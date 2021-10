V Týnci nad Sázavou zazní hudba slavných filmových klasik

Kdy: 1. října, 19:00

Kde: Společenské centrum, Týnec nad Sázavou

Za kolik: 250 korun

Slavné filmové melodie v podání Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka se ve Společenském centru Týnec rozezní už zítra. Toto mladé hudební těleso tvořené zejména studenty pražských konzervatoří navštíví Týnec nad Sázavou se svým Koncertem filmové hudby. Návštěvníci se mohou těšit například na slavnou melodii Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na Západě nebo soundtracky dobrodružných filmů Indiana Jones, Sedm statečných, Poslední Mohykán i nádherná melodie provázející trilogii Vinnetou.

Provedou historií husitské církve

Kdy: 3. října, 15:00

Kde: Benešov



Muzeum umění a designu pořádá organizovanou procházku, na které se dozvíte o historii husitské církve v Benešově a o osudech židovských památek v druhé polovině 20. století. Provází Barbora Pavliš, autorka publikace o architektuře Benešova Vrstvy města. Historie židovské obce a Československé církve husitské se architektonicky protnuly po druhé světové válce, kdy husitská církev začala využívat opuštěnou synagogu jako svou modlitebnu. Později měla stát nová budova modlitebny v asanovaném prostoru okolo Starého židovského hřbitova. Sraz je na Starém židovském hřbitově.

Výtěžek z pochodu bude věnován Matyáškovi s dětskou mozkovou obrnou

Kdy: 2. října, 9:45

Kde: Zámecký park Konopiště

Za kolik: 100 korun



Českomoravská federace Nordic Walking pořádá již 5. ročník charitativního pochodu na Konopišti, konkrétněji v zámeckém parku. Celý výtěžek bude věnován čtyřletému Matyáškovi s dětskou mozkovou obrnou. Letošní ročník vylepšili organizátoři o možnost účastnit se pochodu z jakéhokoliv koutu světa. Startovné je 100 korun.

BEROUNSKO

Klub hráčů bude hrát deskovky

Kdy: 2. října, 13:00

Kde: Městská knihovna Beroun



Rádi hrajete deskové hry? „Vezměte rodinu či partu a přijďte k nám,“ vybízí Městská knihovna Beroun. Podle pořadatelů setkání může veřejnost zažít v prostorách knihovny dobrodružnou výpravu do podzemí plného monster a vzácných pokladů či vyhrát bitvu nad náčelníky ostatních vikingských klanů a zajistit si tak nehynoucí slávu při nadcházejícím Ragnaröku. Setkání s názvem Klub hráčů se koná vždy první sobotu v měsíci, a to v době od od 13 do 18 hodin.

Kámen, nůžky papír! Zúčastněte se workshopu s akademickou malířkou Lucií Crocro

Kdy: 3. října, 14:00

Kde: Muzeum Českého krasu, Beroun

Kreslíte rádi a chcete vyzkoušet něco netradičního? Nebo chcete začít s malováním a nevíte jak? „Zúčastněte se některého z výtvarných workshopů s akademickou malířkou Lucií Crocro,“ láká veřejnost Muzeum Českého krasu v Berouně, které workshopy organizuje. Ten nejbližší se uskuteční již v neděli. Pod vedením zkušené umělkyně si vyzkoušíte práci s modely, převážně se zátišími, inspirovanými různými kameny. „Kámen jako téma byl zvolen v souvislosti se zaměřením muzea a kvůli možnosti krátkých doprovodných přednášek o různých druzích minerálů a hornin. Ty se stanou předmětem kresebného nebo malířského studia jednotlivých lekcí. Součásti programu je tedy vždy i stručné povídání o jednotlivých horninách s muzejním geologem. Zvolené techniky jsou kresba a malba,“ uvádí muzeum.

Hořovický Cibuláček letos bude!

Kdy: 2. října, 9:00

Kde: Společenský dům, Hořovice



Cibulový jarmark v Hořovicích musel být v loňském roce kvůli koronavirové pandemii zcela zrušen. Letos se ovšem uskuteční, i když v omezené podobě. Hořovičtí zahrádkáři ho pořádají v sobotu od 9 do 17 hodin v zahradě Společenského domu Hořovice.

Loutkáři si na neděli připravili pohádka Kouzelná podkova

Kdy: 3. října, 15:00

Kde: Kino Hořovice



Soubor loutkářů Malá scéna MKC Hořovice uvede v neděli ve vestibulu hořovického kina pohádku. Od 15 hodin budou moci příchozí zažít poutavý příběh s názvem Kouzelná podkova. Ten je určena především pro děti a jejich dospělý doprovod, vítaní jsou také všichni ostatní. Pohádku režírovala Marie Bartošová.

BOLESLAVSKO

Karmel navštíví vodník Čochtan

Kdy: 1. října, 19:00

Kde: Vzdělávací centrum Na Karmeli, Mladá Boleslav

Za kolik: 420 korun

Vzdělávací centrum Na Karmeli zve na hudební komedii Čochtan vypravuje. Josef Dvořák se vrací v hlavní roli osobité úpravy muzikálu Voskovce a Wericha Divotvorný hrnec. V komediálním příběhu hraje vlastně hlavní roli hrnec plný zlata, který jihočech Novák ukradne třeboňskému vodníkovi Čochtanovi v naivní víře, že díky němu v Americe snadno zbohatne a své jediné dceři Káče tak zajistí bezstarostný život. A protože zmíněný hrnec má navíc kouzelnou moc splnit tři přání, není tu nouze o překvapivé dramatické zápletky.

Kosmonosy rozsvítí festival Maják

Kdy: 2. října, 18:00

Kde: Kosmonosy

Za kolik: Zdarma

Světelný festival Maják nechá ožít noční Kosmonosy tak, jak jste to ještě neviděli. „Rozšiřte své zorničky, otevřete srdce a vydejte se na cestu za světlem, které spojuje. Na konci každého paprsku totiž kvete naděje, radost a zábava,“ popisují nevšední událost pořadatelé. Jedinečná akce je určené pro všechny věkové skupiny, která nabídne video mapping, světelné instalace, laser show a zámecký park nasvícený tak, jak jste ho ještě neviděli.

Cukrové slavnosti osladí život

Kdy: 2. října, 10:00

Kde: Dobrovická muzea, Dobrovice

Za kolik: Zdarma

Dobrovická muzea zvou tuto sobotu na tradiční Cukrové slavnosti. Již pojedenácté se mohou návštěvníci těšit na historické sladké pečivo a tradiční řepánky i další jarmareční zboží, tvořivé dílny, flašinetáře či skákací hrad. Připraveny budo utaké venkovní prohlídky cukrovaru.

KLADENSKO

Dobrovolníci v sobotu uklidí okolí Čabárny. Půjdete také pomoci?

Kdy: 2. října, 8:45

Kde: Čabárna, Brandýsek

V sobotu se uskuteční další podzimní úklid na Čabárně u Brandýsku, přičemž se všichni účastníci sejdou v 8.45 hodin před vchodem Centra ekologické výchovy na Čabárně. Zde lidé dostanou podrobné informace, jak bude celá akce probíhat a příslušný materiál, pokud si nepřinesou svůj. „Vycházíme v 9 hodin a předpokládáme, že nejpozději do 12 hodin skončíme. Je možné, že konec úklidu naplánujeme na dřívější dobu kvůli případnému občerstvení. Na akci je třeba se přihlásit prostřednictvím e-mailu: pavlina.hegerova@nsev-kladno.cz,“ uvádí Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, s tím, že by si všichni zúčastnění měli s sebou vzít dobrou náladu, pevnou obuv, oblečení, které se může umazat a případně další pomocníky. Naopak není vhodné s sebou brát psy.

První říjnová sobota bude v Kladně patřit seniorům

Kdy: 2. října, 18:00

Kde: Dům kultury, Kladno

Za kolik: 100 korun

Oslava Mezinárodního dne seniorů se uskuteční v sobotu v Domě kultury Kladno na Sítné. K tanci a poslechu bude hrát oblíbená dechová hudba Moravanka, kromě ní seniory svou hudbou pobaví také legendy české scény Josef Zíma a Naďa Urbánková. Večer, který začíná úderem 18. hodiny, budou moderovat Zdeněk Vrba a Marie Retková. Vstupenky lze zakoupit v Městském informačním centru na hlavní třídě T. G. Masaryka nebo online, a to přes webové stránky města Kladna.

Turisté se vydají do okolí Kamenných Žehrovic po trasách Drvotovy stezky

Kdy: 2. října, 10:00

Kde: Fotbalové hříště, Kamenné Žehrovice



Zatímco minulý víkend turisté mohli vyrazit na pochod Do Žiliny bez pasu, tento budou moci zdolat trasy Drvotovy stezky. Ta začíná na fotbalovém hřišti v Kamenných Žehrovicích. Vyráží se v 10 hodin. „Půjdeme klidnou chůzí 12 nebo 6 kilometrů dlouhou procházkou před Kalspot, Mrákavy, Německou Lhotu a Srby, kolem pomníčku Václava Drvoty, po němž je stezka pojmenována,“ uvedli pořadatelé. Cíl bude opět na fotbalovém hřišti, kde každý turista dostane voňavého buřtíka a diplom.

Lukostřelci otevřou dveře střelnice. Přijďte si jejich sport vyzkoušet

Kdy: 2. října, 10:00

Kde: Lukostřelnice, Cvrčovice

Za kolik: Zdarma

Lukostřelci z Lukoklubu zvou na dny otevřených dveří. Cvrčovická lukostřelnice u fotovoltaické elektrárny bude lidem přístupná v době od 10 do 15 hodin, přičemž si příchozí budou moci vyzkoušet tradiční lukostřelbu, získat informace o této činnosti nebo zhlédnout exhibiční vystoupení lukostřelců, které začíná úderem 12 hodiny. Na programu je i takzvaná Bowgame, která zahrnuje střelbu na terč s instruktorem, střelbu proti sobě nebo střelbu z praku a kuše.

KOLÍNSKO

Walda Gang a Alkehol zahrají v Kolíně

Kdy: 2. října, 20:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 450 korun

Do kolínského Městského společenského domu první říjnovou sobotu zavítají dvě oblíbené kapely, Walda Gang a Alkehol, které měly zahrát už letos v dubnu. Z pochopitelných důvodů byla akce přeložena a fanoušci obou kapel si je užijí tuto sobotu.

Tomáš Štědrý otevřel veřejnosti své emporium

Kdy: Do 13. října

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Kolíňák Tomáš Štědrý vyrábí již několik let repliky lidských ostatků – lebky, kosti, svedei kostru celého člověka. Připravuje také hororové rekvizity pro filmové produkce, metalové festivaly, divadla, tatéry, únikové hry a podobně. „Pohled na mé rekvizity nebývá nijak hezký, naopak spíše extrémně odpudivý. Kde kdo vyrábí hezké a barevné věci, ale já si zvolil cestu mrtvolné šedi a hnusu,“ říká k tomu s úsměvem. V MSD poprvé představí své dílo širší tuzemské veřejnosti.

Štístko a Poupěnka přijedou v neděli do Kolína

Kdy: 3. října, 15:00

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 195 korun

V novém představení se tentokrát Štístkoa Poupěnka společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Karkulce, aby jí nesežral vlk a také potkají Jeníčka a Mařenku na cestěk perníkové chaloupce. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak i kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou. Udrží tajemství s písničkou Šušušu a spatří jak drzou a nevychovanou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem.

Vyzkoušejte si kovářské řemeslo

Kdy: 3. října, 11:00

Kde: Skautský institut, Kolín

Za kolik: Dle zvoleného programu

Martina Turečková o sobě prohlašuje, že je potulnou kovářkou. Také říká: "Třímetrové mříže nedělám, ale ráda se o krásu kovářského řemesla dělím s těmi, kteří to už dlouho mají jako svůj nesplněný sen." A my máme tu čest pozvat ji k nám do Kolína, abyste si ten dávný sen mohli splnit i vy! Budete mít možnost vyrobit si prstýnek, náramek, nožík, nebo něco úplně jiného. Martina se vám bude individuálně věnovat a ukáže vám, jak na to. Na workshop je nutné se přihlásit na internetové stránce.

KUTNOHORSKO

Čáslavské kino bude v sobotu patřit bondovkám

Kdy: 2. října, 16:00, 18:15, 21:00

Kde: Kino Čáslav

Za kolik: 100/140 korun

Daniel Craig se vrací jako James Bond. Na počest uvedení bondovky Není čas zemřít se mohou fiváci těšit i na dva předchozí snímky s agentem 007 v podání Daniela Craiga. První přijde na řadu Skyfall, ve kterém je zkoušena Bondova loajalita vůči šéfce M. Od 18:15 je připraven snímek Spectre, který vynese na povrch něco z Bondovy minulosti, a nakonec od 21:00 mohou diváci zhlédnout nejnovější, již 25. bondovku Není čas zemřít. V té se Bond vrací z odpočinku, aby pomohl zachránit uneseného vědce. Tato mise však nebude tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

Ať žijí pohádky v Kutné Hoře

Kdy: 3. října, 10:00

Kde: Kulturní dům Lorec, Kutná Hora

Na představení Ať žijí pohádky! se tentokrát Štístko a Poupěnka společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Karkulce, aby jí nesežral vlk a také potkají Jeníčka a Mařenku na cestě k perníkové chaloupce. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak i kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou a mnoho dalšího.

Připravili cyklus Za krásou rodiny do Chrámu sv. Barbory

Kdy: 1.–31. října

Kde: Chrám sv. Barbory Kutná Hora

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora připravila na celý říjen cyklus Za krásou rodiny do Chrámu sv. Barbory. Inspirací byl akt Papeže Františka, který vyhlásil rok 2021 Rokem rodiny. Jedná se o meditační a modlitební zastavení, kterými nás provází sedm postav křesťanské tradice. Symbolizují různé situace a vztahy rodinného života. Pro malé návštěvníky jsou k cyklu připraveny omalovánky, které mohou být i průvodcem po zastaveních. Pro dospělé návštěvníky je připravena brožura, ve které jsou zastavení doplněna myšlenkami papeže.

MĚLNICKO

Pod Kokořínem se uskuteční tradiční Kokořínský jarmark

Kdy: 2. října, 10:00

Kde: Kokořínský důl

Za kolik: Zdarma

Tradiční Kokořínský jarmark se uskuteční i letos pod hradem Kokořín na parkovišti restaurace Pobuda. Pro návštěvníky budou připraveny ručně dělané šperky, keramika, stánky košíkáře, řezbáře či kováře, staročeské sladkosti, pochutiny a spousty jídla a mnoho dalšího. Děti se mohou těšit na kolotoč.

Chlapský den zabaví nejen táty

Kdy: 2. října

Kde: KaSS, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Zahrada Kulturního a společenského střediska bude v sobotu patřit tatínkům a jejich dětem, pro které se bude konat Chlapský den. Návštěvníci si užijí párové soutěže pro tatínka a dítě i hry pro samotné děti, ochutnávky piva, skvělé občerstvení, celodenní hudební produkci a tancovačku na závěr. Pro vítěze soutěží jsou připraveny věcné ceny.

Hra Bezruký Frantík představí životní příběh Františka Filipa

Kdy: 1. října, 19:00

Kde: Masarykův kultruní dům, Mělník

Za kolik: 360/390 korun

Masarykův kulturní dům v pátek navštíví Divadlo pod Palmovkou s představením Bezruký Frantík. Tuto černou komedii inspiroval skutečný životní příběh Františka Filipa, spisovatele a známé osobnosti první republiky, ale hlavně muže, který se narodil bez horních končetin. Neuvěřitelná vůle a odhodlanost vydobýt si své místo ve světě mu pomohly bojovat nejen s vlastním vrozeným hendikepem a chudobou, ale i s diskriminací a předsudky. Na pozadí novodobých českých dějin tak Frantík svádí veliký zápas o lidskou důstojnost. V inscenaci se diváci mohou těšit na Jakuba Alrbechta v titulní roli, Adama Vaculu, Tomáše Dianišku a další.

NYMBURSKO

Den architektury bude o inspiraci odjinud a dědictví železnice

Kdy: 2. října, 15:00

Kde: Kino Sokol, Nymburk

Den architektury v Nymburce prožijí zájemci v kině, kde zazní zajímavá témata, promítnou filmy a zabaví i děti. A to na téma letošního ročníku „dědictví železnice“. Jan Červinka se ohlédne za uplynulými ročníky. Jak pro město pracuje aktivista a jak starosta? Radim Wolák přiblíží proměňující se Velvary a zkusí inspirovat Nymburk. Karel Hájek z Fakulty stavební ČVUT v Praze zhodnotí aktuální situací u nás a nabídne inspirativní příklady ze zahraničí. Program orámují tři tématické filmové snímky Villa Empain, Kubelíkova 66 a Where to with History?

Senioři oslaví svůj den s Jožkou Šmukařem a bábovkovou soutěží

Kdy: 1. října, 13:30

Kde: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Mezinárodní den seniorů oslaví u venkovního pódia nejen vyhlášením prvního ročníku soutěže O nejchutnější babiččinu bábovku. Bábovky od seniorů a seniorských klubů budou přijímat do soutěže od 8:00 do 10:00 v Centru sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, které je pořadatelem akce a sídlí v „Pentagonu“. Bábovka musí být označena názvem či druhem bábovky, jménem autora a telefonním kontaktem. Komise je vyhodnotí a ocení.

Přijďte si hrát do zahrady školky a besedovat s Jaroslavem Kmentou

Kdy: 2. října, 10:00

Kde: MŠ Větrník, Nymburk

Krásná zahrada mateřské školy láká k prožití pohodové soboty v příjemném prostředí, venku s rodinou na Řemeslném jarmarku. V areálu zahrady vyrostou řemeslné dílničky, které nabídnou své výrobky, a chybět nebude občerstvení včetně místní kávy. Od 16:00 mohou zájemci besedovat se spisovatelem a novinářem Jaroslavem Kmentou, který nahlíží do životů, činů a vztahů předních českých politiků a hledá souvislosti a odpovědi. Ty, které již našel, vydal v knihách Boss Babiš, Rudý Zeman a dalších.

PŘÍBRAMSKO

V kostele zazpívají Třemšínská kvítka

Kdy: 2. října, 18:00

Kde: Kostel sv. Jana Nepomuckého, Rožmitál pod Třemšínem

V kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Rožmitále pod Třemšínem se uskuteční Podzimní koncert k poctě českých patronů. Na vystoupen zve amatérský sbor Třemšínská kvítka. Sbor tvoří převážně mládež, některé maminky, které začaly zpívat se svými dětmi a hudebníci a zpěváci, kteří se přidali, protože se jim styl rytmické křesťanské hudby líbí.

Zažijte v příbramském kině minutu věčnosti

Kdy: 1. října, 20:00

Kde: Kino Příbram

Za kolik: 130 korun



České drama Minuta věčnosti mohou diváci zhlédnout v příbramském kině v pátek 1. října. Špičkový kardiochirurg Petr je velmi uzavřený a introvertní muž. Jeho jednadvacetiletá dcera Lucie má vrozenou srdeční vadu a Petr se ji rozhodne operovat sám při plánované operaci. Po operaci se společně vydají na dobrodružnou výpravu na nádherný severský ostrov. Tady mají dost času, aby k sobě opět našli cestu. Jednoho dne však Lucie náhle uprostřed divoké přírody zkolabuje. Petr si náhle není jistý, jestli neudělal někde chybu. Vstupné je 130 korun.

Užijte si v příbramském divadle pyžamové představení

Kdy: 1. října, 19:00

Kde: Divadlo A. Dvořáka, Příbram

Za kolik: 310 korun

A do pyžam! Tato slova zazní na Malé scéně příbramského divadla na stejnojmenném představení. Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma samotnou, pozve hlavní hrdina do svého venkovského domu, kde tráví víkend se svou ženou. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve zároveň i svého přítele, kterého chce vydávat za milence své milenky. Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala na víkend služebnou, která se jmenuje úplně stejně, jako jeho milenka. A o humorné situace je postaráno.

RAKOVNICKO

Rakovničané si koncem týdne budou moci užít dvě hudební akce

Kdy: 1.–2. října

Kde: Rakovník

Rakovník bude v pátek a v sobotu hostit dvě hudební akce. Nejprve se v pátek ve foyer Tylova divadla uskuteční od 20 hodin 65. Jazzový večer. Příchozí se mohou těšit na Swing Session nebo vystoupení skupiny Brass Band. Pořadatelé slibují autentický swing v nejryzejší podobě. Vstupenky stojí 150 korun. O den později, tedy v sobotu, se pak na sále Kulturního centra Rakovník uskuteční Alternativa 2021. V rámci tohoto minifestivalu vystoupí od 19 hodin Vladivojna La Chia, Cofee to Help, Rastafidli Orkestra, Kapišto nebo Lateralis.

Máte rádi výzvy? Můžete zdolat nástrahy Mutějovického válce

Kdy: 2. října, 10:00

Kde: Čertův kámen, Mutějovice

Další ročník překážkového závodu Mutějovický válec se koná v sobotu. Na účastníky bude čekat celkem osmikilometrová trať, kterou závodníkům znepříjemní ještě pětadvacet překážek. Zúčastnění při nich budou muset ukázat svůj um například v ručkování, nošení břemen či balancování. Čekat na ně bude také vodní překážka. Akreditace startujících je na programu v době od 8.30 do 11 hodin. Start je u Čertova kamene. Vyhlášení výsledků bude ve 13 hodin. Startovné je 250 korun, v cíli na každého, kdo závod dokončí, čeká medaile a malý dárek. V cíli se bude možné občerstvit u foodtrucku. Parkoviště bude v mutějovickém sportovním areálu.

Na letišti u Senecké hory budou lidé pouštět papírové draky

Kdy: 2. října, 14:00

Kde: Letiště, Pavlíkov



Podzim bývá často ideálním obdobím k pouštění draků. Myslíte si, že tato zábava už dávno není aktuální? Ale kdeže! Třeba v Pavlíkově si pouštění papírových draků užijí plnými doušky už v sobotu. SDH Pavlíkov a Městys Pavlíkov pořádají totiž na letišti u Senecké hory takzvanou drakiádu. Kromě samotného pouštění draků, které bude hlavní aktivitou zúčastněných, se příchozí mohou těšit také na společné opékání špekáčů, chybět nebude ani hudba, která bude hrát k tanci i poslechu. Pavlíkovská drakiáda začíná úderem 14. hodiny.

Veřejnost si v Nesuchyni užije Den s hasičem

Kdy: 2. října, 14:00

Kde: Dolní rybník, Nesuchyně

Akce s názvem Den s hasičem se uskuteční v prostoru kolem nesuchyňského dolního rybníka. „K vidění zde bude hasičská technika nejen dobrovolných hasičů, ale také profesionálních hasičů z Rakovníka,“vysvětlují pořadatelé. Kromě toho si příchozí budou moci užít také ukázku požárního útoku mladých hasičů z Nesuchyně. Připraveny budou různé soutěže a další zábava. Občerstvení je zajištěno.