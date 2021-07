V rakovnických kinech můžete vidět horor, komedii či animák

KDY: 1. až 4. července

KDE: Rakovník

ZA KOLIK:

akovnické letní kino, které veřejnost nalezne v Grillově ulici, si pro milovníky filmů na tento týden připravilo celkem trojici promítání. Ve čtvrtek 1. července se na jeho plátně objeví americký akční horor s názvem Očista navždy. Promítání letního kina vždy začíná ve 21.30 hodin. O den později, tedy v pátek 2. července, si příchozí budou moci užít novou českou komedii Matky, ve které se představí oblíbené a známé herečky například Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková nebo Gabriela Marcinková. Za muže se představí Vladimír Polívka a Jiří Langmajer. To sobotní večer bude patřit animáku. Do letňáku dorazí animovaní Chlupáčci. Stejný film budou moci vidět v neděli návštěvníci kamenného kina, a to od 10 hodin. V něm navíc od 14 hodin promítání pokračuje filmem Matky a od 17 hodin snímkem hororem Očista navždy.

Vzhůru k výškám se vydají lidé s Helenou Vondráčkovou

KDY: 2. července, 19:00

KDE: Křivoklát

ZA KOLIK: 490 Kč



Jedna z nejznámějších zpěvaček české scény, Helena Vondráčková, vyrazila na odložené česko-slovenské turné. V rámci něj zazpívá své největší hity také na hradě Křivoklát. „Rozhodla jsem se celé turné pojmenovat Vzhůru k výškám. Netřeba asi dodávat, že jsem se nechala inspirovat názvem mého velkého hitu z filmu S tebou mě baví svět,“ uvedla Helena Vondráčková, kterou bude na turné doprovázet Charlie Band a další hosté. Vstupenky lze zakoupit za 490 nebo 990 korun na webových stránkách www.ticketportal.cz.

Otestujte svoji nebojácnost v jesenickém strašidelném lese

KDY: 2. července, 19:30

KDE: Jesenice

ZA KOLIK: 40 Kč

Chcete se bát? Tak přesně na tuhle otázku se ptají organizátoři akce s názvem Strašidelný les. Ta se uskuteční 2. července v Jesenici. Start bude v místním kempu, a to v 19.30 hodin. Startovné je 20 korun v případě dětí, dospělý doprovod pak zaplatí 40 korun. „V případě nevhodných klimatických podmínek se akce může zrušit,“ upozorňují pořadatelé, kteří zároveň prosí o dodržování všech platných hygienických nařízení.

Hrad Křivoklát ožije o prvním červencovém víkendu slavnostmi

KDY: 3. až 6. července

KDE: Křivoklát

ZA KOLIK: 80/60 Kč



Život se vrátí na jeden z nejkrásnějších českých hradů, hrad Křivoklát, v sobotu 3. července. Až do úterý 6. července se zde budou totiž konat Malé hradní slavnosti. „První prodloužený prázdninový víkend nabídne návštěvníkům program na nádvoří, kde můžete vidět cimbálovku Mládí z Čejče, lidovou muziku, Gábinu a Katku, kejklíře Vojtu Vrtka a Thomase Lupina, Komedianty na káře, tanečnici Gaju a taneční skupinu Jahanara,“ uvedli pořadatelé s tím, že program potěší jak malé, tak velké. Pro děti bude připravena speciální dobrodružná stezka s úkoly. Chybět samozřejmě nebude jarmark nebo šermíři. Základní vstupné je 80, snížené 60 korun.

Zhlédněte film Služebníci z pohodlí domova

KDY: 4. července, 21:00

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 110 Kč

Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.