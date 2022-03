BENEŠOVSKO

Připomeňme si výročí bitvy pietní vzpomínkou i bitevní ukázkou

Kdy: 5. března, 13:00

Kde: Jankov

Za kolik: Zdarma

Jako každý rok i letos si můžete připomenout výročí Bitvy u Jankova. V sobotu 5. března od 13 hodin začne na jankovském náměstí řazení a odchod vojsk na bojiště, které je vzdáleno asi kilometr a půl. Můžete na něj vojsko doprovodit. Na Habrovce pak proběhne pietní vzpomínka na přibližně 6 000 vojáků, jejichž život v březnu 1645 vyhasl na pláních kolem Jankova. Následovat bude křest nové knihy Lukáše Slámy Bitva u Jankova 6. 3. 1645, která bude i k zakoupení. Bohatý program k 377. výročí vyvrcholí komentovanou bitevní ukázkou.

Zabavte se u komedie Zbožňovaný v Kinokavárně

Kdy: 5. března, 20:00

Kde: Kulturní centrum Týnec nad Sázavou

Za kolik: 90 korun



Přijďte se v sobotu 5. března pobavit u komedie ,,Zbožňovaný" režiséra a scenáristy Petra Kolečka do sálu Kulturního centra Týnec v Týnci nad Sázavou. Kinokavárna je otevřena již od 18:30 hodin.

Cavalletto vystavuje ušlechtilá morčata

Kdy: 5. a 6. března

Kde: Restaurace Olbramovice

Za kolik: zdarma

Již tento víkend 5. a 6. března připravil Cavalletto v restauraci u Komína v Olbramovicích výstavu ušlechtilých morčat. Posuzují Magdaléna Pachla – Zawadská z Polska a Nikola Moser (SNR). Vstup je zdarma. Některá morčátka budou i na prodej.

BEROUNSKO

Levandulové údolí oslaví o víkendu Mezinárodní den žen

Kdy: 5. a 6. března, 10:00

Kde: Levandulové údolí

Za kolik: -

Levandulové údolí, které veřejnost nalezne mezi Zdicemi a Chodouní, si na první březnový víkend pro veřejnost připravilo oslavu Mezinárodního dne žen. „Jak opravdu pohladit na duši a zahřát u srdce? A nebo ještě lépe, jste parta kamarádek, přítelkyně, maminka s dcerou, babička s vnučkami a chcete si svátek žen pořádně užít? Skvělé drinky a jarní speciality, talíře s dámskými tapas i chlebíčky. Voňavé i křupavé koláčky a dezerty. Skvělý oběd z volných chovů a našich farem z okolí,“ popsali organizátoři to, co si příchozí mohou užít. Zároveň budou připraveny dílny pro tvůrčí ženy s bylinami, jarními primulkami, košíky, hrnky i truhlíky, které si ozdobíte dekoračními radostmi pro vaše okno, balkon nebo dveře.

Karnevalovou zábavu obstará v Málkově klaun

Kdy: 5. března, 14:00

Kde: Sportovní hala, Málkov

Za kolik: -



Díky dětskému maškarnímu karnevalu se pobaví v sobotu 5. března děti v obci Málkov. Obecní úřad tuto akci pořádá v místní sportovní hale. „Čeká na vás spousta her, písniček, tancování a legrace s klaunem Cucínem. Těšíme se na Vás,“ uvedli zástupci obce.

Muzeum nabízí pohled na obrazy přírodních scenérií

Kdy: Do 8. května

Kde: Muzeum Českého krasu, Beroun

Za kolik: -

Muzeum Českého krasu zaplnily obrazy. Až do 8. května si zde bude veřejnost moci prohlédnout výstavu obrazů s tematikou Českého krasu. Ta nese název Krajinou Krasu a podtitul Český kras očima umělců a dětí. K vidění jsou díla známých autorů z muzejních a galerijních sbírek. „Svoji tvorbu zde vystavují také současní malíři s vazbami k regionu (Žabinský, Souček, Pokorný, Vydra, Šmejkal, Petříček, Makovská, Zálom, Fišák, Smetanová, Polívková, Tichá, Cílek, Kabát, Furčák, Pátek),“ uvedlo muzeum s tím, že součástí výstavy jsou také malby a kresby osobností regionu (např. Rettigová, Talich, Nepil, Novotná) a místní přírody od žáků berounské ZUŠ Václava Talicha. Námětem většiny obrazů jsou nejznámější přírodní scenérie jako např. skály, lomy a říční zákoutí.

BOLESLAVSKO

Den zdraví pro ženy pobaví i poučí

Kdy: 6. března, 10:00

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Klaudiánova nemocnice společně se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda a Škoda Auto pořádají další ročník Dne zdraví pro ženy. Ten se uskuteční v Leteckém muzeu Mladá Boleslav. Program bude věnován přednáškám o masážích kojenců, rakovině prsu, kvalitě kostí či atopickém ekzému u dětí, módní přehlídce oděvů z dílny Lilie Khousnoutdiové, která bud jedním z hlavních hostů akce či segmentu vaření, ve kterém se účastnice dozví tipy na zdravou snídani pro celou rodinu. Během celého dne bude možné nechat si vyšetřit prsa odborným lékařem, změřit tlak a cukr v krvi či zjistit krevní skupinu. Dnem zdraví pro ženy bude provázet moderátor Luboš Dvořák.

Zachrání Mirabel kouzlo Encanta?

Kdy: 6. března, 15:00

Kde: Kino Mnichovo Hradiště

Za kolik: 100 korun



Městské kino v neděli odpoledne zve všechny malé diváky i ty mladé srdcem na animovaný film z dílny Walta Disneyho Encanto. Neobyčejná rodina Madrigalových žijí v kouzelném domě na očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar. Kromě Mirabel. Ale bude to právě ona, kdo může zachránit kouzlo, které se pomalu vytrácí. Hudbu k filmu složil populární skladatel, zpěvák a herec Lin-Manuel Miranda. Součástí programu je předfilm Daleko od stromu.

Zlatý poklad se představí na hradě

Kdy: 5. března, 9:00

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Muzeum Mladoboleslavska sídlící na místním hradě zve ke zhlédnutí jedinečného archeologického pokladu z našeho kraje džbánku se zlatými a stříbrnými mincemi ze 17. století, z období Třicetileté války. Poklad je odborně ošetřen a zpracován a mimořádně se představí veřejnosti právě jen tento den.

Vydejte se do historie závodů

Kdy: Do 20. března

Kde: Škoda Muzeum, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Mladoboleslavské Škoda Muzeum má kromě stálé expozice připravenu také výstavu 120 let Škoda Motorsport. Před 120 lety zazněl startovní výstřel prvního mezinárodního závodu, na jehož trať se vydala mladoboleslavská ,,motocykleta“ Laurin & Klement. Návštěvníci mohou poznat příběh skvělého závodníka Narcise Podsedníčka a mnoha jeho zdatných následovníků za řidítky motocyklů i volantem automobilů z Mladé Boleslavi.

Výstava představí přírodu

Kdy: Do 15. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: 50/30 korun

Muzeum Mladoboleslavska přichází s novou výstavou pojmenovanou Chráněná příroda Mladoboleslavska. Fotografie zveřejněné na výstavě jsou dílem autorů stejnojmenné knihy Milady Vrbové, Antonína Kůrky a Ivany Řípové. Expozice bude v muzeu k vidění do 15. května.

Seznamte se s Bigglesem

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

Za kolik: -



Výstava Legenda jménem Biggles instalovaná v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha seznamuje s životním příběhem pilota Jamese Biggleswortha. Tato fiktivní legenda anglických letců je hlavní postavou série knih z leteckého prostředí první i druhé světové války od spisovatele Williama Earla Johnse.

Vydejte se za drahými kameny

Kdy: Do 1. května

Kde: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

Za kolik: -

Muzeum Mladoboleslavska zve na novou expozici určenou všem mineralogům a archeologům s názvem Za drahými kameny do pravěku. Ta návštěvníkům přiblíží přehled drahých kamenů a dalších nerostů používaných v období pravěku na území Českého ráje a Podkrkonoší. Stejně jako v minulosti, kdy byl kámen jedním z nejpodstatnějších materiálů, udržuje si i teď své místo v umění i praktickém životě.

KLADENSKO

Divadlo Lampion chystá svůj masopust, chybět nebude ani koncert

Kdy: 5. března, 14:00

Kde: Divadlo Lampion, Kladno

Za kolik: Zdarma

Tradiční masopust Divadla Lampion se v Kladně koná na začátku března. Akce je na programu v sobotu 5. března od 14 hodin. „Zveme vás na tradiční masopust. Přijďte si k nám užít báječné odpoledne plné masek, dobrého jídla a pití. Součástí odpoledního programu bude i tradiční masopustní průvod, kdy se vydáme za tajemným příběhem řezníka Vařburta,“ uvedlo divadlo s tím, že odpoledne bude zakončeno koncertem kapely Žampion. „Masopustní masky jsou vítány, pokud ale žádnou nemáte tak to vůbec nevadí, před průvodem si ji můžete vyrobit v naší dílně,“ dodali pořadatelé.

Turisté se vydají na procházku údolím Bakovského potoka

Kdy: 5. března, 8:00

Kde: Slaný

Za kolik: Zdarma



Klub českých turistů Slánsko pořádá v sobotu 5. března vycházku do přírody. Veřejnost se od slánské sokolovny vydá na vycházku údolím Bakovského potoka do Drchkova. „Projdeme část naučné stezky a vrátíme se zpět do Slaného,“ uvedli turisté s tím, že na účastníky čeká trasa dlouhá asi 14 kilometrů.

Myšák Eda přijede do Dobrovíze

Kdy: 5. března, 14:30

Kde: Kulturní dům, Dobrovíz

Za kolik: -

Obec Dobrovíz pořádá v sobotu 5. března dětský karneval. Do místního kulturního domu totiž dorazí oblíbená postava – myšák Eda. S ním a jeho kamarády si budou moci příchozí děti v maskách pořádně zadovádět.

KOLÍNSKO

Vydejte se skrz promítání s turisty na Madeiru

Kdy: 5. března, 16:00

Kde: Penzion Anna, Český Brod

Za kolik: Zdarma

Klub českých turistů vás zve na „Promítání z cest“, tentokrát se zážitky pana Jana Firbase z cesty na Madeiru.

Do Světa přiletí Batman

Kdy: 5. března, 19:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 99/129 korun



Dva roky slídění po ulicích jako Batman, který nahání strach zločincům, zavedly Bruce Waynea hluboko do stínů Gotham City. Mezi zkorumpovanou sítí městských úředníků a vysoce postavených osobností má osamělý mstitel jen několik důvěryhodných spojenců - Alfreda Pennywortha a poručíka Jamese Gordona - a mezi svými spoluobčany se stal jediným ztělesněním pomsty. Když se vrah sérií sadistických machinací zaměří na gothamskou smetánku, stopa záhadných indicií pošle Největšího detektiva světa na vyšetřování do podsvětí, kde se setká s postavami jako Oswald Cobblepot, Edward Nashton, Carmine Falcone a Selina Kyleová. Jakmile důkazy začnou vést blíže k domovu a začne být jasný rozsah pachatelových plánů, musí Batman navázat nové vztahy a odhalit pachatele, aby se stal symbolem naděje Gotham City.

Zabruslete si na kolínském stadionu

Kdy: 5. března, 15:45

Kde: Zimní stadion, Kolín

Za kolik: 40 korun bruslaři, 20 korun doprovod

Veřejné bruslení pro malé i velké na zimním stadionu v Kolíně. Přijďte se sklouznout a pobavit se! Dětem do 10 let je vstup povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá. Pro začátečníky je vyhrazená část kluziště, kde je možné využívat hrazdičky k výuce.

Kolínské kino má o víkendu nabitý program

Kdy: 4. až 6. března

Kde: Kino 99 Kolín

Za kolik: 140/150 korun



Páteční promítání: 17.00 V létě ti řeknu, jak se mám (komedie, ČR), 17.30 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 19.30 Batman (akční, USA), 20.00 Identita ES (dokument, ČR/Slovensko/Kanada)

Sobotní promítání: 14.30 Velký červený pes Clifford (rodinný, USA), 15.00 Tlapková patrola ve filmu (animovaný, USA), 17.00 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 17.30 Haftaňan a tři mušteriéři (animovaný, Španělsko), 19.30 Batman (akční, USA), 20.00 Mimořádná událost (komedie, ČR)

Nedělení promítání: 17.00 Smrt na Nilu (mysteriózní krimi, USA), 17.30 Tajemství staré bambitky 2 (pohádka, ČR), 19.30 Batman (akční, USA), 20.00 V létě ti řeknu, jak se mám (komedie, ČR)

Vraťte se v čase s Josefem Čáslavou

Kdy: Do 31. března

Kde: Dvořákovo muzeum pravěku, Kolín

Za kolik: 25/50 korun

Komorní výstavní prostora ve Dvořákově muzeu pravěku se na nějakou dobu stala místem, kde známý kolínský fotograf Josef Čáslava bilancuje a ohlíží se za svou dosavadní tvorbou. Výstava s podtitulem "Návrat v čase" nezůstává svému jménu nic dlužna. S autorem se vrátíme až do 60. let, kdy se začal formovat jeho typický styl, a pomalu projdeme všechny významné mezníky a tematické tvůrčí okruhy až do současnosti. Josef Čáslava je ryzí dokumentarista, nečekejme tedy na výstavě žádnou komponovanou uměleckou fotografii. Představeny jsou fotografie z jeho několikaleté spolupráce s kolínskou automobilkou TPCA a výstavištěm v pražských Letňanech. Najdeme zde jak díla dokumentující Kmochův Kolín či Gasparádu, tak i klidnější a komornější společenské akce. Nebudou chybět fotografie památek Kolínska i Kutnohorska (zejména chrám sv. Bartoloměje a nedávno zrekonstruované Bartolomějské návrší) i přírodní krásy Kolína a jeho nejbližšího okolí. Prezentována je i méně známá poloha Čáslavovy tvorby - focení body artu a módy.

Připomeňte si Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 70/150 korun



Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

KUTNOHORSKO

Čiperkové přijdou do Kutné Hory

Kdy: 6. března, 15:00

Kde: KD Lorec Kutná Hora

Za kolik: 149 korun

Přijďte si do Kulturního domu Lorec v neděli 6. března zazpívat, zatancovat a zablbnout s nejpopulárnější dětskou kapelou v ČR Čiperkové. Společně poznáte upovídanou berušku Alušku, co protančila všechny svoje střevíčky. Bláznivou opičku Olu, škodolibé vosy, které nikdy nezkazí žádnou legraci, usměvavé Sluníčko, které každému rádo poradí a vyčaruje úsměv na tváři nebo věčně zasněnou kytičku Jasmínku. Pořadem provází puntíkatá moderátorka. Čiperkové – to je bezva parta, která ráda zpívá a tancuje. Vystoupení trvá hodinu a je vhodné i pro nejmenší, protože s Čiperky se nemusí sedět v klidu na místě a mlčet.

Na karnevalu bude připraveno i dětské menu

Kdy: 6. března, 13:00

Kde: Kulturní dům Vrdy

Za kolik: 50/20/zdarma



Restaurace Kulturní dům Vrdy ve spolupráci s Obecním úřadem Vrdy pořádá dětský karneval. Na účastníky čeká kopec zábavy i občerstvení v podobě dětského menu. Vstupné je pro dospělé 50 korun, pro děti 20, ty, co přijdou v masce, to mají zdarma.

Starkoč pořádá v sokolovně dvanáctý ročník Obecního plesu

Kdy: 4. března, 20:00

Kde: Starkoč

Za kolik: 150 korun

Obec Starkoč zve všechny na 12. ročník Obecního plesu, který se uskuteční v pátek 4. března v místní sokolovně. K tanci a poslechu hraje od dvacáté hodiny kapela Starý klády. Nebude chybět předtančení, pohoštění ani bohatá tombola. Vstupenky v ceně 150 korun si můžete rezervovat u Jiřího Paláta na telefonním čísle 737 081 640.

MĚLNICKO

Hurvínek a Spejbl se utkají se Člunozubcem v bitvě prohnanosti

Kdy: 6. března, 15:00

Kde: Masarykův kulturní dům, Mělník

Za kolik: 200 korun

V rámci přehlídky Divadlo dětem zahraje v Masarykově kulturním domě Divadlo Spejbla a Hurvínka představení Hurvínek a nezvaný host. „Představte si, že u vás jednoho dne zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný, ale navíc je úplně jiný než kdokoliv a cokoliv, co znáte. A to se přesně stane u Spejblů. Z ničeho nic u nich bydlí Člunozobec a Spejbl s Hurvínkem jsou rázem podnájemníci ve vlastním bytě. Ale Hurvínek si ví vždycky rady, na něj je i Člunozobec krátký a nebo je to naopak?“ Zvou na představení pořadatelé.

Tom a Jerry se proženou kinem

Kdy: 6. března, 15:00

Kde: Společenský dům, Neratovice

Za kolik: 100 korun



Kdo by neznal tuto věčně se peroucí dvojku kocoura a myšáka. Tom a Jerry už se spolu kočkují několik desítek let a nyní ze svého seriálu vstupují do světa hraného filmu. Kino Společenského domu v neděli přinese tento počin s jednoduchým názvem Tom a Jerry. Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá svatba století, její zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí pomohl se myšáka zbavit. Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru a chystanou svatbu, ale i skoro celý hotel. Animovanou dvojku podpoří herci Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Ken Jeong a další.

Víkend v kině myslí na všechny

Kdy: 4. až 6. března

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun

Kralupské kino Vltava od pátku do neděle přináší program plný filmů pro diváky všeho věku. Od těch nejmenších až po ty dospělé. V pátek bude na programu česká pohádka Tajemství staré bambitky 2 (17:00), ve které se vrací loupežník Karaba, jeho odvážná dcera, teď už královna, Anička a její milý král Jakub. Přidají se však k nim i noví přátelé a staří nepřátelé. Večer pak bude program pokračovat komedií V létě ti řeknu, jak se mám (20:00). V sobotu se mohou diváci těšit na animovanou pohádku Haftaňan a tři mušteriéři (14:30), akční dobrodružný film Uncharted (17:00) a na nejnovější zpracování příběhu netopýřího muže s Robertem Pattinsonem v titulní roli Batman (20:00). V neděli si pak diváci zopakují filmy Tajemství staré bambitky 2 (14:30) a Batman (17:00).

Výstava naladí na jaro

Kdy: Do 3. dubna

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: Zdarma



Regionální muzeum Mělník ve vstupních prostorech vystavuje fotografie a výtvarné práce žáků i učitelů zabývajících se environmentální výchovou a vzděláváním na ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník a ZŠ Jungmannovy sady Mělník. Výstavu Jaro hledáčkem žáků a učitelů je možné navštívit od úterý do pátku v otevírací době muzea, od 9 do 17 hodin.

NYMBURSKO

Projděte si Arcade s autorem

Kdy: 5. března, 16:00

Kde: Galerie Ludvíka Kuby, Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady zve na komentovanou prohlídku výstavy grafitti nesoucí název Arcade. "Expozicí bude provázet autor s uměleckým jménem Pauser, který je ve své tvorbě ovlivněn symbolismem. Výtvarník nabízí divákům vizuální hostinu plnou vzpomínek, fragmentů digitálních technologií a elementů vycházejících z klasických uměleckých děl. Figurální náměty, které do svých obrazů rafinovaně často umísťuje ve smyslných a poutavých pózách," vysvětlil kurátor výstavy Vojtěch Odcházel.

Zámek otevírá brány i v zimě

Kdy: Od 29. ledna

Kde: Zámek Veltrusy

Za kolik: 120/150 korun



Státní zámek Veltrusy nabízí od soboty víkendové prohlídky Laboratoria a okruhu Aristokracie: Začátek konce. V Laboratoriu návštěvníci získávají příležitost nahlédnout pod pokličku běžného provozu zámku, seznámit se s historií jeho obnovy od povodní 2002 a vyzkoušet si práci badatele, archeologa i restaurátora. Vzdělávací okruh Aristokracie: začátek konce nabízí pohled do života a osudů posledních majitelů veltruského panství. Byli jimi Karel a Livie Chotkovi, které sem jako své dědice pozval v roce 1921 hrabě Arnošt Chotek, poslední člen veltruské linie rodu. V těchto autentických prostorech se na konkrétních příkladech hrabat Chotků návštěvníci šířeji seznámí se šlechtickým prostředím, rolí šlechty ve státní správě a jejím životním stylem.

Poděbrady jsou městem již 550 let

Kdy: 4. března, 10:00

Kde: Poděbrady

Za kolik: Zdarma

Město Poděbrady svůj statut města získalo povýšením v roce 1472, a tak letos slaví 550 let od tohoto velkého dne. Den Poděbrad bude zahájen slavnostním setkáním žáků a pedagogů v obřadní síni poděbradské radnice, kde budou předána čestná ocenění. V 15:00 se na číši vína sejdou společensky angažovaní senioři, sociální pracovníci, lékaři, záchranáři a přední osobnosti poděbradské kultury a sportu. Galavečer k oslavám se uskuteční v Divadle Na Kovárně od 17:00. Zde si významné osobnosti Poděbrad převezmou výroční městské ceny. Galavečerem bude provázet Daniela Písařovicová a speciálním hudebním hosetm bude Petra Janů.

Zjistěte, jak se vaří pivo

Kdy: 4. března, 16:00

Kde: Pivovar Poděbrady

Za kolik: 100 korun



Lázeňští hosté z Poděbrad se mohou dozvědět něco o tom, jak se vaří řemeslné pivo v místním pivovaru. Při prohlídce budou návštěvníci moci také ochutnat. „ Prohlídky s průvodcem pořádáme pro lázeňské hosty každý pátek se zvýhodněnou cenou. Ať už jste skupina nebo jednotlivec postaráme se o Vás se stejnou péčí jako o naše pivo,“ zvou pořadatelé k prohlídce. Vstupné ve výši 100 korun zaplatí návštěvníci na místě v den prohlídky.

PŘÍBRAMSKO

V Podbrdském muzeu zahájí sezonu skvělou hudbou a tancem

Kdy: 5. března, 19:00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: -

V Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem se v sobotu 5. března uskuteční od devatenácté hodiny Zahájení muzejní sezóny – Swingová kavárna. Zahraje orchestr For Evergreens. V rámci večera bude veřejnosti slavnostně představena kniha Jindřicha Jiráska Tenkrát v Rosenthalu. Těšit se můžete na skvělou hudbu, tanec, pivo, víno, kávu a drobné občerstvení. Předprodej a rezervace vstupenek probíhá na telefonním čísle 311 249 262, na e-mailu pm@podbrdskemuzeum.cz či přímo na pokladně Podbrdského muzea.

Vydejte se na noční vycházku za sovami po okolí Dobříše

Kdy: 4. března, 18:00–20:30

Kde: Brodce

Za kolik: Zdarma



Na noční vycházku po okolí Dobříše spojenou s poslechem sov v době jejich největší aktivity – toku a obhajoby teritoria, se můžete vypravit společně v pátek 4. března. Sraz je na okraji lesa za chatovou osadou v Brodcích. Nebude chybět povídání o sovách a pokus o odchyt za účelem kroužkování. Teplé oblečení a čelovku si vezměte s sebou. Sledujte, prosím, webové stránky www.spolekdobris.cz, jelikož v případě nepříznivého počasí bude akce odložena. Procházka je zdarma, není třeba se předem přihlašovat. Pořadatelem je Přírodovědný spolek Dobříš.

Zabavte se u rodinné komedie V létě ti řeknu, jak se mám

Kdy: 6. března 16:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 130 korun

Film V létě ti řeknu, jak se mám se odehrává v období Vánoc a příchodu nového roku a mapuje životy bývalých spolužáků ze střední školy, kteří se i roky po skončení školy stále stýkají. Hrdinové se nachází v různých fázích života, přitom jejich osudy se díky náhodám proplétají víc než dosud. Každý z nich má jiný životní příběh, jiné radosti i starosti, ale i tajemství, která do party vnáší vtip i napětí.

RAKOVNICKO

Rakovnický divadelní spolek nabídne představení Šakalí léta

Kdy: 5. března, 18:00

Kde: Tylovo divadlo, Rakovník

Za kolik: 100 korun

Muzikálová komedie o svobodě, nezávislosti, rudé hvězdě a hlavně rokenrolu. To jsou Šakalí léta, muzikál, který si bude moci užít také publikum rakovnického Tylova divadla. Představení Divadelního spolku Tyl Rakovník začíná v 18 hodin.

V sobotu si můžete zatančit na zábavě v Senomatech

Kdy: 5. března, 19:00

Kde: Kulturní dům, Senomaty

Za kolik: 140 korun



Taneční zábava s živou hudbou se uskuteční v sobotu 5. března na území městyse Senomaty, respektive v místním kulturním domě. Příchozí se budou moci bavit i díky písním kapely Podwobraz. Připravena bude samozřejmě bohatá tombola.

Děti si užijí karneval v Městečku

Kdy: 5. března, 15:00

Kde: Mateřská škola, Městečko

Za kolik: -

Všechny děti z Městečka a okolí se mohou těšit na sobotu 5. března. To se ve zmíněné obci totiž koná dětský karneval. Ve společenské místnosti nad místní mateřskou školou si malí účastníci v různých, jistě krásných, maskách patřičně zadovádí a zasoutěží. Připravena bude také bohatá tombola.