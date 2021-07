Životní sbírku neživých opic mohou lidé obdivovat v Novém Strašecí

KDY: Do 5. září, úterý až neděle

KDE: Nové Strašecí

ZA KOLIK: 30/15 Kč

V prostorách novostrašeckého muzea je až do 5. září k vidění výstava Věry Bradové s názvem Životní sbírka neživých opic. Sběratelka měla jako malá doma živou opičku, jenže ta musela skončit v zoologické zahradě. Místo ní tenkrát od otce dostala plyšovou opičku, které říkala Gabriel. „Zhruba před 27 lety jsem dostala další plyšovou opičku, a tím moje sbírka začala. Když jsem měla narozeniny nebo svátek, dostávala jsem od svých dětí další a další opičky,“ uvedla Bradová. Ta za mnoho let nasbírala celkem 500 nejrůznějších plyšových opičích hraček. Muzeum lze navštívit ve dnech od úterýdo pátku v době od 8 do 16 hodin. V sobotu je otevřeno od 9 do 13 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Fotbalisté si v Přílepech zahrají turnaj v malé kopané

KDY: 10. července, 10:00

KDE: Přílepy

ZA KOLIK: Zdarma



Tým SK Koutek Přílepy pořádá v sobotu 10. července turnaj v malé kopané. Klání začíná v 10 hodin. Přihlášky mohou týmy zasílat na e-mailovou adresu krcmarovam@gmail.com, zároveň se mohou zájemci přihlásit na čísle 608468847.

Letní kino promítne komedii a akčňák

KDY: 9. a 10. července, 21:30

KDE: Rakovnické letní kino

ZA KOLIK: Podle ceníku kina

Rakovnické letní kino má na programu v pátek novou českou komedii Ubal a zmiz. V sobotu si pak lidé užijí novou marvelovku Black Widow. Promítání letního kina začíná vždy ve 21.30 hodin.

Lužnou u Rakovníka rozduní o víkendu festival Decibely hněvu

KDY: 10. července, 14:00

KDE: Lužná u Rakovníka

ZA KOLIK: 300 Kč



Propojení metalu a tvrdého rapu nabídne v sobotu 10. července festival Decibely hněvu, který se koná v areálu TJ Sparta v Lužné u Rakovníka. Brána se pro návštěvníky otevře ve 14 hodin. Příchozí se mohou těšit na hardcorovou skupinu Streetmachine anebo horrorcorovou kapelu Sodoma Gomora. Kromě zmínených zahrají také uskupení Konfront, Exorcizphobia, Monaste nebo Wicked Dolls. Cena vstupenky v předprodeji je 300 korun. Vstupenky lze zakoupit online v síti smsticket nebo osobně na vybraných místech. Více informací na facebookové události festivalu.