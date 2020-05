Tomu, kdo vystoupá až na její vrchol, se při jasném počasí naskytne pohled do Rakovnické kotliny s městem Rakovníkem, na hřebeny Doupovských hor, Krušných hor, Džbánu, Českého středohoří, Křivoklátskou pahorkatinu, Brdy s hradem Radyní nebo na městys Pavlíkov.

Roubenka už je otevřená

KDY: Do 16. srpna

KDE: Roubenka Lechnýřovna, Rakovník

ZA KOLIK: Volně přístupné



Roubenka Lechnýřovna, jež je součástí Městské knihovny Rakovník, už je opět otevřená pro veřejnost. Přístupná je od pondělí do neděle, a to v době od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na novou výstavu věnovanou Karlu Burianovi světoznámému pěvci z Rousínova. „Na jevišti i v soukromí vyznával Karel Burian heslo „Raději tři roky lvem než třicet kotětem. Syn truhláře z Rakovnicka zářil na počátku 20. století mezi největšími hvězdami operních scén. Svět mu ležel u nohou. Potom však do jeho života i kariéry zasáhla tragická smrt jeho životní lásky,“ uvádí organizátoři k výstavě, která potrvá do 16. srpna. ​

Dvojice nedělních filmů v kině​

KDY: 24. května, od 10 a 14 hodin

KDE: Kino, Rakovník

ZA KOLIK: 100 a 110 Kč



Rakovnické kino, ve které se vždy promění sál místního Tylova divadla, si pro své návštěvníky na neděli 24. května připravilo hned dva snímky. Nejprve se na plátně v 10 hodin objeví animovaný pohádka s názvem Tlapková patrola. Následně pak budou moci diváci zhlédnout film Dolittle. Nové zpracování známého příběhu bývalého lékaře, který umí mluvit se zvířaty, tentokrát v hlavní roli s Robertem Downey Juniorem, začíná ve 14 hodin.



Milan Kounovský vystaví své kresby, karikatury a ilustrace​

KDY: Od 24. května

KDE: Městská galerie Viktora Olivy, Nové Strašecí

ZA KOLIK: 60 Kč



Městská galerie Viktora Olivy v Novém Strašecí se stane místem, kde si lidé budou moci prohlédnout kresby, karikatury a ilustrace známého výtvarníka Milana Kounovského. Výstava tvorby tohoto rakovnického rodáka, který byl žákem akademického malíře Vladimíra Váchy, bude slavnostně zahájena v pondělí 25. května v 17 hodin. Veřejnost si ji ovšem bude moci prohlédnout již od neděle 24. května, přičemž výstava potrvá do 2. září. Návštěvu galerie si lze objednat telefonicky, a to na čísle 313 572 340, nebo na e-mailové adrese infocentrum@nove-straseci.cz.​



Užijí si Benátský karneval v muzeu ​

KDY: Do 21. června

KDE: Muzeum, Nové Strašecí

ZA KOLIK: 30 Kč a 15 Kč (děti, studenti a senioři)



Do 21. června je v novostrašeckém muzeu, které je pobočkou Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku, k vidění výstava Benátský karneval, jejíž autorkou je Kateřina Konopásková. „Výstava Benátský karneval je výběrem fotografií z několika návštěv severoitalského města Benátky právě v období začátku roku, kdy se zde koná proslulý karneval. Fotografie provádí diváka místy a uličkami města nad kanály a ukazuje krásné město, kterému není jinde ve světě rovno,“ uvádí muzeum. ​



