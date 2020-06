Veřejnosti se představí Lookshot, Wash!, Lucky79, Dundee, Kozi, Driver, Bombash, Wlado, Orbith, Anarchy92 & Bodie Raw, Airway, Wlado & Bobák, Béda, Mike-sh a Cínek. V předprodeji stojí lístky 170 korun, na místě pak budou o 100 korun dražší. ​

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Dolní rybník obsadí rybáři ​

KDY: 20. června, 6:30 ​

KDE: Dolní rybník, Nesuchyně ​

ZA KOLIK: 250 Kč a 200 Kč (děti)



Nesuchyňský rybník se zaplní rybáři různých věkových kategorií. Důvodem bude závod, který zde pořádá místní obecní úřad. Cena rybářského lístku bude pro dospělého 250 korun, děti zaplatí o 50 korun méně.​

Zdroj: Petr Aksamit

Den otevřených dveří v Agátce​

KDY: 19. června, 16:00​

KDE: Dům osvěty, Rakovník​

ZA KOLIK: Volně přístupné



Rakovnický Kreativní kroužek Agátka nechá v pátek 19. června takzvaně nahlédnout pod pokličku prostřednictvím dne otevřených dveří. Rakovnický Dům osvěty lze navštívit v době od 16 do 19 hodin. Příchozí budou mít možnost zápisu pro školní rok 2020/2021.



Zdroj: Miroslav Koloc

Budou cestovat do pravěku​

KDY: 21. června, 15:00​

KDE: Park, Oráčov​

ZA KOLIK: Volně přístupné



Cesta do pravěku. Tak zní téma dětského dne, který se uskuteční v oráčovském parku, a to v neděli 21. června. Zde bude pro příchozí děti připravena řada soutěží a dalších zábavných aktivit. Program dne, ve kterém si děti a jejich doprovod vyzkouší život pralidí, začíná v 15 hodin.

Zdroj: Deník/ Květa Korbářová

Výstava modelů hradů a zámků​

KDY: do 6. září​

KDE: Vlastivědné muzeum Jesenice​

ZA KOLIK: 30 Kč a 15 Kč (děti a senioři)



Jesenické muzeum, které je pobočkou Muzea T. G. M. v Rakovníku, hostí prodejní výstavu papírových modelů hradů a zámků z dílny Ivana Zadražila. Ta je doplněna ještě o modely automobilů a panenek. „Autor dává přednost výtvarnému zpracování, které převládá nad technickou stránkou modelu. Nebojí se barevnosti ani zjednodušení a modely jsou po sestavení velmi realistické,“ uvádí muzeum na adresu Ivana Zadražila.​



Zdroj: Deník / Lenka Mašová