Tomáš Záborec bude mluvit o svých dřevomalbách na Křivoklátě

KDY: 16. červenec, 19:00

KDE: Křivoklát

ZA KOLIK: -

Ve věži Huderce na hradě Křivoklát bude až do konce srpna k vidění výstava dřevomaleb Tomáše Záborce. V pátek 16. července je navíc na programu setkání se samotným autorem. „Již několik let se věnuji vytváření obrazů na dřevěném podkladu, které pro zjednodušení nazývám dřevomalby,“ vysvětluje Záborec. Metoda jeho práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. „V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů – možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa,“ dodal umělec, který se dle svých slov nikdy nechce pouštět s přírodou takzvaně do křížku. Setkání začíná v 19 hodin.

Svezte se historickým vlakem po Kolešovce

KDY: 17. červenec

KDE: Rakovnicko

ZA KOLIK: Dle trasy



Vydat se zpátky do minulosti, a okusit tak atmosféru Starců na chmelu, budou moci zájemci v sobotu 17. července. Historická parní lokomotiva nebo motorový vlak vyráží z Kněževsi na Rakovnicku v 8:30, přičemž příjezd do Lužné je v 9:10. Následně vlak odjíždí zpět v 9:52, do Kolešovic dorazí v 10:42. Z Kolešovic pak ještě v rámci dopolední jízdy jede v 10:52 do Kněževse, kde je od 11:03 do 12:03 přestávka, kterou lze využít k návštěvě historických drážních vozidel a expozice Klubu historie kolejové dopravy. Do Lužné se veřejnost vrátí ve 12:43. V rámci odpolední jízdy jede vlak z Lužné ve 13:52 do Kolešovic, kam dorazí ve 14:42. Po té se vydá ve 14:52 do Kněževsi, kde je naplánovaný od 15:03 do 16:03 pobyt. Návrat do Lužné je v 16:43. Na svou poslední jízdu dne vyjede souprava v 17:30, přičemž ji zakončí v 17:42 v Kolešovicích. Jízdenky je možné zakoupit pouze u průvodčích historických vlaků.

Fotografie Fotoklubu Plasy můžete obdivovat v rakovnické galerii

KDY: Do 29. srpna

KDE: Rakovník

ZA KOLIK: 15/6 Kč

Ve Výstavní síni Rabasovy galerie Rakovník bude od čtvrtka 15. července k vidění výstava Fotoklubu Plasy. Slavnostní zahájení této fotografické výstavy je naplánováno na 16 hodinu. Fotografie si návštěvníci galerie budou moci prohlédnout až do 29. srpna. Rabasova galerie v Rakovníku je veřejnosti otevřena od úterý do neděle, a to v době od 10 do 18 hodin.

Užijte si víkend v kině

KDY: 16. až 18. července

KDE: Rakovník

ZA KOLIK: 120-130 Kč



Rakovnické letí kino si pro své návštěvníky na pátek přichystalo animovanou rodinnou komedii Space Jam: Nový začátek. Promítání letního kina začíná kolem 21.30 hodin. O den později, tedy v sobotu publikum letňáku bude moci zhlédnout taktéž animovaný snímek - Raya a drak. Stejný film uvidí lidé v normálním kině v neděli od 10 hodin. Následovat bude od 14 hodin Space Jam: Nový začátek a od 17 hodin zakončí víkendový program promítání romantické drama Jana Prušinovského nazvané Chyby.