V Roubence je výstava o Karlu Burianovi

Roubenka Lechnýřovna, jež je součástí Městské knihovny Rakovník, je opět otevřená pro veřejnost. Přístupná je od pondělí do neděle, a to v době od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na novou výstavu věnovanou Karlu Burianovi světoznámému pěvci z Rousínova.

Roubenka Lechnýřovna. Fotografie z představení Větrná pohádka, hraje Pavel Šmíd - Teátr. | Foto: Deník / Michálková Monika