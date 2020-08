Projekce filmů se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím USA, které nad akcí rovněž poskytlo záštitu. Uvidíte například filmy jako Bonnie a Clyde, Talentovaný pan Ripley, Cizinci ve vlaku Alfréda Hitchcocka, Modrý samet a Zběsilost v srdci od režiséra Davida Lynche, Posedlost od Luigi Viscontiho, Kouzelný dům od Otakara Vávry nebo i Takoví normální zabijáci či nový film Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Filmy jsou uváděny v původním znění. Zahraniční filmy budou mít české titulky.

Rockchmele v Kolešovicích

KDY: 22. srpna, 19:00

KDE: Kulturní dům, Kolešovice



Pořádnou porci muziky nabídne letošní ročník akce Rockchmele návštěvníkům kolešovického kulturního domu. Příchozí si totiž v sobotu 22. srpna budou moci vyslechnout vystoupení hned trojice kapel – Cumbal Most, Kiks Kačice a Radiator Klatovy. První tóny bude moci veřejnost slyšet úderem 19. hodiny.

Dva koncerty v Lechnýřovně

KDY: 20. a 25. srpna, 19:00

KDE: Terasa Lechnýřovny, Rakovník



Dvojice zajímavých akcí se ve druhé polovině srpna uskuteční na terase rakovnické roubenky Lechnýřovna. Nejprve si zde veřejnost bude moci ve čtvrtek 20. srpna vychutnat šansonový večer. Od 19 hodin příchozím zazpívá duo Markéta Burešová a Petra Bílková. To v úterý 25. srpna na terase vystoupí Ivo Jahelka, kterého veřejnost zná jako zpívajícího právníka. Začátek koncertu je taktéž v 19 hodin. Vstupenky na obě akce si mohou zájemci koupit v městském infocentru. V případě první akce stojí lístky v předprodeji 150 korun (na místě 200), na druhou akci pak 200 korun (na místě 250).

14. Mistrovství v ručním česání chmele

KDY: 22. srpna, 12:00 - 22:00

KDE: farma u Kutílků, Přílepy č.p. 66

Přijďte na tradiční akci, kdy poznáte nefalšovanou atmosféru staročeských sklizní chmele. Akce začíná ve 12 hodin prezentací, samotné ruční česání na chmelnici odstartují ve 13.00 a potrvá do 16.00 hodin. Vyhodnocení se bude konat v 17.00 hodin a poté se můžete zúčastnit posezení s hudbou "Kolešovická country music". Akce končí ve 22.00 hodin.

Šanovská pouť

KDY: 22. srpna, od 16:00

KDE: Šanov, náves



Na návsi budou jako vždy tradiční pouťové atrakce, k poslechu a tanci zahraje skupina Skalanka. Občerstvení samozřejmě zajištěno.

55. výstava fotoklubu Amfora

KDY: do 30. sprna

KDE: Rabasova galerie, Rakovník



Proč přijít: Rabasova galerie v Rakovníku, respektive její Nová síň pod Vysokou bránou, bude hostit až do 30. srpna hostit již 55. členskou výstavu fotoklubu Amfora.Studio amatérské fotografie založil v polovině šedesátých let Karel Koubek. Za dobu svého působení prošlo fotoklubem sedm desítek fotoamatérů Rakovnicka. Jejich dílo si lidé budou moci prohlédnout ve dnech od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.

Výstava modelů hradů a zámků​

KDY: do 6. září​

KDE: Vlastivědné muzeum Jesenice​



Jesenické muzeum, které je pobočkou Muzea T. G. M. v Rakovníku, hostí prodejní výstavu papírových modelů hradů a zámků z dílny Ivana Zadražila. Ta je doplněna ještě o modely automobilů a panenek. „Autor dává přednost výtvarnému zpracování, které převládá nad technickou stránkou modelu. Nebojí se barevnosti ani zjednodušení a modely jsou po sestavení velmi realistické,“ uvádí muzeum na adresu Ivana Zadražila.​

V Roubence je výstava o Karlu Burianovi

KDY: do 16. srpna

KDE: Roubenka Lechnýřovna, Rakovník



Roubenka Lechnýřovna, jež je součástí Městské knihovny Rakovník, už je opět otevřená veřejnosti. Přístupná je od pondělí do neděle, a to v době od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na novou výstavu věnovanou Karlu Burianovi, světoznámému pěvci z Rousínova. „Na jevišti i v soukromí vyznával Karel Burian heslo „Raději tři roky lvem než třicet kotětem. Syn truhláře z Rakovnicka zářil na počátku 20. století mezi největšími hvězdami operních scén. Svět mu ležel u nohou. Potom však do jeho života i kariéry zasáhla tragická smrt jeho životní lásky,“ uvádí organizátoři výstavy.

Výstava ukazuje historické kočárky

KDY: Do 13. září

KDE: výstavní síň Mansarda, Rakovník



Kočárky našich maminek a babiček. Tak se jmenuje výstava Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku, kterou lze vidět ve výstavní síni Mansarda. Na návštěvníky zde čekají kočárky ze soukromé sbírky Andrey Švarcové Fořtové z Domoušic. „Sběratelka, jak sama říká, nekupuje kočárky za každou cenu, ale zachraňuje ty, které by jinak skončily na sběrném dvoře,“ uvádí muzeum. Se sbíráním kočárků Švarcová Fořtová začala v roce 2008. „Sama se je naučila renovovat a dávat jim nový život. Nyní jich má asi přes 150. Všechny se k nám do muzea bohužel nevejdou, proto jsme pro vás vybrali alespoň ty nejkrásnější kousky. A samozřejmě neuvidíte jen kočárky výstavu doplní hračky, dětské oblečení, knížky, dětské nádobí a potřeby pro péči o naše nejmenší,“ dodává muzeum.

Rozhledna u Nového Strašecí

KDY: Úterý až neděle, 9:00 až 17:00 (od července)

KDE: Mackova hora u Nového Strašecí​

ZA KOLIK: 20 Kč, studenti, senioři a děti platí 10 Kč

Rozhledna na Mackově hoře u Nového Strašecí je dobrým tipem na víkendový výlet. Lidé ji mohou ještě do konce června navštívit v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin, v červenci a v srpnu od úterý do neděle ve stejném čase. Obsluhu rozhledny Igora Šulce lze kontaktovat na čísle 603 449 663. Otevření pro skupiny minimálně s osmi osobami mimo otvírací dobu lze domluvit telefonicky.