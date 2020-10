„Budeme vzpomínat, prohlížet si fotografie, prohlédneme si ručně vytvořené pivní betlémy i práce dětí z MŠ Nesuchyně. Od Romana Hartla se dozvíme mnoho zajímavostí z našeho kraje o chmelu a chmelařství,“ uvedli organizátoři s tím, že si příchozí zazpívají i s Beruškami a Baruškami. Prohlídka výstavy bude možná také v neděli 4. října, a to v době od 10 do 17 hodin.

Další víkendové pozvánky

Minifestival hudby nabídne několik interpretů

KDY: 3. října, 19:00

KDE: Kulturní centrum, Rakovník

ZA KOLIK: 200 Kč



Minifestival nepopulární hudby s názvem Alternativa 2020 nabídne zúčastněným vystoupení Lenky Dusilové, Coffee to help, Rastafidli orkestra nebo Kapišta. Za vstupenky zájemci dají 200 korun.

Brigádníci budou sbírat žaludy

KDY: 3. října, 9:00

KDE: Autobusová zastávka u rybníka, Křivoklát

ZA KOLIK: Nutné přihlášení



Lesní správa Křivoklát zve všechny milovníky lesa na lesní brigádu, která se bude týkat sběru žaludů. Zájemci o pomoc se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 525 036. Pomocníci si musí přinést vlastní nádobu na sběr, předpokládaný konec je ve 13 hodin.

Se skauty se vydají do pohádky

KDY: 3. října, 9:00 až 15:00

KDE: Park pod kostelem, Rakovník

ZA KOLIK: Volně přístupné



Se skauty do pohádky. Tak se jmenuje akce, kterou logicky pořádají rakovničtí skauti, a to v parku pod kostelem. „Vítáme rodiny s dětmi a zájemce o skautování,“ uvedli skauti s tím, že na příchozí bude čekat bohatý program, kterým zúčastněné provedou pohádkové postavičky. Připraveny budou pohybové a lanové aktivity, pohádkové úkoly a hádanky, ukázka skautských dovedností a další zábava i poučení.

Jesenické muzeum nabízí výstavu Monumenta VIVA

KDY: do 1. listopadu

KDE: Vlastivědné muzeum Jesenice

ZA KOLIK: ---



Vlastivědné muzeum Jesenice hostí až do 1. listopadu výstavu s názvem Monumenta VIVA. Výstava představuje práci spolků při záchraně a prezentaci kulturního dědictví v České republice. „Tato práce významně přispívá k záchraně památek, zejména těch, které nejsou turisticky příliš atraktivní nebo nejsou spojeny s významnou osobností. Mnohdy se jedná o práci, která není dostatečně prezentována široké kulturní veřejnosti. Výstava představuje široké spektrum památek od drobných sakrálních staveb po zámecké areály či ojedinělé technické památky,“ uvádí muzeum.