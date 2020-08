Následovat bude II. Turnaj Bílého havrana, vystoupení historického šermu s názvy Zlatý grál a Kruh zrady. Příchozí si budou moci užít také vystoupení kejklířů, dětskou bitvu, šermířskou bitvu nebo možnost vyzkoušení si zbraní a vyfocení se se šermíři. Vstupné je dobrovolné.

Rakovničané na Tyršáku dodatečně oslaví pálení čarodějnic

KDY: 15. srpna, 15:00 až 22:00

KDE: Tyršovo koupaliště, Rakovník

ZA KOLIK: ---



Corona rej. Tak se jmenuje akce, která se uskuteční na rakovnickém Tyršově koupališti v sobotu 15. srpna. Jak už název napovídá, bude se jednat náhradu reje a pálení čarodějnic. V době od 15 do 22 hodin bude na příchozí v areálu čekat bohatý program. Připraveno bude hned 8 tématických stanovišť – parkourové skotačení, anglické lapání nebo třeba výroba lektvarů. Kromě toho si příchozí užijí malování na obličej, pečení buřtů, soutěž o nejhezčí a nejoriginálnější roušku, tombolu, tvořivou dílničku nebo zapálení Corona bakterie. K tanci a posledchu zahrají kapely Fret a Rock Slaves.

Turistický pochod Barrande a trilobit čeká 21. ročník

KDY: 15. srpna, 8:15

KDE: Rakovnicko

ZA KOLIK: 20 (dospělí) a 10 (děti) Kč



V sobotu 15. srpna se uskuteční již jednadvacátý ročník pochodu nesoucího název Barrande a trilobit. Účastníci této akce si budou moci vybrat jednu ze čtyř tras, přičemž každá z nich začíná na jiném místě. Ta první má start na autobusové zastávce v Hřebečníkách, a to od 9:15 do 10 hodin. Lidé při ní urazí celkem 6 kilometrů. Další, 8kilometrová cesta, vede z Újezdce (start 9:20 až 10 hodin). Třetí možnost absolvují turisté z železniční stanice v Pustovětech. Vyrazit odtud budou moci v době od 8:15 do 9:30 hodin, přičemž následně urazí 16,5 kilometru. Čtvrtá, poslední a nejkratší, trasa začíná u Památníku J. Barranda ve Skryjích, měří jen 3,5 kilometru. Za startovné dají dospělí 20 korun, děti pak 10 korun. V cíli na každého čeká diplom, upomínkový předmět, turistická vizitka, dětské soutěže, tombola, opečení přinesených špekáčků či živá hudba.



Koupaliště ožije taneční hudbou

KDY: 14. srpna, 9:00

KDE: Tyršovo koupaliště, Rakovník

ZA KOLIK: ---



Tyršovo koupaliště v Rakovníku bude v pátek 14. srpna hostit první ročník festivalu taneční elektronické hudby AMP Dance Event. „Léto je tak, jak má být. Pojďte si ho užít s námi se spoustou zábavy, letními koktejly, drinky, pořádnou náloží skvělé hudby, přírodním koupalištěm, které přijde v horkém srpnovém počasí vhod. Nezapomeňte si plavky,“ vyzývají organizátoři. Hudební program začíná ve 13 hodin.

Děti se vydají v noci do lesa

KDY: 14. srpna, 16:00

KDE: Klub DDM, Rakovník

ZA KOLIK: 100 Kč



Dům dětí a mládeže Rakovník pořádá v pátek 14. srpna akci s názvem Noční les. Jedná se o dobrodružnou podvečerní výpravu do křivoklátských lesů, která bude završena přespáním v DDM. Zahájení je v pátek v klubu DDM v Dvořákových sadech, a to v době od 16 do 16.30 hodin. Cena zahrnující večeři, snídani pití a dopravu je 100 korun.



