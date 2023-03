Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé víkendové akce na Rakovnicku i na dalších místech ve středních Čechách a v Praze. Na koncerty, karnevaly, bály, ale i na na návštěvu hangáru plného letadel, výlet do světa kočovných divadelníků nebo debatu o pálence a šamańech.

RAKOVNICKO

Kapela Doga to rozbalí v Rakovníku



Kdy: pátek 10. března od 19.00

Kde: Rakovník, sál kulturního centra

Za kolik: 480 korun



Hardrocková skupina Doga vyjela na turné Respekt vinyl tour. V rámci této série koncertů zahraje parta kolem Romana Izziho Izaiáše také v Rakovníku. Hostem koncertu bude domácí kapela Fret, která hraje hard rock-stoner rock.

Skauti z Nového Strašecí tančí na plese

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: Nové Strašecí, kulturní centrum

Za kolik: 250 korun

Skautský ples. K tanci i poslechu bude hrát skupina Jan Fernet a spol. Kromě tance se mohou návštěvníci těšir na tombolu, dovednostní štafetu či oblíbený fotokoutek. Na programu je také předtančení a půlnoční čumba.

BEROUNSKO

Gaia Mesiah představí nové album



Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: Beroun, Sál Wagnerovo náměstí

Za kolik: 325 korun



Gaia Mesiah, koncert v rámci turné, kde pražská crossover-rocková kapela představuje své nové album VLNO?BYTÍ. To obsahuje dvanáct písní, většinou novinek s výjimkou písniček NeNe a Království.

Výstava Macourkových nabízí poslední šanci

Kdy: do pátku 10. březn

Kde: Beroun, městská galerie

Za kolik: volně přístupné

Poslední možnost obdivovat dílo otce a syna mají lidé, kteří navštíví berounskou galerii. Fotografie Víta Macourka staršího a mladšího budou k vidění jen do pátku. „Práce obou fotografů vznikají při častých procházkách městy i krajinou, jsou černobílé i barevné. Oba umělci se v Berouně představují poprvé, ale určitě ne naposledy,“ slíbila galerie.

KLADENSKO

Tématem přednášky bude slánské podzemí



Kdy: pátek 10. března od 9.45

Kde: Slaný, aula gymnázia

Za kolik: dobrovolné vstupné



V rámci osmého ročníku vzdělávacího pásma Regio Slanensis, které je určeno nejen pro studenty gymnázia, si budou moci zájemcivyslechnout povídání o slánském podzemí. Přednáší Lukáš Hort. Další akce z tohoto cyklu se uskuteční 14. března, kdy bude Milan Hes mluvit o tom, jak se ve Slaném volilo za první republiky, 15. března vzpomíná Zdeněk Víšek na stržení barokního sloupu ve Slaném a 16. března vypráví Jan Čečrdle o cestě do srdce Filipín.

Děti odhalují tajemství pravěkého moře

Kdy: sobota 11. března od 13.00

Kde: Kladno, u hřbitova ve Vrapicích

Za kolik: 50 korun (za hrací kartu)

Cesta do pravěkého moře. Akce Naučného střediska ekologické výchovy Kladno – Čabárna, herní stezka je určena pro rodiče s dětmi ve věku od 3 do 6 let. Dozvědí se, jak to tu vypadalo v pravěku, za tu bylo moře, kde plavali tu žraloci, nebo souš.

MĚLNICKO

Hasičům hraje k tanci kapela Gradace



Kdy: pátek 10. března19:00

Kde: Kralupy, kulturní dům Vltava

Za kolik: 200 korun



Hasičský ples Sboru dobrovolných hasičů Kralupy. K tanci a poslechu hraje kapela Gradace. Pořadatelé slibují bohatou tombolu.

Přehlídku Divadlo dětem zakončí karneval

Kdy: neděle 12. března od 15.00

Kde: Mělník, Masarykův kulturní dům

Za kolik: 100 korun

Dětským karnevalem bude zakončen jubilejní 50. ročník přehlídky Divadlo dětem. DJ Karel Moravec připraví pro děti odpoledne plné hudby, her a soutěží. Při karnevalu proběhne předání cen za nejhezčí výtvarná díla soutěže Děti kreslí divadlo z přehlídky Divadlo Dětem 2022 a budou vyhodnoceny nejhezčí masky karnevalu.

PŘÍBRAMSKO

Na Chmelnici hraje skupina No Time for Anythin



Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: Příbram, PB bowling baru Na Chmelnici

Za kolik: 200 korun



Příbramská rocková kapela si pro své fanoušky připravila koncert. „Sami jsme si vytvořili škatulku alternativní symphonic, melodic, rock-metal, což je samozřejmě mírná nadsázka, ovšem nejvíce výstižná.

Spisovatel Formánek o alkoholu i šamanech



Kdy: neděle 12. března od 17.00

Kde: Nalžovice, hospoda U Kostela

Za kolik: 150 korun

Beseda se spisovatelem Josefem Formánkem - autorské čtení, promítání filmů, diapozitivů a povídání spisovatelem o pralese, šamanech,pití a nepití, víře a laskavosti. Jako host vystoupí písničkář Tadeáš Jezbera.

BOLESLAVSKO

V knihovně se bojuje o Bradavice



Kdy: pátek 10. března od 18.00

Kde: Mladá Boleslav, knihovna

Za kolik: volně přístupné



Bitva o Bradavice. „Prověřte své znalosti a dovednosti v malé únikovce na téma Harryho Pottera v knihovně. Přijďte si také vyzkoušet tematické deskovky, zejména oblíbený Boj o Bradavice. Pravidla vás naučíme,“ zve knihovna s tím, že akce je určena pro dospělé a děti od 10 let s doprovodem.

Vydejte se podél Labe do Sadské

Kdy: sobota 11. března od 8.06

Kde: železniční stanice Mladá Boleslav město

Za kolik: zdarma

Klub českých turistů Mladá Boleslav pořádá pochod, který povede podél Labe do Sadské. Sraz je v železniční stanici Mladá Boleslav město. Odtud v 8.06 hodin odjedou vlakem směrem Sadská. Do vlaku bude možné přistoupit také na mladoboleslavském hlavním nádraží, a to v 8.14 hodin. Následně se turisté ze Sadské vydají přes Zvěřínek a Písty až do Nymburka. Do Mladé Boleslavi se pak vrátí vlakem.

BENEŠOVSKO

Děti z Benešova a okolí si užijí karneval



Kdy: neděle 12. března od 15.00

Kde: Benešov, Kulturní dům Karlov

Za kolik: 100 korun



V rámci dětského karnevalu se nejmenší návštěvníci podívají do vesmíru. Na programu bude tradiční dětská diskotéka, soutěže, virtuální realita, fotokoutek, malování na obličej nebo tvarování z balónků. Příchozí budou moci ochutnat také speciální vesmírné drinky pro děti.

Známá Partička přiveze humor do Benešova

Kdy: úterý 14. března od 19.00

Kde: Kulturní centrum Karlov, Benešov

Za kolik: 599 korun

Oblíbená skupina bavičů s názvem Partička zavítá do Benešova. Richard Genzer, Michal Suchánek, Michal Bohouš Novotný, Jakub Kohák a moderátor Luděk Staněk si pro své publikum připravili pořádnou porci zábavy.

KOLÍNSKO

Zahájí výstavu oslavující výročí knihovny



Kdy: čtvrtek 9. března od 17.00

Kde: Kolín, městská knihovna

Za kolik: volně přístupné



V prostorách kolínské knihovny se uskuteční slavnostní zahájení výstavy s názvem 150 let knihovny v Kolíně. Tu připravily Miroslava a Ladislava Jouzovy. Výstava potrvá do 28. dubna.

Dobrý hokej pomůže dobré věci

Kdy: sobota 11. března od 18.00

Kde: Kolín, zimní stadion

Za kolik: 100 korun

Hokejový tým SC Marimex Kolín si pro své příznivce v rámci oslav 90 let klubu připravil speciální akci. Na jeho stadionu se totiž bude hrát Dobrý hokej. V exhibičním zápase proti sobě budou stát týmy Cool In a Real Top Praha. První mužstvo bude složené z kolínských osobností, za druhé budou hrát bývalí slavní hokejisté, fotbalisté a také celebrity. Nastoupit by měli třeba Jiří Novotný, Patrik Berger, Jakub Kohák, Karel Poborský, David Lafata, Jan Rajnoch, Vlastimil Vidlička, Martin Latka, Milan Baroš, Jan Koller, Vladimír Šmicer, Přemek Forejt nebo Pavel Kuka. Zápas podpoří dobrou věc, výtěžek z něj pomůže čtyřletému Davídkovi Padelkovi v boji s autismem a dalšími zdravotními komplikacemi.

KUTNOHORSKO

Dětské publikum pobaví Michal Nesvadba



Kdy: pátek 10. března od 17.00

Kde: Kutná Hora, Tylovo divadlo

Za kolik: 290 korun



Oblíbený dětský bavič Michal Nesvadba, kterého téměř každý zná z legendárního pořadu Kouzelná škola, přijede do Kutné Hory s programem Michal je kvítko. „Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech, třeba letní plážové Samby. Tančit budou nejen děti, ale i květiny,“ slibují pořadatelé.

Vypsaná fixa zahraje v čáslavském hotelu

Kdy: pátek 10. března od 20.00

Kde: Čáslav, hotel Grand

Za kolik: 380 korun

Pardubická hudební skupina Vypsaná fiXa v rámci druhé části Kusy Radosti tour míří do Čáslavi. Známé písně, jako je například hit Dezolát, Čtyři slunce, Darling nebo Měla krátkou ofinu, bude možné vyslechnout na společenském sále místního hotelu.

NYMBURSKO

Vydejte se do světa dětské literatury



Kdy: pátek 10. března od 9.15 a 10.30

Kde: Městská knihovna Nymburk

Za kolik: 30 korun



Beseda s Radkem Malým. Jedná se o jednoho z nejoblíbenějších současných českých básníků. Malý je také autorem mnoha knih nejen pro děti, držitel Ceny Jiřího Ortena a dvou ocenění Magnesia Litera. Zúčastnění se s ním v rámci této akce vydají právě do světa dětské literatury a představí si i několik jeho knih.

Oblékněte se na jarní burze oblečení

Kdy: úterý 14. března od 8.00 do 17.00

Kde: Nymburk, sál SOŠ a SOU

Za kolik: volně přístupné

Jarní burza. Příjem věcí je v pondělí 13. března od 14 do 20 hodin. Lidé mohou nosit jarní a letní oblečení, sportovní oblečení, tašky, obuv, knihy, hry, sportovní pomůcky. Věci musí být čisté a nepoškozené. Prodej věcí je na programu v úterý 14. března od 8 do 17 hodin. Ve středu 15. března pak od 14 do 16 hodin dojde k vracení neprodaných věcí a vyplácení peněz. Poplatky z oblečení jsou 2 Kč a z větších kusů, jako jsou kabelky, kola, obuv, 5 až 20 Kč.

PRAHA

Den otevřených dveří hangáru Točná



Kdy: 11. března od 13.00

Kde: Praha 12, letiště Točná

Za kolik: Vstupné zdarma



K vidění budou letadla v hangáru a v případě hezkého počasí některé z nich i ve vzduchu. Pořadatelé žádají návštěvníky, aby omezili příjezd auty, případně neparkovali na příjezdových komunikacích k letišti.

Naše technika mluví

Kdy: 11. března od 11.00

Kde: Praha, Národní technické muzeum

Za kolik: v rámci vstupného

Užijte si technické muzeum netradičně. Vylepšete si svůj zážitek z návštěvy muzea s našimi lektory, prozkoumejte společně taje techniky, a to vždy od 11, 13 a 15 hodin. Naše technika mluví! Zkoumejme, ptejme se, vyzkoušejme si! V rámci devadesáti minutách si spolu s našimi lektory prohlédnete vybrané předměty a vyzkoušíte si různé experimenty.

Dyzajn market Jaro



Kdy: 11. a 12. března od 10.00

Kde: Praha 7, Výstaviště

Za kolik: Vstup zdarma



Výběrový trh autorské tvorby, kde potkáte 200+ lokálních dyzajnérů, tvůrců a kulinářských mágů. Můžete prohlížet i nakupovat originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Taky si můžete přijít pochutnat na výběrové kávě, sladkých i slaných dobrotách, drincích i pořádných jídlech pro masožrouty i vegany. Akce se účastní lokální tvůrci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Německa a Ukrajiny.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

Kdy: do 11. června, denně 9.00-18.00

Kde: Praha 9, Chvalský zámek

Za kolik: 75 - 120 korun

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, například v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii.