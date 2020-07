Od 16.30 hodin je na programu pohádka O Smolíčkovi v podání Divadla KK. Následovat bude v 17.45 hodin vystoupení dětské skupiny Komix, která nabídne příchozím pásmo Z pohádky do muzikálu a zase zpátky. Chybět nebudou zábavné hry, tanec a soutěže. Od 20 hodin pak bude všem přítomným hrát kapela Zoliho smečka.

Další víkendové pozvánky

Koncert klasické hudby bude v kostele​

KDY: 28. června, 19:00​

KDE: Kostel sv. Petra a Pavla, Řevničov​

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Rozezněme chrámy sv. Petra a Pavla. Tak se jmenuje akce, v rámci které se uskuteční unikátní koncert klasické hudby. Ten spojuje místo, interprety a autory nesoucí jména Petr a Pavel. Veřejnost se může těšit na hudbu v podání varhaníka Petra Hostinského a Pavla Herzoga, který zahraje na trubku, piccolo trubku a křídlovku. Zazní například skladby P. J. Vajvanovského, J. P. Sweelincka, P. I. Čajkovského nebo P. Baldassariho. Vstupné je dobrovolné. ​

Fotbalovým turnajem v Senomatech vzpomenou na Míru Palkosku​

KDY: 27. června, 12:00 ​

KDE: Fotbalové hřiště, Senomaty ​

ZA KOLIK: 100 Kč (na zábavu)



V Senomatech se uskuteční již devátý ročník takzvaného Beran Cup, který je vzpomínkou na Míru Palkosku. Samotný fotbalový turnaj začíná v poledne, večer od 20 hodin následuje tancovačka. Na ní k tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Ideal Band. Vstupné je 100 korun. Dějištěm akce je místní fotbalové hřiště, na kterém hraje domácí zápasy tým SK Senomaty. ​



Rozhledna u Nového Strašecí​

KDY: Úterý až neděle, 9:00 až 17:00 (od července)

KDE: Mackova hora u Nového Strašecí​

ZA KOLIK: 20 Kč a 10 Kč (snížené)



Rozhledna na Mackově hoře u Nového Strašecí je dobrým tipem na víkendový výlet. Lidé ji mohou ještě do konce června navštívit v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin, v červenci a v srpnu od úterý do neděle ve stejném čase. Obsluhu rozhledny Igora Šulce lze kontaktovat na čísle 603 449 663. Vstupné je 20 Kč, studenti, senioři a děti platí 10 Kč. Otevření pro skupiny minimálně s osmi osobami mimo otvírací dobu lze domluvit telefonicky.

