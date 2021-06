Objevujte Svět středověkých her s rakovnickým muzeem

KDY: 18. června - 9. září, út-ne 9:00 - 17:00

KDE: Rakovník

ZA KOLIK: vstupné 60/30/rodinná 120 korun

Interaktivní putovní výstavu Svět středověkých her mohou zájemci zhlédnout v mansardě rakovnického muzea T. G. Masaryka od 18. června do 19. září. Tato výstava představuje bližší představu o tom, jakým hrám naši předkové v rozmezí od 12. do počátku 17. století holdovali a jak moc se tyto hry lišily od her, jimiž zaháníme dlouhou chvíli dnes. Kromě samotných her, které bude možné si za dodržení epidemiologických opatření v muzeu zahrát, budou na výstavě prezentovány také ukázky originálů archeologických nálezů.

Vydejte se na výstavu Marie Smetanové Zahrada otevřená

KDY: Do 11. července, út-ne: 10:00-18:00

KDE: Rabasova galerie Rakovník

ZA KOLIK: 15 Kč



Jak se jeví svět malému dítěti, které ještě nic nezná, neumí věci pojmenovat, neví, k čemu jsou? Jak vypadá svět nezatížen pojmenováním ani tím, jakou mají věci pro nás funkci? Díky těmto malbám sama sobě i divákovi připomínám to, co máme stále před nosem. Žijeme obklopeni krásou, a to ne ve smyslu krásných motivů a výhledů. Ta krása je v barevnosti, která nás provází na každém kroku. Přestože jsou obrazy pojmenovány podle místa vzniku, každý totiž maluji přímo před motivem, hlavním námětem tu není sám motiv, ale motivem je vidění v tom nejběžnějším slova smyslu. Není to žádné vnitřní vidění, patřící jen mně. Je to smyslový vjem, který je vlastní nám všem. Hlavním tématem těchto maleb jsou barevné vztahy v přírodě. Pozorné oko vidí, že v přírodě jsou ty nejdokonalejší barevné kombinace. Vynechávám kresbu, která vždy vede k zobrazování předmětu a k vyprávění. Soustředím se na kompozici, v tomto případě rytmus barevných skvrn a jejich vztahy. Pro toho, kdo se dívá, se stává svět zahradou otevřenou. Pro malířku Marii Smetanovou je okolní svět bohatým zdrojem inspirace, ať už se věnuje figuře, zátiší či malbě v plenéru. Stěžejní je pro ni zachytit prožitek viděného. Klade si otázky týkající se barvy viděných předmětů a ukazuje, že hmotný svět v sobě ukrývá mnohem více barevných tónů, než se na první pohled jeví oku.

V Rakovníku proběhne očkovací půlmaraton

KDY: 18. června, 20:00

KDE: Masarykova nemocnice Rakovník

ZA KOLIK: Zdarma

Proti Covid-19 se mohou bez objednání nechat naočkovat všichni neregistrovaní zájemci, pojištění v ČR, kteří: nemají možnost se registrovat/ z nějakého důvodu přišli o termín svého očkování. Akce je určena primárně pro obyvatele Rakovnicka a přilehlých obcí, starších 16 let. Před a po očkování je vhodné se vyvarovat alkoholu a přinést průkaz pojištěnce (pokud máte).

Vin Diesel se opět vydá na zběsilou jízdu v rakovnickém letním kině

KDY: 18. června, 21:30

KDE: Letní kino, Rakovník

ZA KOLIK: 130 Kč



Letní kino v Rakovníku nabídne v pátek 18. a v neděli 20. června po setmění od půl desáté už deváté pokračování filmu Rychle a zběsile. Dominic Toretto, kterého si opět zahraje Vin Diesel, si myslel, že si konečně bude moci začít užívat klidný život s Letty a synem Brianem, jenže pak se ozvala jeho minulost. V týmu lumpů, kteří se rozhodli ovládnout svět, figuruje i člověk, který je stejně odvážný a nebezpečný jako Dom. A taky skvěle řídí. Koneckonců je to jeho bratr Jakob. Vstupné je 130 korun.

Vydejte se po filmové stezce

KDY: Do 27. června

KDE: Začátek za železničním přejezdem nad Hradcovým mlýnem

ZA KOLIK: Zdarma

Projděte si filmovou stezku a ukažte, že jste odborníci na filmové hlášky. Na trase na vás čeká 40 zastavení, na kterých se pobavíte hláškami z filmů. Mapku trasy naleznete na www.ddmrako.cz. Nezapomeňte si s sebou vzít tužku a rozum do hrsti. Tabulku na vyplnění naleznete u první otázky.