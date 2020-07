„V noci, když se setmí, hrad ožívá a vrací se do dob králů a rytířů. Přijďte se setkat s Přemyslem Otakarem II. a jeho současníky, poznejte jeho nejbližší i nepřátele,“ vyzývá hrad s tím, že v hlavních rolích se představí zaměstnanci správy hradu Křivoklát, zámku Hořovice a hosté. Vstupné je 250 korun.

Rakovnické letní kino uvidí filmy 3Bobule a Bourák

KDY: 18. a 19. července, 21:15

KDE: Letní kino, Rakovník

ZA KOLIK: 120 Kč



V pátek budou moci lidé v rakovnickém letním kině zhlédnout třetí pokračování komedie z vinařského prostředí – 3Bobule, ve které se opět na plátno vrátí oblíbení hrdinové Kryštof Hádek, Tereza Ramba a Lukáš Langmajer. Českou komedii uvidí publikum letního kina také v sobotu. Tentokrát se však bude jednat o film Bourák, který je výsledkem spolupráce bratří Trojanů. Vstupné do letňáku je 120 korun.

Fotbalisté budou v Řevničově hrát Memoriál Vladimíra Šrytra

KDY: 18. července, 11:00

KDE: Lícha Aréna Řevničov

ZA KOLIK: ---



Osmý ročník fotbalového turnaje Memoriál Vladimíra Šrytra, ve kterém změří své síly celkem čtyři celky, se koná v sobotu 18. července v Řevničově. Lícha Aréna Řevničov bude hostit zápasy týmů SK Mšecké Žehrovice, Team Legend, Transdev Střední Čechy a domácí SK Sparta Řevničov. Občerstvení bude zajištěno, výkop prvního zápasu turnaje bude v 11 hodin.



Vydají se po stopách slavného operního pěvce Buriana

KDY: 17. července, 17:00

KDE: Před infocentrem, Husovo náměstí, Rakovník

ZA KOLIK: 50 Kč



Městská knihovna Rakovník pořádá v pátek 17. července vlastivědnou vycházku s Romanem Hartlem – Rakovníkem po stopách Karla Buriana. Ti, kdo se budou chtít vycházky zúčastnit, budou mít sraz v 17 hodin, a to před informačním centrem na Husově náměstí. Za účast na vycházce, která bude trvat asi 90 minut, zaplatí 50 korun. „Počet účastníků je omezen, zajistěte si proto si proto svou vstupenku včas,“ vyzývá knihovna s tím, že lístky je možné zakoupit v městském infocentru.

Pětapadesátá výstava fotoklubu Amfora

KDY: do 30. srpna

KDE: Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník

ZA KOLIK: ---



Rabasova galerie v Rakovníku, respektive její Nová síň pod Vysokou bránou, hostí až do 30. srpna již 55. členskou výstavu fotoklubu Amfora. Její vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek. Studio amatérské fotografie založil v polovině šedesátých let Karel Koubek. Za dobu svého působení prošlo fotoklubem sedm desítek fotoamatérů Rakovnicka. Jejich dílo si lidé budou moci prohlédnout ve dnech od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.



