TIPY DENÍKU: Kam vyrazit o víkendu? Podzim patří nejen halloweenu a dýním

/FOTO, VIDEO/ Kam vyrazit o víkendu za podzimní zábavou? Nabízíme vám desítky tipů na zajímavé akce na Rakovnicku i na dalších místech ve středních Čechách. Na halloweeny, které se odehrávají i na zvláštních místech, třeba ve sklárně, na zámku nebo ve včelím světě, na dýňování, pochody a běhy, ale třeba také na keltské slavnosti, výstavu ušlechtilých morčat nebo rýžování českých granátů. Stačí si vybrat.

Do Rakovníka opět přijede Popelka a s ní to nejlepší z dětské divadelní scény uplynulé sezony. Letos divákům nabídne až 13 her. | Foto: archiv pořadatelů