Na místě bude připravena prvorepubliková módní přehlídka, ukázka boxu, vystoupení skupiny Veteráni nebo představení Divadla M z Duchcova. Z náměstí se auta následně v poledne přesunou spanilou jízdou až na Bucek. Tam bude pokračovat další program, a to až do pozdních večerních hodin. Například Lucie Třešňáková zúčastněným zazpívá písně Ivety Bartošové, taneční zábavu obstará skupina V Pantoflích. Zlatým hřebem bude koncert Ilony Csákové. Celodenní vstupné je 150 korun.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Country v sobotu rozezní Šanov, vystoupí hned pětice skupin

KDY: 29. srpna, 15:00

KDE: Lesní divadlo Šanov

ZA KOLIK: 200 Kč



Fandové hudebního stylu country by si měli do svým kalendářů zapsat 29. srpna. Právě v sobotu se v lesním divadle v Šanově totiž uskuteční akce s názvem Šanov v rytmu country. V rámci tohoto malého festivalu si příchozí budou moci vyslechnout písničky v podání hudebních skupin New Rebels, Michal Tučný Revival Plzeň, Gladly S. W., Žížeň Band nebo Old Band Plzeň. Vstupenky stojí 200 korun, v případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do hospody U Doutníka.

Rozloučení s prázdninami provází různý sport a pohádková cesta

KDY: 29. srpna, 14:30

KDE: Workoutové hřiště pod kempem, Jesenice

ZA KOLIK: ---



Kulturní komise při Městském úřadu Jesenice pořádá Rozloučení s prázdninami. Akce začne slavnostním otevřením workoutového hřiště pod kempem s exhibicí klubu Street workout Rakovník. O půl hodiny později si na své přijdou zejména děti, jelikož se koná pohádková cesta. Od 16 hodin začne tenisová akademie Jana Váni. Jedná se o trénink s profesionálním trenérem na multifunkčním hřišti. Klub Ještěrky Jesenice si pro změnu připravil orientační běh a turistický závod pro rodiče s dětmi. Celé odpoledne bude navíc hrát kapela Nejdem.

Na Hůrce se uskuteční soutěže a vystoupí také kouzelník

KDY: 29. srpna, 16:30

KDE: Na Hůrce, Pavlíkov

ZA KOLIK: ---



Spolek žen Pavlíkov ve spolupráci s úřadem Pavlíkov pořádá akci s názvem Konec prázdnin. Ta se uskuteční v Pavlíkově Na Hůrce. Od 17 hodin se příchozí mohou těšit na sportovní ukázku. Následovat budou až do 19 hodiny nejrůznější soutěže pro nejmenší účastníky a kouzlení pro děti i dospělé. Od 19 hodin se přidá hudba k poslechu a po setmění následuje závěrečná ohňová show. Během celého programu je zajištěno občerstvení. Nebude chybět pivo a limonády. V malém stánku lidé najdou klobásy a jiné dobroty.

Na Křivoklátě se konají sokolnické ukázky a šermířská vystoupení

KDY: 29. a 30. srpna

KDE: Hrad Křivoklát

ZA KOLIK: 60 Kč



Poslední prázdninové sokolnické ukázky a šermířská vystoupení na Křivoklátě se uskuteční o víkendu 29. a 30. srpna. Návštěvníci hradu se mohou těšit na šermířskou skupinu Tartas a sokolnické ukázky, o které se postará František Kunc. Letos se mohou těšit také na krásná taneční vystoupení, která doplní denní program na prvním hradním nádvoří. Skupina Tartas pochází z České Třebové a jejího okolí. V jejich řadách lze najít zástupce několika generací, kteří jsou do svého řemesla skutečně zapálení a společně se již více než 15 let věnují opravdovému historickému šermu. Setkat se příchozí mohou i s šermířskou skupinou Regius. Chybět nebude ani zkušený sokolník František Kunc se svými svěřenci a zazní i odborný výklad. Vstupné na nádvoří je šedesát korun, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Na rakovnickém koupališti bude rodinný food festival

KDY: 29. srpna, 10:00

KDE: Tyršovo koupaliště, Rakovník

ZA KOLIK: 100 Kč



Rozmanité druhy jídla provoní v sobotu 29. srpna rakovnické Tyršovo koupaliště. Od 10 hodin se zde totiž uskuteční rodinný food festival s názvem Papů fest. „Těšit se můžete na osobnosti české gastronomie, na jídla z celého světa, na food trucky a tak dále. Na své si přijdou i Vaše ratolesti,“ slibují organizátoři. Vstupenky bude možné zakoupit pouze na místě, přičemž za ně zájemci dají 100 korun. Děti do 12 let a držitelé průkazů ZTP mají vstup zdarma. Své pokrmy na festivalu bude prezentovat několik výborných kuchařů. Veřejnosti se představí třeba účastníci soutěže Masterchef 2020 – Pepa a Viki, Markéta Hrubešová, Marek Fichtner nebo Radek David.

Prázdniny završí pivní akce v Tuchlovicích

KDY: 29. srpna, 11:00 až 23:00

KDE: Letní kino Tuchlovice

ZA KOLIK: 120 (předprodej) a 150 (na místě) Kč



Ti, kdo se těšili na letošní pivní slavnosti v Tuchlovicích, si museli nechat zajít chuť. Akce se kvůli koronavirové pandemii totiž nemohla uskutečnit. Organizátoři se ovšem rozhodli koncem léta uspořádat podobnou událost, která dá pomyslnou tečku za létem a letošním promítáním letního kina. V sobotu 29. srpna se v areálu tuchlovického letního kina uskuteční Nachmelený konec léta. „Abychom se důstojně rozloučili s letos poněkud kratší promítací sezónou a létem jako takovým,rozhodli jsme se pozvat pár progresivních pivovarů, skvělých muzikantů a dalších hostů, kteří se budou starat o gastronomický zážitek,“ uvedli organizátoři s tím, že se lidé mohou těšit na zlatavý mok z pivovarů Máša, Zichovec, Černý Potoka, Chernobeer, Prokopák, Pioneer Beer a Sibeeria Brewery. O hudební vložku se postará legendární rakovnická bigbítová skupina Brutus. Kromě ní vystoupí také Lipany Blues Band, Denisa Vajrychová a Petrol Station. Cena vstupenky v předprodeji, který je na obecním úřadě a v Cukrárně Panenka v Tuchlovicích, je 120 korun. Na místě pak zájemci zaplatí 150 korun.