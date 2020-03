Masopust v Řevničově

KDY: 29. únor 2020, od 13.30 hodin

KDE: Za drogerií, Řevničov

ZA KOLIK: Volně přístupné

Masopustní veselí se chystá v Řevničově. V sobotu 29. února v 13.30 hodin vyrazí průvod od místní drogerie, přičemž u rybníka bude k vidění akt pochování basy. Dospělé masky si budou moci vychutnat pivo zdarma, na děti čekají koblihy a čaj. Vyhlášeny budou nejhezčí masky. Průvod bude zakončen u restaurace Na Rychtě, kde si lidé budou moci zakoupit produkty pravé vesnické zabijačky.

Zimní country hraní

KDY: 29. únor 2020, od 18 hodin

KDE: Sál pohostinství Na Ostrově, Pustověty

ZA KOLIK: Neuvedeno



Zimní country hraní přiláká v sobotu na východ Rakovnicka příznivce hudebního žánru country. Sál místního pohostinství se proslulými i méně známými melodiemi rozezní v 18 hodin. Na pódiu se postupně bude střídat trojice hudebních skupin. Návštěvníci se mohou těšit na kapely Bacha na pěšinku, Kamarádi od Hvězdiček a Old Boys, které zahrají všem zúčastněným k tanci a poslechu.





Výstava ve dvoře muzea

KDY: Od 28. února do 31. března 2020

KDE: Muzeum T. G. Masaryka, Rakovník

ZA KOLIK: Volně přístupné



Ve dvoře Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku bude od 28. února do 31. března k vidění putovní venkovní výstava zvelebených míst z celé republiky s názvem Má vlast cestami proměns podtitulem Příběhy domova, kterou pořádá asociace Entenete Florale – Souznění CZ. V rámci jedenáctého ročníku této výstavy si lidé budou moci prohlédnout kolekci týkající se Středočeského, Jihočeského kraje a Vysočiny.





Travesti show

KDY: 29. únor 2020, od 20 hodin

KDE: Restaurace Na Knížecí, Mšec

ZA KOLIK: 290 Kč



Ti, kdo dorazí v sobotu do mšecké restaurace Na Knížecí, si budou moci užít travesti show. Řádění bavičů převlečených do kostýmů opačného pohlaví začíná ve 20 hodin. Příchozí díky nim bude bavit mnoho známých osobností, které by nejspíš nikdy do obce nezavítaly. Předprodej vstupenek je přímo v restauraci, přičemž zájemci za lístky dají 290 korun. Vstupenky si lze rezervovat také na čísle 603 945 369.





Ples rakovnického gymnázia

KDY: 28. únor 2020, od 19.30

KDE: Kulturní centrum, Rakovník

ZA KOLIK: 250 Kč



Slavnostní chvíle čeká třídu C4B z Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník. Studenti rakovnického gymnázia si totiž v pátek užijí svůj maturitní ples. Kromě slavnostního šerpování a volné zábavy se příchozí mohou těšit na hudbu v podání kapely Ideal Band. Kromě toho se představí také parkourová skupina z Jihlavy. Večerem bude zúčastněné provázet Karel Hynek. Vstupné je 250 korun.