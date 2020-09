TIPY DENÍKU: Keltská hlava, kuchařská soutěž, pivobraní, cyklistika či výstava

Rakovnický deník přínáší přehled nejzajímavějších událostí, které se uskuteční o následujícím víkendu. Patří mezi ně například novostrašecká soutěž ve vaření kotlíkového guláše, kurz lukostřelby v Jesenici, africké trhy v Rakovníku, výstava studentských projektů k využití bývalých rakovnických kasáren, pivobraní v Mutějovicích nebo cyklistický závod. Tím největším lákadlem víkendu ovšem nejspíš bude vystavení hlavy Kelta. Jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů na území Rakovnicka se do našeho regionu vrací asi po devíti letech. Opuková hlava keltského heroa ze Mšeckých Žehrovic bude k vidění v novostrašeckém muzeu v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin.

Hlava Kelta z Mšeckých Žehrovic na výstavě ve Vlastivědném muzeu Olomouc. | Foto: Deník / Jiří Kopáč