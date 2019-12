Podzimní zábava

KDY: 30. 11. 20:00

KDE: sokolovna Mutějovice

ZA KOLIK: 80/120 Kč

Sdružení mládeže Mutějovice pořádá další tématickou Podzimní zábavu na téma Hollywood, večer filmových hvězd, která se koná v sobotu 30. listopadu od 20.00 hodin sokolovně Mutějovice. K tanci a poslechu hraje skupina Ideal Band. Vstupné s kostýmem činí 80 Kč, bez kostýmu 120 korun.

Mikulášská merenda Na Růžku

KDY: 30. 11. 14:30

KDE: hospoda Na Růžku, Pecínov

ZA KOLIK:



Hospoda Na Růžku v Pecínově hostí v sobotu 30. listopadu tradiční Mikulášskou merendu. Děti se od 14:30 hodin mohou těšit na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla a přitom si společně zazpívat i zatančit. Od 18:30 hodin následuje mikulášská zábava pro dospělé.

Faustování

KDY: 30. 11. 10:00, 1. 12. 9:30

KDE: NKC, sál ZUŠ Nové Strašecí

ZA KOLIK:



Faustování, tedy loutková představení a dílny pro děti i dospělé se v sále Novostrašeckého centra a v Modrém sále ZUŠ uskuteční v poslední listopadovou sobotu a první prosincovou neděli. V 10 hodin bude k vidění Fantastický pan lišák v podání ZUŠ Nového Strašecí, a to v Modrém sále ZUŠ. V 11:00 následuje v NKC představení Malý, hubený a jednooký (Vozichet Jablonec nad Nisou), ve 12:00 představení Přátelé z plátna (5. ročník divadla Vydýcháno). Od 12:30 do 14:00 budou připraveny dílničky pro děti ve foyer NKC. V 14:00 se konají Příběhy z konce předměstí (Divadlo Vydýcháno - Balistická rodina). V 17:00 následuje Angatar /(Přespolní, Březnic), v 21:00 Hrad smrti (Lidová loutkářská konzervatoř). Následující den se od 9:30 hodin odehraje představení Skřítek, který to nevzdal (Divadlo 100Opic) v Modrém sále ZUŠ a mezi 10. a 15. hodinu se koná hlasový seminář s Reginou Szymikovou.

Mikulášská nadílka

KDY: 30. 11. 17:00

KDE: hospoda U Doutníka, Šanov

ZA KOLIK:



Kulturní komise obce Šanov zve na setkání s Mikulášem, které se uskuteční v sobotu 30. listopadu od 17 hodin v hospodě U Doutníka. Příchozí se mohou těšit na vánoční animační program pro děti, který povede moderátor Rádia Relax Jan Ladra. Nebudou chybět myšák Eda, anděl, čert a kamarádi. Děti si užijí čertovskou diskotéku a pekelné hry.

Hasičská zábava

KDY: 30. 11. 20:00

KDE: Dům osvěty Rakovník

ZA KOLIK: 150 Kč



Dům osvěty v Rakovníku bude v sobotu 30. listopadu patřit hasičům. Od 20 hodin se zde totiž uskuteční Hasičská zábava. Hudbu obstará skupina Šlapeton. Akci moderuje Jiří Suk. Vhodný je společenský oděv nebo vycházkový stejnokroj. Vstupné činí 150 Kč.

Rozsvícení vánočního stromu v Kněževsi

KDY: 30. 11. 16:00

KDE: zahrada ZŠ a MŠ Kněževes

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V sobotu 30. listopadu se v zahradě kněževeské školy bude konat od 16 hodin předvánoční jarmark výrobků dětí, spojený s rozsvícením vánočního stromu. Příchozí se mohou těšit na vystoupení žáků místní základní školy, ale také na vánoční dobroty a nápoje. U stromku bude schránka pro Ježíška. Ještě předtím se v kostele sv. Jakuba Většího uskuteční Adventní koncert, který začne v 15 hodin. Vystoupí folklorní soubor Borůvky a děti ze ZŠ, které zazpívají vánoční koledy z Čech a Moravy. Vstupné je dobrovolné.

Advent v muzeu

KDY: 30. 11. 13:00

KDE: Vlastivědné muzeum Jesenice

ZA KOLIK:



Vlastivědné muzeum Jesenice pořádá v sobotu 30. listopadu od 13 hodin tradiční předvánoční Advent v muzeu. Muzeum se zaplní prodejci a výrobci vánočních dárečků i ostatních ručních prací. Příchozí zde najdou například ručně pletené ponožky, keramické ozdoby, dárky pro děti, sklo, šperky, textilní a dřevěné hračky, dřevěné sochy, malované dárky, cukroví, zahradnickou dílnu, výrobky dětí a další. K sváteční atmosféře budou hrát koledy, podávat se svařák a medovina a něco dobrého na zub. Pro děti budou připraveny tvořivé dílny a na dvoře letošní překvapení – kovářská dílna a také oblíbený živý Betlém s ovečkami. Zájemci zavítají také do „Tajuplného podzemí“. K večeru bude program pokračovat na Mírovém náměstí rozsvícením vánočního stromu.

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu ve Mšeci

KDY: 30. 11. 13:00

KDE: knihovna a OÚ Mšec

ZA KOLIK:



Mšec nasaje v poslední listopadovou sobotu vánoční atmosféru, uskuteční se zde totiž vánoční jarmark, a to od 13 hodin v knihovně a v obřadní síni Úřadu městyse Mšec. K zakoupení či prohlédnutí budou opět výrobky rukodělných prací. Poté následuje od 16 hodin vystoupení Bohuslava Ježka, dětí ze Základní školy a Mateřské školy Mšec, které bude zakončeno rozsvícením vánočního stromu. K občerstvení bude k dispozici cukroví a svařené víno.

Rozsvícení vánočního stromu v Mšeckých Žehrovicích

KDY: 30. 11. 17:00

KDE: kostel Mšecké Žehrovice

ZA KOLIK:



U kostela ve Mšeckých Žehrovicích dojde v sobotu 30. listopadu od 17 do 18 hodin k rozsvícení vánočního stromu. Půl hodiny předtím se koná hudební vystoupení v kostele. V 17:15 pokračuje Andělská nadílka. Na zahřátí se bude podávat svaření víno a čaj. Sváteční atmosféru navodí vánoční perníčky.

Advent v Lubné

KDY: 30. 11. 14:00

KDE: kostel v Lubné

ZA KOLIK:



V sobotu 30. listopadu od 14 hodin se u kostela v Lubné koná tradiční advent. K dispozici budou stánky s vánočním zbožím a pochutinami, od 15 hodin v kostele zazpívá pěvecký sbor Václav z Čisté, v 16 hodin žáci z místní školy a v 17 hodin následuje ohňová show. Občerstvení je zajištěno.

Velkolepá čertovská show

KDY: 30. 11. 28

KDE: fotbalové hřiště Mšecké Žehrovice

ZA KOLIK:



Fotbalové hřiště ve Mšeckých Žehrovicích bude v sobotu 30. listopadu hostit Velkolepou čertovskou show, na které nebude chybět příběh kováře Tomáše a jeho pěti dětí, krásná hra na housličky a flétnu. Příchozí budou svědky jak zvukových, tak i světelných efektů. Samozřejmostí je příchod drsných čertů, ale i laskavého anděla a Mikuláše. Občerstvení pro malé i velké je zajištěno. Drobné dárky pro nejhodnější jsou připraveny.

Klobouček tančí dětem

KDY: 1. 12. 17:00

KDE: NKC, Nové Strašecí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Novostrašecký taneční soubor Klobouček a Dětský domov Nové Strašecí pořádají 2. ročník charitativní akce Klobouček tančí dětem, která se koná v neděli 1. prosince v Novostrašeckém kulturním centru. Příchozí se od 17 hodin mohou těšit na mnoho tanečních vystoupení různých stylů, jak už dětí a vedoucích tanečního souboru Klobouček, ale také dětí z Dětského domova v Novém Strašecí. Akcí bude opět provázet zpěvák, herec a režisér Nového divadla Mělník, Radek Šlangal. Občerstvení je zajištěno. Vstupné je dobrovolné a veškerý výtěžek z akce bude věnovaný Dětskému domovu Nové Strašecí.

10. Vánoční benefiční ples

KDY: 1. 12. 14:00 - 16:30

KDE: Kulturní centrum Rakovník

ZA KOLIK: 90 Kč



Hlídací agentura pro děti U Dráčka pořádá v neděli 1. prosince v Kulturním centru Rakovník Vánoční benefiční ples. K tanci a poslechu zahrají The Smallpeople ze ZUŠ Rakovník. Moderování se ujme Martina Polanová. O Vystoupení se postarají hlavně děti z Dráčku, ale i třeba z MŠ Průběžná. Nebude chybět ani fotokoutek, či tombola, její výtěžek bude věnován Adámkovi, který trpí svalovou dystrofií, na pořízení elektrického vozíku. Vstupné činí 90 Kč.

Rozsvícení vánočního stromu v Rakovníku

KDY: 1. 12. 16:00

KDE: Husovo náměstí Rakovník

ZA KOLIK:



V první adventní neděli, tedy 1. prosince, se na Husově náměstí v Rakovníku od 16 hodin koná tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Vystoupí hudební školička Hrátky s hudbou Lenky Tovarové, dětičky z MŠ Klicperova, pěvecký sbor 2. základní školy Rakovník a skupina Hradní duo. Akci moderuje Marcela Tomčíková Škábová.

Mikulášská nadílka ve Mšeci

KDY: 1. 12. 14:30

KDE: Kulturní zařízení Mšec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Městys Mšec zve na mikulášskou nadílku, která se koná 1. prosince od 14:30 v Kulturním zařízení Mšec. Programem provází oblíbená moderátorka Bára Ladrová. Pro děti je připraveno mnoho soutěží a cen. Občerstvení je zajištěno, vstupné je dobrovolné.

Vánoční trhy v Rousínově

KDY: 1. 12. 10:00 - 15:00

KDE: Rouspůdka v Rousínově

ZA KOLIK:



Rouspůdka v Rousínově se v první prosincovou neděli zaplní vánočními trhy. Příchozí si mohou od 10 do 15 hodin zakoupit háčkované ozdoby, vánoční dekorace, polštářky, vánoční prostírání, látkové tašky, vánoční svíčky, kozí a kravské síry, mléko a kefíry, ochranné náramky a další.

Rozsvícení vánočního stromu v Pavlíkově

KDY: 1. 12. 13:00

KDE: park za kostelem, Pavlíkov

ZA KOLIK:



Pavlíkov pohltí v první prosincový den vánoční atmosféra. V místním parku za kostelem nejprve od 13 hodin vystoupí Hradní Duo, nebude chybět ani vánoční jarmark, vystoupení dětí z místní mateřské a základní školy a poté bude rozsvícen vánoční strom. Výtěžek z prodeje obdrží místní škola.

Vánoční setkání v pivovaru a rozsvícení vánočního stromečku u obecního úřadu

KDY: 1. 12. 15:00

KDE: pivovar a OÚ Krušovice

ZA KOLIK:



Na nádvoří pivovaru Krušovice se v neděli 1. prosince bude konat Vánoční setkání místních občanů, které začíná v 15 hodin. Na příchozí čekají koledy, vystoupení žáků ZŠ a MŠ Krušovice, vánoční ozdoby, věnce, cukroví, vánočky ze školní kuchyně, drobné dárky a hlavěn příjemná atmosféra a pohoda. V 17 hodin následuje u místního obecního úřadu rozsvícení vánočního stromu.