TIPY DENÍKU: Jízdy lokomotivou, dětské a cyklistické akce či výstava modelů

Rakovnický deník přínáší přehled nejzajímavějších událostí, které se uskuteční o následujícím víkendu. Patří mezi ně například dětský den a cyklování v Nesuchyni, cyklovýlet Kolotoč, výstava papírových modelů hradů a zámků v Jesenici nebo hry v šanovském lesním divadle. Největším tahákem víkendu je ovšem podle Deníku akce v železničním muzeu v Lužné. To si pro své návštěvníky připravilo zpestření prohlídky. Pro ty, co dorazí do muzea, budou přichystány vyhlídkové jízdy parním vlakem.

Historický vlak s parní lokomotivou 475.179 „Šlechtičnou“. | Foto: Miloš Krátký