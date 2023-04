/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte víkend? Zůstanete doma, nebo vás láká vyrazit za zábavou? Podívejte se níže, nabízíme vám pár tipů na zajímavé víkendové akce na Rakovnicku i na dalších místech ve středních Čechách. Na festivaly, koncerty, pohádková dobrodružství pro děti, zahájení sezony na zámcích, ale třeba i na motoristické srazy vozů německých a italských značek, bubenický workshop, exkurzi do lihovaru nebo košt mladých vín pod širým nebem. Stačí si vybrat.

RAKOVNICKO

Komici přivezou Vtípečky se zelím



Kdy: pátek 21. dubna od 20.00

Kde: Rakovník, Dům osvěty

Za kolik: 140 korun



Proč přijít: Stand up show Vtípečky se zelím, návštěvníky budou bavit Jiří Štraub, Ondřej Cabal, Adam Korytář, Julie Fric Krauskopfová a Martin Černý.

Jamaron představí v Rakovníku nový singl

Kdy: pátek 21. dubna od 20.00

Kde: Rakovník, Dům osvěty

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Skupina Jamaron. Live premiéra nového singlu právě v Rakovníku na posledním koncertu Generace Tour.

Na diskotéku je vstup od patnácti let



Kdy: pátek 21. dubna od 20.00

Kde:Nové Strašecí, Novostrašecké kulturní centrum

Za kolik: 150 korun



Proč přijít: Velikonoční disco night, vstup od patnácti let věku.

Křivoklátský soused představí Thajsko

Kdy: sobota 22. dubna od 17.00

Kde: Křivoklát, sokolovna

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Beseda Thajsko a jiné zajímavosti o jihovýchodní Asii s křivoklátským sousedem PhDr. Petrem Šulcem. Víte, co je to osorepa, jak chutnají mravenčí vajíčka nebo jak vypadá pravá thajská masáž?

Karneval je pohádkovým putováním



Kdy: neděle 23. dubna od 14.00

Kde: Rakovník, kulturní centrum

Za kolik: 100 korun



Proč přijít: Dětský karneval Z pohádky do pohádky, s dětmi budou řádit Honza Ladra, Myšák Eda, Princezna Týnka a Žabák Standa.

BEROUNSKO

Retro hity budou znít šest hodinKdy: sobota 22. dubna od 20.00

Kde: Hořovice, společenský dům

Za kolik: 250 korun

Retro dance party, šestihodinový disco ples s těmi největšími hity osmdesátých a devadesátých let s přesahem na léta sedmdesátá až po současnost, zkrátka od Abby až po Dua Lipu. Přijďte klidně v džínách, ale nejlépe retro! Nejlepší retro kostýmy budou odměněny. Heslem akce je: Doba je zlá, tak tancujme, dokud můžeme.

Děti i rodiče čeká čarodějnická show



Kdy: sobota 22. dubna od 14.00

Kde: Králův Dvůr, zámek

Za kolik: neuvedeno



Čarodějnická show pro děti a rodiče, dětská diskotéka, soutěže, bohatá tombola: hlavní cena 3x chytré hodinky, vystoupení mladých hasičů Králův Dvůr, ukázka hasičské techniky, statická ukázka Policie ČR, malování na obličej, jízda na ponících, zookoutek a spousta dalšího. Masky čarodějnic a čarodějů vítány.

KLADENSKO

Den Země nabídne bubenický workshop



Kdy: sobota 22. dubna od 14.00

Kde: Kladno, zahrada zámku

Za kolik: 50 korun

Den Země, zahradní slavnost – tentokrát na téma voda. Putování po hravých stanovištích s odměnou, bubenický workshop, kapela Žampion, tanec s Pandou Bandou, sladké dobroty. Výtěžek vstupného bude ve prospěch záchranné stanice Aves.

Výlet za dobrodružstvím je plný písniček



Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Slaný, městské centrum Grand

Za kolik: neuvedeno



Písničkový pořad Hurá za dobrodružstvím s Míšou Růžičkovou. O zvířátkách i lidech, kteří žijí v různých částech naší zeměkoule.

MĚLNICKO

Mělničtí vinaři nabídnou mladá vína

Kdy: sobota 22. dubna

Kde: Mělník, centrum od 16.00

Za kolik: neuvedeno

Vinná noc, ochutnávka mladých vín mělnických vinařů. Letošní ročník se ponese v tónech tradiční místní odrůdy tramínu červeného. Kapela Dobré ráno blues, zábavný program pro děti v parku u chrámu. Náměstí Míru, Svatováclavská ulice a Zámek Mělník. Pokračuje do 22.00 hodin.

Návštěvníci budou příst a stloukat máslo



Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Dolní Vidim, Dům zaniklých řemesel

Za kolik: vstupné dobrovolné



Den pro veřejnost v Domě zaniklých řemesel ekocentra Koniklec, přijďte si do roubené chalupy z 18. století vyzkoušet hospodaření z dob našich prababiček: předení vlny z česance, stloukání másla, výroba provazů, pečení housek, pečení chleba, drátování, pečení bramborových placek na tálech a praní na valše. Pokračuje do 17.00 hodin.

PŘÍBRAMSKO

Tématem oslav Dne Země je tentokrát hmyz

Kdy: pátek 21. dubna od 10.00

Kde: Dobříš, hřiště B. Němcové

Za kolik: neuvedeno

Akce Poznávání hmyzí říše ke Dni Země na téma hmyz. Hry, kvízy, pohybové 1i výtvarné aktivity nejen pro děti ze školek a škol, bavit se budou i dospělí.

Na jevišti se sejdou Pakáš a Výčep



Kdy: pátek 21. dubna od 20.00

Kde: Příbram, Junior klub

Ta kolik: 180 korun



Koncert. Loni slavila příbramská kapela Pakáš 20 let na hudební scéně a mezi hlavními gratulanty nechyběla legendární místní kapela Výčep – nyní obě skupiny čeká společný koncert.

BENEŠOVSKO

Koncert pěvecké sboru Mammas & Mammas

Kdy: pátek 21. dubna od 19.00

Kde: Benešov, aula gymnázia

Za kolik: 280 korun

Sbor Mammas & Mammas vznikl v roce 2013 a jeho základnou jsou Zaječice, vesnice mezi Prahou a Benešovem. Zpěvačky sboru jsou nejen ze Zaječic, ale také z Pyšel, Pětihost, Zlenic, Mrače, Přestavlk, Křivé vsi, Senohrab, Prahy Kunratic a Ondřejova. Na programu koncertu jsou zařazeny skladby Hany Hegerové, Marty Kubišové, Evy Pilarové, Zuzany Navarové, Jany Kirschner, Lenky Dusilové, Radůzy, Barbory Polákové nebo Anety Langerové.

Národní památkový ústav slaví dvacetiny



Kdy: sobota 22. - neděle 23. dubna od 10.00

Kde: Státní zámek Konopiště

Za kolik: zdarma pro děti do 17 let



V rámci oslav 20 let od založení Národního památkového ústavu připravil konopišťský zámek malý dárek v návaznosti na Mezinárodní den památek. O víkendu 22. - 23. dubna mají děti do sedmnácti let vstup zdarma. Sleva bude odečtena na pokladně nebo v nákupním košíku po zadání slevového kódu „2023“.

BOLESLAVSKO

Exkurze do lihovaru v Dobrovici

Kdy: sobota 22. dubna od 13.00

Kde: Dobrovice, průmyslový lihovar Tereos TTD

Za kolik: 120 korun

Dobrovická muzea zvou na exkurzi do lihovaru. Pro návštěvníky starší 6 let je možné navštívit průmyslový lihovar v Dobrovici a blíže se tak seznámit s výrobou lihu. Prohlídka obsahuje část venkovních prostor cukrovaru a II. muzejní okruh Technika a technologie. Pro vstup do areálu továrny je nutné mít s sebou průkaz totožnosti. Pro předem objednané.

Zeměfest se ponese na lokální vlně



Kdy: sobota 22. dubna od 13.00

Kde: Mladá Boleslav, Ekocentrum Zahrada

Za kolik: zdarma



Festival proběhne nejen v areálu Ekocentra Zahrada, ale také v přilehlé Havlíčkově ulici, která bude uzavřena dopravě. Těšit se můžete na ekodivadlo, kulinářskou show, tvořivé dílničky, setkání s různými zvířaty ze Zahrady, květinový swap, hru Zahradní architekt, gamebook Ekostopa, skejťáckou dráhu s překážkami, různé formy občerstvení a mnoho dalšího. Od 18.00 do 20.00 proběhne na hlavním pódiu koncert.

KOLÍNSKO

Majitelé a příznivci vozů Mercedes-Benz mají sraz

Kdy: sobota 22. dubna 8.00

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma

K neodmyslitelným a už tradičním akcím na kolínském Karlově náměstí patří i ty motoristické. Jarní setkání příznivců značky vozů Mercedes-Benz bude letos tou první. Pořadatelem akce, která se letos uskuteční už po třicáté páté je jako tradičně Mercedes-Benz klub Česká republika. Součástí setkání je také možnost nabídnout k prodeji svůj vůz nebo náhradní díly.

Diváky baví Petr Jablonský a Nikola Votrubová



Kdy: pátek 21. dubna od 19.00

Kde: Kolín, městský společenský dům

Za kolik: 300 korun



Nejlepší český imitátor, bavič a herec Petr Jablonský vás zve na zbrusu novou zábavnou show, ve které se objeví celá plejáda známých osobností a celebrit. Parťačkou a kolegyní mu bude půvabná začínající zpěvačka Nikola Votrubová, která po úspěšném umístění mezi nejzářivějšími pěveckými talenty v Superstar 2021 vstupuje do šoubyznysu.

KUTNOHORSKO

Design market provází živá muzika

Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Kutná Hora, Galerie Středočeského kraje

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Navštivte další ročník design marketu JARO-DESIGN-GASK pro celou rodinu a užijte si celodenní program s živou hudbou, divadlem pro děti, uměleckými dílnami a gastronomickými zážitky v nádherných kulisách města stříbra a bývalé jezuitské koleje. Odnést si můžete krásné designové kousky a navíc od 18 hodin vystoupí živě kultovní kapela Krásné nové stroje.

Sezonu na zámku zahájí Kačinské hry



Kdy: sobota 22. dubna od 10.00

Kde: Svatý Mikuláš, Zámek Kačina

Za kolik: 200 korun



Otevření turistické sezóny, den plný dobových her a zábavy. Na nádvoří zámku můžete navštívit různá vystoupení pro děti, lukostřelbu, ukázku kroketu, domácí zvířata a tržnici. Volně přístupný bude také zámecký park, kde si mohou zájemci prohlédnout zámeckou bylinkovou zahrádku a stezku Ze života hmyzu. Pro příznivce geocachingu se v parku ukrývá zámecká keška.

NYMBURSKO

Poděbrady čeká setkání italských automobilů

Kdy: sobota 22. dubna od 8.00

Kde: Poděbrady, lázeňská kolonáda

Za kolik: zdarma

XXIV. ročník Setkání italských automobilů. Soutěž je pro veškeré italské vozy do roku výroby 1993. Jedná se o orientační jízdu po okolí Poděbrad. Délka trasy je cca 60 km, na kontrolních stanovištích se plní dovednostní úkoly a testy z oblasti automobilismu. Na kolonádě bude souběžně s výstavou italských automobilů probíhat akce Chuť Itálie a Středomoří s ochutnávkou produktů z Itálie.

Retro garáž je zaměřena na historické vozy



Kdy: sobota 22. dubna od 8.00

Kde: Lysá nad Labem, výstaviště

Za kolik: 150 korun



Retro Garáž je auto-moto veterán burza & prodejní výstava zaměřená na historická vozidla a vše co k nim patří. Na své si zde přijde opravdu každý. Ať už jste prodejce, který přijíždí prodat náhradní díly na staré vehikly nebo jste zapálený fanda, který hledá svůj sběratelský poklad.