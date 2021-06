Trojice hudebních skupin rozezní v pátek rakovnické letní kino

KDY: 11. června, 18:00

KDE: Rakovník

ZA KOLIK: 100 Kč

V rámci restartu kultury v Rakovníku se v pátek v letním kině uskuteční další trojitý koncert. Lidé se mohou těšit na vystoupení skupiny Mr. Feelgood. Dále zahraje publiku také rakovnická blues-rocková kapela LaBanda. Na závěr si lidé v letním kině užijí hudbu v podání taktéž rakovnické skupiny Last moment. Úvodní tóny akce zazní úderem 18. hodiny. Vstupné je 100 korun.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Brass Band zahraje v Rakovníku

KDY: 12. června, 15:00

KDE: Čermákovy sady, Rakovník

ZA KOLIK: Zdarma



Dost bylo lenošení a Brass Band Rakovník jde se zase do plnejch. Těší se na vás 12. června od 15 hodin v altánu v Čermákových sadech. Přijďte a roztočte to se Šébou!

Duše se bude promítat Rakovníku

KDY: 13. června, 14:00

KDE: sál Tylova divadla, Rakovník

ZA KOLIK: 120 Kč

Středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner, který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky.

Vydejte se pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela

KDY: 13. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 km. Před samotným putováním nedokázali cestovatelé odhadnout, co vše bude dvouměsíční cesta obnášet, a naprosto podcenili své síly a přípravy. O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. Své dojmy se rozhodli sepsat do knihy, kterou pojali formou deníku. Kniha Pěšky z Paříze do Santiaga vyšla 22. dubna a čtenáři se při její četbě rozhodně pobaví. "Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podobě. Rozhodně jsme nevěděli, do čeho jdeme a pak jsme se nestačili divit," uvedl Matouš Dvořák, jeden z autorů. "Zažili jsme vlnu obrovských veder, neustále bojovali s nedostatkem pitné vody a dvakrát nás dokonce po lese honila divoká prasata," dodal.