Nahlédněte do psího mozku a zjistěte, proč se psi bojí

KDY: v pátek 29. ledna od 18:00

KDE: Google Meet

ZA KOLIK: 350 Kč

Online setkání pomůže více přiblížit důvod, proč se pejskové bojí. Jaký je mechanismus vzniku strachu a jak lidé ovlivňují pejska, který se bojí. Lektorka provede účastníky základy, jako jsou definice pojmů, i složitější problematikou v podobě pyramidy potřeb a propojení člověka a psa. Nejen na konci bude také prostor k dotazům a volné diskusi. Celé setkání proběhne pomocí platformy Google Meet ve formě videokonference, odkaz přijde e-mailem v den konání. Přihlásit se a uhradit poplatek 350 Kč lze skrze web pruvodcepsu.dogres.cz.

Zdroj: Deník

Naučte se stavět akumulační kamna

KDY: v sobotu 30. ledna od 13:00

KDE: hlinenakamna.cz

ZA KOLIK: 1.210 Kč

Online seminář je určen všem, kteří si jdou vlastní cestou a chtějí si postavit akumulační kamna, krb, sporák či pec zcela sami. Prostřednictvím zjednodušených pracovních postupů, s pomocí šamotových stavebnic podobných legu, výrazným zredukováním technologických vymožeností a s využitím přírodních či bazarových materiálů lze postavit topidlo za cenu a v kvalitě, kterou si sami zvolíte. Na semináři se dozvíte veškeré informace o stavbě topidel svépomocí, ale i o základních funkčních principech akumulačních kamen, sporáků, pecí a krbů v domě.

Stream poradí, jak postupovat v odhalování zločinu ve škole

KDY: v pátek 29. ledna od 10:00

KDE: spolecnekbezpeci.cz

ZA KOLIK: 1000 Kč

Škola jako scéna zločinu – lže se tu i krade, tluče i vydírá, celá galerka je početnější, než celý potenciální školní vyšetřovací sbor a školní justice dohromady. Nástroje a vybavení má daleko lepší, stejně jako právní ochranu a taky má víc peněz. Stream nabídne modelové příběhy, efektivní postupy, rafinované triky a nečekané nástroje, kterými školní vyšetřovací tým dokáže školní zločin odhalit, viníky vypátrat, usvědčit a potrestat a nevinným zjednat spravedlnost. A ještě je všechny (včetně sebe) u celého toho procesu něco naučit.

Přispějte vstupným na pomůcky pro slabozraké a nevidomé

KDY: v neděli 31. ledna od 19:00

KDE: goout.net

ZA KOLIK: od 100 Kč do 1000 Kč

Zpěvák Petr Bende zazpívá online naživo pro všechny to nejlepší ze svého repertoáru a přidá novou píseň Do nových roků. Také prozradí, jak se natáčel videoklip k této písni. Hostem koncertu bude folková skupina Madalen. Tento benefiční koncert je věnován k 28. narozeninám Nadaci prof. Vejdovského, která pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením. Celý výtěžek bude použit na nákup kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké. Vstupenky a od 100 korun a další informace na goout.net.

Zažijte bolest i slávu se Salvatorem Mallo z pohodlí domova

KDY: v sobotu 30. ledna od 20:30

KDE: kino-mat.cz

ZA KOLIK: od 100 Kč do 1000 Kč

Španělské drama Bolest a sláva pojednává o životě slavného filmového režiséra Salvatora Mallo. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět hroutí. Salvator cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v 80. letech v Madridu a na bolest, kterou mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost života i utrpení. Psaní pro něj bylo únikem a zapomněním. Kouzlo filmu mu přineslo slávu i vykoupení z neúspěchů jeho života. Bolest a sláva vypráví o složitosti oddělit tvůrčí proces od vlastního života a od vášní, které žití dávají smysl a naději.

Online kino naučí děti žonglovat

KDY: v neděli 31. ledna od 18:00

KDE: www.mojekinolive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Doma v obýváku může žonglovat každý, což předvede v neděli v online workshopu Adam Jarchovský z Centra pro nový cirkus CIRKQUEON. Diváky provede základy žonglování i bez míčků. Na programu nedělního večera jsou také filmy Psí život s Charlie Chaplinem v legendární roli tuláka a jeho nadčasová groteska Cirkus. Vstupné na celý program je 100 korun. Vstupenky zakoupíte ZDE.

Dvojice Romanů poradí s vařením

KDY: v sobotu 30. ledna od 18:00

KDE: Facebook

ZA KOLIK: zdarma

Hledáte inspiraci na to, co uvařit rodině nebo svým přátelům? Získat ji můžete díky online akci, kterou pořádá v sobotu restaurace Lagarto J&J Teplice. Takzvané Homeoffice vaření s Romanem & Romanem začíná v 18 hodin. „Chcete se pobavit a i něco naučit? Pak si uvařte večeři s námi jako z restaurace,“ vyzývá podnik, jehož živé vysílání lze zdarma naladit na facebookové události. Dvojice Romanů připraví hlavní večerní chod. Akce by měla trvat hodinu.

Svá kouzla předvede Magic Soukup

KDY: v neděli 31. ledna od 18:00

KDE: Facebook

ZA KOLIK: 129 Kč

Těm, kteří mají rádi kouzla, magii a iluzi, by nemělo uniknout nedělní online vystoupení Magica Soukupa. Jak předesílají organizátoři, jedná se o premiéru jedinečného kouzelnického představení, které můžete zhlédnout z pohodlí vašeho domova a zároveň z nejlepšího místa v hledišti. Do show se zájemci budou moci dokonce interaktivně zapojit. Vstupenku na vystoupení lze zakoupit na facebookové události (MAGIC Soukup Live), přičemž za ní zájemci dají 129 korun. Po zakoupení virtuálního lístku získá každý přístup k exkluzivním příspěvkům včetně živého přenosu. Ten se uskuteční přímo na Facebooku, takže není potřeba instalovat žádnou aplikaci.