanečnici Natálii Podešvovou, designéra brýlí a kurátora výstavy Brejle a Okuliare, Design brýlí v Československu Ondřeje Vicenu i další zajímavé hosty. O hudební doprovod se postará DJ Ujko. Vstupenky lze v předprodeji zakoupit online na webu nkc-nymburk.cz.

Nebojte se a vydejte se do Milovic na Strašidelnou stezku

Kdy:5. listopadu, 17:00

Kde: Milovice

Za kolik: -



Město Milovice zve děti do 10 let na již 4. Strašidelnou stezku. Na malé dobrodruhy čekají mezi 17. a 20. hodinou zábavné úkoly, malování na obličej a občerstvení. Start stezky je u budovy radnice. Návštěvníci v maskách jsou vřele vítáni.

Jak se chystají broučci na zimu?

Kdy: 5. listopadu, 16:30

Kde: DDM Symfonie, Poděbrady

Za kolik: 20 korun

DDM Symfonie Poděbrady si pro malé dobrodruhy připravil Světýlkovou cestu. Účastníci projdou osm stanovišť, na kterých na ně čekají úkoly týkající se přezimování broučků. Ti se totiž na zimu musí důkladně připravovat už od podzimu. Za úspěšné plnění všech úkolů na děti čeká v cíli odměna.

Dlabání dýní a lampionový průvod

Kdy: 6. listopadu, 13:00

Kde: Dobšický šenk, Dobšice

Za kolik: -



Obec Dobšice zve děti a rodiče na Dlabání dýní a Strašidelnou stezku. Akce se konají v v sobotu 6. listopadu. Nejprve je na programu od 13 hodin dlabání a zdobení dýní v prostoru u Dobšického šenku. Potě v 17 hodin začne lampionový průvod po Strašidelné stezce. Děti se mohou těšit na drobné odměny.

PŘÍBRAMSKO

V Sedlci-Prčici přivítají svatého Martina bohatým programem

Kdy: 5. listopadu, 16:00

Kde: Sedlec-Prčice

Za kolik: Zdarma



Vítání svatého Martina se uskuteční v Sedlci – Prčici v pátek 5. listopadu. Jedná se o tradiční akce s vystoupením dětí, lampionovým průvodem a ukázkou historického šermu. Sraz je v 16 hodin před budovou základní školy, kde vystoupí žáci prvního stupně, kteří si připravili krátké pásmo o podzimu a svatém Martinovi. Pak se vydá průvod na cestu městem, v zahradě u ZUŠ děti ze Základní umělecké školy ukážou, co se naučily. Cíl je v Prčici na náměstí u kašny, kde program zakončí vystoupení skupiny historického šermu Páni ze Zvěřince a děti obdrží sladkosti.

V rožmitálském kině vás pobaví český film i americká komedie

Kdy: 5. a 6. listopadu, 19:00

Kde: Kino Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 130/120 korun



Nový český film Láska na špičkách s Vicou Kerekes, Ondřejem Veselým, Igorem Chmelou a dalšími skvělými herci nabídne rožmitálské kino v pátek 5. listopadu od 19 hodin. Vstupné je 130 korun. O den později, 6. listopadu, vás zabaví od patnácté hodiny americká rodinná animovaná komedie Addamsova rodina 2. Zde je vstupné 120 korun.

Přispějte k výsadbě ovocné aleje u sochy svatého Izidora

Kdy: 6. listopadu, 10:00

Kde: Naučná stezka, Sedlec-Prčice

Za kolik: Zdarma

Rýče a motyky budete potřebovat v sobotu 6. listopadu od deseti hodin k výsadbě ovocné aleje podél naučné stezky. Sraz dobrovolníků je na rozcestí u sochy svatého Isidora v Sedlci-Prčici. Celkem bude vysazeno osmnáct kusů ovocných stromů a 2 lípy – ty budou stát u sochy.

Kdo se ukrývá na druhé straně?

Kdy: 5. listopadu, 20:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 120 korun



Napětí vnese mezi diváky snímek Někdo na druhé straně, který příbramské kino promítne v pátek 5. listopadu od dvaceti hodin. Otec se s přítelkyní a synem přestěhuje do nového domu. Klidné předměstské prostředí nabízí ideální příležitost na nový začátek, ale malý chlapec se brzy začne přátelit s někým na druhé straně zdi. Mužova přítelkyně zažívá v domě nevysvětlitelné věci a snaží se na ně najít odpovědi. Ale chlapec jí nedůvěřuje a otec nechápe její zvláštní chování. Nadpozemská síla se však pro nové obyvatele stává čím dál tím nebezpečnější.

RAKOVNICKO

Festival Svatomartinská křídlovkase po roce pauzy opět hlásí o slovo

Kdy: 7. listopadu, 14:00

Kde: Kulturní entrum, Nové Strašecí

Za kolik: 150 korun

Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráčníků Černá ves Nové Strašecí pořádá spolu s městem Nové Strašecí v neděli 7. listopadu v místním kulturním centru přehlídku dechové hudby s názvem Svatomartinská křídlovka. Na akce, kterou bude moderovat Karolína Hrůzová z Radia Dechovka, vystoupí trojice kapel. Příchozí se mohou těšit na hudbu v podání Modré muziky, Pardubické šestky a také Krajanky. Předprodej vstupenek na čísle 313 572 340.

Petr Hostinský a Pavel Herzog zahrají nejlepší skladby z baroka

Kdy: 6. listopadu, 16:00

Kde: Kostel Všech svatých, Hředle

Za kolik: Dobrovolné vstupné



To nejlepší z baroka. Tak zní název koncertu, kterého se budou moci zájemci zúčastnit v sobotu 6. listopadu. V 16 hodin totiž kostel Všech svatých v Hředlích rozezní barokní hudba. Příchozí si budou moci vyslechnout program složený ze skladeb největších velikánů hudební éry. Účinkovat bude dvojice umělců – Petr Hostinský (varhany) a Pavel Herzog (trubka, piccolo trubka a křídlovka). Zazní například díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho či G. F. Händela. Kromě skladeb psaných pro trubku a varhany uslyšíte také další slavná díla v autorských úpravách.

Zažijte Příběh brouka díky ilustracím Jana Kobyláka

Kdy: Do 21. listopadu

Kde: Vlastivědné muzeum, Jesenice

Za kolik: 30/15 korun

Ve Vlastivědném muzeu Jesenice může veřejnost obdivovat ilustrace z oblasti hmyzu, zejména brouků. Výstavu s názvem Příběh brouka má na svědomí ilustrátor přírody Jan Kobylák. „V roce 1990 přišla první poptávka na ilustrování popisu nových druhů brouků z Vídně. Vzápětí následovaly další – z Francie, Německa, Itálie. Jeho ilustrace se objevily i u nás – v odborných časopisech Živa, internetovém Entoforu nebo populárních časopisech ABC mladých techniků a přírodovědců, High Life a v dalších,“ představuje autora muzeum.