Víkend přinese festival Na hlavu

KDY: 5. až 7. února od 19:00

KDE: festivalnahlavu.cz

ZA KOLIK: zdarma, festival ale můžete podpořit jakoukoliv finanční částkou

Nacházejícím víkendem se bude táhnout festival Na hlavu 2021. Jedná se o kulturní festival o duševním zdraví a mysli. Jeho cílem je obohacovat veřejnost o odborná témata úzce související s duševním zdravím či výzkumem mysli a mozku. Věnuje se oblasti psychologické a psychiatrické péče, spánku, sexuality, umění, drog, virtuální reality a mnoha jiného. Dlouhodobě napomáhá zlepšovat kvalitu života lidí s duševním onemocněním. Festival pořádá Národní ústav duševního zdraví, přední české vědecko-klinické centrum v oblasti výzkumu duševního zdraví a onemocnění a neurověd a je pro všechny zdarma. Bližší informace na stránkách festivalu.

Přes internet nahlédnou do Lobkowiczkého paláce

KDY: v neděli 7. února od 18:00

KDE: lobkowicz.cz

ZA KOLIK: zdarma

Krásu Lobkowiczkého paláce můžete obdivovat prostřednictvím internetu. Jedna taková online prohlídka se koná v neděli. „Provedeme Vás po nádherném paláci z 16. století, a představíme vždy hlavní perly nejrozsáhlejší soukromě vlastněné sbírky v České republice,“ uvedli organizátoři. Zúčastněné bude palácem provádět sám William Rudolf Lobkowicz společně s Ditou Baker, ředitelkou Správy Lobkowiczkých sbírek a edukačních programů. K prohlídce se zájemci mohou přihlásit na webu lobkowicz.cz. Koho by zajímala prohlídka v angličtině, stačí si počkat do 20 hodin.

Začátečníci se budou moci naučit power jógu

KDY: v sobotu 6. a v neděli 7. února od 10:00

KDE: online

ZA KOLIK: 800 Kč

Chcete se naučit jógu? Pro úplné začátečníky je tu dvoudenní kurz, který se uskuteční o víkendu, tedy v sobotu 6. a v neděli 7. února. „Kurz je určen každému zdravému jedinci, který chce poznat základy tohoto krásného dynamického stylu jógy,“ vysvětlují organizátoři s tím, že po ukončení kurzu bude účastníkům zaslána jeho nahrávka. Cena kurzovného je 800 korun za oba dny a nahrávku. Bližší informace lze získat na e-mailové adrese gabina@jogajede.cz.

I psíkům může pomoci aromaterapie

KDY: v sobotu 6. února od 10:00

KDE: pruvodcepsu.dogres.cz

ZA KOLIK: 450 Kč

Celodenní seminář „Úvod do aromaterapie ve světě psů“ účastníky seznámí se základy aromaterapie tak, aby byla přínosem pro každého, kdo ji využívá, i s rozdíly v použití nejen éterických olejů u lidí a u psů. Na konci programu složeného z pěti 45minutových bloků zbyde čas na dotazy a společnou diskuzi. Komunikovat bude možné kromě samotného konferenčního hovoru také na speciálně založené facebookové stránce.

Kytice v baletní podobě je nyní online

KDY: v pátek 5. února od 17:00

KDE: mall.tv

ZA KOLIK: zdarma

Inscenace Kytice Pražského komorního baletu je nyní ke zhlédnutí na internetové televizi mall.tv. V jedné z hlavních rolí úspěšného představení Petra Zusky na hudbu Ondřeje Brouska tančí Dominik Vodička, který za svůj výkon získal Cenu Thálie. Kytice je inspirována sedmi, respektive deseti konkrétními básněmi sbírky Karla Jaromíra Erbena a symbolikou viny, trestu a vykoupení, která se v nich objevuje. Nejedná se však o převyprávění jednotlivých balad, autor z nich bere a vytváří malou esenci, jinde si drobně upravuje dějovou linku.

Film představí ikonu punkové módy

KDY: v neděli 7. února od 20:30

KDE: mojekinolive.cz

ZA KOLIK: 100 Kč

Kdo v neděli večer navštíví online kino, pronikne do světa módy a života jedné z ikon novodobé nejen módní scény Vivienne Westwoodové. Anglický film s českými titulky s názvem Westwood: Punk, Icon, Activist představí ženu, která stála spolu se svým bývalým partnerem, manažerem Sex Pistols, u zrodu punkového hnutí a již 40 let udivuje svět svými módními modely. Film pomocí archivních záběrů i krásně zrekonstruovaných scén provází celým životem Vivienn Westwoodové. Jak si stojí její značka se svými zásady v dnešní konzumní společnosti?

Kouzelník ohromí skrze obrazovky

KDY: v neděli 7. února od 19:00

KDE: Facebook Tomasiano - LIVE

ZA KOLIK: 99 Kč

Kouzelník Tomasiano přichází se skvělou živou kouzelnickou show přímo ze svého domova. V průběhu hodinového vysílání se mohou diváci těšit na vizuální kouzla i mentalismus. Interakce bude možná formou živého chatu, přičemž někteří diváci budou vyzváni, aby se jako asistenti k výběru karet, čísel a dalších parametrů a rekvizit zúčastnili samotné show.

Nechte se unést do snové reality pomocí světel a zvuků

KDY: v sobotu 6. února od 19:30

KDE: Facebook události

ZA KOLIK: zdarma

Umělecká skupina Tabula Rasa si připravila audiovizuální představení CERN - urychlovač částic. Dvojice performerů v dokonalé symbióze s dýdžejem a lajtdyzajnérkou skládají abstraktní kompozice objektů, světel, projekcí, tvarů, zvuků, atmosfér a nálad, které diváka vtahují do magického časoprostoru analogové imaginace. Sami tvůrci představení popisují slovy: „Vizuálně hudební báseň. Luminiscenční esej. Zpřítomněná virtualita. Plus minus analog.“