Miroslav Oliva vystaví svou keramiku v Rabasově galerii

KDY: 26. června, 15:00

KDE: Rakovník

ZA KOLIK: -

Rabasova galerie v Rakovníku bude od soboty hostit výstavu keramické práce z dílny Miroslava Olivy. Slavnostní zahájení je na programu v sobotu 26. června od 15 hodin, a to ve výstavních síních ve Vysoké ulici (232). Umění Miroslava Olivy bude moci veřejnost obdivovat až do 8. srpna. Rabasova galerie v Rakovníku je otevřena ve dnech od úterý do neděle, zájemci ji mohou navštívit v době od 10 do 18 hodin.

Rakovnické letní kino promítne horor, komedii či animovaný film

KDY: 24. června až 27. června

KDE: Rakovník

ZA KOLIK: -



Rakovnické letní kino, které veřejnost nalezne v Grillově ulici, si pro milovníky filmů na tento týden připravilo celkem trojici promítání. První z nich si zájemci budou moci užít ve čtvrtek 24. června. To se na plátně objeví druhé pokračování amerického hororu s názvem Tiché místo. O den později, tedy v pátek 25. června, letňák ožije českou komedií Matky, ve které se představí třeba Petra Hřebíčková, Sandra Nováková nebo Vladimír Polívka. Sobotní večer, 26. června, bude patřit animovaným hrdinům Tomovi a Jerrymu, kteří se potkávají v novém celovečerním filmu. Promítání letního kina začíná vždy kolem 21.30 hodin.

Noc sokoloven oslaví v Křivoklátu, připraven je bohatý program

KDY: 25. června, 17:00

KDE: Křivoklát

ZA KOLIK: -

Noc sokoloven si budou moci užít lidé, kteří v pátek 25. června dorazí do křivoklátské sokolovny. Od 17 hodin zde bude pro veřejnost připraven program, který nabídne například výstavu o historii Sokola nebo vyhlášení vítězů lesního běhu Malá křivoklátská 2020. Kromě toho si příchozí budou moci užít různé ukázky ze sokolské aktivity. Cvičenci předvedou různé sportovní aktivity včetně toho, jak se staví lidská pyramida. Chybět nebude ani historický šerm. Na závěr je na programu promítání rodinného filmu, pohoda u táboráku, a nakonec také přespání v sokolovně.

Zhlédněte s dětmi Divokého spirita

KDY: 27. června, 10:00

KDE: sál Tylova divadla - Rakovník

ZA KOLIK: 130 Kč



Když byla Lucky Prescottová malá, její mamince, neohrožené krasojezdkyni, se stala nehoda. Holčička se proto z rodného Miradera, městečka na dohled od Divokého západu, odstěhovala do civilizace, ke starostlivé tetě Coře. Ta se z ní rozhodla vychovat klidné a rozumné děvče, což se ani trochu nepovedlo.

Objevte Aljašku – zemi polární záře a medvědů grizzly

KDY: 27. června od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Aljaška je divočina, země dobrodruhů a zlatokopů. Pokud vás láká vydat se do země neomezeného prostoru, ledovců a bystřin plné lososů, musíte s nána Aljašku. Přes den zde můžete narazit na losy, medvědy baribaly i grizzly, a v noci pozorovat polární zář. Jak se to s túrováním na Aljašce? Kde zaručeně uvidíte grizzly? Jaké období je nejlepší pro návštěvu, tak aby vás nesnědli komáři a ještě jste viděli polární zář? Kde leží město duchů a proč se tam rozhodně vydat, i když musíte napříč největším národním parkem USA? Pozor Anchorage není hlavním městem, hlavní město Aljašky není po zemi dostupné, je možné do něj pouze přiletět anebo připlout. To vše a mnohem více se dozvíte z online přednášky o Aljašce – pravé divočině.

Zabavte děti s Národním muzeem

KDY: Kdykoliv

KDE: NM.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Jestli se zrovna nemůžete vydat do Národního muzea, nevadí. Podívej se do něj s dětmi online z počítače Čekají na vás, a hlavně vaše děti prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzíkem s Fany! Pro děti je připravené Malované muzeum, Muzeohraní, Učení se s muzeem nebo Nakouknutí do muzea.