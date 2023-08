/FOTO, VIDEO/ Víte už, jak strávíte první zářijový víkend? Zůstanete doma, nebo vyrazíte za zábavou? V pozdním létu nabízejí střední Čechy řadu akcí, mnohé stále ještě pod širým nebem. Deník nabízí přehled pozvánek na Rakovnicku i u sousedů, na koncerty, posvícení i hravá loučení s prázdninami pro děti, ale i na závody dračích lodí, tankový den, medovou slavnost nebo dobývání tvrze v čase středověku.

Součástí sobotního dne Rakovnického posvícení bylo vedle pouťových atrakcí i Posvícení na ulici. | Foto: Deník/Josef Rod

RAKOVNICKO

Výstava historických listin



Kdy: od pátku 1. září do neděle 3. září od 10.00

Kde: Nové Strašecí, městský úřad

Za kolik: neuvedeno



Historické listiny Nového Strašecí, které pocházejí ze 16. a 17. století si mohou zájemci prohlédnout od párku do neděle mezi desátou a sedmnáctou hodinou na radnici. Od 5. do 12. září pak budou ke zhlédnutí v městské galerii V. Olivy v rámci provozní doby a v neděli od 13.00 do 17.00 hodin.

Rakovnické posvícení open air

Kdy: sobota 2. září od 10.00 a neděle 3. září od 9.30

Kde: Rakovník, letní kino

Za kolik: zdarma

V sobotu od 10.00 jarmareční divadlo, od 16.00 Crazy Dogs, od 17.50 Five Sins, od 19.20 Rock Slaves, od 21.00 Insania, od 22.45 Prothesus. V neděli od 9.30 Václav Žákovec, od 19.00 divadelní představení Můj nejlepší kamarád.

Město sobě – den otevřených dveří



Kdy: sobota 2. září od 9.00

Kde: Jesenice

Za kolik: neuvedeno



Prohlídka některých institucí a podniků, na které je nutné se přihlásit přes formulář na webu města, kde jsou také přesné časy jednotlivých návštěv. Lze navštívit například služebny státní a městské policie, školy, čistička odpadních vod, zemědělské muzeum v Hodkovicích a Agro Jesenice představí velkokapacitní kravín.

Slavnosti v Novém Strašecí

Kdy: sobota 2. září od 11.00

Kde: Nové Strašecí, Komenského náměstí

Za kolik: neuvedeno

Oslavy 520 povýšení na město. Průvod šermířů, rytířský turnaj, kejklíři a chůdaři, tovaryšská stezka, ukázky práce sokolníka, kejklířský workshop.

Festival pro děti Spolu



Kdy: sobota 2. září od 9.00

Kde: Třtice, Na Place

Za kolik: zdarma



Netradiční stanoviště pro děti od narození až do puberty, divadlo, stánky, představení volnočasových aktivit pro nadcházející školní rok.

Pohádková vesnice

Kdy: neděle 3. září od 14.00

Kde: Řevničov, start na hřišti u kostela

Za kolik: neuvedeno

Na startu dostanou děti kartičky na zaznamenání splnění úkolů, která na ně čekají na různých místech po vesnici. V cíli odměna. U sokolovny budou pro všechny účastníky připraveny špekáčky k opečení.

Město sobě – veletrh volnočasových aktivit a koncerty



Kdy: neděle 3. září od 10.00

Kde: Jesenice

Za kolik: neuvedeno



Veletrh volnočasových aktivit nabídne od 10.00 zábavu, soutěž Hra o groše a hudbu. Před školou budou od 10 do 16 hodin zástupci spolků, klubů a trenéři, kteří nabízejí kroužky a kurzy v Jesenici. Během dne farmářské trhy. Od 15.00 hudební blok pěvecko-taneční show All Stars, Andrea Jiskrová a Michaela Račáková. OD 18.00 Olga Lounová s jesenickým basákem Davidem Czengem.

BENEŠOVSKO

Tankový den v Lešanech



Kdy: sobota 2. září od 9.30

Kde: Lešany, Vojenské technické muzeu

Za kolik: zdarma



Stěžejním bodem programu bude velká bojová ukázka, kterou připravil vojenský historický ústav společně s kluby vojenské historie, rozsahem půjde o mimořádné představení. Muzeum otevře své brány v 9.30, program začíná o hodinu později.

Nejkrásnější české knihy

Kdy: od úterý do neděle od 10.00

Kde: Benešov, Muzeum umění a designu

Za kolik: 60 korun, 30 korun/snížené, 100 korun/rodinné

V Šímově síni pokračuje až do neděle 10. září výstava oceněných publikací v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2022.

BEROUNSKO

Berounský drak



Kdy: pátek 1. září od 12.00 a sobota 2. září od 9.00

Kde: Beroun, kemp Na hrázi

Za kolik: zdarma



Závody dračích lodí, v pátek od 18.00 koncert Band of Jakeys, od 20.00 VVMP (rock), v sobotu od 17.00 koncert Šoulet (polka punk) a od 19.00 Eanted Banditos (rock, blues, rock´n´roll). Po oba dny lunapark, stánky, pivní speciály.

Sto dvacet let sklárny

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: Nižbor, sklárna Rückl

Za kolik: vstup do areálu sklárny zdarma, komentované prohlídky 100 korun, broušení skleničky na památku 500 korun, foukání skla na verštatu 1 000 korun

Sklárna Rückl slaví 120 let, komentované prohlídky, zážitky v podobě foukání skla a broušení sklenic, zábava, hry, malování na obličej, losování o originální ceny, vyzkoušení dobových řemesel. Seznámení s křišťálovými skvosty z historie a současnosti sklárny.

Zdroj: Youtube

BOLESLAVSKO

Koncert v zámeckém divadle



Kdy: pátek 1. září od 18.00

Kde: Mnichovo Hradiště, zámek

Za kolik: 250 korun



Koncert dobové hudby. Hraje dechový kvintet Inspiratio Quintet. Zazní skladby Josefa Myslivečka, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna, Franze Danziho či Johanna Christiana Bacha.

Bubenická skupina Timba Amigos

Kdy: neděle 3. září od 18.00

Kde:, Mladá Boleslav, městský palác Templ - parkán

Za kolik: 200 korun

Rytmy žhavé Brazílie, samba a reggae. Brazilské bubny: vysoký buben Timba. velká basová surda a výrazný repinique a caixa.

KLADENSKO

Adamova cesta do středověkého města



Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Slaný, sraz u Infocentra Pod Velvarskou branou

Za kolik: 100 korun/dospělý, 60 korun/dítě



Akční vycházka pro malé návštěvníky od šesti let v doprovodu rodičů, která zpestří poznávání historie města. Soutěžní klání s všetečným klukem o kopu stříbrných.

Day 4 Childern

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: Kladno, městský stadion Sletiště

Za kolik: dobrovolné startovné

Den se složkami integrovaného záchranného systému a charitativní běh s trasami jeden a pět kilometrů, s registrací v 10.00 a startem v 11.00 hodin. Výtěžek bude věnován na projekt Dr. Klaun. Představí se policisté, strážníci, zdravotničtí záchranáři a nemocnice. Dále program pro děti s Dr. Klaunem, malování na obličej, balonkový mág.

Zdroj: Youtube

KOLÍNSKO

Kolínský drak - závod dračích lodí



Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: Kolín, Kmochův ostrov

Za kolik: zdarma



Sedmnáctý ročník závodů dračích lodí pod názvem Kolínský drak o putovní pohár starosty města Kolína na trati dlouhé 200 metrů. Závod provází bohatý doprovodný program.

Sousedské setkání pejskařů

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Český Brod, psí park, Žižkova ulice

Za kolik: zdarma

Na programu bude povídání o psí duši s lektorkou Janou Smetanovou i soutěže se čtyřnohými miláčky. Zejména pro děti budou k dispozici spreje na zkrášlení velkých plechovek, které ozdobí plot parku.

KUTNOHORSKO

Dobývání Malešova



Kdy: sobota 2. září od 11.00

Kde: Malešov, tvrz

Za kolik: 100 korun/dospělí, 50 korun/děti



Bohatý středověký program, zábava pro děti, spousta dobrot i pivo z místního pivovaru. Dobový program, tržiště, řemeslníci.

Dvorky Čáslav

Kdy: od pátku 1. září od 19.00 do neděle 3. září

Kde: Čáslav

Za kolik: dobrovolné vstupné

Už počtvrté se otevírají čáslavské dvory a zahrady, aby se na nich lidé mohli potkat s různými druhy umění i spolu. Vstupné na celý program je dobrovolné, výjimku tvoří workshopy a dílny náročnější na spotřebovaný materiál.

MĚLNICKO

Medová slavnost v Kozomíně



Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Kozomín. Medomeček

Za kolik: vstupné dobrovolné



Medová slavnost, ochutnávky medů, dílničky, burza semínek, tvořivé krabice, angličtina s medvídkem Teddy Eddiem.

Loučení s létem

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: Kralupy nad Vltavou, sokolské hřiště a okolí

Za kolik: zdarma

Sportovní soutěže, hry pro děti, Fun Park, ukázky práce hasičů a sportovních klubů, motokáry, malování na obličej a dětské tetování, skákací hrad. Za nepříznivého počasí se akce koná v sousední škole.

NYMBURSKO

Nymburské posvícení



Kdy: sobota 2. září od 9.00

Kde: Nymburk

Za kolik: zdarma



Nymburské posvícení s tradičním jarmarkem a multižánrovým festivalem. Posvícení je rozděleno do žánrových sekcí: hudební, divadelní, výtvarná scéna a nový cirkus. Na Palackého třídě bude připravena food zóna.

Marie Blabolilová - výstava

Kdy: od úterý do neděle od 10.00

Kde: Poděbrady, Galerie Ludvíka Kuby

Za kolik: 60 korun, 30 korun/snížené, 150 korun/rodinné

Malba Marie Blabolilové není malbou v klasickém slova smyslu. Uplatňuje své grafické vidění a originálně využívá princip rastru, s čímž souvisí užívání netradičních materiálů, jako je linoleum a technika malířského válečku. Patří v tomto směru mezi průkopníky.

PŘÍBRAMSKO

Tři sestry v letňáku



Kdy: sobota 2. září

Kde: Příbram, letní kino

Za kolik: 650 korun



Tři sestry vyrazily na Letní open-air tour se zastávkou i v Příbrami, kde budou hrát v letním kině. Dorazí i jejich hosté, kapely E!E a MZH.

Zdroj: Youtube

Pohádka Princ Bajaja

Kdy: pátek 1. září od 17.00

Kde: Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad

Za kolik: neuvedeno

Divadlo Víti Marčíka zahraje dětem pod širým nebem divadelní představení Princ Bajaja, pohádkový příběh známý z televizních obrazovek.