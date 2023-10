/FOTO, VIDEO/ S dalším podzimním víkendem nabízí Deník desítky tipů na zajímavé akce na Rakovnicku i na dalších místech ve středních Čechách. Kam vyrazit za zábavou? Na drakiády, dlabání dýní, posvícení nebo vycházky, ale také na festival kávy a čokolády, myslivecký den, pečení řepánků ve skanzenu nebo za Hurvínkem. Stačí si vybrat.

Z Králodvorské drakiády. | Foto: Pavel Paluska

RAKOVNICKO

Jazzový večer



Kdy: sobota 14. října od 20.00

Kde: Rakovník, foyer Tylova divadla

Za kolik: 200 korun



Jazzový večer, už devětašedesátý, tentokrát návrat do dvacátých a třicátých let minulého století s pražskou kapelou Cotton Gang a domácím Brass Bandem.

Dlouhá noc v sokolovně

Kdy: sobota 14. října od 20.00

Kde: Kněževes, sokolovna

Za kolik: 100 korun

Posvícenská zábava, na které bude hrát známé hity k poslechu i k tanci skupina Dlouhá noc.

Halloweenské tvoření



Kdy: sobota 14. října od 20.00

Kde: Nové Strašecí, muzeum

Za kolik: 30 korun

Podzimní a halloweenské tvoření se strašidelnou stezkou, tradiční hledačkou a spoustou vyrábění. Výrobky si účastníci odnesou domů.

Podívejte se: Na letošní Alternativě vystoupila i kultovní kapela Dunaj

Posvícenská zábava

Kdy: sobota 14. října od 20.00

Kde: Lišany, sokolovna

Za kolik: 150 korun

Posvícenská zábava v lišanské sokolovně, k tanci a poslechu hraje Melodie Rakovník, bohatá tombola, slosování vstupenek.

Drakiáda s dračí stezkou



Kdy: neděle 15. října od 15.00

Kde: Újezd nad Zbečnem, sraz na poli pod Lipákem

Za kolik: neuvedeno



Drakiáda aneb Snad pořádně zafouká, lety draků, dračí stezka pro děti, opékání donesených špekáčků. Koná se pouze za příznivého počasí.

Podzimní tvoření pro děti

Kdy: neděle 15. října od 13.30

Kde: Petrovice, Štědrý dvůr

Za kolik: neuvedeno

Podzimní dílničky pro děti, dlabání dýní, výroba věnečků, svíticí skládačka.

Podívejte se: Na rakovnickém letišti se konal další ročník oblíbené drakiády

Posvícení pro děti



Kdy: neděle 15. října od 15.00

Kde: Kněževes, sokolovna

Za kolik: 20 korun/děti, 50 korun/dospělí



Posvícení, kde čeká děti dovádění, tanec, hry a soutěže s týmem Katevent.

Pohádka nejen na neděli

Kdy: neděle 15. října od 15.00

Kde: Nové Strašecí, dům kultury

Za kolik: 50 korun/děti, 70 korun/dospělí

Pohádkové představení O třech námořnících v podání Divadla Láryfáry.

BENEŠOVSKO

Středověká hudba v klášteře



Kdy: sobota 14. října od 18.00

Kde: Sázava, Klášter sv. Prokopa

Za kolik: 150 korun



V autentických interiérech bývalého kláštera zazní unikátní středověká duchovní i světská hudba slavných pozdně středověkých skladatelů z doby kolem roku 1400. Vystoupí sopranistka Anna Petrtylová a hráč na dobové klávesové nástroje Tomáš Hála.

Hurvínkův popletený víkend



Kdy: neděle 15. října od 16.00

Kde: Benešov, kulturní dům Karlov

Za kolik: 200, 229 korun

Příběh o jednom zamotaném víkendovém odpoledni, ze kterého jde hlava kolem nejen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní Kateřině ale i dvěma medvíďatům, která utekla z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situací.

BEROUNSKO

Exkurze se sběrem zkamenělin



Kdy: sobota 14. října od 10.30

Kde: Beroun, sraz u vjezdu na parkoviště u Koněpruských jeskyní

Za kolik: 90 korun, 60 korun/snížené vstupné, 180 korun/rodinné vstupné



Geologická exkurze, sbírání zkamenělin přímo v terénu pod vedením zkušeného geologa Muzea Českého krasu v unikátní lokalitě nedaleko Koněpruských jeskyní.

Drakiáda s opékáním špekáčků



Kdy: neděle 15. října od 13.00

Kde: Králův Dvůr, louka v lokalitě Bora

Za kolik: neuvedeno

V lokalitě Bora, kam vede cesta od místní školy, začíná hodinu po poledni drakiáda se soutěží v létání draků. Po akci bude od 15.30 hodin táborák, špekáčky k opékání s sebou, na místě nebudou stánky.

BOLESLAVSKO

Festival kávy, čokolády a čaje



Kdy: sobota 14. října od 10.00

Kde: Mladá Boleslav, Dům kultury

Za kolik: 50 korun



Prezentace kaváren a cukrářů s ochutnávkou i prodejem. Celým dnem provází moderátor Petr Plintovič, bude tam i čokoládová fontána, děti si ozdobí muffiny. Zahraje kapela Lady Praga a hostem bude Markéta Hrubešová a její Cooking show.

Koncert kapely Zrní



Kdy: pátek 13. října od 20.00

Kde: Mladá Boleslav, Pluhárna

Za kolik: 400 korun

Koncert talentované pětice muzikantů na hudební cestě, kde se prolínají tóny alternativního popu, hlubokého melancholického indie rocku a výrazného angažovaného písničkářství. Kapela Zrní se do Mladé Boleslavi vrací po delší pauze.

Zdroj: Youtube

KLADENSKO

Velké slánské dýňování



Kdy: pátek 13. října od 15.30

Kde: Slaný, Masarykovo náměstí

Za kolik: neuvedeno



Pohádka, dlabání dýní, tvořivé podzimní dílničky, strašidelná stezka, food carving, ohňová show, živá hudba a mnoho dalšího. Podzimní odpoledne plné dýní pokračuje do 18.30 hodin.

Charitativní běh pro hospic



Kdy: sobota 14. října od 9.00

Kde: Kladno, Sletiště

Za kolik: zápisné 200 korun, děti zdarma

Charitativní běh pro hospic svaté Hedviky, u příležitosti desátého výročí jeho založení. Trasa je dlouhé pět kilometrů, ze Sletiště přes les Lapák a zpátky. Registrace běžců na místě, start v 10.30 hodin.

KOLÍNSKO

Vzpomínkový koncert v synagoze



Kdy: neděle 15.října od 16.00

Kde: Kolín, synagoga

Za kolik: 120 korun



Orchestr Atlantis vystoupí na památku židovských občanů zahynulých za 2. světové války. Koncert se koná pod záštitou Federace židovských obcí v České republice.

Svatohavelské posvícení



Kdy: neděle 15. října od 10.00

Kde: Kouřim, Muzeum lidových staveb

Za kolik: 200 korun/základní vstupné, 90 krun/zlevněné, 490 korun/rodinné

Vystoupení souboru Horačky, po celý den vyprávění o posvícenských obyčejích, pečení řepánků a posvícenských mětýnek, vyprávění o tradičním nádobí, používaném ve venkovských domácnostech, malování svatých obrázků technikou podmalby na skle, malý vesnický trh a kolotoč řezbáře Matěje.

KUTNOHORSKO

Rybičky 48 - Oldschool Tour



Kdy: sobota 14. října od 19.00

Kde: Kutná Hora, kulturní dům Lorec

Za kolik: 579 korun, děti do 10 let 100 korun



Jedna z nejpopulárnějších českých kapel se po letech vrací z velkých hal do kulturních domů a legendárních velkých klubů. Old School Tour Rybičky 48 odstartují na domácí půdě v Kutné Hoře.

Zdroj: Youtube

Prohlídka katedrály a bývalého kláštera

Kdy: pátek 13. října od 17.00

Kde: , Kutná Hora – Sedlec, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele

Za kolik: 200 korun

Společně s kutnohorským patriotem a milovníkem historie Karlem Vopařilem si můžete projít katedrálu a bývalý klášter v Sedlci. Po stopách jedné z prvních Santiniho realizací. Kromě známých historických faktů přidá průvodce i mnoho perliček spojených se životem Santiniho nebo přímo s klášterem v Sedlci.

MĚLNICKO

Vycházka na skalní hrad



Kdy: sobota 14. října od 10.00

Kde: Vidim, sraz před kaplí svatého Václava

Za kolik: 20 korun



Komentovaná vycházka na skalní hrad Starý zámek u Vidimi s archeoložkou Regionálního muzea v Mělníku Lucií Kučerovou. Trasa povede po modré turistické značce zhruba jeden a půl kilometru do míst pod bývalým hradem, který už není přístupný. Akce v rámci Mezinárodního dne archeologie.

Musicfest Kralupy



Kdy: sobota 14. října od 19.00

Kde: Kralupy nad Vltavou, Základna

Za kolik: 150 korun

V rámci 21. ročníku studentského festivalu Dvořákova gymnázia vystoupí studenti, absolventi a učitelé gymnázia: Niki Klečková & Kája Nováková, kapela Triumf - Klára Nováková, Jan Novák, Josef Novák, kapela The Act s Míšou Jurkovou, Vocal Band, Fúrie. Večer završí kapela Eddie Stoilow.

Zdroj: Youtube

NYMBURSKO

Den s myslivci



Kdy: sobota 14. října od 10.00

Kde: Nymburk, Kostelní náměstí

Za kolik: zdarma



Stánky s mysliveckou a lesní pedagogikou, vystoupení sokolníků, trubači a drobné odměny pro malé účastníky.

Bleška Poděbrady



Kdy: sobota 14. října od 10.00

Kde: Poděbrady, dům dětí a mládeže Symfonie

Za kolik: zdarma, poplatek pro prodávající 100 korun

Sousedský trh – můžete přijít s vašimi výrobky. Bleší trh – prostě blešák, kam lze přinést vše, čemu chcete dát druhou šanci a druzí by to upotřebili. Podzimní výtvarné dílny pro děti i dospělé.

PŘÍBRAMSKO

Festival divadla od Odrazu



Kdy: od pátku 13. října od 17.00 hodin do neděle 15. října

Kde: Příbram, Pražská ulice, Waldorf, Gellnáč

Za kolik: neuvedeno



Třídenní divadelní festival pro celé rodiny, performace, improvizace, hudba, tanec, poezie, beseda - a především divadlo. Čtrnáct představení na třech různých místech, vyberou si dospělí i děti.

Orientační automobilová soutěž



Kdy: sobota 14. října od 9.00

Kde: Rožmitál pod Třemšínem, areál bývalých kasáren

Za kolik: startovné 300 korun

Brdská orientační automobilová soutěž je určena pro majitele běžných osobních vozů, pro rodiny s dětmi a každého, kdo si chce užít zábavu. Trasa povede po silnicích kolem města, Pořádá Klub vojenské a historické techniky Západní Pobřeží.