Hrad Křivoklát ožije dětským dnem v režii Báry Ladrové

KDY: 5. června, 13:00

KDE: Křivoklát

ZA KOLIK: Zdarma

Jako v pohádce si budou připadat děti, které dorazí v sobotu 5. června na hrad Křivoklát. Koná se zde totiž dětský den, jehož tématem budou pohádky. Zábavu obstará Diskotančení oblíbené dětské bavičky Báry Ladrové. „Princeznovské, rytířské, královské a jiné kostýmy jsou vítány,“ vzkazuje Ladrová. Vstupné je zdarma, zábavný hodinový program začíná úderem 13. hodiny.

Vydáte se na Račí dobrodružství?

KDY: Do 27. června

KDE: Rakovník

ZA KOLIK: Zdarma



Pro je děti připraveno “Račí dobrodružství”… hledejte obrázky raků, ze kterých složíte příběh o městu Rakovník. Obrázky raků jsou umístěny v historické části města na viditelných místech (výlohy obchodů, vitríny, vývěsky, okna,…). Naleznete všech 18 raků a složíte příběh o vzniku Rakovníka? Všímejte si v textu u raků vyznačených písmen a složte z nich tajenku. Text si můžete zapisovat do tabulky řešení. Tu naleznete na www.ddmrako.cz.

Najděte inspiraci na novou knihu

KDY: Do 30. června

KDE: Knihovna Rakovník

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava je opravdu vydařená, podílela se na ní spousta lidí, kteří v době covidové popřemýšleli o svém oblíbeném knižním titulu. Ten pak v podobě originální koláže donesli do knihovny a pořadatelé je teď všechny dodané práce vystavujeme v roubence. Zastavte se, nejděte si právě tu svoji oblíbenou knihu nebo se nechte inspirovat ke čtení.

Rakovnický AquapRak už je znovu přístupný veřejnosti

KDY: Od 3. června

KDE: Rakovník

ZA KOLIK: Podle platného ceníku



AquapRak zveřejnil harmonogram, podle kterého otevře svůj areál. Venkovní prostory budou spolu se saunou přístupné od 3. června (čtvrtek 3. června 13:00 – 20:00, pátek 4. června 12:00 – 20:00, sobota 5. června 10:00 – 20:00, neděle 6. června 10:00 – 20:00, pondělí 7. června 13:00 – 20:00, úterý 8. června 13:00 – 20:00, středa 9. června 13:00 – 20:00 a čtvrtek 10. června 13:00 – 20:00). Následně bude od pátku 11. června otevřen celý areál, a to v době od 10:00 do 21:00, jen venkovní bazén bude zavírat ve 20:00. Více najdete na www.aquaprak.cz.

Zhlédněte záznam inscenace v podání dua Dubnička Lahoda

KDY: Možnost zhlédnout do konce srpna

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 111-222 Kč

Dubnička & Lahoda za sebou zanechali pokladnici veselých písniček, komických scének a minimalistické poesie. Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale mizející tradici spojení vtipných písniček a scének vlastním originálním způsobem, aniž by se se zmíněnými ikonami chtěli srovnávat.

Pusťte si online projekci divadelní hry Carmen

KDY: 5. června

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-200 Kč



Bizetova Carmen patří k největším repertoárovým stálicím operních divadel. Libreto napsala zkušená dvojice H. Meilhac a L. Halévy podle novely Prospera Mériméa zpracovávající skutečný příběh. Bizet zemřel tři měsíce po neúspěšné premiéře Carmen a nedožil se tedy jejích pozdějších úspěchů. Carmen na své současníky působila zcela nově, neboť realisticky zpracovává příběh nešťastné lásky dona Josého k cikánce Carmen, která jej vyprovokuje k žárlivosti, když se zamiluje do toreadora Escamilla. José nepustí Carmen na corridu, při níž Escamillo úspěšně vítězí, a zabije ji. Bizetova strhující hudba je inspirována španělskými lidovými rytmy, zejména seguidillou a habanerou. Vedle známých árií a duet mohou diváky zaujmout též velkolepé sborové scény. Hudebního nastudování se v Divadle J. K. Tyla ujal dirigent Jiří Štrunc, režie ředitel Martin Otava.

Co by se stalo, kdyby prase mělo křídla?

KDY: 5. června, 18:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-300 Kč

Nejen ke Dni dětí připravilo Divadlo v Dlouhé speciální dárek – záznam koncertní verze inscenace Kdyby prase mělo křídla, který vznikl u příležitosti 70. narozenin Petra Skoumala v roce 2008. Diváci a posluchači se mohou těšit na deset dětských hitů z per Petra Skoumala, Emanuela Frynty, Pavla Šruta a Jana Vodňanského jako Kolik je na světě, Když tygr jede do Paříže, Když jde malý bobr spát, Kdyby prase mělo křídla a další v podání autorů a herců Divadla v Dlouhé.

Vydejte se do Guatemaly a Belize

KDY: 6. června, 20:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Střední Amerika je nesmírně pestrým regionem, který má své jedinečné kouzlo. Právě zde se nacházejí dnes již dvě zcela odlišné země, které však sdílí určitou míru nebezpečí, stejně jako indiánské památky z dob, kdy této oblasti vládli Mayové. Guatemala si i v 21. století zachovává ráz tradiční země, ve které se setkáte s běžným nošení indiánské módy, praktikování rituálů s příměsí křesťanství či gastronomií, která se po staletí nezměnila. Belize je rádoby moderním státem, kterému nechybí překrásné pláže, skvělé potápěčské lokality, ale i hrubost nočního života či okrajových částí měst (To lze vnímat i ve větších městech Guatemaly, potažmo velké části amerického kontinentu). Anglicky mluvící země se vymyká toliko typické španělštině, jenž pohltila většinu Ameriky na jih od Spojených států. Přednáška Vladimíra Váchala Vám představí obě země z mnoha úhlů pohledu a na skok Vás zavede i do sousedního Hondurasu, kam se lze vydat za dalšími z řady indiánských měst své doby.