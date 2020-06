Chybět samozřejmě nebude například točená zmrzlina, ledová tříšť, cukrová vata, občerstvení nebo jiné prodejní stánky. Na závěr poutě, v 17 hodin, zahraje přítomným k tanci a poslechu kapela Jako Vidle.

Další víkendové pozvánky

Husův sbor v Lužné si připravil na Noc kostelů pestrý program

KDY: 12. června, 19:00​

KDE: Husův sbor, Lužná​

ZA KOLIK: Volně přístupné



Jedním z míst na Rakovnicku, které se zapojí do letošního ročníku akce s názvem Noc kostelů 2020, bude také Husův sbor v Lužné. V jeho prostorách se uskuteční nejprve od 19 hodin koncert Jirky Štrauba z Lišan. Ten bude zároveň prezentovat také svou knihu Rockové příběhy pro malé rebely. Následně si příchozí budou moci vychutnat meditativní posezení v kostele s osobními modlitbami a varhanní hudbu v podání Zdeňka Sakrýta z Lužné a Zdeňka Fencla z Rakovníka. Akce bude zakončena společnou modlitbou.​

To jsme my v lesním divadle

KDY: 13. června, 20:00​

KDE: Lesní divadlo v Chaloupkách, Šanov​

ZA KOLIK: 80 Kč



Šanovské lesní letní divadlo bude dějištěm představení s názvem To jsme my. „Hru volně inspirovanou divadelními scénkami francouzského humoristy P. H. Camiho, oblíbence Ch. Chaplina, do autorského scénáře převedl Jan Burda za výrazného přispění členů souboru. Camiho styl se blíží bláznivé grotesce,“ uvádí divadlo Náplavka. Za vstupné dají zájemci 80 korun.



Noc kostelů oslaví také v Pavlíkově​

KDY: 12. června, 17:00​

KDE: Kostel sv. Štěpána, Pavlíkov-Skřivaň​

ZA KOLIK: Volně přístupné



V rámci Noci kostelů 2020 budou mít zájemci možnost navštívit také kostel sv. Štěpána, který se nachází v pavlíkovské části Skřivaň. Spolek Skřivaň zde od 17 do 23 hodin bude provozovat prohlídky kostela a kostelní zahrady, na kterých lidé uslyší o současnosti i historii kostela. V 19 hodin si pak navíc příchozí budou moci užít koncert zpěvačky Elizabeth Kozákové za doprovodu španělské kytary v podání Martina Cába. Po koncertu bude následovat společné posezení u ohně.

Luženský festival Coombal se promění v Coombálek

KDY: 13. června, 18:00​

KDE: Na Mlatě, Lužná​

ZA KOLIK: 250 Kč



V Lužné Na Mlatě se letos v červnu přece jen uskuteční hudební festival různých žánrů. Namísto klasického Coombalu však půjde o jeho zmenšenou podobu - Coombálek, jak ho pořadatelé pro letošek nazvali. Celkem se na pódiu vystřídá pět vystupujících, konkrétně DJ Sedloň, Cofee to Help, 7krát3, Fast food orchestra a The Avavists. K dispozici bude také DJ´ s chill out zóna. Vzhledem k omezenému množství účinkujících bude vstát vstupenka pouze 250 korun a kapacita bude letos omezena na 500 osob, do prodeje jde tedy pouze 400 lístků.



