/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Za zábavou můžete na Rakovnicku i u sousedů ve středních Čechách vyrazit na desítky míst. Deník vám nabízí tipy na koncerty a festivaly pod širým nebem, hradozámecké noci nebo dočesné, ale také třeba na vinný košt, staročeský jarmark, posvicení, veteránskou rally nebo charitativní aukci obrazů.

Z dění na festivalu Soundtrack v Poděbradech v roce 2022. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

RAKOVNICKO

Metal v Čisté radosti



Kdy: pátek 25. srpna od 19.00

Kde: Čistá, klub Čistá radost

Za kolik: neuvedeno

Poslední z prázdninových koncertů patří pražské kapele Sandonorico, které hraje symphonic metal.

Hasičský den ve Všetatech



Kdy: sobota 26. srpna od 14.00

Kde: Všetaty, hřište u sokolovny

Za kolik: vstup dobrovolný



Návštěvníci se mohou těšit na skákací hrad, lanovou dráha, soutěže, diskotéku, malování na obličej, hašení hradu vodou, ukázku policejní techniky a mnoho dalšího. Večer od 20 hodin se koná taneční zábava pod širým nebem s hudební kapelou Jan Fernet a spol.

Tichá aukce na Krakovci

Kdy: sobota 26. srpna od 14.00

Kde: Krakovec, hrad

Za kolik: neuvedeno

Aukce obrazů na pomoc rodině v nelehké situaci, výtěžek bude věnován na rehabilitace malého Davídka. Autorkami dražených obrazů jsou odsouzené ze tří českých věznic. Odpolednem provází a zpívá Klára Kolomazníková.

Volejbal a tanec



Kdy: sobota 26. srpna od 8.00

Kde: Krušovice, hřiště

Za kolik: neuvedeno



Letní volejbalový turnaj smíšených družstev. Po sportovním dni následuje od 20.00 hodin taneční zábava.

Dočesná v Kolešovicích

Kdy: sobota 26. srpna od 10.00, 20.00

Kde: Kolešovice, sušárna

Za kolik: neuvedeno

V osm hodin ráno zahájení ručního česání chmele, od 10.00 hodin komentované prohlídky provozu sušárny, od 14.30 posezení u muziky, hraje skupina Stržiště.

Summer party



Kdy: sobota 26. srpna od 20.00

Kde: Krupá, sál hostince Na Cikánce

Za kolik: 100 korun



Rozloučení s prázdninami s největšími hity osmdesátých a devadesátých let, hrají DJs Aisha a Pája.

Retro party

Kdy: sobota 26. srpna od 20.00

Kde: Šanov, lesní divadlo

Za kolik: neuvedeno

Diskotéka s hity 80. a 90. let, hrají DJs Kuji, Honza a Jaryn. Vyhlášení nejlepšího retro kostýmu.

Záškolácká olympiáda



Kdy: sobota 26. srpna od 17.00

Kde: Všesulov, areál bývalého statku

Za kolik: neuvedeno



Záškolácká olympiáda pro malé sportovce, od 18.00 následuje sousedské posezení.

Pohádkový les

Kdy: neděle 27. srpna od 14.00

Kde: Nouzov, start u vodojemu

Za kolik: 50 korun/děti, dospělí vstupné dobrovolné

Cesta říší pohádek, kde děti potkají oblíbené postavičky, zajímavé úkoly, malování na obličej, balíček s odměnou. Staru od 14.00 do 15.30 hodin u vodojemu, cíl na nouzovské návsi.

BENEŠOVSKO

Hradozámecká noc na Konopišti



Kdy: sobota 26. srpna od 19.00

Kde: Konopiště, zámek



Prohlídky běžně nepřístupných prostor napříč staletími, nádvoří ve svitu starých lamp plné veselé hudby a působivé atmosféry. Série prohlídek: Vznešenost zavazuje (věnovnapřátelství hraběte Harracha a arcivévody Františka Ferdinanda), Mysterium komtesy Janesy (napětí a tajemno), Stezka svatých (výlet do hlubin křesťanství, součástí prohlídky je i kaple sv. Huberta a svatojiřský sá), Hluboké podzemí tajů plné (výprava do nejhlubších prostor Konopiště za bytostmi z říše čar a kouzel je určena dětem). V nabídce je také Růžová zahrada se skleníky ve svitu loučí, jedinečná procházka slavnostně nasvícenou zahradou a skleníky s tóny klavírního koncertu.

Benešov City Live

Kdy: pátek 25. srpna od 20.00 a neděle 27. srpna od 20.30

Kde: Benešov, Masarykovo náměstí a letní kino

Celoprázdninový festival Benešov City Live se završí o posledním srpnovém víkendu. V pátek hrajena náměstí písničkář Jaroslav Samson Lenk, v neděli se v letním kineuskuteční projekce české pohádky Princezna zakletá v čase.

BEROUNSKO

Vinný košt v Berouně



Kdy: sobota 26. srpna od 11.00

Kde: Beroun, Husovo náměstí

Za kolik: 100 korun se zakoupením sklenice na koštování, 60 korun s vlastní sklenicí se samolepkou



Vinný košt, vína nabídne 18 vinařství z Čech a Moravy. Food zóna, hudební vystoupení, program pro nejmenší návštěvníky.

Hradozámecká noc v Hořovicích



Kdy: sobota 26. srpna od 18.00

Kde: Hořovice, starý zámek

Za kolik: 100 korun/plné, 70 korun/snížené vstupné

Divadelní představení souboru Za vodou z Čenkova, stanoviště Hvězdárny Žebrák s pozorováním noční oblohy, komentovaná prohlídka výstavy Papírové modely hradů a zámků, prohlídka muzejních expozic s úkoly a hádankami a povídání o brdských hájovnách a lesích bývalého velkostatku panství Hořovice s Petrem Ježkem.

BOLESLAVSKO

Fešáci na Michalovické putně



Kdy: sobota 26. srpna od 19.00

Kde: Mladá Boleslav, Michalovická putna



Slavná česká country skupina Fešáci na letní scéně na Michalovické putně. Koncert začíná v 19 hodin, areál bude návštěvníkům přístupný už o hodinu dříve.

Zdroj: Youtube

Hradozámecká noc v Mnichově Hradišti

Kdy: sobota 26. srpna od 14.00Kde: Mnichovo Hradiště, zámek

Po stopách šlechtických rodů je podtitul, který nese letošní Hradozámecká noc na zámku v Mnichově Hradišti. Program se zaměří na Albrechta a Maxmiliána z Valdštejna a jejich manželky a příbuzné z rodu Harrachů. Připraveny jsou večerní oživené prohlídky, historická módní přehlídka, dobové tance, loutkové divadelní představení nebo večerní nasvícení zámku.

KLADENSKO

Mineralogicko paleontologická burza



Kdy: sobota 26. srpna od 9.00

Kde: Vinařice, Hornický skanzen Mayrau

Za kolik: 50 korun/dospělý, 20 korun/dítě do 15 let



Prodejní výstava minerálů a fosilií z celého světa, čtvrtý ročník. Probíhá přímo v muzejní expozici: v řetízkové šatně. Program zahrnuje i přednášky ze světa geologie a zábavu pro děti. Končí v 16.00 hodin.

Staročeský jarmark v Třebízi



Kdy: sobota 26. srpna od 9.00

Kde: Třebíz, národopisné muzeum

Za kolik: 80 korun/dospělý, 50 korun/dítě

Staročeský jarmark, stánky s nabídkou rukodělných výrobků a přírodních produktů, ukázky řemesel, ručně poháněný kolotoč, živá lidová hudba. Vstupné zahrnuje i možnost navštívit stálé expozice muzea včetně dalších objektů na návsi, s průvodkyní.

KOLÍNSKO

Kolínské posvícení



Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Kdy: sobota 26. srpna od 13.00



Od 13 hodin až do večera budou na Karlově náměstí hrát hudba. V časech od 13 do 14 hodin, od 16 do 17 hodin a 18.45 do 19.30 bude hrát Lidová muzika Frgál. V časech od 14.30 do 15.30 hodin a od 17.30 do 18.15 hodin pak zahraje Moravská veselka. Večer bude patřit poctě Waldemaru Matuškovi. Od 20 do 21.30 bude hrát Waldemar Band.

Pečení chleba a koncert



Kde: Štolmíř

Kdy: sobota 26. srpna od 10 hodin

Na poslední prázdninovou sobotu připravují ve Štolmíři další veřejné pečení chleba. Návštěvníci se mohou tradičně těšit na ochutnávku čerstvého kváskového chleba, ale také na živou hudbu. K dobré náladě zahraje kapela Děsband.

KUTNOHORSKO

Veteran Rallye



Kdy: 26. a 27. srpna

Kde: Kutná Hora



V rámci Veteran Rallye opět zaplní Kutnou Horu historické vozy. Návštěvníci se mohou tradičně těšit po oba dva dny na závod z Lorecké ulice na Kaňk. Chybět nebude ani vystavení vozů na Palackého náměstí či spanilá jízda po okolí Kutné Hory, kdy vozy zamíří do Muzea lidových staveb v Kouřimi. Doprovodný program na Palackého náměstí pak nabídne představení pro děti i vystoupení kapely KH Band.

Kutnohorské Parkování



Kdy: neděle 27. srpna od 4.00

Kde: Kutná Hora, Breüerovy sady (park pod Vlašským dvorem)

Zábavné odpoledne v Breüerových sadech. Od 14 do 18 hodin se budou děti moci zúčastnit Putování za kutnohorskými pověstmi. Připraveno pro ně bude i malování na obličej či skákací hrad. Od 16 hodin pak budou na programu Pohádky pana Pohádky. V 18 hodin vystoupí Gamba Blues Band. Od 19.15 pak zahrají Krásné nové stroje.

MĚLNICKO

Jarmark a prohlídka skalního obydlí



Kdy: sobota 26. srpna od 10.00

Kde: Lhotka u Mělníka, skalní obydlí

Za kolik: 30 korun



Komorní jarmark s ukázkou lidových řemesel a komentovanou prohlídkou skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka. Nebude chybět muzejní stánek v duchu výstavy Detektivem v přírodě a bylinková dílnička. Končí v 17.00 hodin.

Country festival Kaninafest



Kdy: sobota 26. srpna od 12.00

Kde: Kanina u Kokořína

Za kolik: 250 korun, děti do 129 cm zdarma

Festival country hudby na podporu Domova seniorů ve Mšeně. Hrají Modrotisk, G-runs´n´Roses, Goodwil, High grass, Highway 40, Antikvartet, Dobrý struny a Cop. Taneční skupina Zářící ženy, soubor Skotští dudáci, sokolník s dravci, jeep klub, westernová šou.

Zdroj: Youtube

NYMBURSKO

Postřižinská Dočesná



Kdy: sobota 26. srpna od 12.30

Kde: Nymburk, pivovar



Poslední srpnovou sobotu budou zájemci moci strávit v areálu nymburského pivovaru. Program Postřižinská Dočesná nabídne česání chmele, doprovodný hudební program a samozřejmě občerstvení v podobě Postřižinského piva

Festival Soundtrack



Kdy: 24. až 27. srpna

Kde: Poděbrady

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií začíná ve čtvrtek 24. srpna a pokračuje až do neděle 27. srpna. Jako každý rok nabízí na několika pódiích koncerty nejen filmové hudby, přičemž vystoupí Buty, Václav Neckář, Ondřej Havelka nebo Tros Discotequos , kapela, ve které působí Vojtěch Dyk, Jakub Prachař a Jan Maxián. Ani v letošním programu nechybí filmové projekce s živou hudbou. Ve čtvrtek vše zahájila projekce filmu Il Boemo. V sobotu dopoledne přijde na řadu Princezna ze mlejna, večer pak bude patřit snímku Je třeba zabít Sekala.

PŘÍBRAMSKO

Rožmitálský rockfest



Kdy: pátek 25. srpna od 17.00 a sobota 26. srpna od 14.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, autobusové nádraží

Za kolik: 500/oba dny, 350/jeden den



V pátek Nízká úroveň, De Bill Heads, Kabát Revival a Beatles Revival. V sobotu Dead Daniels, Green Monster, Brutus, Kreyson Memorial, Bikkiny Shop, Seven, E!E a Civilní Obrana.

Zdroj: Youtube

Dobříšské pivní slavnosti

Kdy: pátek 25. srpna od 15.00Kde: Dobříš, náměstí Komenského

Na čepu bude řada lokálních i létajících pivovarů, dorazí i food tracky. Hrát budou kapely 1Vish a V.I.T. band.