Jesenický masopust

KDY: 8. únor 2020, od 14 hodin

KDE: Před MěÚ a ZŠ, Jesenice

ZA KOLIK: Volně přístupné

Masopustní slavnosti vypuknou v sobotu 8. února v Jesenici. Program začíná ve 14 hodin, a to masopustními hody před městským úřadem a maskováním a tvořením v místní základní škole. Následně od ZŠ v 15 hodin vyrazí masopustní průvod. Na zastávkách bubou maškary tančit a ochutnávat připravené pohoštění. Masopustní den bude zakončen v 16.30 hodin karnevalem s Milanem Mudrochem v jesenickém společenském sále.

Setkání s písničkou

KDY: 8. únor 2020, od 14 hodin

KDE: Kulturní dům, Senomaty

ZA KOLIK: 70 Kč



Podruhé v letošním roce se v senomatském kulturním domě uskuteční takzvané Setkání s písničkou. Tato akce, která je určena nejen pro seniory, se na území městysu koná každý měsíc, přičemž únorové taneční a hudební setkání připadá na sobotu 8. února. Od 14 hodin bude v Senomatech hrát příchozím k tanci i poslechu hudební skupina Duo Plus Zdeňka Rigera. Vstupné je 70 korun.





Michalovi mazlíčci

KDY: 8. února 2020, od 10.15 hodin

KDE: Tylovo divadlo, Rakovník

ZA KOLIK: 185 nebo 225 Kč



Dětské představení plné zábavy, soutěží a aktivního zapojení dětí – Michalovi mazlíčci se uskuteční v sobotu v Tylově divadle Rakovník. Legrační hodinové divadelní Michala Nesvadby představení je určeno pro děti od 2 do 9 let a začíná v 10.15 hodin. Mladší děti v doprovodu dvou platících mají vstup zdarma. Ostatní mají možnost pořídit vstupenky od 185 do 225 korun.





Taneční zábava v Rynholci

KDY: 8. února 2020, od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Rynholec

ZA KOLIK: 100 Kč



Rynholecká sokolovna bude patřit taneční zábavě. Tu si zájemci budou moci užít od 20 hodin, přičemž jim k tanci i poslechu bude hrát kladenská zábavová skupina Ikaros. Připravena bude samozřejmě také bohatá tombola. Vstupenky lze získat v předprodeji na telefonním čísle 608 971 145, a to za 100 korun. Lístky bude možné zakoupit i těsně před akcí, avšak budou o třicet korun dražší.





Maturitní ples rakovnického gymnázia

KDY: 7. únor 2020, od 20 hodin

KDE: Kulturní centrum Rakovník

ZA KOLIK: 250 Kč



Studenti oktávy O8 Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník si užijí v pátek svou slavnostní chvíli. Na sále rakovnického kulturního centra budou mít totiž od 20 hodin svůj maturitní ples. Na něm bude hrát plesová kapela Joy Box, kromě hudby v jejím podání si pak zúčastnění vychutnají třeba také světelnou show. Celý večer bude moderovat Ondřej Lechnýř. Vstupné na ples je 250 korun.