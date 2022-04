BENEŠOVSKO

Oslavte Velikonoce ve Včelím světe s programem plným zábavy

Kdy: 15. dubna, 10:00–16:00

Kde: Včelí svět, Hulice

Za kolik: 60 korun

Včelí svět Hulice chce oslavit Velikonoce se svými fanoušky a proto připravil pro zájemce na pátek 15. dubna od desáté do šestnácté hodiny zábavný program – zdobení kraslic včelím voskem, pletení velikonoční pomlázky, tvoření velikonočních zápichů a ozdob. Vstupné je 60 korun. Přijďte oslavit svátky jara do Včelího světa! A když už tam budete, tak si můžete nakoupit v medovém obchůdku. Najdete v něm bohatou nabídku medů, medových cukrovinek, kvalitních medovin, kosmetiky z včelích produktů a odborné i dětské literatury.

Dům dětí a mládeže pořádá tradiční Velikonoční přespávačku

Kdy: 14. a 15. dubna, 17:00

Kde: DDM, Benešov

Za kolik: 200 korun



Pro holky i kluky od první po devátou třídu je tady opět tradiční Velikonoční přespávačka v Domě dětí a mládeže Benešov. Ve čtvrtek 14. a pátek 15. dubna čekají na ně v klubovně DDM nejrůznější hry, soutěže, ale také výroba jarní dekorace a samozřejmě oblíbené přespání v DDM Benešov. S sebou je potřeba vzít si přezuvky, spací pytel, polštářek, karimatku, hygienické potřeby a ručník, věci na spaní, láhev na pití, nůžky, pastelky nebo třeba fixy. V ceně 200 korun je zahrnuta jako vždy večeře, snídaně, svačina, materiál, odměny a další. Na akci je třeba se přihlásit.

Zasoutěžte si o netradiční kraslici

Kdy: 17. dubna, 13:00–17:00

Kde: Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou

Za kolik: Zdarma

Hrad a muzeum Týnec nad Sázavou připravilo na neděli 17. dubna tradiční Velikonoce na hradě. Těšit se můžete na dílničky pro děti, minitržiště, zdobení vajíček, pletení pomlázek. Chybět nebude ani soutěž s názvem: Netradiční kraslice. Zapojte se do soutěže a doručte vytvořenou kraslici do Městského muzea do 13 hodin. V 16 hodin vyhlášení 3 vítězů, ti budou oceněni dárkovým balíčkem.

BEROUNSKO

Poznejte Beroun s průvodcem berounského muzea

Kdy: 15. dubna, 9:30

Kde: Beroun

Za kolik: -

Chcete se seznámit s Klepáčkem, skřítkem z nejznámější berounské pověsti? Objevit kamenické značky na Pražské bráně nebo zkameněliny na portálu Jenštejnského domu? Obeznámit se s historií města? Muzeum Českého krasu připravilo na pátek 15. dubna komentovanou procházku městem s názvem Krok za krokem Berounem. Průvodce vám při ní odhalí i málo známé skutečnosti z dějin našeho královského města. Turistům přiblíží Beroun a jeho příběhy, místním ukáže město tak, jak ho neznají! Nečeká Vás záplava dat, ale spíše střípky toho nejzajímavějšího z bohatých dějin Berouna. Pro děti je připravena speciální prohlídka se zaměřením na berounské pověsti, strašidla a záhady.

V Tmani pořádají velikonoční zábavu

Kdy: 16. dubna, 20:00

Kde: Kulturní dům, Tmaň

Za kolik: 120 korun



K svátkům patří zábava a na jednu Velikonoční taneční můžete zavítat v sobotu 16. dubna do Kulturního domu Tmaň. K tanci a poslechu hraje Woody Band, nebude chybět bohatá tombola.

BOLESLAVSKO

Vydají se po stopách beránka

Kdy: 16. až 24. dubna

Kde: Sokolovna, Benátky nad Jizerou

Za kolik: Zdarma

Sokol Benátky nad Jizerou připravil pro příznivce pohybu Velikonoční sokolskou cestu „Po stopách beránka“. Samoobslužná cesta začíná a končí u sokolovny, kde si účastníci vyzvednou mapky a všechny instrukce ke sbírání indicií do tajenky a odevzdají vyplněné tajenky. S sebou je nutné mít tužku. Z odevzdaných správných odpovědí bude vylosováno 25 šťastlivců, kteří získají odměnu. Ti budou o výhře informováni e-mailem nebo textovou zprávou. Trasa stezky není bohužel vhodná pro kočárky.

Naučí se koťátko mňoukat?

Kdy: 16. dubna, 15:00

Kde: Městská kulturní zařízení, Bělá pod Bezdězem

Za kolik: 50 korun



Do Městských kulturních zařízení zavítá Divadlo Úsměv s veselou loutkovou pohádkou Jak koťátko zapomnělo mňoukat. V něm se děti dozví, jak to bylo s koťátkem, které nedávalo pozor, co mu říká maminka a zapomnělo, jak si má správně říci o mlíčko. A tak se ptá všech kolem, aby mu pomohli. Pomohou děti?

Hrnčířský dvůr se oblékne do velikonočního kabátku

Kdy: Do 18. dubna, 10:00

Kde: Hrnčířský dvůr, Zvířetice

Za kolik: 75/50 korun

Zvířetický Hrnčířský dvůr zve na Velikonoční výstavu s doprovodným programem. Denně od 10 do 17 hodin bude možné si prohlédnout velikonoční kraslice ze sbírky Lenky Volkové, Aleny Polákové, Vlasty Lennerové a z depozitáře Hrnčířského dvora, krojované panenky Hany Peroutkové, velikonoční dekorace a živá zvířátka. Každý den bude připraven také doprovodný program, ve formě dílen zdobení kraslic a pletení pomlázek s vystavujícími řemeslníky. Chybět samozřejmě nebude ani oblíbený tematický fotoateliér.

KLADENSKO

Zahrajte si šipky v hrdlívské hospůdce

Kdy: 15. dubna, 17:00

Kde: Hospoda Pod lipami, Hrdlív

Za kolik: Startovné 100 korun

Příznivci šipkařského sportu, pozor! V pátek 15. dubna od 17 hodin začíná velký šipkařský turnaj. „Vypadá to na velkou účast okolo čtyřiceti lidí, házet se bude na čtyřech terčích, ceny a občerstvení budou bohaté,“ lákají zájemce pořadatelé akce. Předregistrovat se můžete přímo na baru hospody Pod lipami v Hrdlívi nebo pomocí SMS zprávy na telefonním čísle 736 151 368. Startovné činí 100 korun na osobu. Hrát se bude kategorie 501 DO.

Pašije: Velikonoční příběh zavítá do Slaného

Kdy: 15. dubna, 18:00

Kde: Husův dům, Slaný

Za kolik: -



"Těšíme se, že se na Velký pátek budeme moci spolu setkat v Husově domě a spoluprožít velikonoční radost při koncertu, jímž nás provedou Richard Pachman a Dita Hořínková. Srdečně zveme," lákají organizátoři akce.

Kdo upeče nejlepší velikonoční nádivku?

Kdy: 16. dubna, 17:00

Kde: Restaurace Sokolovna, Kvíček

Za kolik: -

V sobotu proběhne v prostorách restaurace Sokolovna ve Kvíčku soutěž o nejlepší velikonoční nádivku. Pro soutěžící je připraveno 15 cen, přihlášky do soutěže je možné podávat přímo v restauraci. K pohodě soutěžících, porotců a dalších hostů zahraje kapela Plachťáci.

Senioři, je tu pro vás taneční odpoledne

Kdy: 17. dubna, 14:00

Kde: Restaurace U Zlatého selátka, Kladno

Za kolik: 50 korun



Statutární město Kladno a primátor Mgr. Milan Volf Vás zvou na Taneční odpoledne pro seniory. Přijďte se pobavit a zatančit si do restaurace U Zlatého selátka. K tanci a poslechu zahraje a zazpívá Veselá trojka. Vstupné: 50 Kč, předprodej vstupenek v Městském informačním centru (T.G. Masaryka 499).

Velikonoce promění zámeckou zahradu

Kdy: 14. až 18. dubna 8:00–21:00

Kde: Zahrada Kladenského zámku

Za kolik: Zdarma

Zahrada Kladenského zámku ožije ve dnech 14. až 18. dubna Velikonocemi, přičemž se tam například zabydlí zajíčci. „Na malé návštěvníky bude čekat velikonoční hádanková cesta, zakončená odměnou. Knížky, které budou naši nejmenší k hádankovému dobrodružství potřebovat, si můžete vyzvednout v Městském informačním centru,“ uvedlo město. V sobotu 16. dubna si navíc návštěvníci budou moci užít od 15 hodin vystoupení skupiny Pískomil se vrací, následovat bude dětská diskotéka. Od 17.45 hodin vystoupí kapela Keks. Vstup je volný. Zahrada je ve zmíněných dnech otevřena v době od 8 do 21 hodin.

KOLÍNSKO

V Kounicích na vás čeká minijarmark s dílničkami

Kdy: 16. dubna, 13:00

Kde: Park na náměstí, Kounice

Za kolik: Vstup zdarma, dílničky 50 korun

Sdružení výtvarníků vás zve na tradiční velikonoční Minijarmark s dílničkami. Čeká vás motání svíček, drátování zvířátek, věnce, textil a malování na kameny.

Kino v Českém Brodě: Komedie i fantasy

Kdy: 16. dubna, 19:00 a 17. dubna, 15:00

Kde: Kulturní dům Svět, Český Brod

Za kolik: 99/129 korun



Milovníci filmů si v českobrodském Kulturním domě Svět o víkendu užijí komedii i fantasy film. V sobotu na vás od 19 hodin čeká zbrusu nová česká sportovní komedie z fotbalového prostředí Vyšehrad: Fylm. V neděli od 15 hodin se pak přesenete do světa kouzelníků prostřednictvím filmu Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství.

Hledejte velikonoční vajíčko

Kdy: Do 19. dubna

Kde: Podskalí u mostu, Kouřim

Za kolik: Zdarma

Město Kouřim udržuje tradice a proto připravilo 19. ročník akce Hledáme velikonoční vajíčko aneb individuální toulání krajinou dýchající historií v čase Velikonoc. Trasa začíná v Podskalí u mostu, je sjízdná i pro kočárky. S sebou si vezměte papír a psací potřeby, na trase jsou různé úkoly. Odpovědi na ně si zapisujte a následně pošlete na e-mailovou adresu soutez@mestokourim.cz. Každý úspěšný koledníček, který pošle odpovědi do 19. dubna, získá velikonoční cenu.

Zatancujte si na hasičské zábavě

Kdy: 16. dubna, 20:00

Kde: Sál Na Střelnici, Kouřim

Za kolik: 100 korun



Sbor dobrovolných hasičů Kouřim vás srdečně zve na Velikonoční hasičskou zábavu, která se koná v sále Na Střelnici. K tanci a poslechu zahraje kapela J. B. Band. Chybět nebude tombola.

Užijte si Velikonoce v kouřimském skanzenu

Kdy: Denně do 24. dubna, 10:00–16:00

Kde: Muzeum lidových staveb, Kouřim

Za kolik: 40/80 korun

Do 24. dubna jsou ve všech objektech kouřimského Muzea lidových staveb hlavním tématem Velikonoce. V jednotlivých stavbách naleznete tematické instalace podle zvyků, které přibližují tradice a obyčeje na české vesnici. V době hlavních svátků pracovníci muzea oživí v rámci národopisných pořadů i méně známé zvyklosti - chození s Jidášem, pašijové hry a vyprávění. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet pletení pomlázek či zdobení kraslic pod vedením zkušených a vlídných lektorů. Kdo chce poznat lidové obyčeje spojené s Velikonocemi, má ideální příležitost seznámit se s nimi v kouřimském skanzenu, kde je program věnován velikonočním svátkům. Do 24. dubna je ve všech objektech muzea připravena tematická instalace Velikonoční čas. Na Velký pátek (15. dubna) se prý otevírají skály s poklady. Skála v kouřimském skanzenu není, pokladem, který zde mohou návštěvníci získat jsou dovednosti pletení pomlázek z vrbového proutí či zdobení kraslic tradičními technikami. Během Bílé soboty (16. dubna) se návštěvníci seznámí s nepříliš známou tradicí obchůzky Chození s Jidášem, kterého doprovázejí chlapci s hrkačkami a řehtačkam. Boží hod velikonoční (17. dubna) je pak dnem, kdy ve skanzenu mohou děti vyzkoušet lidové hry - cvrnkání kuliček, koulení vajec, tlučení špačků, honění obruče, ale i další dětské hry spojené s různými říkankami. Návštěvníky čeká vystoupení lidových písní a tanců folklorního souboru Lipka.

Připomeňte si Zapomenutou vůni střelného prachu

Kdy: Do 29. května

Kde: Regionální muzeum v Kolíně, Veigertovský dům

Za kolik: 70/150 korun



Výstavní projekt nepředstavuje zbraň jako nástroj agrese, ale jako velmi zajímavý a krásný předmět užitého umění. Hlavní myšlenkou je prezentovat vývoj palných zbraní v souvislosti s genialitou a umem dávných řemeslníků, ukázat významné mezníky vývoje palných zbraní, ale také slepé vývojové větve, zajímavosti, rarity. Současně chce výstava poukázat na puškařské řemeslo, které právem zaujímalo výsadní postavení a bylo vždy řemeslem uměleckým. Časové rozmezí 15. – pol. 19. století odpovídá době používání černého střelného prachu, jehož téma celou výstavou prostupuje.

KUTNOHORSKO

Umělkyně vystavuje Psokoně a jiné příšery

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Za kolik: -

V Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory si můžete ještě do konce dubna prohlédnout výstavu Andrey Baštýřové Psokůň a ti druzí. Umělkyně vytvořila použitím různých technik typologii 33 nejrůznějších příšer, nejčastěji zvířecích kříženců s vlastní psychologií, s nimiž systematicky pracuje již několik let. V rámci vlastních prezentací je sestavuje do nejrůznějších instalací nebo je převádí z média do média a zkoumá možnosti transpozice. Mezi její první prezentace po absolutoriu patřila v roce 2018 účast na výstavě Ten kdo chodí kolem v MeetFactory – Mezinárodním centru současného umění v Praze.

Připomenou si umučení Krista

Kdy: 15. dubna, 21:00

Kde: Park pod Vlašským dvorem, Kutná Hora

Za kolik: Zdarma



Netradiční modlitba křížové cesty vypráví pašijový příběh o umučení Krista. Meditativní setkání se uskuteční na Velký pátek, kdy si křesťané tyto nejdůležitější velikonoční události připomínají. Terasy parku pod Vlašským dvorem se stanou dějištěm Kristova odsouzení, strastiplné cesty na popraviště a smrti, která navždy změnila celý svět. Četba biblických úryvků a rozjímavých komentářů, doplněná hudbou nabízí možnost se nad těmito událostmi zamyslet a připravit se tak na radostný vrchol Velikonoc, neděli Vzkříšení

Na Sedlecké pouti každý rád se kroutí

Kdy: 15.–18. dubna

Kde: Kutná Hora-Sedlec

Za kolik: -

Je tady opět tradiční Sedlecká pouť a to od 15. do 18. dubna. Sedlecká pouť je jednou z největších poutí v republice a každoročně láká tisíce návštěvníků. Z pestré nabídky atrakcí doplněné o nejrůznější sladké i slané dobroty si vybere i nejnáročnější zákazník.

MĚLNICKO

Pop-rock party na Zelený čtvrtek zve milovníky hudby a tance

Kdy: 14. dubna, 19:00

Kde: Na Krétě, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 100 korun

K tanci a poslechu bude Na Krétě hrát živá kapela písničky od známých interpretů. Na programu budou hity kapel a zpěváků Kabát, Rybičky 48, Mandrage, Chinaski, Tomáše Kluse, Kraussberry, Queen, Beatles, Adelle, Amy Winehouse, Katty Perry, Lady Gaga, Pink a mnoho dalších. A protože se akce koná na Zelený čtvrtek bude nedílnou součástí zelené pivo. Pro odvážnější návštěvníky je doporučený zelený dress code. Koupit a rezervovat vstupenky je možné na e-mailové adrese hrdinovam@seznam.cz nebo na telefonním čísle 607 506 316.

Mydlárnou bude znít punk a folk

Kdy: 15. dubna, 21:00

Kde: Stará Mydlárna, Mělník

Za kolik: 150 korun



Klub Stará mydlárna přivítá dva interprety, kteří návštěvníky potěší svou hudbou. Prvním z nich je folk-acoustic zpěvák z Vinoře Petr Mašín, druhým pak punk-rocková kapela Resume z Prahy. Tato tříčlenná formace je na scéně již od roku 2014 a přináší přímočarost, údernost i melodičnost.

Nadějní autoři mohou soutěžit

Kdy: Do 30. května

Kde: Kralupy nad Vltavou

Za kolik: Zdarma

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje autorskou literární soutěž v rámci 27. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích. do 18 let a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěných ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. září.

V kině potkáte fotbalistu Laviho, Albuse Brumbála nebo Sonica

Kdy: 15. až 17. dubna

Kde: Kino Vltava, Kralupy nad Vltavou

Za kolik: 130/140 korun



Program kina Vltava o velikonočním víkendu přináší filmy pro malé i velké, pro milovníky akce, komedie i dramatu. V pátek bude víkend zahájen 3. dílem nové ságy z kouzelnického světa J. K. Rowlingové Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (17:00) a thrillerem z vikingského prostředí s velkolepým obsazením Seveřan (20:00). V sobotu bude kino patřit animovanému filmu Zlouni (14:30), rodinné komedii Ježek Sonic 2 (17:00) a české komedii vycházející ze seriálu z fotbalového prostředí Vyšehrad: Fylm (20:00). V neděli si diváci zopakují Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství (14:30) a Vyšehrad: Fylm (17:00). Navíc bude zařazen komiksový film z dílny Marvel Morbius (20:00) s Jaredem Letem v titulní roli.

NYMBURSKO

Velikonoce ožijí v ateliéru Kuba

Kdy: 16. a 18. dubna, 10:00

Kde: Lesní ateliér Kuba, Kersko

Za kolik: -

Lesní ateliér Kuba zve na Velikonoční výstavu, na níž mohou návštěvníci vidět a případně zakoupit keramické zajíce, beránky, slepice a mnoho dalších veselých figurek z místní produkce. Od dalších šikovných řemeslníků z Čech a Moravy jsou na výstavě také užitková keramika, dřevěné řehtačky a mnoho dalších jarních dekorací, včetně největšího výběru kraslic. Navíc si budou v sobotu návštěvníci moci vyrobit originální šperk z korálků. A na Velikonoční pondělí ochutnají místní vaječný koňak.

Projděte si výstavu s autorem

Kdy: 16. dubna, 16:00

Kde: Galerie Ludvíka Kuby, Poděbrady

Za kolik: Zdarma



Již podruhé si mohou zájemci o umění projít výstavu Arcade v Galerii Ludvíka Kuby s jejím autorem Pauserem a kurátorkou Romanou Junkerovou. Díla jsou plná vzpomínek, fragmentů digitálních technologií a elementů vycházejících z klasických uměleckých děl. Svou tvorbou pak poukazuje například i na paradox světa konzumu a luxusu.

Statečný rytíř se předvede divákům v kině v Sadské

Kdy: 16. dubna, 15:00

Kde: Kino, Sadská

Za kolik: -

Divadelní spolek Klicpera Sadská připravil premiéru pohádky O statečném rytíři. Autorsky a v pohostinské režii se na pohádkovém příběhu podílí Tomáš Čivrný. „V dětství se mi moc líbila filmová pohádka O statečném kováři s Pavlem Křížem v hlavní roli, která vznikla na motivy příběhu Boženy Němcové Neohrožený Mikeš. Na tomto půdorysu jsem se rozhodl vystavět novou hru. Celý náš realizační tým chce divákům hlavně nabídnout silný a výpravný příběh o statečnosti, lásce, ale i zradě, která se může objevit v místech, kde bychom to vůbec nečekali,“ uvedl režisér. Premiéra se uskuteční na jevišti kina v Sadské.

Do křesla pro hosta usedne herečka Tereza Kostková

Kdy: 14. dubna, 19:00

Kde: Lázeňská kolonáda, Poděbrady

Za kolik: 99/79 korun

Dubnové křeslo pro hosta bude patřit Tereze Kostkové. Herečku, dceru Petra Kostky a Carmen Mayerové, je v poslední době možné vidět jako spolumoderátorku taneční show StarDance, kterou uvádí s Markem Ebenem. Kromě moderování si zahrála v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Pojišťovna štěstí nebo Cesty domů.

PŘÍBRAMSKO

Tradiční sedlecko-prčický půlmaraton doplnili o dětský závod

Kdy: 15. dubna

Kde: Sedlec-Prčce

Za kolik: -

Druhého ročníku sedlecko-prčického půlmaratonu doplněného závodem na 10 km a během pro děti, který pořádá TJ Sokol Sedlec-Prčice, se můžete zúčastnit v pátek 15. dubna. Startovní výstřel zazní přesně v deset hodin. Účastnit se může každý. Na startu i na trati, na místech občerstvení panuje přátelská atmosféra, kdy se závodníci podporují navzájem v nadšení z každého závodníka, který doběhne do cíle. Dětského závodu se pak může zúčastnit příchozí dítě do 15 let. Dětské trasy budou připraveny přímo v blízkosti areálu.

Na sváteční víkend připravili Rožmitálské Velikonoce s párou

Kdy: 15.–17. dubna

Kde: Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: -



Na Rožmitálské Velikonoce s párou se můžete těšit o svátečním víkendu 15. až 17 dubna. Hlavním lákadlem budou jízdy historickým parním vlakem z Rožmitálu p. Tř. do Březnice a zpět a v sobotu odpoledne se mohou cestující vydat historickým vlakem dokonce až do Blatné. Na vlakovém nádraží bude připravena výstava o historii místní lokálky, ukázka historické dopravní techniky, pro návštěvníky jsou připraveny komentované prohlídky lokomotivy a další program. Více na www.rozmitalptr.cz.

Svou Levitaci vystavuje Lubomír Typlt v Galerii Františka Drtikola

Kdy: Do 29. května

Kde: Galerie Františka Drtikola, Příbram

Za kolik: -

Výstavu obrazů Lubomíra Typlta pod názvem Levitace můžete v Galerii Františka Drtikola Příbram zhlédnout do 29. května. Ve svém díle malíř zpřítomňuje obrazy generačního pocitu, který nahlíží jako cyklicky se vracející epos, v němž se sčítají zkušenosti z období totality a z neméně náročné společenské svobody.

RAKOVNICKO

Zahájí výstavu obrazů

Kdy: 14. dubna, 16:00

Kde: Rabasova galerie, Rakovník

Za kolik: -

Výtvarná skupina Naplech bude vystavovat v Rabasově galerii smaltované obrazy. Výstava bude slavnostně zahájena 14. dubna v 16 hodin ve Výstavních síních Rabasovy galerie ve Vysoké ulici. Uvádět akci bude Veronika Krülle Kotoučová, Ph.D. a svou vlastní tvorbu zde zahraje Robert Rambousek. Výstavu je možné navštívit do 12. června denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Výstava představí Krvavý román i jeho autora Josefa Váchala

Kdy: Do 27. května

Kde: Samson Cafeé, Rakovník

Za kolik: -

Samson Cafeé zve na na putovní výstavu Regionálního muzea v Litomyšli Krvavý román Josefa Váchala. Výstava je věnována nejznámějšímu tisku Josefa Váchala (18841969), Krvavému románu, který vydal v roce 1924 v nákladu 17 exemplářů. Představuje dnes slavného grafika, malíře, mystika a spisovatele Josefa Váchala a sbírku jeho „krvavých“ kolportážních románů. Především se ale věnuje knize, kterou Váchal, inspirován tímto druhem literatury, napsal z části jako rádoby odbornou knihu, z části jako autorský román. Součástí výstavy je také faksimile Krvavého románu Josefa Váchala.