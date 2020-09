Od 12 hodin přizvou na prostranství hudbu různých žánrů Viktorka Zimmermannová a Radka Dědičová, následovat budou koncerty Petičlenného tria (alternative-rock, 15:00) a karlovarské skupiny Crossroad Bross (blues, jazz, pop, 17:00). Na terase roubenky Lechnýřovna začíná program v 10 hodin, a to pohádkou O zlaté rybce. Další pohádka o hradu Krakovci začíná ve 14 hodin. Následuje koncert Blues Hoppers (acoustic blues, 14:00), MP5 a spol (folk, country, 15:00) a koncert Viktorky Zimmermannové a Radky Dědičové (16:00). V neděli pak v rakovnickém letním kině vystoupí od 11 hodin skupina Krajanka.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Městečko čeká posvícení

KDY: 5. a 7. září

KDE: Fotbalové hřiště, Městečko

ZA KOLIK: 100 Kč



Hřiště SK Městečko ožije v sobotu 5. září tradiční posvícenskou zábavou, na které bude zúčastněným hrát skupina Kastelán. Začíná se ve 20 hodin. V pondělí 7. září si pak místní užijí další tradiční akci. Pěkná hodinka se koná taktéž na hřišti, opět bude hrát kapela Kastelán. Začátek je v 15 hodin.

Uvidí představení Příbuzné si nevybíráme

KDY: 6. září, 19:00

KDE: Tylovo divadlo, Rakovník

ZA KOLIK: ---



Publikum Tylova divadla v Rakovníku bude moci v neděli 6. září od 19 hodin zhlédnout představení Příbuzné si nevybíráme. Ve této francouzské komedii hrají například Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra, Jan Čenský, Jana Boušková nebo také Simona Postlerová.

Výstava ukazuje historické kočárky

KDY: do 13. září

KDE: výstavní síň Mansarda, Rakovník

ZA KOLIK: 60 Kč

Kočárky našich maminek a babiček. Tak se jmenuje výstava Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku, kterou lze vidět ve výstavní síni Mansarda v době od 29. května do 13. září. Na návštěvníky zde čekají kočárky ze soukromé sbírky Andrey Švarcové Fořtové z Domoušic. „Sběratelka, jak sama říká, nekupuje kočárky za každou cenu, ale zachraňuje ty, které by jinak skončily na sběrném dvoře,“ uvádí muzeum. Se sbíráním kočárků Švarcová Fořtová začala v roce 2008. „Sama se je naučila renovovat a dávat jim nový život. Nyní jich má asi přes 150. Všechny se k nám do muzea bohužel nevejdou, proto jsme pro vás vybrali alespoň ty nejkrásnější kousky. A samozřejmě neuvidíte jen kočárky výstavu doplní hračky, dětské oblečení, knížky, dětské nádobí a potřeby pro péči o naše nejmenší,“ dodává muzeum.

Výstava lidem přiblíží návrat orla skalního do naší přírody

KDY: 5. září až 31. prosince

KDE: Informační středisko CHKO Křivoklátsko – Křivoklát

ZA KOLIK: volně přístupné



Informační středisko CHKO Křivoklátsko – Křivoklát bude od 5. září do 31. prosince hostit výstavu s názvem Návrat orla skalního do ČR. Výstava veřejnost formou fotografií a jednotlivých příběhů seznámí s projektem, díky kterému je na našem území po více než sto letech orel skalní hnízdním druhem. „Jedná se o jeden z našich nosných ochranářských projektů, jehož přípravy byly zahájeny v roce 2000. Smyslem a cílem projektu bylo vrátit orla skalního jako hnízdní druh do přírody ČR, kde byl na přelomu 19. a 20. století člověkem vyhuben. V současnosti intenzivně monitorujeme dva páry orlů skalních a sledujeme další lokality s pravidelným výskytem tohoto majestátního dravce, který je také součástí našeho státního znaku,“ uvedla ředitelka křivoklátského střediska Jiřina Prošková.